Karfreitag-Mondkraft heute 15. April 2022 – Mars in Fische – Vollmondphase

Die Mondkraft heute am Karfreitag zeigt mit dem Waage-Mond in der Vollmondphase zum Vollmond in Waage auf, wohin die Reise geht. Mars in Fische fordert Versöhnung und Nächstenliebe. Kanalisieren wir die wirkenden Mondenergien! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Vollmondphase – Mars in Fische.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Unentschlossenheit kommen wir heute nicht weiter. Zeigen wir Profil und stehen für unsere Belange ein!

.

Mondkalender und Karfreitag-Mondkraft heute – Mond in der Waage – Vollmondphase

Bei der Mondkraft heute am Karfreitag sind uns Frieden und Harmonie, egal ob in der Liebe oder im Job, durch den nach Ausgleich suchenden Mond in der Waage besonders wichtig. Die Vollmondphase zum morgen stattfindenden Vollmond in der Waage ist daher ein idealer Zeitpunkt, um alte Konflikte endlich aus der Welt zu schaffen. Spannungen und Streitereien beizulegen fällt uns nämlich heute deutlich leichter, weil der Waage-Mond Friedfertigkeit bringt und die Chance bietet, sich besser in sein Gegenüber einzufühlen und mit diesem zu kommunizieren. Wir fühlen uns in eine friedliche Stimmung versetzt und wenn es uns gelingt es, zu verzeihen, herrscht hinterher Harmonie pur.

Wir besitzen beim Mond in der Waage besondere Sensoren für unsere Mitmenschen, dabei spüren wir jede Störung in der Harmonie und sind dann schnell verunsichert, denn für unser Gemütsleben brauchen wir gerade jetzt seelische Ausgeglichenheit. Unser großes Talent ist allerdings die Diplomatie, so dass wir immer versuchen sollten, disharmonische und heikle Situationen zu beseitigen.

.

.

Bringen wir Abwechslung in unser Leben, ohne uns dabei zu verzetteln, denn es stehen uns in dieser Vollmondphase viele Türen offen. Nun können wir bereits die Segel setzen und neue Ufer ansteuern, sofern wir gezielt wissen, wohin unsere Reise führen soll. Die positive Mondenergie können wir zudem nutzen, um mit allen Tätigkeiten besser klar zu kommen, auch wenn diese uns jetzt noch Schwierigkeiten machen.

Sollten sich uns dennoch unerwartete Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt der ausgleichende Mond in Waage dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen mit Enthusiasmus und Lebensfreude alle Hürden überwinden können, um unser Lebensziel zu erreichen.

Verpassen wir keine der wundervollen Chancen, dich sich in der Vollmondphase zum Vollmond in der Waage immer wieder zeigen werden!

.

Kosmische Energie der Karfreitag-Mondkraft heute mit Mars in Fische

Tagesbestimmend wir in der Vollmondphase der Zeichenwechsel von Mars sein. Bereits um 4.39 Uhr hat Energieplanet Mars den Wassermann verlassen und in das Tierkreiszeichen Fische gewechselt, wo er bis zum 25. Mai verweilen wird. Mars in Fische fordert uns zur Versöhnung und Nächstenliebe auf, da sich seine Energie im Besonderen auf unser Gefühlsleben konzentriert. Wir werden allerdings auch darauf aufmerksam machen, uns den Unstimmigkeiten und Konflikten der Vergangenheit zu stellen und selbst bei verhärteten Fronten die Hand zur Versöhnung zu reichen.

Energie-Planet Mars ist normalerweise bekannt für seine aktive und impulsive Kraft, um das Ego in der realen Welt durchzusetzen und in den Vordergrund zu stellen. Diesbezüglich hat Mars in Fische mit Sicherheit die schwächste Position. So sind wir unter seinem Einfluss eher sehr zurückhaltend und passiv.

Da Mars in Fische nicht so viel Energie und Dynamik für anstrengende Aktionen oder für die konsequente Umsetzung neuer Ideen liefert, fühlen wir uns ständig irgendwie ausgebremst. Es könnte auch durchaus sein, dass wir uns während dem Fische-Einfluss von Mars ohne ersichtlichen Grund immer schneller müde und abgekämpft fühlen.

Die Hauptaufgabe von Mars in Fische ist jedoch die Vergebung! Vergessen wir unseren Stolz und üben wir uns in Demut, denn nur dann können wir unseren inneren Frieden finden!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

.

***** .

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn: Unsere Leber leidet still.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns so akzeptieren, wie wir nun einmal sind, kann uns auch unser Umfeld annehmen und entsprechend schätzen – als den ausgeglichenen und glücklichen Menschen, der wir in Wahrheit sind.

.

Was ist meine Berufung? Wie kann ich das verwirklichen, was ich schon lange in mir erahne? Finde Mut und Lust, den eigenen Weg zu gehen!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt uns schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten auch bei Zimmerpflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Vollmondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

