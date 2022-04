Unter dem Hashtag #IchHabeMitgemacht tobt der Twitter-Mob.

Bei Twitter trendet ein umstrittener Hashtag. Kritiker sagen, hier werde zur Menschenjagd aufgerufen.

Die Aktion stellt Menschen vor, die in übler Weise Hetze gegen „Ungeimpfte“ in der Öffentlichkeit verbreitet haben. Hinter ihnen stehen Hunderttausende von Menschen, die hier mitgemacht haben. Das ist bitter.

Wer dem Twittertrend folgt, findet eine schier endlose Liste von Personen, die sich mit ihren Aussagen selbst als Feinde der Demokratie enttarnt haben.

Mit #IchHabeMitgemacht stehen nun diejenigen am Pranger, die zuvor ausgeteilt haben!

.

.

#ichhabemitgemacht sorgt für Streit

Seit dem Aus für eine Impflicht brodelt es in den sozialen Medien.

Befürworter der gescheiterten Pflicht für eine Impfung gegen Corona warnen vor schlimmen Folgen. Spätestens im Herbst werde es sich rächen, dass viele Menschen nun auch weiterhin ungeimpft bleiben werden, so die Kernaussage. Auf der anderen Seite jubeln Gegner der Impfpflicht und Corona-Kritiker über das Ergebnis der Abstimmung im Bundestag gegen eine Impfpflicht.

Unter dem Hashtag #ichhabemitgemacht werden in diesem Zusammenhang nun Politiker, Journalisten, Promis, Ärzte, Wissenschaftler und weitere Personen angeprangert, die sich für eine Impfplicht, deren Umsetzung sowie einen nach Ansicht der Tweet-Ersteller rigorosen Umgang mit Ungeimpften ausgesprochen hatten.

Über die Social Media-Plattform Twitter wird somit aktuell an die Menschen erinnert, die sich während der Dauer der Pandemie besonders verdient um die gesellschaftliche Ausgrenzung von Minderheiten gemacht haben.

Ob es gegen “Maskenmuffel”, Test- oder Impfunwillige ging, es wurde gegen alle gehetzt, die sich den vorgegebenen Regeln und später der Impfung widersetzten.

.



.

#IchHabeMitgemacht: Zensur und Twitter-Mob

Die Aktion IchHabeMitgemacht nimmt weiter Fahrt auf.

Die Aktion auf Twitter hat sich inzwischen vergrößert und umfasst nun weitere Hashtags wie #WirHabenMitgemacht. Es gibt bereits auch den Gegenpol #IchHabeNICHTMitgemacht, über den Menschen gefeiert werden, die sich der Ausgrenzung aktiv widersetzen.

Die von prominenter Stelle geäußerten Hass- und Hetzkommentare fanden oft große Resonanz in den Sozialen Medien und sorgten entweder für vehemente Zustimmung bei den Befürwortern oder für heftige Ablehnung bei den Gegnern.

Die öffentliche Aufmerksamkeit durch die geforderte Spaltung war den Verantwortlichen gewiss. Ebenfalls unter die Kritik der Aktion fallen die omnipräsenten Aufforderungen und Werbemaßnahmen (oftmals staatlich finanziert) für die Impfung.

Die schiere Flut der Diskriminierung und Marginalisierung, die die Menschen ertragen mussten, die nicht der “richtigen” Meinung folgten, macht sprachlos.

.

Welt: ‚Verbale Entgleisungen gegenüber Ungeimpften‘

Am vergangenen Dienstag veröffentlichte die Welt einen Artikel zu der Aktion. Der Beitrag titelte:

“Initiative dokumentiert Beleidigungen gegen Ungeimpfte” und kam erstaunlich neutral daher. Von “verbalen Entgleisungen gegenüber Ungeimpften” ist die Rede.

Bei Welt-Online war zu lesen:

„In der Hochphase der Pandemie kam es zu etlichen verbalen Entgleisungen gegenüber Ungeimpften – von Politikern, aber auch Ärzten, Journalisten und Funktionären. Eine Initiative dokumentiert diese Äußerungen nun. Dabei erzählt auch Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, wie sie diese Zeit Twittererlebt hat.“

Mit „Als ‚Blinddarm‘ wurden sie bezeichnet, als ‚Tyrannen‘ oder ‚Geiselnehmer‘. Um im vergangenen Jahr die Impfquote zu erhöhen und vor allem die Unwilligen zu überzeugen, war einigen jedes Mittel recht”, öffnet der Artikel.

Und bietet dann das, was die Leser des Artikels eigentlich erwarten dürfen: Die Auflistung der Ausrutscher, Diffamierungen und Ausgrenzungen, auf denen die Aktion beruht. Es folgen Zitate diverser Akteure des bundesdeutschen polit-medialen Gruselkabinetts, die sich aktiv an der Segregation beteiligten.

Die Betroffenen wurden sogar um Statements gebeten, um zu der Aktion Stellung beziehen zu können:

“Mit #IchHabeMitgemacht stehen nun diejenigen am Pranger, die zuvor ausgeteilt haben, der Hashtag trendet mittlerweile. Auf WELT-Anfrage, was sie heute über ihre Äußerungen denken, haben sich Wüst, Lauterbach, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Markus Söder (CSU) und Tobias Hans bisher nicht geäußert”, schreibt die Autorin des Artikels, Beatrice Achterberg.

Artikel nach wenigen Stunden gelöscht

Die nüchterne Neutralität des Artikels überraschte und sorgte bei einigen Personen wohl für Unmut.

Dies ist jedenfalls zu vermuten, da der Artikel nicht viel länger als vier Stunden nach seiner Veröffentlichung wieder gelöscht wurde.

Dort, wo er gestanden hatte, prangt nur noch die “Nicht gefunden”-Seite der Welt. Auf unsere Anfrage gibt uns die Welt folgende Antwort:

Vielen Dank für Ihre Nachricht.

Gerne informieren wir Sie darüber, dass der Artikel von unserer Webseite gelöscht wurde, da dieser nicht unseren Qualitätsstandards entsprach.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen auch weiterhin viel Freude mit WELT auf allen Kanälen.

Da aber keine inhaltlichen Fehler im Artikel ausgemacht werden können, scheint dies ein Vorwand zu sein. Spannend wäre ein Blick hinter die Kulissen. Vorstellbar, dass einige Mitarbeiter – des inzwischen durchaus kritisch berichtenden Blattes – mit der Veröffentlichung des Artikels eine rote Linie überschritten haben und nun von oben zurückgepfiffen wurden.

Glücklicherweise war der Artikel bereits im Webarchiv gesichert worden und dürfte nun durch den Streisand-Effekt (gelöschte Inhalte erhalten besondere Aufmerksamkeit) zu größerer Reichweite gelangen als seine gelöschte Originalversion.

Die #IchHabeMitgemacht-Aktion hat sich inzwischen auf Twitter festgesetzt und erhält mit der unglücklichen Löschung der Welt nun neuen Zündstoff. Aus den vielen Kommentaren unter den geteilten Gruselzitaten der Protagonisten finden sich Beteuerungen, mit der Aktion so lange weitermachen zu wollen, bis eine echte Aufarbeitung der Vorgänge einsetzt.

Spärliches Medienecho

Auch andere Mainstream-Medien wurden in der letzten Woche auf die Aktion aufmerksam und berichteten, wenn auch nur vereinzelt. Allerdings klafft der Tenor der beiden anderen Berichte weit auseinander.

Der Bayerische Rundfunk ließ kein gutes Haar an der Aktion und schrieb von verbitterten und vorlauten Coronaleugnern, die auf Twitter mit Schmutz um sich werfen.

Der Autor des Beitrags, Martin Zeyn, wünscht sich gar in den erlauchten Kreis derer aufgenommen zu werden, die den “Schmutz” der Trolle abbekommen. Dieser Bitte wurde von den Nutzern auch prompt entsprochen.

Ausgewogener berichtete die Berliner Zeitung, die von einer umstrittenen Aktion sprach, bei der zur Menschenjagd aufgerufen werde.

Aber auch hiermit wollte sich ein Großteil der Nutzer nicht anfreunden:

Unter #IchHabeMitgemacht findet man martialische Sprache, offene Diskriminierung und psychische Gewalt. Daran zu erinnern ist dann Menschenjagd.



Mit dieser Täter-Opfer-Umkehr hat die @berlinerzeitung gute Chancen, es demnächst auch in die Dokumentation zu schaffen — Sprengerin der Ketten (@Drakarys_now) April 8, 2022

Die Menschenjagd ist gut dokumentiert, die Hetzer und Faschos brauchen gar nicht erst zu versuchen, hier irgendwas zu verdrehen. Die Aussagen waren teils höchst justiziabel. Auch ihr habt denen die Plattform dafür geboten. — Eliyo (@eliyojkb) April 8, 2022

Von diesen beiden Ausnahmen abgesehen war das geringe Medienecho für die reichweitenstarke Aktion disproportional.

Quellen: Reitschuster, Berliner Zeitung, Welt und PP – Die Alpenschau bedankt sich!

.

