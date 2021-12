Alpenschau Mondkraft heute 4. Dezember 2021: Neumond im Schützen – Sonnenfinsternis

Die Mondkraft heute bringt mit dem Neumond im Schützen und einer totalen Sonnenfinsternis wieder Licht ins Dunkel und lässt den Sinn des Lebens erkennen. Es öffnen sich die Tore in die mystische Zeit. Schlagen wir ein neues Lebenskapitel auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: Neumond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter – Sonnenfinsternis.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vertrauen wir den Neumond-Energien und lassen notwendige Erneuerungen einfach geschehen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Neumond im Schützen und Sonnenfinsternis

Die Mondkraft heute öffnet durch den Neumond im Schützen mit einer totalen Sonnenfinsternis das Tor in eine neue Zeitära. Dieser richtungsweisende Neumond, der ab 8.43 Uhr seinen magischen Einfluss entfalten wird, läutet einen der wichtigsten Mondzyklen des Jahres ein, da er mit den 12 folgenden Mondzyklen verbunden ist. Es ist der letzte Neumond vor der Wintersonnenwende am 21.12.2021 und den darauffolgenden Rauhnächten. In diesem Mondzyklus steht die Tür des Lebens und der Schöpfung weit offen und wir können endlich das Leben führen, nach dem wir uns sehnen. Die totale Sonnenfinsternis, auch wenn sie bei uns nicht sichtbar sein wird, ist der Startschuss für einen großen Schritt nach vorne.

Jupiter, der Herrscherplanet des Schützen, lässt seine Wachstumskräfte bei diesem Neumond intensiv spüren, denn egal für welche Veränderungen wir uns heute entscheiden, er wird uns mit seiner starken Energie Vertrauen und Glück mit auf den Weg geben. Stellen wir uns jedoch unseren geheimen Ängsten im Inneren, denn das Glück liegt auch in der Innenwelt.

.

.

So lädt uns dieser Neumond im Schützen dazu ein, auf die innere Stimme zu hören und innere Wahrheit zu finden. Manchmal versteckt sich die Wahrheit auch unter alten unbewussten Glaubenssätzen und Prägungen. Der Neumond unterstützt uns dabei, tiefer zu gehen, hinzufühlen und der eigenen Wahrheit Raum zu geben.

Der Schütze-Neumond bereitet zudem regelrecht den Weg für eine Reise ins Glück. Wir haben gute Chancen, die Dinge zu tun, die uns Freude bringen, wo wir uns verwirklichen können und die der Sinnfindung dienen. Bevor das Neue jedoch in unser Leben treten kann, sollten wir innerlich aufräumen und Überholtes und Veraltetes aus unserem Leben verbannen.

Dieser Neumond im Schützen mit der totalen Sonnenfinsternis ist eine Einladung, weiter zu ziehen, alles Alte hinter sich zu lassen und ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Neumond im Schützen und Sonnenfinsternis

Der Neumond im Schützen zusammen mit der Sonnenfinsternis ist ein hervorragender Zeitpunkt für einen kompletten Neuanfang oder zumindest für die Manifestation von Ideen. Wer den Prozess des Loslassens jedoch noch nicht ganz abschließen konnte, sollte die heutige Neumond-Nacht dafür nutzen, auch noch die letzten Belastungen und Blockaden aufzulösen und den Weg frei zu machen, um in diesem Zeitenwandel einen neuen Lebensabschnitt zu starten.

Wenn wir bereit sind dem Ruf des Herzens zu folgen und den nächsten Schritt zu gehen, können wir in diesen Zeiten viel erlösen, denn uralte Themen können zu Ende geführt werden. Es geht jetzt nicht darum, das Alte zu optimieren, sondern etwas völlig Neues zu kreieren

Die richtungsweisesenden Energien des Neumond im Schützen sind auch eine Aufforderung, den eigenen Horizont zu erweitern, damit wir uns unbekannten Welten öffnen können. Wir dürfen über das, was wir zu kennen glauben, hinaus wachsen, wobei unsere Offenheit, die Neugier und eine gewisse Hingabe benötigt werden.

Dort wo es uns jetzt durch den Neumond im Schützen hinzieht, wo alles ganz leicht und einfach zu gelingen scheint, dort finden wir unsere Erfüllung!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze



.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Energien sind vielleicht ein wenig herausfordernd, und doch bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat.

.

.

Wir können unsere individuelle Zeitqualität auf einer ganz anderen, umfassenderen Ebene verstehen. Durch das Neumond-Horoskop finden wir häufig die Hintergründe oder den Schlüssel zum Verständnis für bestimmte Lebensthemen oder Lebensphasen.

Neumond-Horoskop >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Vergessen wir unsere Pflanzen im Winterquartier nicht. Vor dem Mondwechsel sollten wir dies ausgiebig gießen.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – In der Neumondphase können wir loslassen und so auch unsere innere Balance wiederfinden. Und dann: Auf zu neuen Ufern!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten und verschieben wir anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

