Mondkraft heute 6. März 2022 – Mond in Stier – Venus und Mars in Wassermann

Die Mondkraft heute weckt nach einer kurzen Mondpause mit dem Mond im Stier das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit. Der Zeichenwechsel von Venus in Wassermann beeinflusst das Liebesleben. Mars in Wassermann zeigt neue Perspektiven auf. Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 9.06 Uhr im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Venus in Wassermann – Mars in Wassermann – Venus Konjunktion Mars.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit offenen Augen durch diesen Tag und vertrauen auf die Planetenkräfte, die uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Stier

Beim Mond im Stier fühlen wir uns am wohlsten, wenn wir in Sicherheit unser Leben genießen können. Wir brauchen Stabilität und Geborgenheit, so dass wir uns zuhause bzw. im vertrauten Familien- und Freundeskreis am wohlsten fühlen. Die Sterne stehen zudem günstig, die finanziellen und häuslichen Angelegenheiten zu überprüfen und zu regeln. Tagesbestimmend werden jedoch heute die Zeichenwechsel von Venus und Mars sein, die beide den strengen Steinbock verlassen und in den luftig-leichten Wassermann wechseln.



Wir spüren in erster Linie einen deutlichen Energieschub, wobei wir durch Mars in Wassermann das Gefühl haben, dass endlich entscheidend etwas vorangeht. Mit der Venus in Wassermann kommt auch in unser Liebesleben Bewegung, allerdings werden wir neue Erkenntnisse erlangen, was bestehende Partnerschaften betrifft.

Kurz nach dem Zeichenwechsel beeinflusst uns dann eine Konjunktion, die Venus und Mars miteinander bilden. Wenn sich die Planeten der Liebe und des Krieges in dieser seltenen Umarmung befinden, dann müssen wir mit starken Energien rechnen, die sich in allen Bereichen zeigen können.

Vor allem Liebesplanet Venus macht sich durch Liebesenergien bemerkbar, die alle Beziehungen bereichern. Allerdings muss damit gerechnet werden, dass sich auf eine Phase der Leidenschaft totale Gleichgültigkeit breit macht, da diese Konjunktion enorme Gefühlschwankungen auslöst.

Öffnen wir unser Herz, damit uns die Liebeskraft erreichen kann!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in Wassermann und Mars in Wassermann

Die Zeichenwechsel von Venus und Mars verlangen heute unsere besondere Aufmerksamkeit. Mit der Venus in Wassermann werden wir was unsere Beziehungen und die Liebe betrifft, zu völlig neuen Erkenntnissen geführt und es werden Energien spürbar, die uns nach Unabhängigkeit streben lassen. Wo im Steinbock für die Venus Treue und Verbindlichkeit zählten, geht es im Wassermann nun um die Formen freierer Liebe.

Durch die Venus in Wassermann wird uns bewusst, dass jeder Mensch ein Individuum und an sich frei ist. So kann jede Verbindung, jeder Kontakt und jede Beziehung jetzt nur durch gegenseitig gewährte Freiheit funktionieren. Die Liebe will unter diesem Venus-Einfluss auch immer wieder neu entdeckt werden und die Treue zur Liebe schenkt uns eine völlig neue Sicht aufs Leben.



Mars in Wassermann hingegen ist auf jeden Fall eine Zeitspanne, die ganz der Experimentierphase in allen Lebenslagen gewidmet ist. Wir können aus der Starre erwachen und uns ganz neuen Projekten widmen. Langeweile darf dabei auf gar keinen Fall aufkommen, aber mit den stürmischen Mars-Energien ungebremst voran zu preschen, sollten wir dennoch tunlichst vermeiden. Finden wir das richtige Mittelmaß, dann werden uns die Erkenntnisse in dieser Zeitqualität auf eine Welle des Erfolgs führen.

Begeben wir uns in eine aufregende und lebhafte Zeit, die viel Neues und Unerwartetes für uns bereit hält!

Die Mondkraft heute mit Neptun in Fische



Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat entzündungshemmende Wirkung bei Husten und Bronchitis.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Säen, pflanzen, pflegen, ernten und konservieren an Tagen, die günstige kosmische Einflüsse haben. Maria Thun verrät die wichtigsten Grundlagen und ihre besten Gartentipps von Frühjahr bis Herbst – leicht verständlich und für jeden im eigenen Garten anwendbar.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Lassen wir uns von den wundervollen Liebesenergien leiten und öffnen wir unser Herz für die Liebe.

Egal, welche Beziehung wir gerade leben: Erfüllende, wahre Liebe gibt es wirklich – und mit dem Wissen über die verborgenen spirituellen Seelenverbindungen können wir sie finden!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

