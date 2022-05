So kommst du gesund durch einen Blackout

Das Thema Blackout ist in aller Munde.

Es verdichten sich immer mehr die Anzeichen dafür, dass über kurz oder lang ein flächendeckender Blackout droht.

Im Jahr 2021 wäre es zweimal fast zu einem europaweiten Stromausfall gekommen. Zum Jahreswechsel wurden in Deutschland trotzdem drei Atomkraftwerke abgeschaltet und diverse Kohlekraftwerke stillgelegt.

Zusätzlich sind auch die Förderungen für Hunderte Windkraftanlagen weggefallen. Wie soll das funktionieren, wo doch bereits vorher schon Atomstrom aus den Nachbarländern hinzugekauft werden musste?

Es ist höchste Zeit, sich vorzubereiten!

.

Tragbares Notstromaggregat

zur Stromversorgung bei Stromausfällen >>>

.

Was tun bei einem Stromausfall?

Wenn es zu einem plötzlichen, länger andauernden und großflächigen Stromausfall kommen sollte, wird unser Leben massiv beeinträchtigt werden.

Alle Kommunikationsnetze fallen aus, denn weder Telefon noch Internet werden bei einem Blackout funktionieren. Bankautomaten und EC-Geräte stehen still und in kürzester Zeit werden die Supermarktregale leergekauft sein.

Zu Hause funktionieren dann weder der Kühlschrank noch der Herd, das Licht oder die Toilettenspülung. Auch Deine Mobilität wird dann vermutlich stark eingeschränkt sein. Daher wird empfohlen, dass sich jeder Haushalt für mindestens eine Woche, besser aber 14 Tage selbst versorgen können sollte.

Also was tun, wenn der Blackout wirklich droht?

Natürlich muss es zuallererst um die Grundversorgung gehen. Du benötigst nicht nur Nahrung, sondern auch eine Möglichkeit, diese zuzubereiten, wie z. B. einen Campingkocher mit ausreichend vielen Gaskartuschen und einen Wasservorrat. Ein Schlafsack sowie Taschenlampen oder Kerzen und eine alternative Wärmequelle, wie z. B. ein Gasofen, wären ebenfalls empfehlenswert.

.

. Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

.

Gesund bleiben – auch im Notfall

Doch soll es dann nur noch ums Überleben gehen oder gibt es vielleicht sogar Möglichkeiten, sich auch in solch einem Szenario weiterhin gesund zu ernähren?

Am einfachsten wäre hierfür ein eigener Garten mit Selbstversorgung. Aber was, wenn es kein eigenes Stückchen Land gibt oder der Blackout nicht auf die Erntezeit wartet? Natürlich kannst Du auch im Innenraum Sprossen züchten oder kleine Dinge auf der Fensterbank ziehen.

Um sich jedoch umfassend zu versorgen, braucht es eine gute Lagerhaltung. Ein großer Sack Reis im Keller und diverse Konserven können da schon sehr beruhigen. Aber wirklich gesund ist das wahrscheinlich nicht.

Denn die meisten Vitamine müssen mit der Nahrung aufgenommen werden, da der Körper sie entweder gar nicht oder nur in minimalen Mengen selbst herstellen kann. Das Wort „Vita“ (Latein. Leben) verrät es uns schon: Ohne Vitamine können wir nicht leben! 13 der 20 Vitamine sind absolut lebenswichtig und das sind: A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E und K.

Dennoch ist es wichtig, möglichst alle Vitamine zu sich zu nehmen und nicht nur ein paar auserwählte. Daher wird empfohlen, sich in Bezug auf Obst und Gemüse einmal täglich durch alle Farben des Regenbogens zu essen. Da sich Äpfel, Birnen und Co. aber leider nur begrenzt lagern lassen, empfiehlt es sich, ein paar Alternativen und Superfoods zu Hause zu haben.

Beispielsweise Haferflocken sind sehr nährstoffreich und ein exzellenter Sattmacher. Sie enthalten nicht nur Vitamin B1, B2 und B6 sowie Vitamin K und E, sondern auch Eisen, Kalzium, Magnesium, Kalium, Phosphor, Mangan, Selen und Zink.

Auch Nüsse und Saaten sollten in keiner Lagerhaltung fehlen. Denn sie sind essbar, ohne sie zu kochen und die meisten sind auch lange haltbar, megagesund und lecker. Mandeln zum Beispiel enthalten nicht nur jede Menge Vitalstoffe, die schon in kleinen Mengen zur Deckung Deines Magnesium-, Kalzium- und Vitamin-B-Bedarfs beitragen, sondern auch wertvolle Ballaststoffe, die Deine Darmflora unterstützen.

Kürbiskerne beinhalten viel Magnesium und von allen pflanzlichen Lebensmitteln die größte Menge an Zink. Das Spurenelement stärkt das Immunsystem und beugt somit Infektionserkrankungen vor. Vorgegarte Maronen sind auch sehr praktisch und gesund. Sie enthalten ungefähr so viel Vitamin C wie Orangen, jede Menge Mineralstoffe und Spurenelemente sowie sämtliche B-Vitamine und Vitamin E.

Man kann also schon mit ein paar einfachen Mitteln vorsorgen. Wer aber noch mehr für seinen Körper tun möchte, um sich auch in schwierigen Zeiten mit allen Vitaminen zu versorgen, die der Körper braucht, der sollte sich öffnen für die wunderbare Welt der Nahrungsergänzungsmittel.

Diese sind sogar deutlich länger haltbar als ihr Mindesthaltbarkeitsdatum und unterstützen dich mit einer geballten Versorgungspower, die ohne frisches Obst und Gemüse sonst kaum möglich wäre.

.

Besondere Vorratsprodukte mit Mehrwert





.

Laut Anthony William gehören wilde Heidelbeeren zu den kraftvollsten Heilpflanzen der Welt. Sie versorgen den Körper nicht nur mit Vitamin E, Vitamin K und wertvollen Ballaststoffen, sondern enthalten sogar 20-mal mehr Antioxidantien als die populäreren Goji-Beeren. Antioxidantien schützen die Zellen vor freien Radikalen. Damit bleibst Du fit und vital – selbst in Krisenzeiten.

Mit rohköstlichem Wildheidelbeerpulver, das noch alle wertvollen Nährstoffe enthält, kannst Du Dir ein richtig leckeres Frühstück zubereiten: Haferflocken, etwas Pflanzenmilch, ein paar Nüsse oder Saaten wie z. B. Sonnenblumenkerne und Sesam, ein bis drei Teelöffel Wildheidelbeerpulver hinzufügen und fertig ist Dein superleckeres Kraftpaket.

.

Grapefruitkernextrakt ist ein echtes Multitalent! Grapefruitkerne scheinen nicht nur in der Lage zu sein, Viren, Pilzen und Bakterien den Garaus zu machen und somit der natürlichen Parasitenabwehr zu dienen, als Extrakt werden sie in der Alternativmedizin auch als natürliches Antibiotikum und zur Immunstärkung genutzt.

Der Extrakt enthält viele wertvolle Nährstoffe wie Eisen, Kalzium, Vitamin C und Antioxidantien. Du kannst Grapfruitkernextrakt sogar nutzen, um Flächen zu desinfizieren oder Dein Gemüse zu waschen.

Ein absolutes „Must have“ für jede Krise!

.

.

Während eines Blackouts ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass nach kürzester Zeit kein frisches Obst und Gemüse mehr zur Verfügung steht. Können liposomale Vitamine hier Abhilfe schaffen? Ein ganz klares Ja!

Oftmals werden Nahrungsergänzungsmittel vom Körper leider nur sehr schlecht aufgenommen und ein Großteil der Vitamine geht verloren. Liposomale Vitamine dagegen haben den Vorteil, dass sie durch ihr bestimmtes Herstellungsverfahren in winzige natürliche Lipide eingehüllt sind.

Diese verhindern, dass die Wirkstoffe im Magen zersetzt werden, sondern fast vollständig dort ankommen, wo sie gebraucht werden: in Deinen Zellen! Aufgrund ihrer langen Haltbarkeit und ihrer vorteilhaften Lagerung bei Raumtemperaturen sind liposomale Vitamine unverzichtbar bei der Krisenvorsorge.

Denn die darin enthaltenen Vitamine unterstützen nicht nur Dein Immun- sowie Dein Nervensystem. Zusätzlich schützt das Spurenelement Selen Deine Zellen vor oxidativem Stress und Mangan vermag Deine Knochen zu stärken.

Eine weitere Möglichkeit, Dich und Deine Liebsten während eines möglichen Blackouts gesund zu ernähren, ist das Sammeln von Wildkräutern. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn so manches Kraut hat einen giftigen Doppelgänger. Da empfiehlt es sich, vorher ein gutes, handliches Buch über Wildkräuter zu kaufen oder sich anderweitig zu informieren.

.

Nichts ist sicherer und einfacher, um selbst stark verkeimtes Wasser zu reinigen, als der Guardian-Wasserfilter. Der ursprünglich für das amerikanische Militär entwickelte Wasserfilter ist jetzt auch für Globetrotter, Wanderer und für die Krisenvorsorge erhältlich – Hier weiter.

.

Wichtig ist auch, dass Du Dir über die Wasserversorgung im Voraus Gedanken machst.

Hast Du schon einmal recherchiert, ob es eine öffentliche Trinkwasserquelle in Deiner Umgebung gibt? Falls keine vorhanden ist, solltest Du unbedingt Wasser einlagern oder dich zumindest kundig machen, wo sich die nächste Trinkwassernotversorgung befindet. Diese ist allerdings in der Regel nur für Ballungsräume vorgesehen, und es ist auch möglich, dass Du vielleicht sogar bis zu 2 km zur nächsten Notversorgungsstelle laufen musst.

Zur Erstversorgung solltest Du daher je zwei Liter Trinkwasser pro Person und Tag für mind. 5 Tage aufbewahren. Wenn Du die Möglichkeit hast, lagere mehr Wasser ein, denn du wirst es auch für die Toilette und zum Kochen oder Waschen benötigen. Sollte Dein Trinkwasser verunreinigt sein, hast Du die Möglichkeit, es mit CDL zu desinfizieren. Informiere Dich aber auch hier im Vorfeld über die nötige Dosierung. Denn wenn der Strom großflächig ausfällt, wirst Du vermutlich nichts mehr im Netz recherchieren können.

Natürlich kannst Du noch viel mehr tun, um Dich für einen längeren Blackout optimal vorzubereiten, wie z. B. ein Kurbelradio oder ein Notstromaggregat, Solarpaneele oder zumindest eine Powerbank anzuschaffen. Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt und Du in einer Stadt wohnst, könnte es dort nach ein paar Tagen auch sehr ungemütlich werden.

Es könnte Sinn machen, dich mit Freunden oder Familie abzusprechen und einen gemeinsamen Notfallplan zu erstellen und Dir hierzu einen passenden Notfallrucksack zu packen. Das Internet ist voll mit nützlichen Informationen zu diesem Thema. Sich zu informieren hat nichts mit Panikmache oder Angst zu tun.

In Zeiten wie diesen und in einer Generation, die sich an „just-in-time“ schon allzu sehr gewöhnt hat, ist es leider unumgänglich, sich mit diesen Themen zu befassen und in die Eigenverantwortung zu gehen.

Denn daraus folgt sogleich eine gewisse Selbstermächtigung, Freiheit und Unabhängigkeit. Und ist es nicht das, was wir uns derzeit alle wünschen?

Im schlimmsten Fall trifft der „Worst Case“ nie ein und Du hast jede Menge nützliche Dinge und tolle Superfoods auf Lager.

Dein Körper wird es Dir danken – mit oder ohne Blackout!

Quelle: Allversum – Die Alpenschau bedankt sich!

An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – Hier mehr dazu >>>.

Was tun, wenn nach einer Katastrophe der Strom zum Kochen ausfällt, frische Lebensmittel nicht verfügbar, aufgebraucht oder verdorben sind? Vorbereitung ist die beste Vorsorge! – Die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall >>>.

. Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Wir werden – im Namen des »Schutzes« der öffentlichen Gesundheit – aufgefordert, alles aufzugeben, was wichtig ist: unsere Privatsphäre, die Kontrolle über unseren eigenen Körper und unsere Grundrechte. Was uns in den nächsten Monaten bevorsteht… Hier weiterlesen >>>.

Milliarden Menschen suchen verzweifelt nach einer Antwort. Einer Antwort auf die Übel in unserer Welt, die Konflikte, die Vorurteile und die vielen Ungerechtigkeiten. David Icke enthüllt sie! – Hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Auf dieser Liste finden sich zahlreiche Nahrungsmittel, die jahrelang haltbar sind (vieles davon Bundeswehrstandard): Dosenbrot, Pumpernickel, Fertigmenüse wie Tortellini mit Hühnchen, Gemüse-Risotto, Veggie-Pfanne mit Nudeln, Kartoffelpüree mit Milch, Spaghetti Bolognese, Hühnchen mit Reis, Linsen-Eintopf, Jägertopf, Fettpulver, Vollei-Pulver, Schokolade u.v.m. – hier weiter.

Tausende haben in den letzten Jahrzehnten hervorragende Erfahrungen mit einem speziellen 8-Kräutertee gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee ist in der Lage, Krankheiten vorzubeugen oder zu heilen, weil er intensiv entsäuert, entgiftet, entschlackt – Ganzheitlich entgiften und entschlacken >>>.

„Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt, und sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.“ – Galileo Galilei.

Mit dem Codex Humanus kann man auf viele Medikamente verzichten, und stattdessen mit Wirkstoffen aus der Natur Beschwerden und Krankheiten behandeln. Es wird höchste Zeit, dass alle Menschen davon erfahren, bevor das Buch der Menschlichkeit verboten wird – Hier weiterlesen >>>.

Die innovative Aufbereitungstechnologie nutzt das natürliche Prinzip der Osmose, holt das Beste aus unserem Leitungswasser und verwandelt es in gesundes Trinkwasser. Durch die perfekte Kombination der drei integrierten Filter befreit die Wasseraufbereitungsanlage das Leitungswasser von belastenden Schadstoffen und chemischen Rückständen, auch von Viren, Bakterien sowie Pestiziden.

Smardy Blue Wasserbar – für ein gesundes und vitales Leben >>>.

Der Ginkgo ist ein Überlebenskünstler, der Eiszeiten, Krankheiten, Insektenbefall und andere extreme Umstände unbeschadet überstehen konnte. Diese besondere Kraft und Lebensfähigkeit schenkt der Ginkgo auch uns Menschen. Er schützt die Nervenzellen im Gehirn und senkt die Gefahr, an Herz-Kreislauf-Leiden zu erkranken. Ginko kann bei Krampfadern, Thrombose, Diabetes, Bluthochdruck, Arteriosklerose und Alzheimer heilend und lindernd wirken.

Ginko-Kapseln >>>

Wir können unser Immunsystem unterstützen, indem wir Stress reduzieren, genügend schlafen, uns an die frische Luft begeben, wohltuende Kontakte und Beziehungen pflegen und gesunde Lebensmittel wählen – kurz auf einen möglichst harmonische Lebensführung achten. Wenn das Immunsystem besonders gefordert ist, kann es durch Heilmittel gestärkt werden, die Hildegard von Bingen schon im 12. Jahrhundert beschrieben und deren Wirkung die moderne Medizin und Ernährungswissenschaft bestätigt haben – hier weiter.

Von Bill Gates unterdrückt und in Deutschland nicht anerkannt: Obwohl die Wirkung von CDL (Chlordioxid) seit Langem bekannt ist und durch Studien belegt wurde, ist es als Medikament in Deutschland nicht zugelassen. Forschungen haben jedoch ergeben, dass CDL wirksam im Kampf gegen Covid-19 ist! Chlordioxid ist aber auch weit über Corona hinaus höchst nützlich für die Gesundheit.

Anwendung und Wirkung von CDL >>>

OSA VITA CDL-Lösung mit Pipette >>>

Was wird, was gibt’s? Herbsturlaub, all inclusive, oder Bürgerkrieg? Inflation oder Deflation? Aktien oder Wodka? Tesla oder Fahrrad? Saatgut oder Gold? Wo parken, wenn die Barrikaden brennen? Und was horten, Armbrüste oder Keulen? Sind unsere Renten sicher oder sicher weg? Was ist morgen noch normal? Was wird? Was gibt’s? Und was nie mehr? Die „alte Normalität“ ist Geschichte und kehrt nicht zurück. Wie aber wird die „neue“ aussehen? Wer gestaltet die neue Welt? – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?

Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Alois Irlmaier war ein Seher von so hoher Qualität, wie er nur jedes Jahrhundert auf 100 Millionen Menschen geboren wird. So sagte er erschreckend dramatisch den Kosovokrieg voraus. Oder den Luftangriff auf seine Heimatstadt im April 1945 und den Einmarsch der Russen. Dieses Buch ist das Ergebnis monatelanger Recherche und enthält zahlreiche bisher unveröffentlichte Dokumente aus dem Leben dieses Sehers. Hier weiterlesen…

Dieses Buch fasst die Aussagen der bekannten europäischen Hellseher zu den unterschiedlichen Gebieten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa für die prophezeiten Szenarien zusammen, vergleicht und analysiert sie, und stellt die Ergebnisse in rund 20 detaillierten Landkarten dar. In den jeweiligen Karten werden die einzelnen Kriegsvoraussagen berücksichtigt, ebenso wie die Voraussagen zu Überflutungen, zur dreitägigen Finsternis und teilweise auch zu den bürgerkriegsähnlichen Unruhen – Hier weiter.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Dieses Buch hilft, sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen zu befreien. Wie man Manipulationen durchschaut >>>.

Impfschäden, Nebenwirkungen und Impfdurchbrüche rücken Tag für Tag stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung. Denn Fakten lassen sich nicht dauerhaft unterdrücken. Während einerseits die offiziellen Prognosen für die Wirksamkeit von Impfungen nun nach und nach heruntergeschraubt werden, sickern zeitgleich immer mehr Verdachtsmomente dafür durch, dass es weltweit erheblich mehr Opfer von Impfschäden zu geben scheint, als bisher bekannt war.

Impfschaden – Neuste Daten, Zahlen, Fakten und Beweise >>>

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Heiko Schöning sprach schon über die Corona-Krise, weit bevor sie bekannt geworden ist. Bereits Monate zuvor warnte der Arzt, Analyst und Mitgründer der »Ärzte für Aufklärung« vor einem organisierten Verbrechen und stellte umfangreiche Recherchen an. Jetzt liegen die Ergebnisse schriftlich vor! – Game over >>>.

Die Beweise sind überwältigend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Betrug auffliegen wird. Doch dann wird es für viele bereits zu spät sein. Lesen Sie dieses Buch! – hier weiter.

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz empfehlen jedem Bürger, einen Lebensmittel-Notvorrat anzulegen. Grundlage dieses Buches ist die sehr exakt ausgearbeitete Lebensmittelliste Deutschlands. Denn was macht man mit den vielen Konserven?

Dieses Buch bietet Ihnen die richtigen Rezepte. So verwerten Sie die Lebensmittel in der sinnvollsten Reihenfolge, essen leckere Gerichte, vermeiden Mangelerscheinungen und bleiben fit – Hier weiter.

Was tun, wenn nach einer Katastrophe der Strom zum Kochen ausfällt, frische Lebensmittel nicht verfügbar, aufgebraucht oder verdorben sind? Vorbereitung ist die beste Vorsorge! – Die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall >>>.

Katastrophen kommen und gehen jedes Jahr. Doch bist du wirklich darauf vorbereitet? Mit diesem Prepper Buch erlernst du nicht nur eine selbstständige Einstellung und essenzielle Überlebensstrategien, sondern erhältst konkrete Anleitungen für jedes Krisenszenario. Egal ob Naturkatastrophen, Pandemien, Blackout oder sogar theoretische Zombie-Apokalypsen!

Krisenmanagement, Sicherheit Zuhause, Selbstverteidigung oder Flucht sowie viele weitere Know-hows sind durch praxiserprobte Methoden, welche dich und deine Familie schützen können, ab sofort mehr als nur Buzzwords für dich – hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Die Zeit beschleunigt sich. Die Lebensbedingungen auf der Erde verändern sich. Ein neues Zusammenleben der Menschheit hat begonnen. Die alten Maya wussten bereits von der bewusstseinsmäßigen Wende in unserer Zeit. Sie haben es kalendarisch errechnet – und heute erlebt es die ganze Welt – hier weiter.

Millionen Menschen haben ihren Job verloren. In unserem Wirtschaftssystem läuft etwas gewaltig schief – und es wird noch schlimmer kommen, wenn wir nicht endlich den Hebel umlegen. Norbert Häring zeigt, wie einflussreiche Unternehmen die Corona-Krise nutzen, um ihre Macht zu zementieren und eine lang geplante Agenda zur digitalen Kontrolle umsetzen. Zeit für ein neues System, das allen dient, nicht einer kleinen Elite – hier weiter.

Der patentierte Ding-Filter vernichtet als einziger Luftreiniger dauerhaft Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich im Filter ansammeln, sogar multiresistente Keime. Sehr wirksam auch gegen Tonerstaub, Pollen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und Tierhaare – Luftreiniger LR 1 >>>

Durch die Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit…

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.



Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann (auch in jeder Kultur und Religion) verträglich. BP-ER gehört zu den Langzeitlebensmittel und ist 7 Jahre haltbar.

BP-ER Notration >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>