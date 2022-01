Alpenschau Mondkraft heute 16. Januar 2022 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem sensiblen Mond im Krebs bringt durch die Verbindung von Sonne und Pluto intensive Erlebnisse und Begegnungen mit sich, die nachhaltig wirken werden. Überschätzen wir unsere Kräfte nicht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge zum Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Sonne Konjunktion Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

An Krebs-Tagen kann es schnell passieren, dass wir überempfindlich reagieren und in eine leichte Unruhe verfallen, denn die Stimmung ist gefühlsbetont und sentimental – Bleiben wir in unserer inneren Mitte und vermeiden Konflikte!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Mit dem Mond im Krebs wächst das Bedürfnis nach Geborgenheit und Zugehörigkeit, ebenso aber auch die Intensität des Erlebens. Durch die emotionale Krebs-Energie sind wir empfindsamer, wobei wir auf unser seelisches Wohl bedacht sein sollten. Lassen wir unseren Gefühlen heute ruhig einmal freien Lauf. Nutzen wir die gefühlsbetonten Einflüsse und lassen alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein.

Unser Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit wird übermächtig, wobei vor allem unsere emotionale Sicherheit eine große Rolle spielt. Der sensible Krebs-Mond weckt unsere gefühlvolle Seite, gleichzeitig sind wir aber besonders empfindlich und nicht gerade nervenstark, so dass wir auch mit Stimmungsschwankungen rechnen müssen, die für innere Unruhe sorgen können.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Gewisse Situationen können für uns zu einer emotionalen Herausforderung werden, wobei auch unsere Partnerschaft von den Spannungen nicht verschont bleibt. Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs sorgt aber auch dafür, dass wir uns wieder mehr um uns selbst kümmern können und zu neuer Seelenkraft finden, wenn wir uns von der Unruhe nicht anstecken lassen.

Der feinfühlige Krebs-Mond kann aber auch bisher Verborgenes ans Licht bringen und eine umfassende Neuausrichtung in Gang setzen, die sich in der Vollmond-Nacht am 18. Januar fortsetzen wird. Nehmen wir uns jedoch genügend Zeit, um in uns zu gehen und uns zu fragen, was uns in unserem Leben wirklich wichtig ist und wofür es sich lohnt, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen.

Bewahren wir unsere Seelenkraft, hören wir auf unser Herz und handeln wir danach!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Tagesbestimmend wird jedoch bei der Mondkraft heute die Konjunktion zwischen der lebensspenden Sonne und dem machtvollen Pluto sein, wobei die Willens-und Schöpferkraft der Sonne auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto trifft. Bei dieser Konjunktion zeigt sich ein besonders kreatives Talent, denn wir haben Zugang zu höheren Sphären, die uns nicht nur inspirieren, sondern auch eine hohe Regenerationsfähigkeit schenken, sowohl für uns als auch für andere.

Wir verfügen über eine enorme Energie, mit der wir den eigentlichen Sinn einer Sache erkennen und tiefgreifende Veränderungen in unserer Umgebung bewirken können. Allerdings sind wir fanatisch und beinahe besessen von einer Idee oder einem Menschen und verspüren einen starken Drang, alles und jeden kontrollieren zu wollen.

Wir wollen in allen Bereichen um jeden Preis dominieren und „überfahren“ regelrecht jeden, der uns widerspricht. Unkontrolliert und unbewusst laufen wir aber dann Gefahr, unser eigenes Leben durch die diktatorischen Anwandlungen mitunter selbst zu zerstören, was dann zu plötzlichen radikalen Veränderungen führen kann, die so nicht gewollt sein werden.

Letztendlich schaden wir durch dieses Machtstreben nur uns selbst. Wir täten gut daran, etwas aufgeschlossener zu werden!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Jupiterjahr 2022 wieder ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender mit einem monatlichen Sonnen- und Mondhoroskop, spannenden Artikeln, Anregungen und vielen farbigen Bildern hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2022 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat. In einer schwierigen Zeit, in der mächtige, geldorientierte Interessengruppen unmittelbaren Einfluss auf unser Gesundheitssystem nehmen, sind unabhängige Informationen, die dem Menschen/Patienten dienen, Gold wert!

Der neue Codex Humanus >>>.

.

*****

.

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine einzigartige Bedeutung für unseren Organismus. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit.

Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>>

Spermidin Kapseln – hier >>>

.

***** .



Extra-Tipp der Mondkraft heute

Drehen wir die Jahre zurück. Mit Kollagen bleiben wir fit, jugendlich und vor allem gesund. Ist zu wenig davon vorhanden, lässt nicht nur das Aussehen nach. Die gute Nachricht ist, dass wir die nötige Menge an Kollagen auf einfache Weise im Körper wieder auffüllen und stabil halten können.

Wie das geht und was wir dazu brauchen, erfährst du hier >>>.

100 % reines Kollagen-Pulver – hier >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Manchmal fühlen wir uns dem Schicksal hilflos ausgeliefert. Doch es gibt einen tieferen Sinn hinter leidvollen Erfahrungen. Jeder hat vor seiner Geburt einen Seelenvertrag geschlossen, in dem die Herausforderungen festgeschrieben sind, die uns auf den Weg zum Erwachen führen.

.

.

Lernen wir, in Einklang mit unserem göttlichen Plan zu leben – um unsere Schöpferkraft voll zu entfalten und unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche zu verwirklichen.

Nichts ist Zufall >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

This Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.