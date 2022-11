Heilkraft der Kastanie: Heilende Kastanien-Salbe (Rezept)

Seit Jahrhunderten wird die Kastanie in der Volksmedizin der Alpen äußerlich wie auch innerlich verwendet.

Kastanien haben wertvolle Inhaltsstoffe, die eine reinigende und heilende Wirkung bieten.

Ischias, Hexenschuss, Hämoriden und sogar Gelenkbeschwerden können erfolgreich behandelt werden.

Die heilende Kastanien-Salbe ist ein wahrer Geheimtipp bei Venenleiden und lässt sich leicht selbst zubereiten.

Selbst gemachte Heilsalben mit Kräutern, Wurzeln und Harzen werden in der Volksmedizin seit Generationen verwendet, um kleine Wehwehchen rasch und zuverlässig zu lindern. Wie man bewährte Salbenklassiker ganz einfach selbst herstellen kann, erfährst du hier >>>.

Heilkraft der Kastanie

Kastanien beinhalten eine Reihe wertvoller Inhaltsstoffe von medizinischem Nutzen.

Besonders bei Beschwerden aufgrund von Venenleiden hat sich ihre Wirkung bewährt.

Dazu gehören:

Schmerzen in den Beinen

schwere Beine

Wadenkrämpfe

Krampfadern

Schwellungen

Juckreiz

Durch gestärkte Venen wird der Blutabfluss gefördert, schmerzhafte Ödeme und Entzündungen gemindert und auch Juckreiz reduziert. Besonders das in den Samen enthaltene Saponin wirkt gefäßabdichtend, entzündungshemmend und venenstärkend.

Da Saponin ausserdem entwässert, werden dadurch die Venen gestrafft, die Blutzirkulation angeregt und Schwellungen klingen ab. Die Kastanie wirkt auch bei Weichteilschwellungen nach Unfällen und Operationen lindernd und hat sich bei langen Flugreisen zur Vorbeugung von geschwollenen Beinen und Blutgerinnseln bewährt.

Für die äußere Anwendung bei Venenbeschwerden, lokalen Schwellungen und Blutergüssen wurden Rosskastanien-Samen als traditionelles pflanzliches Arzneimittel angesehen. Das gilt auch für Präparate aus den Blättern der Kastanie.

Heilende Kastanien-Salbe selbst herstellen

Für deine Salbe benötigst du folgende Zutaten:

30 ml Rosskastanien-Tinktur (Herstellung siehe unten!)

30 ml Olivenöl

15 g Lanolin

4 g Bienenwachs

Leere Salbentiegel zur Aufbewahrung der fertigen Salbe

optional etwa 10 Tropfen ätherisches Zypressenöl und 15 Tropfen Zitronenöl, um die Venenstärkende Wirkung zu intensivieren

optional 20 Tropfen ätherisches Wacholderbeerenöl, um die Wirkung bei Gelenkbeschwerden und Hexenschuss zu verstärken

Die Rosskastanien-Tinktur selbst herstellen

Frische Rosskastanien (Menge ist abhängig vom Gefäß-Volumen)

zirka 40%-igen Doppelkorn oder Wodka

Die Rosskastanien waschen, vierteln und gegebenenfalls die Schalen entfernen. Die Kastanienviertel in Scheiben schneiden und in kleine Stücke zerteilen.

Die benötigte Menge hängt von der Glasgröße ab. Das Glas bis zur Hälfte mit Kastanienstücken füllen und mit Alkohol so lange übergießen, bis die Kastanienteile gut bedeckt sind.

Das Glas fest verschließen, schütteln und für drei Wochen an einen warmen Ort stellen. Gelegentlich schütteln, um ein intensiveres Ergebnis zu erhalten.

Den angereicherten Alkohol nach Ablauf der Wartezeit durch einen Kaffeefilter abtropfen lassen. Dazu den Filter über ein hohes Glas stülpen, oder einen Filteraufsatz für Tassen verwenden. Die fertige Tinktur in ein dicht verschließbares, dunkles Glas abfüllen.

So gehst du zur Herstellung der Kastanien-Salbe vor:

Olivenöl, Lanolin und Bienenwachs in ein Glas geben und im Wasserbad langsam soweit erwärmen bis alle Zutaten geschmolzen sind. Das Wasser sollte dabei nicht kochen. Das Wachs schmilzt bei etwa 60 °C.

Die Tinktur in das selbe Wasserbad stellen und auf die gleiche Temperatur erwärmen. Die warme Tinktur langsam in das Öl-Wachs Gemisch geben und solange rühren bis die Masse etwas abgekühlt, aber noch flüssig genug zum Abfüllen ist.

Die ätherischen Öle dazu geben und unterrühren. Fertige Salbe in kleine Tiegel füllen und ohne Deckel auskühlen lassen.

Anschließend die Tiegel verschließen und nicht vergessen sie zu beschriften. Die Salbe ist kühl gelagert mindestens drei Monate haltbar.

Tipp: Es ist sehr wichtig, dass die Salbe so lange gerührt wird, bis sie anfängt zu abzukühlen damit sich das Öl nicht am Boden der Tiegel absetzt. Zum besseren Verrühren der Zutaten eignet sich auch ein Milchaufschäumer oder ein Pürierstab. Dabei kommt aber auch Luft in die Salbe und die Haltbarkeit verkürzt sich.

NUTZE DIE HEILKRAFT DER NATUR >>>

Anwendung der Kastaniensalbe

Eine optimale Wirkung erzielt diese Salbe, wenn du sie morgens und abends anwendest.

Streiche sie am Fuß- oder Armgelenk beginnend aufwärts auf die betroffenen Partien und massiere sie ohne Druck so lange ein, bis sie eingezogen ist.

Falls du ein extra vergine Olivenöl verwendest, wirkt die Salbe im Glas eher grünlich. Beim Auftragen ist sie allerdings farblos. Für eine hellere Farbe verwende lieber einfaches und helleres Olivenöl.

Wenn du keine ätherischen Öle zur Hand hast, kannst du aus dem Olivenöl, etwas Zitronenschale und Wacholderbeeren auch ein Mazerat herstellen und damit deine Salbe anreichern.

Viele weitere Ideen für selbstgemachte Salben findest du hier >>>.

Heilwirkung der Kastanien-Rinde

Die Rinde der Kastanie hilft bei fieberhaften Erkältungen und Entzündungen des Verdauungstraktes einnehmen.

Die Rinde wirkt, innerlich eingenommen, entzündungshemmend, zusammenziehend, harntreibend, fiebersenkend, schmerzlindernd, gefässzusammenziehend und stärkend.

Äusserlich als Waschung, Bad oder Creme wirkt die Rinde einerseits, wie die anderen Teile der Rosskastanie, gegen Venenprobleme, andererseits aber auch hautheilend gegen Ekzeme, Geschwüre und andere Hautprobleme.

Die Rinde enthält das Glykosid Aesculin, das fluoreszierend ist. Wenn man einen Kaltauszug mit der Rinde junger Kastanienzweige macht, kann man sehen, wie die Flüssigkeit leuchtet.

Das Aesculin bindet ultraviolettes Licht und wird daher als Sonnenschutzmittel eingesetzt. Ausserdem wirkt es durchblutungsfördernd und Stoffwechsel anregend.

Gesunde Ernährung mit Esskastanien

Esskastanien bestechen durch ihre enorme Vielfalt an Inhaltsstoffen.

Sie enthalten wertvolle Kohlenhydrate, hochwertiges Eiweiss, Ballaststoffe sowie unzählige Vitamine und Mineralstoffe. Wir finden hier also nahezu alle (lebens)wichtigen Nährstoffe mit einem köstlichen Geschmack vereint.

Esskastanien sind wahre Energiespender.

Einen grossen Pluspunkt bietet der hohe Anteil an komplexen Kohlenhydraten. Sie bewirken nicht nur einen hohen Sättigungsgrad, sondern sorgen auch dafür, dass der Blutzucker nach dem Essen von Kastaniengerichten langsam ansteigt und relativ lange stabil bleibt.

Wir bleiben länger satt und müssen uns nicht vor einer unkontrollierten „Heisshungerattacke“ kurz nach dem Essen fürchten – wie das bei einer Mahlzeit aus isolierten Kohlenhydraten (z. B. Weissmehl, Zucker etc.) der Fall wäre.

Wir fallen danach nicht in ein körperliches Tief, sondern bleiben frisch und munter.

Gesundes Herz-Kreislaufsystem und schöne Haut

Esskastanien liefern nicht nur viel Energie, sie halten dich auch fit und dein Bindegewebe gleichzeitig straff.

Auch wenn die Kastanien so einige Kalorien besitzen, kannst du trotzdem beherzt zugreifen. Denn im Gegensatz zu Nüssen bestehen Esskastanien lediglich aus zwei Prozent Fett. Der Großteil dessen geht dabei auf einfache und ungesättigte Fettsäuren – wie etwa Linolsäure – zurück.

Diese Fettsäuren gelten als überaus gesundheitsfördernd. Das liegt zum einen daran, dass sie das schlechte LDL-Cholesterin senken können. Zum anderen sorgen sie dafür, dass der Anteil des guten HDL-Cholesterins steigt. Diese Kombination sorgt für ein gesundes Herz-Kreislaufsystem.

Das ist aber noch nicht alles. Die Esskastanien sorgen mit ihrem hohen Anteil an Vitamin C für ein stabiles und funktionierendes Immunsystem und das wiederum wehrt Krankheitserreger ab. Dein Körper ist also fitter, gesünder und sorgt präventiv dafür, dass das auch so bleibt.

Besonders Frauen kommen die Edelkastanien zugute. Denn die hohe Menge an Vitamin C und E hilft dem Körper, schlaffes Bindegewebe zu stärken und aufzubauen. So sollen Esskastanien gegen Cellulite aber auch gegen Schwangerschaftsstreifen Wunder bewirken. Auch kleinere Fältchen vermag die Supernuss zu glätten.

Esskastanien sind besonders basenreiche Lebensmittel.

Mit 707 mg Kalium auf 100 g Maronen sind die Kastanien enorm basenreich.

Zuständig für den basischen Effekt ist somit der hohe Anteil an Kalium, welcher zur Neutralisierung von Säure beiträgt. Das sorgt nicht nur für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt, sondern generell für ein intaktes Verdauungssystem und eine stabile Gesundheit.

Schon nach wenigen basenreichen Mahlzeiten verbessern sich die typischen Symptome einer Übersäuerung: Blähungen, Sodbrennen, Völlegefühl und überreizte Schleimhäute.

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit und eine wunderschöne Herbstzeit!

