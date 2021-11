Alpenschau Mondkraft heute 24. November 2021: Merkur in Schütze

Die Mondkraft heute richtet mit dem Zeichenwechsel von Merkur in Schütze das Augenmerk auf Unerledigtes und aktiviert die mentale Energie. Halten wir bei hitzigen Diskussionen unsere Zunge in Zaum! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.57 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond in Krebs zum Mond in Löwe – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne – Mondpause zum Löwe-Mond – Merkur in Schütze.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Sobald die Mondpause zum Mond in Löwe um 16.57 Uhr vorbei ist, können wir andere von unserer Meinung überzeugen. Bleiben wir ruhig und souverän dabei, da sich ansonsten die Fronten verhärten!

Mondkalender und Mondkraft heute – Merkur in Schütze

Heute wechselt der Verstandes- und Vernunftplanet Merkur vom tiefgründigen Skorpion in den dynamischen und optimistischen Schützen, wo er sich bis zum 14. Dezember 2021 aufhalten wird. In der Astrologie steht Merkur für Orientierungsvermögen, analytisches Denken, Sprache und Kommunikation. Er stärkt unsere mentale Energie, beschreibt in den jeweiligen Zeichen worauf wir unsere Gedanken fokussieren und mit welchen Themen wir uns geistig beschäftigen. Merkur hilft ausserdem, dass wir unsere Träume verstehen und ist Vermittler zwischen Bewusstem und Unbewusstem. Wer die positiven Eigenschaften für sich nutzen kann, ist aufgeschlossen, unvoreingenommen und aktiv.

Durch die Merkurqualitäten im Schützen ist man intelligent, interessiert, aufgeschlossen für Neues und ist sich nicht zu schade, um mit Hand anzulegen. Angeregt durch eine verstärkte mentale Energie gehen wir unvoreingenommen auf die Umwelt zu, wobei wir Gespräche gut analysieren können und dazu fähig sind, das Erlebte und Gesehene einzuordnen. Imagination, Logik, Urteilsvermögen und Intellekt sind positive Merkureigenschaften, doch andererseits kann der Schütze-Merkur auch für hitzige Diskussionen sorgen, wenn man nicht ein wenig auf seine Wortwahl achtet. Also Vorsicht!

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Durch Merkur in Schütze streben wir danach, Wissen und Erkenntnis zu erlangen, wobei wir auch bereit sind, weite Wege zu gehen um dieses Wissen zu erlangen. Wir neigen zudem zum Philosophieren und über den Sinn des Lebens oder der vorangegangenen Geschehnisse zu diskutieren.

Schütze-Merkur bringt zudem für viele erfreulichen Rückenwind im Job, bei Projekten, in geschäftlichen Belangen wie auch bei Lernaktivitäten. Mit diesem kosmischen Einfluss wird nicht nur unsere Neugier geweckt, sondern auch unser Optimismus und ein philosophischer Zugang zu so manchem Themen.

Nutzen wir die Energie von Merkur in Schütze, um neue Ideen zu entwickeln. Schlagen wir eine neue Richtung ein!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in Schütze

Merkur in Schütze bringt als Geschenk neue Visionen und testet unsere Flexibilität für unerwartete Möglichkeiten. Er unterstützt unsere lange gehegten Träume und Wünsche und fördert zudem unser spirituelles Wachstum. Allerdings hat die Schütze-Energie von Merkur nicht nur sonnige Seiten, denn wir könnten das Problem haben, dass wir uns zu sehr in unsere vielfältigen Interessen zersplittern. Dann besteht die Gefahr, dass wir vor lauter Theorien nicht den nächsten praktischen Schritt erkennen können.



Mit Merkur in Schütze streben wir auch nach Gerechtigkeit und Fairness. Wir sind freimütig im Denken, weltoffen, aufgeschlossen und vielseitig interessiert. Zudem sind wir ständig auf der Suche nach Idealen, nach starken religiösen Überzeugungen und nach höherer Bildung. Durch die Schütze-Energie haben wir einen unerschütterlichen Optimismus, sodass wir alle Ziele, die wir nun anstreben, auch erreichen können.

Verleihen wir der Seele Flügel, um sich neu entfalten zu können!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe nach der Mondpause



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

Kyphi beflügelt unsere Sinne und versetzt uns in eine andere Welt. Schleier öffnen sich und wir werden empfänglich für die intuitive Schau. Kyphi ist besonders als Abendräucherung oder zur Meditation geeignet.

Das Räucherwerk der Pharaonen – Kyphi-Kugeln >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat entzündungshemmende Wirkung bei Husten und Bronchitis.

BIO-Bambus-Silizium >>>

.

*****

.

Der Rauhnacht-Kalender schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender hier bestellen >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit.

Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>>

Spermidin Kapseln – hier >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Realität sollte man nicht einfach ausblenden. Befassen wir uns mit den Fakten und ziehen wir nötigenfalls die Konsequenzen daraus. Positives Denken und auch ein Umdenken in manchen Bereichen des Lebens fördert letztlich den Erfolg.

.

Wenn es dir gelingt, deine eingefahrene Denkweise zu ändern, wirst du in die Lage versetzt, deine Barrieren zu durchbrechen und deine Träume zu leben! Du wirst endlich das haben, wonach du dich schon so lange sehnst und endlich der sein, der du schon immer sein wolltest!

Denke Anders 2.0! >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe nach der Mondpause besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Löwe-Tage im abnehmenden Mond sind für einen Rückschnitt von kränkelnden Pflanzen geeignet, denn die Säfte der Pflanzen sind jetzt am Rückzug. Dadurch „blutet“ die Schnittstelle nicht so stark und verheilt gut.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe nach der Mondpause vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Kalender 2022 – »Christinas Visionen für eine neue Zeit« >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Mit dem Seelenorakel können wir Frieden mit der Vergangenheit schließen, die Gegenwart verstehen und die Zukunft positiv gestalten. Wir erhalten wichtige Entscheidungshilfen und Impulse, um unser volles inneres Potenzial auszuschöpfen und so zum bewussten Schöpfer unseres Lebens zu werden.

Das schamanische Seelenorakel >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.