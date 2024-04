Grüner Hafer: Wirkung – Anwendung – Rezept grüner Hafertee

Grüner Hafer ist für seine gesundheitsfördernden Eigenschaften bekannt.

Als natürliches Heilmittel hat der grüne Hafer auch in der Alpenapotheke seinen festen Platz.

Eine besonders positive Auswirkung auf die Gesundheit hat Hafertee, der aufgrund seiner wertvollen Inhaltsstoffe bei vielerlei Beschwerden angewendet werden kann.

Wie sich grüner Hafer auf die Gesundheit auswirkt, seine Anwendung in der Naturapotheke der Alpen und ein Rezept für Hafertee könnt ihr in folgendem Beitrag lesen.

Grüner Hafer: Wirkung auf die Gesundheit

Grüner Hafer ist die unreife Haferpflanze, die vor dem Blühen geerntet wird.

Hafer gehört zu den Süßgräsern (Poaceae), einer der größten Familien der Blütenpflanzen, denn ihr Erscheinungsbild zeichnet sich durch die Bildung von Rispen anstelle von Ähren aus.

In der Wissenschaft wird grüner Hafer auch Avena Sativa genannt. Avena kommt von dem Sanskritwort avasa, das „Speise“ bedeutet.

Sativa ist lateinisch und steht für „angebaut“, was darauf hinweist, dass es sich beim Hafer um eine reine Kulturform handelt. Daher trägt sie auch unter anderem die Bezeichnung „Saat Hafer“.

Inhaltsstoffe von grünem Hafer:

Pflanzenstoffe wie Flavonoide

Bitterstoffe wie Saponine

Ballaststoffe

Antioxidantien

Vitamin B1,B2, B6, D, E

Aminosäuren

Zink, Eisen, Mangan, Calcium

Niacin, Fol-, Linol- und Kieselsäure

Gesundheitliche Wirkung von grünem Hafer

Das gesundheitliche Potenzial des grünen Hafers wurde schon vor Jahrzenten von indischen Heilkundigen erkannt.

Diese setzten ihn als natürliches Heilmittel für verschiedene Beschwerden ein.

Grüner Hafer senkt die Harnsäure

Vor allem Menschen mit Gicht wird empfohlen die Harnsäurewerte zu senken.

Grüner Hafer kann dabei helfen die Ausscheidung der Harnsäure zu unterstützen. Grund dafür sind die im Hafer enthaltenen, harntreibenden Saponine.

Grüner Hafer verbessert die kardiovaskuläre Gesundheit

Menschen mit Bluthochdruck profitieren vom grünen Hafer, da der hohe Gehalt an Antioxidantien dazu beiträgt, dass der Blutdruck nicht außer Kontrolle gerät. Auch die vielen Ballaststoffe führen zu einem positiven Einfluss auf die kardiovaskuläre Gesundheit.

Die Ballaststoffe erhöhen den Anteil des guten Cholesterins im Blut und verringern gleichzeitig die Menge des schlechten Cholesterins.

Mit mehr als zwanzig chemischen Pflanzenstoffen, die eine antioxidative Eigenschaften haben, kann der grüne Hafer auch Entzündungen sowie Rötungen entgegenwirken, welche ebenfalls Symptome bei vielen akuten Krankheiten sind.

Grüner Hafer verbessert das Abwehrsystem des Körpers

Nicht zuletzt kann grüner Hafer das Abwehrsystem des Körpers verbessern.

Sein Reichtum an den Vitaminen B1, B2, D, E, Steroidverbindungen, Alkaloiden, Mineralien und Flavonoiden sorgt dafür, dass die weißen Blutkörperchen ausreichend Ressourcen für ein aktives Immunsystem besitzen.

Grüner Hafer hilft bei der Knochengesundheit

Kalzium ist eine wichtige knochenstärkende Substanz, die in grünem Hafer reichlich vorkommt. Aufgrund der organischen Zusammensetzung des Kalziums im grünen Hafer kann es vom Körper leicht aufgenommen werden.

Es besitzt damit eine hohe Bioverfügbarkeit. In einigen medizinischen Kreisen wird es zusätzlich bei der Behandlung von Osteoporose und anderen Knochenkrankheiten eingesetzt.

Grüner Hafer fördert eine gesunde Libido

Studien zufolge kann grüner Hafer Problemen im Zusammenhang mit einer schwindenden Libido entgegenwirken. Bei Männern regt Hafer die Hypophyse an, welche dafür verantwortlich ist, dass die Produktion von luteinisierenden Hormonen erhöht wird und der Testosteronspiegel ansteigt.

Außerdem löst grüner Hafer alle Testosteronstaus und sorgt so für ein ausgeglichenes hormonelles Gleichgewicht. Das bringt mehr Energie und eine bessere sexuelle Reaktion. Bei Frauen kann die Stimulation durch den verbesserten Blutfluss erhöht werden.

Grüner Hafertee – Inhaltsstoffe und Wirkung

Der unscheinbare Hafer war 2017 Arzneipflanze des Jahres und kann ungeschrotet auch als Tee seine Wirkung entfalten.

Für grünen Hafertee müssen die Gräser der Haferpflanze bereits zu ihrer Blütezeit geerntet werden.

Anschließend werden sie getrocknet und können mit heißem Wasser zu wohltuenden Tee aufgegossen werden. Getrocknetes Haferkraut kann auch im Reformhaus gekauft werden.

Hafertee beinhaltet durch das Haferstroh viele wertvolle Wirkstoffe:

Flavonoide: Sie wehren freie Radikale ab und unterstützen somit den Zellschutz.

Saponine: Sie wirken harntreibend und schleimlösend.

B-Vitamine: Diese Vitamine sind wichtig für eine gesunde Haut, Haare und Nerven.

Aminosäuren: Aminosäuren tragen zu normalen Stoffwechselfunktionen im Körper bei.

Mineralstoffe: Zink, Eisen, Mangan sind wertvolle Mineralstoffe.

Kieselsäure: Sie unterstützt die Funktionen der Haut und ein gesundes Bindegewebe.

Grüner Hafertee hilft auch dabei, den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen, die Verdauung anzuregen und Magen-Darm-Beschwerden zu lindern.

Er wird zudem bei Ängsten, Erschöpfung, Müdigkeit und Schlaflosigkeit eingesetzt und kann Anspannung lösen.

Viele trinken den Hafertee außerdem während einer Fastenkur, da er entschlackend und entwässernd wirkt. Dies ist unter anderem förderlich für die Verdauung und einen regelmäßigen Stuhlgang.

Rezept für grünen Hafertee

Zutaten für eine Tasse Tee:

1 EL getrocknetes Haferkraut

250 ml Wasser

Zubereitung:

Haferkraut mit dem kochenden Wasser übergießen

Den Tee 20 Minuten bedeckt ziehen lassen

Das Haferkraut absieben

Grüner Hafertee kann über den Tag verteilt mehrmals getrunken werden, besonders gut soll er vor dem Schlafengehen sein.

Achtung: Bei einer Schwangerschaft ist grüner Hafertee zu meiden. Auch Kinder und Stillende sollten aufgrund seiner entwässernden Eigenschaft keinen Hafertee trinken.

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit mit der heilenden Wirkung vom grünen Hafer!

