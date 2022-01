Corona… Corona… und nochmal Corona – Seit zwei Jahren scheint die Medien-Welt nur noch dieses Thema zu kennen.

Eine Auswertung der Talkshow-Themen des letzten Jahres durch den Mediendienst Meedia ergab, dass von den 108 ausgestrahlten Ausgaben von „Anne Will“, „Hart aber fair“ und „Maybrit Illner“ ganze 63 Sendungen das Thema „Corona“ hatten.

Haben wir wirklich keine anderen wichtigen Debatten zu führen? Je mehr unsere Aufmerksamkeit um die Pandemie kreist, desto mehr geraten auch wichtige Themen wie die Vermögensverteilung, die Gerechtigkeit, Krieg und Frieden oder die Rententhematik in den Hintergrund.

Zugespitzt könnte man sagen, Corona ist die Mutter aller Blendgranaten und es fällt auch uns schwer, dem zu widerstehen.

.

Ob im privaten Umfeld, im Beruf oder via TV, Social Media und Massenmedien: Der Umgangston wird rau. Zunehmende Härte und Aggressivität paaren sich mit gezielter Kampfrhetorik. Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser Haltung wehrlos und erkennen schlicht die perfiden Muster manipulativer Reden nicht. Das muss nicht so sein – hier weiter.

Corona, Corona, Corona – Wir können es nicht mehr hören!

Es gab sie noch, die Zeiten, in denen man in den großen ARD- und ZDF-Talkshows über Themen sprach, die gesellschaftspolitische Relevanz haben.

So war 2016 und 2017 die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht mit neun bzw. zehn Auftritten der meisteingeladene Gast in den drei großen wöchentlichen Talkshows des Öffentlich-Rechtlichen. Im letzten Jahr nahm Karl Lauterbach diesen Titel einmal mehr ein.

Nicht nur thematisch ist dies ein Paradigmenwechsel. Lauterbach war sagenhafte 29-mal zu Gast in diesen drei Sendungen. Zählt man noch die Talkrunde von Markus Lanz hinzu, kommt der SPD-Politiker sogar auf 40 Auftritte.

Inklusive der Dritten und Sandra Maischbergers Plauderrunde werden es wohl über 100 TV-Auftritte sein – Interviews für die Nachrichten nicht einmal mitgezählt. Lauterbach ist allgegenwärtig.

Corona ist überall

Es ist ja nicht nur das Fernsehen. Es verging auch im letzten Jahr kaum ein Tag, an dem das Thema Corona nicht in sämtlichen Tageszeitungen und Zeitschriften prominent auf der Titelseite zu finden war. Online gibt es heute noch überall Corona-Ticker mit News-Schnipseln, die man aufgrund des Formats nicht einmal einordnen muss.

Alles schön selektiv – fällt die Inzidenz, gibt es keine Meldung, steigt sie, berichtet der Ticker prominent. Und in irgendeinem Land wird sie sicher steigen. Berichtet wird dabei selbstverständlich nicht etwa im Rahmen einer offenen oder gar kritischen Berichterstattung. Stattdessen dominiert klar der Alarmismus.

Und ja, auch die sozialen Medien konnten sich vom allgegenwärtigen Thema Corona nicht lossagen. Das war aber auch bitter nötig, da sie im letzten Jahr das einzige mediale Korrektiv waren und die alarmistische Sichtweise geradezurücken versuchten.

Der Preis dafür war, dass es andere Themen auch hier nicht immer leicht hatten. Wir von der Alpenschau haben zumindest unser Bestes gegeben, auch mit anderen Themen durch den allgegenwärtigen Coronanebel zu dringen. Wir hoffen, dass wir damit auch wahrgenommen wurden.

Doch immer wieder rücken wichtige Themen in den Hintergrund und der Michel scheint zu vergessen, was um ihn herum passiert. Doch was hat der Michel in zwei Jahren Corona alles vergessen? Ist die massive Fokussierung auf dieses eine Thema nicht auch eine Steilvorlage für alle, die unpopuläre Maßnahmen auf anderen Feldern forcieren wollen?

Wie konnte es sein, dass sich zum Beispiel die deutsche Außenpolitik in den letzten zwei Jahren noch mehr als zuvor in die NATO-Eskalationsspirale gegen Russland und immer stärker auch gegen China hat einspannen lassen?

Wie kann es sein, dass die Vermögensschere – nicht trotz, sondern teils auch wegen Corona – sich seit Beginn der Pandemie noch weiter geöffnet hat?

Ist die Wohnungsfrage in den Metropolen in den letzten beiden Jahren besser geworden? Haben sich sozialpolitische Probleme, Lobbyismus, Privatisierung, Arbeitslosigkeit oder Altersarmut seit Beginn der Pandemie in Luft aufgelöst?

In den großen Talkshows waren sozialpolitische Themen und die Wohnungssituation nur zweimal Thema – Letzteres wohl auch nur wegen des Enteignungs-Volksentscheides in Berlin. Der gesamte Themenkomplex Armut kam kein einziges Mal vor. Ebenso der Themenkomplex Krieg und Frieden.

Wenn nicht debattiert wird, haben es die „Entscheider“ natürlich einfach, ihre Positionen ohne Kontrolle, ohne öffentliche Kritik und ohne vernehmbaren politischen Widerstand durchzudrücken. So gesehen war Corona ein Geschenk für Falken, Miethaie und Neoliberale.

Im Windschatten der Pandemie lässt sich eine ihnen genehme Politik halt viel einfacher durchdrücken.

.

Die Medien dienen der gesellschaftlichen Herstellung von Konsens, unterdrücken Nachrichten, die die Bevölkerung verunsichern könnten, mildern sie ab, so dass an der Einstellung der politischen Führung kein Zweifel aufkommt. Ein Buch von großer Aktualität und Brisanz! – hier weiter.

.

War es vor Corona anders?

Ja und nein. Einerseits dominierten immer wieder irgendwelche Aufregerthemen einen medialen Raum, der ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung einfach nicht entsprach. So war es beim Terrorismus, dem Islam und der Zuwanderungs- und Flüchtlingsdebatte, die damals die AfD in die Parlamente brachten.

Die Frage der Gerechtigkeit, Armut und progressive außen- und sicherheitspolitische Positionen hatten es noch nie einfach, wahrgenommen zu werden. Aber immerhin gab es vor Corona noch diese Debatten. Ist nun alles anders?

Wie lange wollen wir noch Debatten über eine Pandemie folgen, die ohnehin einseitig sind und die in der Tat wichtigen Aspekte auf diesem Themenfeld ignorieren?

Es wäre ja sogar löblich, wenn man das Thema auch mal kritisch beleuchten würde. Aber das findet ja nicht statt. Stattdessen Alarmismus und Panikmache auf allen Kanälen, von morgens früh, bis abends spät.

Wenden wir uns endlich wieder den wichtigen Dingen im Leben zu. Es gibt auch noch andere Themen, über die wir uns unterhalten können.

Corona, Corona, Corona… wir können es nicht mehr hören!

Formen wir eine neue Gesprächskultur!

Quelle: Jens Berger, gefunden auf den Nachdenkseiten – Die Alpenschau bedankt sich!

Noam Chomsky: Die 10 Strategien der Manipulation >>>

Sprechen Sie Corona? >>>

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Folge uns zur Sicherheit auch auf Telegram und trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Der Bestsellerautor Thor Kunkel erklärt anhand von circa 300 teils illustrierten Beispielen, wie Begriffsumdeutungen den gesunden Menschenverstand ausschalten sollen – Das Handbuch der Lügenpresse >>>.

Es gab einmal ein Gedankengebäude, das nannte man Evolutionstheorie. Erdacht von klugen Menschen und bestätigt durch unzählige Wissenschaftler. Dann entdeckten die Menschen das Elektronenmikroskop. Damit ließen sich die Moleküle innerhalb der Zelle sichtbar machen, und plötzlich tauchten Fragen zur Evolution auf, die vorher nicht möglich waren – Alles Evolution – Oder was?

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Dieses Buch hilft, sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen zu befreien. Wie man Manipulationen durchschaut >>>.

Kritisch sein und alles zu hinterfragen ist heute vonnöten, denn Lügen hüllen sich in das Gewand von Wahrheit und täuschen damit viele Menschen. Der Plan, unterstützt vom Staat, Babies durch Impfungen krank zu machen, damit sie später als Erwachsene gute Abnehmer der Pharmalobby sind, wird nicht aufgehen – hier weiter.

Wenn der Zombie-Journalismus Sie erwischt, sind Sie erledigt: blutleer, hirntot, Teil der Horde. Die Armee der Zombie-Journalisten ist dabei, alles zu töten, was uns lieb und teuer ist: Demokratie, Grundrechte, Meinungsfreiheit. Wer das Wort »Freiheit« auch nur noch flüstert, muss befürchten, medial in Stücke gerissen zu werden. Jeder zweite Bürger wagt es nicht einmal mehr, seine Meinung öffentlich kundzutun – Hier weiterlesen >>>.

Fast die Hälfte der Bevölkerung bezweifelt, dass die Medien über kontroverse Themen objektiv und sachgerecht berichten. Nach ihrer Meinung verschweigen die Medien unangenehme Fakten und unwillkommene Meinungen und skandalisieren Personen, Organisationen und Techniken maßlos. Wie sehen das Journalisten selbst? Hier die Antwort >>>.

Das Wirken von »Egregoren« ist eines der bestgehüteten Geheimnisse. Es sind einflussreiche Zirkel in Politik, Wirtschaft und Religion, die – bewusst oder unbewusst – auf die Macht der Egregore setzen. Mark Stavish, ein ausgewiesener Experte für dieses Fachgebiet, zeigt auf zum Teil erschütternde Weise, wie an Macht interessierte Gruppen, Geheimgesellschaften oder Orden künstlich erschaffene Egregore einsetzen, um andere Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren – hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Der patentierte Ding-Filter vernichtet als einziger Luftreiniger dauerhaft Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich im Filter ansammeln, sogar multiresistente Keime. Sehr wirksam auch gegen Tonerstaub, Pollen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und Tierhaare – Luftreiniger LR 1 >>>

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je – hier weiter.

Durch diese Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich. Ein Handy kann von unbefugten Dritten wie ein Abhörgerät verwendet werden, indem die Täter von außen auf das Handy zugreifen und die Kamera oder das Mikrofon aktivieren. Auch dieser Zugriff wird durch die Schutzhülle verhindert – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit…

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

»Wir wissen, dass DMSO ein Jahrhundertmittel ist, doch es hat für uns keinen Wert.« Dachverband der US-Pharmaindustrie.

DMSO-Das-Heilmittel-der-Natur – Hier >>>

DMSO in höchster Qualität – Hier >>>

Achtung: Der Countdown läuft bereits! Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Alessandro de Poloni informiert seine Leser über geheime Aktionen in den Bereichen Politik, Wissenschaft und Medizin – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.