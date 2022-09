Fiktion oder Realität? Ohne Strom geht es in die Hölle!

Ein flächendeckender Stromausfall wird uns an unserer verwundbarsten Stelle treffen.

Elektrizität ist der Herzschlag unserer Gesellschaft – allgegenwärtig und scheinbar selbstverständlich. Aber was, wenn er aussetzt.

Zu groß ist unsere Abhängigkeit von Strom. Entsprechend dramatisch wären die Folgen, selbst wenn wenige Tage der Saft ausgeht.

Ludwig der Träumer sollte uns mit seiner Fiktion von nur 4 Tagen Stromausfall im Winter nachdenklich stimmen.

Es ist an der Zeit aufzuwachen!

.

Damit Sie niemals mehr im Dunkeln tappen!

EcoFlow Smart Generator >>>

.

Ohne Strom geht es in die Hölle!

Man stelle sich vier Tage Stromausfall vor ohne Vorwarnung und das auch noch im Winter bei Eiseskälte.

Unvorstellbar, so was in unserer Rundumversorgungsgesellschaft. Stelle es dir trotzdem vor, lieber Leser. Ich möchte dir dazu eine Denkhilfe geben – sicher nicht vollständig, da ich nur dein nächstes Umfeld betrachte.

Nach dem gemütlichen Abend mit Tatort gucken, Facebook pflegen und einen kühlen Absacker aus dem Kühlschrank trinken, hast du deine Nachtruhe im kuscheligen warmen Bett wohlverdient um am nächsten Tag wieder fit für das Hamsterrad zu sein. In der Nacht hast du Alpträume, weil du bereits frierst, ohne es direkt körperlich zu spüren. Die Wohlfühltemperatur im Schlafraum fällt von 25° auf entsetzliche 15° ab.

Du wachst erst um acht auf, obwohl du bereits seit sieben bei der Maloche sein solltest, weil dich dein smart vernetzter Multimedia-Entertainment Fernseher nicht geweckt hat. Hast noch nicht kapiert, was los ist auf den Weg zur Küche, wo der Kaffeeautomat für 2.000 € dir einen frisch gebrühten Kaffee bereitstellen sollte und seinen Dienst verweigert.

Na ja, dann erst mal aufs Klo mit der vorgeheizten Kloschüssel, selbstverständlich mit umweltfreundlicher Wasserspülung aus der Regentonne, gepumpt mit Solarstrom, den es nicht gibt, weil die Sonne heute nicht scheint. Die Schei… bleibt vor dem Siphon stecken. Wohl dem, der keinen Knoblauch am Vorabend gegessen hat.

Die Analogpizza, knusprig in der Mikrowelle bereitet und ein paar rechtsdrehende Sojagetränke reichen um einen entsetzlichen Gestank nach der morgendlichen Körperentlüftung im energieeffizienten Reihenhaus zu verbreiten. Einfache Fenster zum Lüften wie früher gibt es in dieser dem Klimawandel geschuldeten Bude nicht mehr.

Die intelligente Lüftungsanlage, die bisher wohlige Wärme sogar aus erneuerbarer Atemluft zog, versagt auch ihren Dienst. Dabei war sie die große Innovation, vor der die Nachbarn vor Neid erblassten. Erkannte sie bisher sogar per GPS-App 10 min. vorher die Ankunft der Bewohner und schaltete ein Wohlfühlklima ein, merkte sie diesmal nicht einmal, dass du zuhause bist. Heiß duschen zum Aufwärmen ist auch nicht.

Langsam kapierst du, dass da was nicht stimmt. Nur so viel, dass der Strom weg ist und willst den Stromversorger anrufen und nachfragen wann endlich wieder Strom da ist. Nix geht, da der Router auch Strom braucht. Das Smartphone macht schlapp beim Versuch deinen Chef anzurufen um dich krank zu melden, will du vergessen hast es aufzuladen.

Power-Bank – DIE heiße Ware während eines Blackouts >>>.

Dein Traumhaus innen derweil noch kälter und hat gegen Mittag nur noch 10°. Du kannst es kaum glauben. Der Bauträger baute dir doch ein Passivhaus, das angeblich gar keine Heizung braucht. Sollten etwa die dreifach supergedämmte Fenster und die 30 cm Styroporpackung auf den Außenwänden für die Katz sein, wenn die Bude bereits nach ein paar Stunden ausgekühlt ist?

Also zum Arzt um einen Krankenschein abholen, damit du nicht sofort deinen Job verlierst. Hast gehofft, dort könntest du dich aufwärmen in der dreistündigen Wartezeit und vielleicht dein Smartphone da aufladen. War wohl nix. Praxis wegen Stromausfall geschlossen, steht am Eingang. Dort auch Strom weg. Auf dem Rückweg stellst du fest, daß dein SUV fast kein Benzin mehr hat. Dein nächster Weg ist daher schnurstracks zur Tanke. Dort kann man sich auch bei einem Kaffee nach dem Tanken aufwärmen. Geschlossen wegen Stromausfall.

Auf dem Nachhauseweg bleibt dein SUV mangels Benzin stehen. Dein weiterer Weg in dieser Arschkälte führt dich zu Fuß vorbei an sämtlichen geschlossenen Läden, Cafés und Kneipen. Verfluchst inzwischen den Stromausfall – vor allem, dass es keine Information gibt, wie lange der noch anhalten soll.

Alle Informationsquellen sind tot.

Kein Telefon, Smartphone, Radio, Fernseher oder Internet funktionieren mehr. Auch keine Verbindung zu den Notdienten, wie Notärzte, Feuerwehr oder Polizei. Alle sind inzwischen digital vernetzt vom Strom abhängig.

Zurück in deinem High Tech Reihenhaus ohne Strom fühlst du dich so elend wie nie zuvor. Suchst im Dunkeln nach ein paar Kerzen, knallst hie und da gegen ein paar Möbel, fliegst letztendlich über den hippen Sperrmüll, der die Wohnung ziert und holst dir Beulen am Knie und Nase. Die gespenstige Stille und die Dunkelheit deprimieren dich und du tastest dich vorsichtig zum Bett. Kein Auge machst du in dieser Nacht zu und wenn, dann sind sie von Alpträumen geplagt.

Der zweite Tag ohne Strom, ohne Information von außen, wann dieses Elend aufhört, lässt dich fast verzweifeln. Die Bude ist jetzt nur noch 5° warm. Auf dem Klo stinkt es noch erbärmlicher. Aus dem Wasserhahn im Waschbecken kommt auch nichts mehr. Die öffentliche Wasserversorgung hat auch schlapp gemacht. Eiskalte Küche ist angesagt zum Frühstück. Legst dich wieder ins Bett mit drei Pullovern und einen dicken Mantel von Boss und frierst immer noch wie ein Schneider.

Wenn dich am dritten Tag die versprochene Lungenentzündung der Ärzte wegen Unterkühlung nicht dahingerafft hat, wagst du einen Schritt aus dem Haus. Vorher natürlich noch ein paar Häppchen aus dem Kühlschrank nehmen. Bäh – schnell wieder zumachen. Aus dem stinkt es noch schlimmer als auf dem Klo – alles drin vergammelt. Egal. Der Hunger ist dir ohnehin vergangen bei der Arschkälte hier drin.

Du musst raus unter die Leute, sonst wirst du noch verrückt bei dieser bedrückenden Ruhe ohne ständiges Gedudel oder sonstiger Ablenkung durch irgendein Multimediagerät. Kaum noch Autos auf den Straßen, die bisher Stand- äh Stauspuren genannt wurden. Viele umherirrende Menschen, eingehüllt in mehreren Pullovern und Mänteln. Manche haben sogar die Schlafdecke übergeworfen.

Fragende Blicke und zwischendurch eine direkte Frage: Weißt du wann es wieder Strom gibt? Keiner weiß es. Merkst du was lieber Leser? Sie haben sich in ihrer Not mit ‚du‘ angesprochen. Das nur nebenbei. Keine Einkehrmöglichkeit in Sicht zum Aufwärmen. Alle öffentlichen Gebäude sind geschlossen. Selbst die Kirche, die einem in diesem stromlosen Elend etwas Trost geben könnte ist verrammelt.

Abends wieder zu Hause überfällt dich ein maßloser Hunger. Wie doch eine kalte Dosensuppe schmecken kann, die einzige Notreserve in deiner High Tech Küche, die nicht vergammelt ist, da dein Vorrat bisher nur aus tiefgekühlter Fertigpampe für die Mikrowelle bestand. Eine angemessene Verwendung deiner 50 k € teuren Designer Küche. Nicht wahr? Vor dem zu Bett gehen bekommst du einen unheimlichen Durst und stürzt die letzte Flasche Nestle Mineralwasser hinein. Hahnenwasser gibt’s ja nicht mehr.

.

Die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz empfehlen jedem Bürger, einen Lebensmittel-Notvorrat anzulegen. Grundlage dieses Buches ist die sehr exakt ausgearbeitete Lebensmittelliste Deutschlands. Denn was macht man mit den vielen Konserven?

Dieses Buch bietet Ihnen die richtigen Rezepte. So verwerten Sie die Lebensmittel in der sinnvollsten Reihenfolge, essen leckere Gerichte, vermeiden Mangelerscheinungen und bleiben fit – Hier weiter.

Die schlaflose Nacht wird zum Horror für dich. Verfluchst den ganzen High Tech Haushalt, der dein ganzer Stolz war und für den du dich bisher krummbuckeltest. Die Kälte überlebst du fast stolz im Bett. Der vierte stromlose Morgen treibt dich fast zum Wahnsinn.

Nichts mehr zum Essen da, das Mineralwasser alle. dir schlottert der ganze Körper. Nimmst beißende Gerüche in deiner nicht natürlich zu belüftenden Wohnung wahr. Eine Mischung von Scheiße, Verwesungsgeruch und den eigenen Körpergeruch, den du bisher nur Pennern unter der Brücke anmaßest. Vier Tage nicht geduscht, in denselben Klamotten wegen der Kälte herumgelaufen.

Dein aufgesprühtes teures Parfüm und Deo erweisen sich nur noch als Geruchsverstärker. Erstmalig empfindest du etwas Empathie mit den wohnsitzlosen Pennern und einen Hass auf dich selbst, weil du dich so von der Wohlfühlrundumversorgung abhängig gemacht hast. Panikartig verlässt du durstig und hungrig das Haus. Noch schlimmer empfindest du die gespenstige Ruhe um dich herum. Irgendwas muss passieren. So kanns nicht weitergehen.

Dann ein kleiner Lichtblick.

Die Supermärkte machen heute am vierten stromlosen Tag mit Bargeldhandkassen wieder auf um die Bevölkerung nicht verhungern zu lassen. (oder um die bereits vergammelten Lebensmittel aus der Kühltheke noch schnell zu Kohle machen.) Das Addieren der Einzelposten durch die KassiererInnen mit Zettel und Kugelschreiber gestaltet sich jedoch besonders schwierig.

Zum einen sind diese fast ausschließlich junge Mitarbeiter der einfachen Addition von Hand nicht mehr mächtig – zum anderen kennt keiner mehr von denen die Einzelpreise, da die Waren ohne sie zu beachten bisher nur über den Barcode Scanner gezogen wurden. Also gab es von der Firmenleitung die Anweisung, die im Einkaufskorb liegende Menge monetär zu schätzen.

Ein viertel Korb voll kostet 20 E, ein ganz voller 100 €. Als erstes waren die Körbe mit Wasser von Nestle voll. Wir erinnern uns, es gibt es kein Hahnenwasser mehr. Die Wasserwerke brauchen auch Strom. Die Supermärkte werden gestürmt. Die Manager hatten jedoch eines nicht beachtet. Das Bargeld ist dem kleinen Bunzel abhanden gekommen.

Hätte fast vergessen, der Einlass zum Supermarkt erfolgt ab nun nur noch über den hinteren Notausgang: Die Automatiktüren vorne sind auch wegen fehlendem Strom tot. Die meisten Einkäufer nahmen ohnehin den direkten Weg vorbei an der Kasse zum Notausgang. Manche nennen das Plünderung.

Wie dem auch sei. Es lenkt von der Peinlichkeit der Bildungslücke des Personals ab. Der verzweifelte Versuch der Firmenleitung, Wachpersonal an den Notausgängen für dreifuffzig zu ordern, scheiterte an der Bestellung bei den privaten Sklavenhändlern – Personaldienstleister genannt, die bisher über das Jobcenter gefüttert wurden aus verständlichem Grund.

Selbst diejenigen, die noch gerne bezahlen würden, haben keine Chance mehr an Bargeld heranzukommen. Stromlose Bargeldautomaten gibt es noch nicht – solarstrombetriebene ein Witz.

So bleibt dem anständigen Bürgen der Nation nur noch das Plündern, solange der Vorrat reicht.

Und – wenn nicht, wird er ebenso zur Bestie und kämpft auf Leben und Tod um die letzte Dose Futter und sei es Hundefutter. Das schmeckt auch nicht schlechter als die Premiumkonserven.

Ludwig der Träumer mag sich mit diesem Zeitfenster etwas irren. Vielleicht dauert es auch acht Tage bis zum gegenseitigen Totschlagen. Nur um nicht zu verhungern.

Der finale Kampf ums Überleben beginnt mit fehlender Stromversorgung.

Quelle: Ludwig der Träumer – Die Alpenschau bedankt sich!

Blackout-Gefahr: Sorgen Sie rechtzeitig vor!

Wenn es finster wird, ist es wichtig, sich nicht auf andere zu verlassen zu müssen.

Denn wenn alles steht, auch die Supermarkttüren geschlossen bleiben und die Einsatzkräfte mit Notfällen ausgelastet sind, ist es besser, selbst vorgesorgt zu haben.

Laut einer Umfrage hat jeder vierte Haushalt keine Wasserreserven und nur jeder dritte genug Lebensmittel, um eine Woche lang autark zu überleben.

Damit die Bürger im Ernstfall eines länger andauernden Blackouts nicht auf dem Trockenen sitzen und frieren, ist die richtige Vorsorge wichtig, wie auch Experten empfehlen.

Für die Sicherung der Strom-Grundversorgung kann ein Strom-Generator oder eine Solar-Powerstation Abhilfe schaffen.

Für Ihre persönlichen Elektronikgeräte könnte eine solarbetriebene Powerbank nützlich sein. Notfallmeldungen erhalten sie durch ein Kurbelradio.

Damit Sie nicht im Kerzenlicht ausharren müssen, sollten sie auch eine taktische Taschenlampe oder Sturmlaterne besitzen.

.

Aber auch an einen Notvorrat für mehrere Tage sollten Sie denken.

Ohne Wasser kann man einfach nicht überleben. Darum sollte jeder an einen Trinkwasservorrat für mindestens 14 Tage nachdenken. Dieser kann auch aus Mineralwasser oder Fruchtsäften bestehen. Zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten eignen sich Notwasserbeutel.

Um sich aus jedem Bach und sogar aus einer schmutzigen Pfütze sauberes Trinkwasser zu besorgen, ist der preisgekrönte Guardian Purifier Wasserfilter bestens geeignet, da er das Wasser von allen Bakterien und Viren befreit.

Für warme Mahlzeiten sind stromfreie Kochsets wie die Kelly Kettle Sturmkanne und spezielle Kochbücher von Vorteil. Besonders praktisch ist auch ein Raketenofen.

.

Das sollte Jeder wissen!



So kommst du gesund durch einen Blackout

Stromausfälle häufen sich – Wann kommt der große Blackout?

Wie wahrscheinlich ist ein BLACKOUT? Immer mehr Menschen bereiten sich auf mögliche Krisen vor!

Reale Blackout-Gefahr: Österreich bereitet sich vor – Deutschland unterschätzt das Risiko

. Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Schon 2011 warnte der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags vor »einem Kollaps der gesamten Gesellschaft« als Folge eines großflächigen und lang andauernden Stromausfalls. Konkret: Der öffentlichen Ordnung und Sicherheit droht der vollständige Zerfall – hier weiter.

Millionenfach angeklickt, wurden zahlreiche Videos von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi von YouTube und anderen Videoplattformen gelöscht.

Die Bhakdi-Videos jetzt auf DVD >>>.

Dr. Liberman: „Die Medizin der Zukunft ist Lichttherapie. […] Lichttherapie wirkt schneller als herkömmliche Medikamente. Sie hat weniger bzw. keine Neben-wirkungen…[…]Licht spielt eine größere Rolle als Vererbung, Umwelt und Ernährung.“ Wie du deinen chronischen Lichtmangel in weniger als 30 Minuten ausgleichst und deinen Körper & Geist revitalisierst, kannst Du hier lesen.

Abnehmen und gleichzeitig Muskeln, Gleichgewicht und Ausdauer trainieren: Die Vibrationsplatte W.1 Pro ist ein multifunktionales Trainingsgerät für zu Hause, mit dem Sie pro Sporteinheit einen umfassenden Effekt erzielen können. Und das ganz ohne Schwitzen! Hier weiter.

Katastrophen kommen und gehen jedes Jahr. Doch bist du wirklich darauf vorbereitet? Mit diesem Prepper Buch erlernst du nicht nur eine selbstständige Einstellung und essenzielle Überlebensstrategien, sondern erhältst konkrete Anleitungen für jedes Krisenszenario. Egal ob Naturkatastrophen, Pandemien, Blackout oder sogar theoretische Zombie-Apokalypsen!

Krisenmanagement, Sicherheit Zuhause, Selbstverteidigung oder Flucht sowie viele weitere Know-hows sind durch praxiserprobte Methoden, welche dich und deine Familie schützen können, ab sofort mehr als nur Buzzwords für dich – hier weiter.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Dieses Buch hilft, sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen zu befreien – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst – hier weiter.

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Mal nahm er Gestalt an, um Böses zu tun – mal flüsterte er schmeichelnd oder drohend, doch stets gedankengleich in die Ohren der Menschen und bewegte sie dazu, seine Dinge zu tun – hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Auf dieser Liste finden sich zahlreiche Nahrungsmittel, die jahrelang haltbar sind (vieles davon Bundeswehrstandard): Dosenbrot, Pumpernickel, Fertigmenüse wie Tortellini mit Hühnchen, Gemüse-Risotto, Veggie-Pfanne mit Nudeln, Kartoffelpüree mit Milch, Spaghetti Bolognese, Hühnchen mit Reis, Linsen-Eintopf, Jägertopf, Fettpulver, Vollei-Pulver, Schokolade u.v.m. – hier weiter.

Der international angesehene Umweltaktivist Michael Shellenberger ist leidenschaftlicher Verfechter einer rationalen Umweltpolitik. Er legt dar, wie die vermeintlich alarmierenden Daten sachlich zu interpretieren sind und was wirklich hinter der Klimahysterie steckt. Dieses hervorragend recherchierte Buch räumt mit vielen Mythen auf und lässt die Fakten für sich sprechen! Eine klare Absage an den Öko-Alarmismus >>>.

An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – Hier mehr dazu >>>.

Cyberkrieger und Digital-Spione treten an allen Orten zutage, erpressen ganze Städte und zeigen, wie verletzlich unsere Systeme sind. Wer beschützt uns vor dem Krieg, den keiner bemerkt? – Hier weiter.

Die Vorhersagen der traditionellen europäischen Prophetie sind angesichts der derzeitigen Krise von einer nie da gewesenen Brisanz und Aktualität. Wer noch Augen hat zu sehen, wer noch Ohren hat zu hören, und seine sechs Sinne noch beisammen, der weiß es längst: Es geht abwärts. Und die einzige Chance, die wir haben, um in diesem Chaos morgens noch schwungvoll aus dem Bett zu kommen, ist in diesem Abwärtsgang eine höhere Ordnung zu erkennen – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Wir werden zu Anhängern eines Weltuntergangskultes und verkehren unsere Werte ins lebensfeindliche. Doch egal, wie aussichtslos die Lage auch erscheint: Sobald wir unsere Fesseln erkennen, können wir uns von ihnen befreien und gemeinsam Neues erschaffen – besser denn je! Gunnar Kaiser nimmt uns mit auf eine philosophische Reise ins Dickicht der Kultideologie, ins Innerste einer vergifteten Gesellschaft und bringt Licht in die Viralität des Bösen – hier weiter.

Wenn der Zombie-Journalismus Sie erwischt, sind Sie erledigt: blutleer, hirntot, Teil der Horde. Die Armee der Zombie-Journalisten ist dabei, alles zu töten, was uns lieb und teuer ist: Demokratie, Grundrechte, Meinungsfreiheit. Wer das Wort »Freiheit« auch nur noch flüstert, muss befürchten, medial in Stücke gerissen zu werden. Jeder zweite Bürger wagt es nicht einmal mehr, seine Meinung öffentlich kundzutun – Hier weiterlesen >>>.

Die innovative Aufbereitungstechnologie nutzt das natürliche Prinzip der Osmose, holt das Beste aus unserem Leitungswasser und verwandelt es in gesundes Trinkwasser. Durch die perfekte Kombination der drei integrierten Filter befreit die Wasseraufbereitungsanlage das Leitungswasser von belastenden Schadstoffen und chemischen Rückständen, auch von Viren, Bakterien sowie Pestiziden.

Smardy Blue Wasserbar – für ein gesundes und vitales Leben >>>.

Wir können unser Immunsystem unterstützen, indem wir Stress reduzieren, genügend schlafen, uns an die frische Luft begeben, wohltuende Kontakte und Beziehungen pflegen und gesunde Lebensmittel wählen – kurz auf einen möglichst harmonische Lebensführung achten. Wenn das Immunsystem besonders gefordert ist, kann es durch Heilmittel gestärkt werden, die Hildegard von Bingen schon im 12. Jahrhundert beschrieben und deren Wirkung die moderne Medizin und Ernährungswissenschaft bestätigt haben – hier weiter.

Millionen Menschen haben ihren Job verloren. In unserem Wirtschaftssystem läuft etwas gewaltig schief – und es wird noch schlimmer kommen, wenn wir nicht endlich den Hebel umlegen. Norbert Häring zeigt, wie einflussreiche Unternehmen die Corona-Krise nutzen, um ihre Macht zu zementieren und eine lang geplante Agenda zur digitalen Kontrolle umsetzen. Zeit für ein neues System, das allen dient, nicht einer kleinen Elite – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?

Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Tausende haben in den letzten Jahrzehnten hervorragende Erfahrungen mit einem speziellen 8-Kräutertee gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee ist in der Lage, Krankheiten vorzubeugen oder zu heilen, weil er intensiv entsäuert, entgiftet, entschlackt – Ganzheitlich entgiften und entschlacken >>>.

Gönnen Sie sich das Beste aus frischen Flocken! »Flake Lovers« ist das Neueste und wohl Innovativste unter den elektrischen Flockenquetschen auf dem Markt. Der kompakte und kraftvolle Flockenprofi findet selbst in der kleinsten Küche Platz und verarbeitet Getreide, Hülsenfrüchte, Gewürze und Ölsaaten kinderleicht per Knopfdruck – HIER WEITER.