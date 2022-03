Die besten Casinos für Spieler aus den Alpen – von Österreich bis Schweiz!

Wer als Spieler entweder in den Alpen wohnt oder dort als Besucher unterwegs ist, hat von Österreich bis Schweiz eine vielfältige Auswahl an Casinos.

Manche der Spielbanken befinden sich in historischen Gebäuden und Hotels, dagegen verfügen einige Casinos über ein modernes Design.

Aufgrund der Nähe zu den Skigebieten lässt sich im Anschluss an den Tag auf den Skipisten direkt dem Glücksspiel frönen.

.

Facettenreiche Spielbanken in den Alpen

Die majestätischen Alpen sind geprägt von hohen Gipfeln, von denen viele das ganze Jahr über mit Schnee bedeckt sind. Im Frühling blühen die Bergwiesen und die Natur erwacht nach dem Winterschlaf erneut zum Leben.

Die Wintermonate eignen sich perfekt zum Skifahren und Snowboarden, dagegen bieten sich die warmen Sommermonate für ausgedehnte Wanderungen an. Deswegen gibt es Urlauber zu allen Jahreszeiten, welche die romantische Schönheit der diversen Alpenregionen schätzen.

Sehr beliebt sind die Alpenländer Österreich und Schweiz, die mit exzellenten Bedingungen für sportliche Aktivitäten im Schnee und grandiosen Naturschauspielen überzeugen.

.

Vielseitige Casinos in Österreich

In Österreich ist das Glücksspielunternehmen Casino Austria tätig, welches insgesamt zwölf Spielbanken besitzt. Diese Casinos verteilen sich über das ganze Alpenland und sind vor allem in bekannten Städten wie Bregenz, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg und Wien ansässig.

Eine Liste findet man beispielsweise unter www.spielbank.com.de. Darüber hinaus haben sich manche Casinos in Österreich auch in touristischen Gebieten angesiedelt, dazu gehören die folgenden Standorte:

Baden

Kleinwalsertal

Kitzbühel

Seefeld

Velden

Erwähnenswert ist das Casino in Kitzbühel, das sich in einem der mondänsten Skiorte von Europa befindet. Es ist im eleganten Hotel Goldener Greif angesiedelt, inmitten der Innenstadt und nicht weit von den Skipisten entfernt.

.

Sehenswerte Spielbanken in der Schweiz

Die ganze Schweiz hat insgesamt 21 Casinos, von denen sich die größten in den Städten angesiedelt haben.

Dazu gehören Baden, Basel, Bern, Lugano, Luzern, Montreux, St. Gallen und Zürich. Direkt in den Schweizer Alpen liegen die Spielbanken von Davos, St. Moritz und Crans-Montana etwa im Schweizer Kanton Wallis.

Das Casino in Davos gehört zum Hotel Europe, welches an seiner markanten Glasfassade zu erkennen ist. Die Spielbank in St. Moritz zeichnet sich durch eine luxuriöse Einrichtung aus und liegt auf einer Höhe von stolzen 1860 Metern über dem Meer, damit ist es das höchste Casino in ganz Europa. Seine Residenz hat es im Westflügel des Kempinski Grand Hôtel des Bains, das sogar mit einem Michelin-Sterne-Restaurant punkten kann.

Traditionell und trotzdem modern präsentiert sich das Casino von Crans-Montana im französischsprachigen Teil der Schweizer Alpen. An rund 120 Slotmaschinen und sechs Spieltischen können Besucher direkt im Anschluss an das Skifahren dem Glücksspiel nachgehen, da sich die Skistationen ganz in der Nähe befinden.

Eintrittsbedingungen und Unterhaltungsprogramm der alpinen Casinos

In den Alpen bieten zahlreiche Spielbanken dem Besucher ein exklusives Spielerlebnis an außergewöhnlichen Standorten.

Oft sind an das Casino noch Bars und Restaurants angeschlossenen, so können sich die Gäste zwischen den Spielen mit kulinarischen Genüssen stärken. Zur Auswahl stehen auch Angebotspakete, in denen eine Kombination aus Dinner mit Spielvergnügen enthalten ist. Darüber hinaus gestalten regelmäßig durchgeführte Events und Shows den Aufenthalt in den alpinen Spielbanken noch interessanter.

Außerdem gibt es zu den Feiertagen besondere Veranstaltungen, die dem Anlass entsprechen. Das Mindestalter für den Eintritt beträgt 18 Jahre. Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen der Alpenländer ist eine Identifizierung mit amtlichen Ausweispapieren erforderlich. Des Weiteren ist in den meisten Casinos elegante Garderobe erwünscht, sowohl für Herren als auch für Damen.

.

Online Casinos als Alternativen zu herkömmlichen Spielbanken

Nicht immer befindet sich in der direkten Umgebung zum Wohn- oder Urlaubsort eine Spielbank.

Außerdem sind viele der Ansiedlungen in den Alpen nur schwer zu erreichen, da die Fahrt über kurvige Straßen in bergigen Höhen geht. Als Alternative bieten sich Online Casinos an, mit dem sich das Glücksspiel auf dem heimischen Computer oder mobilen Geräten wie Smartphone, Notebook oder Tablet ausüben lässt. Auf diese Weise können Spieler unabhängig vom jeweiligen Standort zocken, ohne lange An- und Abfahrten.

Zu beachten sind allerdings die rechtlichen Regelungen, welche Online Casino Anbieter aus der Schweiz und aus Österreich einhalten müssen. Dazu gehören eine gültige Lizenz, legales Angebot an Spielen, einfache Zahlungsmodalitäten sowie Bonusangebote für Neukunden.

Fazit

Die Alpenländer Österreich und Schweiz punkten mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, zu denen auch die Spielbanken gehören.

Außerdem bieten so manche Betreiber von Casinos nicht nur Spiele an Automaten und Tischen, sondern haben auch Bars und Restaurants sowie spannende Unterhaltungsmöglichkeiten im Programm.

Dieses Buch fasst die Aussagen der bekannten europäischen Hellseher zu den unterschiedlichen Gebieten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa für die prophezeiten Szenarien zusammen, vergleicht und analysiert sie, und stellt die Ergebnisse in rund 20 detaillierten Landkarten dar. In den jeweiligen Karten werden die einzelnen Kriegsvoraussagen berücksichtigt, ebenso wie die Voraussagen zu Überflutungen, zur dreitägigen Finsternis und teilweise auch zu den bürgerkriegsähnlichen Unruhen – Hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Durch diese Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich. Ein Handy kann von unbefugten Dritten wie ein Abhörgerät verwendet werden, indem die Täter von außen auf das Handy zugreifen und die Kamera oder das Mikrofon aktivieren. Auch dieser Zugriff wird durch die Schutzhülle verhindert – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit…

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

Von Bill Gates unterdrückt und in Deutschland nicht anerkannt: Obwohl die Wirkung von CDL (Chlordioxid) seit Langem bekannt ist und durch Studien belegt wurde, ist es als Medikament in Deutschland nicht zugelassen. Forschungen haben jedoch ergeben, dass CDL wirksam im Kampf gegen Covid-19 ist! Chlordioxid ist aber auch weit über Corona hinaus höchst nützlich für die Gesundheit.

Anwendung und Wirkung von CDL >>>

OSA VITA CDL-Lösung mit Pipette >>>

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Die Kunst, möglichst lange zu leben >>>

Chris Jester, ein medialer Lebens-und Beziehungscoach, wird jäh aus seinem gewohnten Alltag in Southampton gerissen, als ihm ein mysteriöser Anrufer mitteilt: „Wir haben Dich auserwählt, die Welt zu retten!“ Hier weiterlesen…

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Der Maitrunk ist die Frühjahrskur nach dem Rezept der Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken.

Fit in den Frühling >>>

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?

Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.