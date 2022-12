Heilkraft der Natur: 10 pflanzliche Antibiotika

„Die Natur ist die beste Apotheke!“ – Sebastian Kneipp

Zahlreiche Pflanzen enthalten Wirkstoffe, mit denen sie sich selbst und auch uns Menschen vor krank machenden Keimen schützen können.

Im Gegensatz zu klassischen Antibiotika wirken sie nicht nur gegen Bakterien, sondern häufig auch gegen Viren und Pilze.

Ein weiterer Vorteil: Pflanzliche Antibiotika haben in der Regel keine Nebenwirkungen, führen nicht zu Resistenzen und schonen nebenbei auch die Darmflora.

Diese 10 Heilpflanzen wirken auf ganz natürliche Weise antibakteriell, antiviral und entzündungshemmend.

.

Gesund mit der Heilkraft der Natur

Viele Patienten wünschen sich auch bei einer Erkältung ein Antibiotikum, weil sie meinen, damit schneller gesund zu werden.

Meist sind jedoch Viren die Ursache, gegen die Antibiotika gar nicht wirken. Der übermäßige Einsatz führt zudem dazu, dass immer mehr Bakterien unempfindlich gegenüber Antibiotika werden.

Da Bakterien diese neue Widerstandsfähigkeit in ihr Erbgut einbauen, geben sie dies an die anderen Bakterien weiter. Deshalb wirken bewährte Antibiotika dann auch bei schweren Infektionen nicht mehr – man spricht dann von Resistenz.

Es gibt eine Vielzahl an pflanzlichen Wirkstoffen, die dem Körper dabei helfen können, sich selbst zu heilen. Einige Verbindungen in Pflanzen greifen direkt die Bakterien im Körper an, andere hingegen binden und leiten sie aus dem Körper hinaus.

Bestimmte Pflanzen können hingegen auch die Blutgefäße und Zellen im Körper stärken, sodass das Eindringen der Viren erschwert wird. Die positiven Effekte werden Gerb-, Bitter- und Schleimstoffen, Flavonoiden und ätherischen Ölen zugeschrieben.

Diese Stoffe beeinträchtigen nicht das Wirken der positiven Bakterien im Körper, sondern stärken das Immunsystem nachhaltig und machen den Körper resistenter gegen Viren und Bakterien.

.

.

10 pflanzliche Antibiotika

Ob Blasenentzündung oder Atemwegsinfekt – gegen viele Erkrankungen ist ein Kraut gewachsen.

Wir stellen euch die 10 effektivsten pflanzlichen Antibiotika und ihre Anwendungsgebiete vor.

.

1. Gewürznelke

Mit Gewürznelken können Bakterien und Pilze natürlich bekämpft werden, da das ätherische Öl antimikrobiell wirkt.

Das aus der Gewürznelke gewonnene Öl hat zudem einen entzündungshemmenden und leicht betäubenden Effekt.

So werden die getrockneten Blütenknospen des Gewürznelkenbaumes beispielsweise auch als wirksames Hausmittel gegen Zahnschmerzen eingesetzt.

Gewürznelken sind antimikrobiell, entzündungshemmend und können leicht betäubend wirken.

.

2. Salbei

Der bei uns vorkommende Salbei ist sehr gesund. In ihm sind Mineralien, Vitamine und ätherische Öle enthalten.

Gerade das Öl ist besonders heilsam – es wirkt antibakteriell und hemmt Entzündungen, sehr erfolgreich vor allem im Rachen- und Mundraum.

Auch, wer mit Entzündungen des Zahnfleisches zu kämpfen hat, kann zum Salbei greifen, diesen mit heißem Wasser aufgießen und schlückchenweise trinken oder damit gurgeln und den Mund ausspülen.

Aber auch bei Verdauungsbeschwerden können Salbeiblätter den Körper unterstützen und zu einem Abklingen der Beschwerden beitragen.

Salbei hat ebenfalls eine antibakterielle sowie entzündungshemmende Wirkung. Er eignet sich gut im Einsatz gegen Verdauungsbeschwerden und hemmt Entzündungen im Mund- und Rachenraum.

3. Teebaumöl

Bei ätherischem Teebaumöl handelt es sich um ein pflanzliches Antibiotikum, da es antiviral, antibakteriell und entzündungshemmend wirkt und sogar gegen Pilzbefall helfen kann.

Teebaumöl eignet sich hervorragend, um in das Inhalationswasser beigemischt zu werden, wenn man an den Atemwegen erkrankt ist.

Wer zudem seine Cremes oder andere Körperpflegeprodukte zu Hause selbst macht, kann das Öl sehr gut diesen beimischen, da es auch bei Hautproblemen und kleinen Wunden Abhilfe schaffen kann.

Teebaumöl ist ein wahrer Alleskönner! Das pflanzliche Antibiotikum ist antiviral sowie antibakteriell, wirkt entzündungshemmend und kann auch bei Hautproblemen und kleinen Wunden behilflich sein.

.

4. Zwiebel

Zwiebeln eignen sich nicht nur zum Kochen, sie sind auch ein geeignetes Mittel, um verschiedene Krankheiten wieder in den Griff zu bekommen. Die Zwiebel hat antivirale, antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften.

Am bekanntesten ist die Verwendung des Zwiebelsaftes, der bei Atemwegserkrankungen und Husten helfen soll. Aber eine frisch aufgeschnittene Zwiebel kann auch bei Wespenstichen Linderung verschaffen, da sie der Haut Feuchtigkeit spendet und eine leicht desinfizierende Wirkung hat.

Zwiebelsaft kann durch seine antivirale, entzündungshemmende sowie antibakterielle Wirkung bei Erkältungen und Ohrenschmerzen für Linderung sorgen.

.

5. Ringelblume

Salbe, welche mit Ringelblume versetzt ist, eignet sich bestens um schlecht heilende oder gar infizierte Wunden zu behandeln.

Generell lässt sich festhalten, dass Ringelblumensalbe bei entzündeter Haut, Akne, Verbrennungen oder Herpes eingesetzt werden kann.

Aber nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich wirkt die orangefarbene Blume, z.B. als Tee oder Tinktur. So hilft sie bei Darm-, Leber,- Gallen- oder Magenbeschwerden.

Ringelblume wird am häufigsten als Creme bei Hauterkrankungen und Verbrennungen eingesetzt, aber auch bei Magen-Darm-Beschwerden kann sie als Tinktur oder Tee wohltuend wirken.

.

6. Aloe vera

Viele, die bereits einen Sonnenbrand hatten, kennen das Aloe-Vera-Gel. Es spendet der Haut Feuchtigkeit, beruhigt sie, nimmt das Spannungsgefühl und lässt den Sonnenbrand abklingen.

Auch wirkt die Aloe vera Pflanze entzündungshemmend und kann auch die Vermehrung von Bakterien und Pilzen eingrenzen.

Aber auch innerlich unterstützt der Saft der Aloe vera den Körper, denn die Pflanze hat eine leicht abführende Wirkung, wodurch Krankheitserreger schneller aus dem Körper hinausgeleitet werden können.

Die Pflanze sollte allerdings nicht von Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden.

Aloe vera wirkt in Bezug auf die Haut wahre Wunder – von Verbrennungen über Entzündungen bis hin zu Bakterien und Pilzen. Doch auch beim Herausleiten von Krankheitserregern aus dem Körper kann sie helfen, da sie eine leicht abführende Wirkung hat.

7. Kamille

Wer kennt ihn nicht – der Kamillentee aus Kamillenblüten wird häufig bei Magenbeschwerden eingesetzt.

Den Kamillenblüten werden ganz unterschiedliche Wirkungen zugeschrieben – sie sind antibakteriell, reinigen das Blut, hemmen Entzündungen, wirken beruhigend und können Schmerzen lindern.

Deshalb eignen sie sich nicht nur als Tee, sondern auch als beizumischendes Mittel beim Inhalieren, um Erkältungen zu bekämpfen.

Ist die Haut verletzt oder infiziert helfen auch kamillenhaltige Tinkturen oder Cremes, dass die Haut schneller heilt.

Kamillenblüten helfen nicht nur bei Magenproblemen – auch bei Erkältungen oder Schmerzen können sie behilflich sein und sie wirken beruhigend.

.

8. Zimt

Zimt enthält reichlich ätherisches Öl, was eine antibakterielle Wirkung hat. Ceylon-Zimt kann nicht nur in Pulverform, sondern auch als Stange und ätherisches Öl Ihre Gesundheit unterstützen.

Der Zimt kann dadurch unterstützend bei Magen-Darm-Beschwerden, Erkältungen und Bronchitis eingesetzt werden.

Das ätherische Öl im Ceylon-Zimt stärkt die Gesundheit und wirkt unterstützend bei Erkältungen, Bronchitis und Magen-Darm-Beschwerden.

.

9. Schafgarbe

Die Wildpflanze kann bei entzündlichen Vorgängen in den Verdauungsorganen helfen, Linderung bei Luft im Bauch, Durchfall, Verspannungen und Krämpfen schaffen.

Gerade für Frauen hat das Gewächs eine positive Wirkung – so hat es doch einen positiven Einfluss auf Menstruationsbeschwerden.

Außerdem hat Schafgarbe eine stärkende Wirkung auf Galle und Leber, ist antibakteriell und entzündungshemmend. Auch werden ihr wundheilende und blutstillende Effekte zugeschrieben.

Schafgarbe hilft bei Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, stärkt Leber und Galle, ist antibakteriell, entzündungshemmend und blutstillend.

.

10. Knoblauch

Knoblauch hat eine sehr gute antibakterielle Wirkung und ist entzündungshemmend. Außerdem kann die Gewürz- und Heilpflanze, die reich an Vitalstoffen und Vitaminen ist, gegen Pilzwuchs und bei Entzündungen, Bluthochdruck und Erkältungen eingesetzt werden.

Knoblauch stärkt das Immunsystem und kann den Cholesterinspiegel senken. Außerdem hilft der Verzehr von Knoblauch freie Radikale abzufangen und so Schäden an der Zellmembran zu vermeiden.

Die antibakterielle, entzündungshemmende Wirkung des Knoblauchs hilft bei Entzündungen, Erkältungen, Bluthochdruck und Pilzwuchs. Zudem stärkt das Lauchgewächs das Immunsystem und senkt den Cholesterinspiegel.

Antibiotika- Tinktur aus Kapuzinerkresse und Kren

Die in Kapuzinerkresse und Kren enthaltenen Senföle hemmen Viren, Bakterien und Pilze bei ihrer Ausbreitung.

Klassische Einsatzgebiete sind deshalb leichte Harnwegsinfekte und Erkältungskrankheiten wie Nebenhöhlenentzündung oder Bronchitis.

Antibiotische Tinktur:

150 g frische Blätter und Blüten der Kapuzinerkresse zerreißen und mit 2–3 cm geriebener Krenwurzel in ein Glas füllen.

Mit mind. 45%-igem Alkohol aufgießen, verschließen und mind. 3 Wochen ans Fensterbrett stellen. Danach abseihen und Tinktur in dunkle Flaschen füllen.

Anwendung:

Dreimal täglich 15 bis 20 Tropfen nach der Mahlzeit einnehmen, max. jedoch über einen Zeitraum von 6 Wochen.



.

.

.

Lebensmittel bei Erkältung

Lebensmittel wie grünes Gemüse (z. B. Grünkohl), Knoblauch, Ingwer, Zwiebeln, probiotischer Joghurt und Honig sorgen für ein starkes Immunsystem und helfen gegen Erkältung.

Heißer Tee, Suppe oder Milchprodukte liefern Flüssigkeit. Hühnersuppe enthält viele Vitamine und Mineralstoffe und wirkt entzündungshemmend, antiviral und schleimlösend.

Ingwer wirkt außerdem entzündungshemmend, schmerzlindernd und antibakteriell. Honig und scharfe Lebensmittel wie Chili und Cayennepfeffer lindern Hustenbeschwerden.

Der Griff zum Antibiotikum ist nicht immer gleich die beste Idee – oftmals benötigt der Körper einfach nur genügend Ruhe sich selbst zu heilen.

Dieser Prozess kann durch pflanzliche Arzneimittel und bestimmte Lebensmittel unterstützt werden.

Pflanzliche Antibiotika sind aber bei einer schweren Erkrankung kein Ersatz für herkömmliche Medizin, sollte diese nötig sein!

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit!

Weitere wertvolle Tipps aus der Heilkraft der Natur findest du in unserer Kategorie:

„GESUNDHEIT“ >>>

