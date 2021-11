Eine vom ORF ins Leben gerufene „Impflotterie“ soll die Impfquote in die Höhe treiben – Die Belohnung für den Piks sind die Aussicht auf attraktive Gewinne.

Gewissermaßen ist dies eine Adaption vom russischen Roulette. Man lässt sich zum ersten, zweiten oder schon zum dritten Mal den Stich verpassen und bekommt «mit etwas Glück einen von 1000 tollen Preisen» – falls man den Piks unbeschadet übersteht.

Diese vom ORF ins Leben gerufene „Impflotterie“ zeigt einmal mehr, dass keine Kosten und Mühen gescheut werden, um die müden Knochen der sturen Impfverweigerer endlich zur Impfung zu bewegen.

Bekanntgegeben werden die Gewinner an Heiligabend in der ORF-Sendung „Licht ins Dunkel“.

Zuvor will die öffentlich-rechtliche und systemtreue Sendeanstalt auf allen ihren Kanälen zur Teilnahme an der Lotterie und zur Impfung aufrufen.

.

Die Beweise sind überwältigend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Betrug auffliegen wird. Doch dann wird es für viele bereits zu spät sein. Lesen Sie dieses Buch! – hier weiter.

Impflotterie: Wer impft gewinnt…

In anderen Ländern gibt es schon länger Versuche, mit einer Lotterie die stockenden Impfquoten zu erhöhen, allen voran in den USA. Bundesstaaten wie Kalifornien und Ohio schütteten Hunderte Millionen aus, um Skeptiker zur Impfung zu bewegen.

Und selbst die eigenen Mitarbeiter schienen als Zielgruppe nicht zu klein, um eine eigene Lotterie zu schaffen. Auch der Online-Händler Amazon wollte mit diesen Mitteln seine Mitarbeiter zur Spritze bewegen.

Wer einen Nachweis über die vollständige Corona-Impfung vorlegte, konnte zweimal 500.000 Dollar, sechsmal 100.000 Dollar, Autos und Reisen gewinnen, wie das US-Nachrichtenportal Bloomberg berichtete.

.

Impflotterie: Impfanreize sind der falsche Weg

Politologin Barbara Prainsack von der Universität Wien meldete sich bereits bei der Impflotterie des Burgendlandes mit Kritik an möglichen Impf-Boni zu Wort.

Zwar könnten „Lotterien oder Anreize, die einem etwas in Aussicht stellen, aber nicht unmittelbar Geld auf die Hand sind“, eine Überlegung wert sein, betont die Politikwissenschaftlerin. „Geld zahlen würde ich aber nie.“

Prainsack ist zudem der Meinung, dass man mit der Impflotterie denjenigen Menschen in die Hände spielt, die behaupten mit der Impfung sei etwas falsch. Die Finanzspritze im Gegenzug für ein Corona-Jaukerl bestärke Impf-Skeptiker in ihrem Glauben.

„Dann ist es ja leicht zu sagen, jetzt muss man die Leute sogar schon bezahlen, dass sie sich impfen lassen. Dann wird schon irgendwas faul sein. Aber man erhöht dann auch die Folgekosten. Denn Menschen, die sich diesmal ohne Anreiz haben impfen lassen, würden dann sagen:

„Jetzt warte ich bis wir wieder dafür bezahlt werden“. Zudem könnten viele ihre innere Motivation zur Corona-Impfung verlieren, so die Meinung von Prainsack.

ORF-Impflotterie als Motivation

„Millionen Menschen in Österreich vertrauen tagtäglich auf die Arbeit der ORF-Journalistinnen und -Journalisten, die täglich 24 Stunden in allen Medien ihr Bestes geben, um die Österreicherinnen und Österreicher auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu informieren. Doch Aufklärung und Information reichen manchmal nicht aus, um den unverzichtbaren Beitrag der Schutzimpfung zur Pandemiebekämpfung bei möglichst vielen Menschen zu verankern“, wurde Wrabetz zitiert.

Aus diesem Grund solle die Impflotterie eine zusätzlich Motivation für Impfwillige schaffen. „Es geht aber auch um ein großes Danke an alle, die sich bereits haben impfen oder boostern lassen“, so der ORF-Chef.

Ob diese Lobhudelei des ORF jedoch eine wirkliche Motivation für die Impfskeptiker ist, wagen wir zu bezweifeln!

Wer allerdings tatsächlich „dem ORF vertraut“ und die Risiken nicht scheut, sowie einen der knapp 1.000 Sachpreise gewinnen will – etwa ein Fertigteileinfamilienhaus, einen Elektro-Pkw, Kücheneinrichtungen und Smart-TV-Geräte – kann sich hier für die (Lebens-)Lotterie anmelden:

Werimpftgewinnt.orf.at

Die Alpenschau wünscht „Viel Glück“ und eine weise (Impf-)Entscheidung!

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Heiko Schöning sprach schon über die Corona-Krise, weit bevor sie bekannt geworden ist. Bereits Monate zuvor warnte der Arzt, Analyst und Mitgründer der »Ärzte für Aufklärung« vor einem organisierten Verbrechen und stellte umfangreiche Recherchen an. Jetzt liegen die Ergebnisse schriftlich vor! – Game over >>>.

. Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

Die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz empfehlen jedem Bürger, einen Lebensmittel-Notvorrat anzulegen. Grundlage dieses Buches ist die sehr exakt ausgearbeitete Lebensmittelliste Deutschlands. Denn was macht man mit den vielen Konserven?

Dieses Buch bietet Ihnen die richtigen Rezepte. So verwerten Sie die Lebensmittel in der sinnvollsten Reihenfolge, essen leckere Gerichte, vermeiden Mangelerscheinungen und bleiben fit – Hier weiter.

Was tun, wenn nach einer Katastrophe der Strom zum Kochen ausfällt, frische Lebensmittel nicht verfügbar, aufgebraucht oder verdorben sind? Vorbereitung ist die beste Vorsorge! – Die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>

Katastrophen kommen und gehen jedes Jahr. Doch bist du wirklich darauf vorbereitet? Mit diesem Prepper Buch erlernst du nicht nur eine selbstständige Einstellung und essenzielle Überlebensstrategien, sondern erhältst konkrete Anleitungen für jedes Krisenszenario. Egal ob Naturkatastrophen, Pandemien, Blackout oder sogar theoretische Zombie-Apokalypsen!

Krisenmanagement, Sicherheit Zuhause, Selbstverteidigung oder Flucht sowie viele weitere Know-hows sind durch praxiserprobte Methoden, welche dich und deine Familie schützen können, ab sofort mehr als nur Buzzwords für dich – hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Der New-York-Times-Bestsellerautor Dr. Joseph Mercola und Ronnie Cummins, Gründer und Leiter der Organic Consumers Association, haben sich zusammengetan, um die Wahrheit über Covid-19 zu enthüllen und den Wahnsinn zu beenden.

Hier finden Sie aktuelle und neu enthüllte Beweise >>>

Die Beweise sind überwältigend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Betrug auffliegen wird. Doch dann wird es für viele bereits zu spät sein. Lesen Sie dieses Buch! – hier weiter.

Die Zeit beschleunigt sich. Die Lebensbedingungen auf der Erde verändern sich. Ein neues Zusammenleben der Menschheit hat begonnen. Die alten Maya wussten bereits von der bewusstseinsmäßigen Wende in unserer Zeit. Sie haben es kalendarisch errechnet – und heute erlebt es die ganze Welt – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Der patentierte Ding-Filter vernichtet als einziger Luftreiniger dauerhaft Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich im Filter ansammeln, sogar multiresistente Keime. Sehr wirksam auch gegen Tonerstaub, Pollen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und Tierhaare – Luftreiniger LR 1 >>>

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je – hier weiter.

Durch diese Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit…

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

»Wir wissen, dass DMSO ein Jahrhundertmittel ist, doch es hat für uns keinen Wert.« Dachverband der US-Pharmaindustrie.

DMSO-Das-Heilmittel-der-Natur – Hier >>>

DMSO in höchster Qualität – Hier >>>

Achtung: Der Countdown läuft bereits! Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Alessandro de Poloni informiert seine Leser über geheime Aktionen in den Bereichen Politik, Wissenschaft und Medizin – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.