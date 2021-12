Die Kraft der unbewussten Subliminals

Lerne subliminale Botschaften verstehen und lade mehr Erfolg und Zuversicht in dein Leben ein.

Wie beeinflussen subliminale Botschaften den Willen?

Unterschwellige Botschaften sind überall versteckt. Das Wort subliminal sagt aus, dass eine Information nicht lang genug vorhanden ist, um bewusst wahrgenommen zu werden. Dennoch dringen jeden Tag Millionen an unterschiedlichen Informationen in das Unbewusstsein eines jeden Menschen ein.

In wissenschaftlichen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass die Probanden durch subliminale Botschaften in ihren Willensentscheidungen beeinflusst werden können. Gelingt dies, wird vom Priming gesprochen. Subliminale Botschaften werden hauptsächlich zur Selbstheilung eingesetzt, können einer Person aber auch gezielt Schaden zufügen oder sie beispielsweise zum Kauf unnötiger Produkte animieren.

Was sind eigentlich Subliminals?

Der Begriff der subliminalen Botschaften stammt aus der Psychoanalyse und lässt sich nicht in zwei Sätzen erklären. Hier ist eine schön ausführliche Erläuterung, wie die Beeinflussung durch Subliminals in der Praxis funktioniert. Der beeinflussende Reiz kann dabei verschiedener Natur sein, etwa visuell für den Bruchteil einer Sekunde in einem Film oder Werbespot versteckt.

Es gibt aber auch akustische Reize, die ganz leise abgespielt werden können, um eine Willensbeeinflussung zu erreichen. Subliminals sind von Affirmationen grundverschieden, welche sich gedanklich bewusst gemacht und dann zu wiederkehrenden Anlässen ständig im Kopf wiederholt werden. Im Gegensatz dazu stammen Subliminals immer von außen.

Unterschied zwischen Subliminals und Silent Subliminals

Zu den täglich auf uns einwirkenden Subliminals zählt der Straßenlärm ebenso wie das Vogelzwitschern im Wald. Werden kurze Reize, die gezielt das Denken manipulieren sollen, mit angenehmen Geräuschen aus der Natur untersetzt, werden sie deutlich häufiger angenommen und entfalten dann ihre Wirkung in weitaus mehr Fällen.

Von Silent Subliminals wird immer dann gesprochen, wenn akustische Reize besonders hoch oder tief frequentiert gesendet werden. Stelle dir das so vor wie Fledermäuse, die im für Menschen nicht mehr hörbaren Ultraschallbereich kommunizieren oder wie Elefanten, die für uns unhörbar tief mit Infraschall brummen. Da Silent Subliminals nicht mit den Ohren gehört werden können, lassen sich diese überall und jederzeit abspielen.

Funktionsweise von Subliminals

Subliminals können visueller oder akustischer Natur sein. Akustische Reize für die Gedankenkontrolle können in Musikstücken verborgen werden, und fallen dann nicht auf. Es lassen sich aber auch mehrere Tonreize übereinanderlegen, welche dann für die gewünschte Auswirkung sorgen.

Bei visueller Beeinflussung gibt es ein paar ganz berühmte Vertreter aus den USA. So finden sich in diversen Hollywoodblockbustern unterschwellige Botschaften. Teilweise sind das Werbebotschaften, es werden aber auch Filmsequenzen anderer Filme für Bruchteile von Sekunden eingespielt.

Mit dem bloßen Auge sind diese Subliminals nicht erkennbar, du musst schon gezielt auf die entsprechende Stelle im Film spulen und dann die Pausetaste drücken. Die Kraftzentrale des Unbewusstseins lässt sich aber auch gezielt aktivieren, selbst beim Schlafen kannst du dir mit subliminalen Botschaft zu mehr Erfolg im Leben verhelfen.

Wirkung und Vorteile

Es gibt Personen, die besonders empfänglich sind für versteckte Botschaften visueller oder akustischer Natur. Ihre Wirkung entfalten Subliminals immer dort, wo bewusste Assoziationen nicht funktionieren.

Einige Menschen können sich selbst nur schwer durch positive Affirmationen beeinflussen, sie glauben sich selbst schlichtweg nicht. Bei diesen Personen können Subliminal oder Silent Subliminals dann deutlich besser geeignet sein und ohne die subjektiv empfundenen Belastungsgefühle direkt im Gehirn wirken.

Der Vorteil von unterschwelligen Botschaften ist, dass man damit überall trainieren kann und kaum Hilfsmittel benötigt. Als Auswirkung fühlst du dich freier, glücklicher und gesünder durch subliminale Botschaften.

Einsatzmöglichkeiten von subliminalen Botschaften

Subliminale Botschaften lassen sich überaus vielseitig einsetzen. Meistens geht es darum, auf einem gewissen Gebiet mehr Erfolg zu haben, aber auch um mit Alltags-belastenden Situationen besser umgehen zu können, eignen sich subliminale Botschaften bei Männern und Frauen jedes Alters sehr gut.

Schnell Erfolge haben mit Subliminals

Wie schnell eine Veränderung im Denken stattfindet, ist von Person zu Person verschieden. In der Praxis zeichnet sich im Vergleich zu anderen Methoden jedoch ein überaus rascher Erfolg durch die Anwendung von Subliminals ab.

Einige Probanden schwören darauf, rapide Erfolgserlebnisse herbeizuführen, wenn die subliminalen Botschaften zusätzlich nachts während des Schlafens abgespielt werden.

