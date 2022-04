Gesunder Spargel – Nährstoffe, Wirkung, Rezepte und Wissenswertes

Spargel ist nicht nur als Lebensmittel ein Genuss, sondern hat auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit.

Der Spargel gehört zu der Gruppe der Liliengewächse und wurde bereits von den alten Ägyptern, Griechen und Römern als Heilpflanze zur Anregung des Stoffwechsels und Unterstützung der Leber-, Lungen- und Nierenfunktion genutzt.

Der botanische Name des Spargels lautet Asparagus officinalis, wobei „officinalis“ aus dem Lateinischen frei übersetzt „Arznei“ oder „Heilmittel“ bedeutet. Der in Indien heimische Asparagus racemosus wird auch als „Heiler von hundert Krankheiten“ bezeichnet und kommt in der ayurvedischen Medizin bei Magengeschwüren und Nervenleiden zum Einsatz.

Laut Forschern von der HNB Garhwal University wirkt Spargel antioxidativ, immunstimulierend, antientzündlich sowie antibakteriell, kann die Fruchtbarkeit steigern und Leberschäden verhindern oder beseitigen.

Heben wir den fast vergessenen Schatz der Natur-Apotheke und rufen uns wieder ins Gedächtnis, was in den jeweiligen Kräutern, Blumen und Bäumen steckt

Warum Spargel so gesund ist

Frühlingszeit ist Spargelzeit!

Ab Mitte April kann Spargel geerntet werden – aber nur für kurze Zeit. Am Johannistag, dem 24. Juni, ist es traditionell schon wieder vorbei mit der Spargelzeit.

Spargel zählt zu den besonders kalorienarmen Gemüsearten. Da er viele Ballaststoffe enthält und so den Hunger für längere Zeit stillt, hat Spargel einen hohen Sättigungswert. Der Anteil an Kohlenhydraten beträgt etwa 2 Prozent. Eiweiß ist zu 1,9 Prozent, Fett nur in sehr geringen Mengen (0,2 Gramm auf 100 Gramm) enthalten.

Die glykämische Last des Spargels ist äusserst niedrig, was bedeutet, dass er den Blutzuckerspiegel kaum beeinflusst. Diabetiker, sowie diejenigen, die entschlacken oder abnehmen wollen, können bei Spargel folglich grenzenlos zuschlagen.

Spargel enthält reichlich Vitamine und Mineralstoffe.

Besonders Vitamin C, E und Beta-Carotin sowie Vitamine des B-Komplexes sind im Spargel enthalten und wirken als Antioxidantien, weshalb er eine regelrechte Vitaminbombe ist.

Vitamin C sorgt für ein starkes Immunsystem, Vitamin E hat antioxidative Eigenschaften, Vitamin B 1 ist wichtig für das Nervensystem und Vitamin B2 wird benötigt, um Nahrung im Körper in Energie umzuwandeln.

Die Folsäure, die im rohen Spargel zudem in besonders hohen Konzentrationen zu finden ist, verhindert Fehlbildungen beim Ungeborenen und ist an vielen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt.

Auch die Mineralstoffe Kalium, Eisen, Magnesium, Calcium und Kupfer sind als positive Inhaltsstoffe des Spargels besonders zu erwähnen.

Ein besonderer Inhaltsstoff ist die Asparaginsäure. Die Aminosäure sorgt nicht nur als Aromastoff für den typischen Spargelgeschmack, sondern ist auch am Harnstoffzyklus beteiligt.

Gesundheitliche Wirkung von Spargel



Inulin schützt vor Krankheiten

Der Ballaststoffgehalt im Spargel ist zwar nicht sehr hoch, doch enthält er einen ganz besonderen Ballaststoff, das Inulin, ein Stoff, der als Präbiotikum gilt, was bedeutet, dass er als Futter für die nützlichen Darmbakterien dient und somit die Darmflora äusserst positiv beeinflusst.

Wenn die Darmbakterien Inulin verstoffwechseln, entstehen kurzkettige Fettsäuren. Diese wirken gegen Entzündungen und helfen bei der Regulierung des Fett- und Zuckerstoffwechsels. Gleichzeitig wird bei regelmässiger Inulineinnahme die Lust auf das Schlemmen gehemmt und das Sättigungsgefühl verstärkt, was bei der Gewichtsabnahme helfen kann.

Studien haben auch gezeigt, dass Inulin bzw. die kurzkettigen Fettsäuren das Risiko für zahlreiche Leiden wie z. B. Übergewicht, Verstopfung, Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Dickdarmdarmkrebs und Knochenkrankheiten senken.

Spargel aktiviert das Liebesleben

Die ayurvedische Medizin ist der Meinung, Spargel könne neben einer allgemeinen Steigerung der Vitalität besonders in Liebesdingen aufmunternd wirken, da das stangenförmige Gemüse die Durchblutung des Urogenitaltraktes erhöhe.

Vermutlich ist es zusätzlich der Vitalstoffgehalt im Spargel, der dessen anfeuernde Wirkung erklärt. Vitamin E aktiviert beispielsweise direkt die Produktion und Ausschüttung von Sexualhormonen.

Menschen mit chronischem Erschöpfungssyndrom profitieren wahrscheinlich genau aus diesem Grund davon, wenn der Spargel öfter in den Speiseplan mit eingebunden wird.

Der entwässernde Effekt des Spargels

Der Spargel ist für seinen entwässernden Effekt bekannt, wofür u. a. die L-Asparaginsäure verantwortlich ist. Diese Aminosäure fördert die Nierentätigkeit und kurbelt die Wasserausscheidung an.

In der traditionellen Heilkunde wird der Spargel deshalb gern bei Blasenentzündungen in Form einer Durchspülungstherapie und als präventive Massnahme genutzt, um die Bildung von Nierengriess zu verhindern.

Dabei ist es entscheidend, während der Behandlung auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Die harntreibenden Eigenschaften des Spargels kommen besonders gut zur Geltung, wenn er in Form von Saft bzw. wenn seine Kochbrühe getrunken wird.

Menschen mit hohen Harnsäurewerten, Nierenleiden oder eingeschränkter Herz- und Nierenfunktion sollten auf grössere Spargelmengen jedoch besser verzichten und ihren Arzt oder Heilpraktiker dazu befragen.

Spargel entgiftet

Spargel ist ein glutathionreiches Gemüse. In 100 Gramm Spargel stecken davon rund 28 Milligramm. Glutathion zählt zu den stärksten Antioxidantien und hilft daher bei der Entgiftung von Schadstoffen und Reduzierung des oxidativen Stresspegels.

Eine Studie an der Jeju National University in Südkorea hat gezeigt, wie der Spargel Katersymptome mildert, da er die Leberzellen gegen die Gifteinwirkung des Alkohols schützt.

Weitere Studien legen überdies nahe, dass Glutathion das Krebsrisiko senkt, bestehende Krebszellen eliminiert und sogar bei Alzheimer für positive Effekte sorgen kann.

Saponine des Spargels wirken gegen Krankheiten

Im Spargel stecken diverse, gesundheitsfördernde sekundäre Pflanzenstoffe. Die Saponine sind mitverantwortlich für den typischen Spargelgeschmack und zählen zu den wichtigsten bioaktiven Substanzen des Gemüses.

Sie haben zahlreiche medizinische Eigenschaften und wirken z. B. stärkend, schleimtreibend und schleimlösend, entzündungshemmend, harntreibend und hormonstimulierend.

Eine Studie an der Rutgers University in New Jersey hat gezeigt, dass die im Spargel vorhandenen Saponine Anti-Tumor-Aktivitäten aufweisen und das Wachstum der Leukämiezellen irreversibel eindämmen könnten. Und nicht nur das: Auch gegen Pilzerkrankungen wie z. B. bei einer Candida-Infektion wirken die Saponine des Spargels.

Der Saponingehalt schwankt jedoch abhängig von der Sorte und den Anbaubedingungen stark, in 100 Gramm Spargel stecken davon zwischen 46 bis 128 Milligramm. Manche Saponine schmecken stark bitter. Lange Zeit wurde Spargel deshalb mit Zucker gekocht, um die Bitterstoffe zu neutralisieren.

Wann sollte man keinen Spargel essen?

Durch den hohen Anteil an Purinen im Spargel, werden diese im Körper in Harnsäure umgewandelt.

Harnsäure wird normalerweise über die Nieren ausgeschieden. Ist die Nierenfunktion jedoch eingeschränkt oder der Harnsäurewert im Blut dauerhaft erhöht, kann dies gesundheitliche Folgen mit sich bringen.

Ablagerungen von Harnsäurekristallen können zu Schmerzen in den Gelenken führen, Entzündungen begünstigen oder Gichtanfälle auslösen.

Personen mit Gicht oder Nierenerkrankungen sollten also vorsichtshalber ärztlich klären, ob und wenn ja in welchen Mengen sie unbedenklich Spargel essen können. In der Schwangerschaft ist Spargel in normalen Mengen trotz seiner entwässernden Wirkung unbedenklich.

Woran erkennt man frischen Spargel?

Auf diese 9 Merkmale sollte man achten, um frischen Spargel zu erkennen:

Frischer Spargel hat einen fest verschlossenen Kopf.

Die Anschnittstelle sollte saftig, frisch und nicht eingetrocknet sein – im Supermarkt sind die Spargelenden oft eingewickelt und somit ist die Anschnittstelle verborgen. Am Besten aufmachen und kontrollieren.

Bei älterem Spargel sind die Schnittenden grau-gelb verfärbt.

Frische Spargelstangen erzeugen „quietschende“ Töne, wenn sie aneinander gerieben werden.

An der Schnittstelle hat frischer Spargel einen aromatischen Geruch. Nicht mehr frischer Spargel riecht säuerlich.

Frischer Spargel glänzt leicht und sieht knackig aus.

Die Stangen sollten fest sein und dürfen sich nicht biegen lassen.

Frischer Spargel lässt sich gut mit dem Fingernagel einritzen und gibt leichtem Druck nicht nach.

Kurze Transportwege sind wichtig, um Qualitätseinbußen zu verhindern. Einheimischer Spargel ist zu bevorzugen. Besonders durch den Kauf ab Hof hat man die Gewissheit, Spargel frisch zu bekommen.



Rezept für Spargelrisotto

Zutaten:

500 Gramm Spargel (alternativ: 250 Gramm weißer und 250 Gramm grüner Spargel)

270 Gramm Risottoreis

1 EL Butter

1 TL Gemüsebrühpulver

50 Gramm geriebener Parmesan

1 Zwiebel

Den Spargel waschen und schälen, anschließend in Stücke schneiden. Die Spargelschalen in leicht gesalzenem Wasser für etwa 15 Minuten köcheln lassen und dann den Sud durch ein Sieb gießen. Der Spargel wird darin circa 5 Minuten gekocht. Danach aus dem Wasser nehmen und erstmal beiseite stellen.

Die Zwiebel würfeln und in einem Topf in Butter dünsten. Den Risottoreis dazugeben und kurz mit dünsten. Dann den Spargelfond mit Wasser auf einen Liter auffüllen und das Gemüsebrühpulver unterrühren.

Den Fond mit einer Kelle nach und nach zum Reis geben. Dabei muss die Flüssigkeit immer wieder ganz verkochen, bis neue Flüssigkeit hinzukommt. Den Reis bei mittlere Hitze circa 20 Minuten garen, bis er eine cremige Konsistenz erhält. Dabei immer wieder umrühren, damit nichts anbrennt.

Den Parmesankäse und die Spargelstücke unter das Risotto geben und und das Gericht mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Einfaches Rezept: Spargelsuppe aus Spargelschalen

Die geschälten Spargelschalen solltest du niemals wegwerfen, denn daraus kannst du mit einem einfachen Rezept und wenigen Zutaten eine schmackhafte Spargelsuppe kochen.

Mit drei kleinen Änderungen am Rezept kannst du die Spargelsuppe auch vegan zubereiten.

Für zwei Portionen benötigst du folgende Zutaten:

Schale von 500 g weißem Spargel

1 TL Zucker

1 TL Zitronensaft

1/2 TL Salz

10 g Butter oder vegane Margarine

2 EL Mehl

optional 1 Eigelb

50 g Schlagsahne oder vegane Sahne

Pfeffer, Muskat und Kerbel nach Geschmack

Zubereitung:

Wasche die Spargelschalen.

Gib die Schalen mit Salz, Zucker und Zitronensaft in einen Topf und füge noch so viel Wasser hinzu, bis die Schalen bedeckt sind.

Bringe das Wasser mit den Schalen zum Kochen und lasse sie anschließend circa zehn Minuten köcheln.

Gieße die Suppe durch ein Sieb und fange die Flüssigkeit in einem Topf auf. Die Spargelschalen sind nun ausgekocht und du kannst sie im Biomüll entsorgen.

Bereite dann in einem hohen Topf eine Mehlschwitze zu, indem du Butter in einem separaten Topf erhitzt, das Mehl hinzugibst und alles gut verrührst.

Füge dann nach und nach das Spargelschalenwasser zur Mehlschwitze hinzu. Achte darauf, regelmäßig und kräftig umzurühren, damit die Suppe später keine Klumpen enthält.

Würze die Suppe mit etwas Salz und koche sie dann erneut kurz auf.

Nimm den Topf vom Herd, vermenge Eigelb und Sahne miteinander und gib beides zur Suppe hinzu.

Tipp: Spargel enthält Bitterstoffe, besonders unter der Schale, deshalb sollte die Schale nicht zu lange gekocht werden. So wird vermieden, dass zu viele Bitterstoffe in die Suppe übergehen.

Die Spargelsuppe kann zum Beispiel mit Kerbel oder gegrilltem Spargel serviert werden. Noch einmal aufkochen sollte man die Suppe aber nicht, weil das Ei sonst verklumpen würde.

Woran erkennt man guten Spargel?

Frische: Wenn du eine Stange Spargel zusammendrückst, tritt am Ende oft Saft aus. Riecht dieser frisch und schmeckt nicht sauer, ist die Stange frisch.

Aussehen: Der Spargel sollte keine Verfärbungen haben, sondern glänzen. Die Köpfe sind fest und geschlossen, die Enden saftig.

Gefühl: Frischer Spargel fühlt sich fest und prall an. Er quietscht, wenn man die Stängel aneinander reibt.

Je schneller der Spargel nach dem Einkauf verzehrt wird, desto schmackhafter ist er. Er hält aber auch etwa zwei bis drei Tage im Kühlschrank, wenn man ihn ungeschält in ein feuchtes Tuch wickelt. Grünen Spargel kann man aufrecht in ein Glas Wasser stellen und ebenfalls im Kühlschrank aufbewahren.

Spargel lässt sich auch problemlos einfrieren. Dazu sollte der Spargel zunächst gründlich gewaschen, geschält und die holzigen Enden abgeschnitten werden. Vor dem Einfrieren sollte er jedoch weder gekocht noch blanchiert werden.

Eingefroren hält Spargel bis zu neun Monate. Vor der Zubereitung sollte er nicht aufgetaut werden – einfach den gefrorenen Spargel in kochendes Wasser geben.

In Deutschland und Österreich sind der weiße und der grüne Spargel besonders beliebt. Im Gegensatz zum weißen Spargel wächst Grünspargel über der Erde.

Seine grüne Farbe kommt beim grünen Spargel vom Pflanzenfarbstoff Chlorophyll, welcher durch die Sonneneinstrahlung produziert wird.

Grüner Spargel enthält daher auch mehr Vitamin C und Betacarotin als das weiße Gemüse. Er schmeckt etwas herzhafter, muss an den Enden nicht geschält werden und hat eine kürzere Garzeit.

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit und viel Freude mit dem Ausprobieren der Spargelrezepte!

