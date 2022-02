Besonderes „Rezept“ für Gesundheit und ein langes Leben

Bewegung, gesunde Ernährung und Ausgeglichenheit… hört sich einfach an.

Ist es auch! Mit diesem besonderen Rezept für ein langes Leben in Gesundheit.

Unser Alltagsstress und die damit verbundene ungesunde Lebensweise sind oft Auslöser für Krankheiten, die man vermeiden könnte, wenn man weiß, was man tun muss.

Bereits seit vielen Jahren zeigt die Statistik einen alarmierenden Anstieg bei den „Zivilisationskrankheiten“, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Arterienverkalkung und Diabetes.

.

Es sind sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Wir können diese Faktoren nutzen, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben – hier weiter.

Bewegung, gesunde Ernährung und Ausgeglichenheit…

Der wichtigste Faktor, der für die Entstehung von Krankheiten verantwortlich gemacht wird, ist der „moderne“ Lebensstil, der sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert hat.

Wir heutigen Menschen verrichten am Arbeitsplatz hauptsächlich sitzende Tätigkeiten. Das führt in Verbindung mit einer starken psychischen Belastung am Arbeitsplatz oder auch in der Freizeit zu Fettleibigkeit.

Der Stress und die innere Unausgeglichenheit führen über längere Zeit gesehen zur Entstehung der sogenannten „Zivilisationskrankheiten“.

Diese Erkenntnis aus der medizinischen Forschung wurde auch in den alten medizinischen Lehren aufgegriffen.

In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) wird gesagt, dass man für ein langes Leben in Gesundheit vor allem ein ruhiges Herz bewahren und sich nicht dem Müßiggang oder dem Genuss hingeben sollte.

Wenn man sich im alltäglichen Leben an diese Zielsetzung hält, so wird man nach der TCM zu einem gesünderen Lebensstil mit ausreichender Bewegung, ausgewogener Ernährung und innerer Ausgeglichenheit finden.

.

Eine Rezeptur für die Langlebigkeit aus alter Zeit

Ein legendärer Meister des Zen-Buddhismus aus der Tang-Dynastie im alten China, der „steinerne Mönch“ Shi Xiqian, überlieferte ein „Geheimnis von guter Gesundheit und einem langen Leben“ in Form einer Rezeptur:

„Ein liebenswürdiges Herz, ein Teil Mitgefühl, ein halbes Maß an Zärtlichkeit, drei sechzehntel Portionen von Aufrichtigkeit, ein volles Maß an starkem Glauben und an Loyalität und fünf Achtel Elternliebe, ein volles Maß an Ehrlichkeit, alle angesammelten Verdienste und Tugenden an Liebenswürdigkeit und Freundschaftlichkeit in beliebiger Menge.”

Gute Menschen sind nett und fürsorglich anderen gegenüber. Sie kämpfen selten für ihren eigenen Ruhm und Reichtum. Sie respektieren Ältere und sorgen für die Jüngeren.

Die Leute in ihrer Umgebung werden sie respektieren. So bekommen sie eine ausgeglichene Stimmung, haben eine gute Beziehung zu sich selbst, zu ihren Mitmenschen und sie fühlen sich glücklich.

In dieser Atmosphäre der Ausgeglichenheit bleibt das neuroendoktrine System ruhig und die physiologischen Funktionen des Körpers funktionieren zuverlässig.

Der Körper arbeitet tüchtig, das Immunsystem wird gestärkt und der Körper bleibt auf natürlicher Weise gesund.

.

Gerade wenn das Leben uns durchschüttelt und uns im Außen nichts wirklich Halt gibt, können wir in uns selbst neue Kraftquellen entdecken. Jede schwierige Situation hält eine Botschaft für uns bereit, doch wir können über uns hinauswachsen können, wenn wir alles, was geschieht, mit Liebe umarmen – hier weiter.

Unmoralische Menschen leben aus Selbstsucht heraus

Mit einem engen Herzen denken sie zuerst an sich selbst, sie sind häufig neidisch und eifersüchtig und kämpfen hinterhältig um jeden kleinen Vorteil. Ihr ganzes Leben verbringen sie in einem Zustand ständiger Alarmbereitschaft.

Ihre Gedanken sind voller Feindseligkeit und Spannung anderen gegenüber, aus Angst sie könnten ihnen ihre Vorteile wegnehmen.

Solch ein großer, unfassbarer psychischer Druck ist sowohl eine Belastung für den Geist wie den Körper und führt zu Fehlfunktionen in den Organen, im Immunsystem und zu anderen Krankheiten.

Wie könnte solch ein Mensch lange leben?

Über ein ausgeglichenes Herz, Fleiß und Genügsamkeit zu einem langen Leben…

Der Stein-Mönch gibt auch eine bild- und symbolhafte Beschreibung, wie man die richtigen Pillen herstellen und die richtige Medizin einnehmen soll.

„Alle Kräuter sollten in einer gütigen und nachsichtigen Pfanne zubereitet werden. Man forme eine Tablette groß wie die Frucht der Pappel-Feige und nehme sie dreimal täglich mit einem ruhigen Herzen ein. Wenn man dieses Rezept wirklich befolgen kann, wird man keine Krankheit bekommen.“

Vorsicht bei der Zubereitung vor Verkohlung und Austrocknung.

Hitziges Temperament muss entfernt werden.

Das Medikament wird dann in einem Gefäß des „Gleichgewichts” gemahlen, bis es zu einem Pulver des „Umdenkens“ geworden ist.

Er sagt weiter:

„Man solle keine schlechten Taten verüben, während man oberflächlich so tut, als wäre man unschuldig. Man soll sich nicht selbst bereichern, während man anderen schadet. Auch soll man keinen inneren Groll und hinterlistige Absichten hinter einem Lächeln verbergen oder anderen grundlos Schwierigkeiten bereiten. Man muss sich in all diesen Sachen zurücknehmen können.“

Wenn alle zehn der oben genannten „Kräuterzutaten“ angewendet werden, kann man ein langes Leben in Zufriedenheit erreichen.

Wenn nur vier oder fünf von ihnen benutzt werden, kann immer noch etwas Karma beseitigt werden, wodurch einige Krankheiten geheilt, das Leben verlängert und einige Schicksalsschläge verhindert werden können.

Wenn jedoch keine von diesen genannten Zutaten eingesetzt wird, so gibt es nichts, was man tun könnte…

Selbst wenn die legendären Ärzte der TCM (wie Bian Que oder Luyi) noch am Leben wären, könnten sie das Leben einer solchen Person nicht retten, denn es heißt, dass die Krankheit einer Person unheilbar sei, wenn sie diesen Weisheiten entgegen lebt.

Nach der Überlieferung war der Stein-Mönch in seiner Zuverlässigkeit und Selbstdisziplin, gleichzeitig aber auch in seiner Hartnäckigkeit und Beständigkeit herausragend.

Er lehrte, dass die buddhistischen Schriften mit einer weltlichen Denklogik nicht zu verstehen seien.

.



Man müsse zuerst seinen Horizont und seine Denkweise erweitern, um die buddhistischen Weisheiten zu erlangen.

Daher konzentriert sich seine Lehre auf die Erhöhung des Verstandes und des Bewusstseins, um den Weg für ein tiefgehendes Verständnis der buddhistischen Weisheiten zu ebnen.

Ohne die Weisheiten des Stein-Mönchs zu respektieren, wird alles ohne Wirkung bleiben.

Vielmehr seien das eigene Verhalten und das eigene Herz die wichtigsten Faktoren, die über Gesundheit, Langlebigkeit und Glück entscheiden.

Diese Rezeptur eignet sich für jedes Alter, kostet kein Geld und muss auch nicht zubereitet werden…

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren>>>

Die Kunst, möglichst lange zu leben >>>

Verjüngung ist möglich >>>

Bionische Regeneration >>>

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der altersbedingte Veränderungsprozess des Körpers muss nicht sein. Zumindest nicht in dem Umfang, in dem wir ihn als »normal« erleben. Geben Sie Ihrem Körper, was er braucht, und er wird Sie mit langsamerem Altern, mehr Beweglichkeit, Kraft und Fitness, einem frischen Aussehen – auch wenn Sie schon etwas betagter sind – und vielen weiteren erfreulichen Wirkungen belohnen – hier weiter.

Jungbrunnen Kollagen-Pulver – Hier >>>

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Der Ursprung von Gewichtsproblemen liegt im Unterbewusstsein. Folglich lassen sich Gewichtsprobleme aus genau diesem Grunde auch NUR im Unterbewusstsein lösen. Das Problem wird im wahrsten Sinne des Wortes an der Wurzel gepackt und dort korrigiert. Ohne nervige Diäten und ohne Jo-Jo Effekt! – Hier weiter.

Eine gesundheitsbewusste Ernährung kann unseren Organismus dauerhaft unterstützen und Erkrankungen verhindern oder sogar heilen. Natürliche und gesunde Nahrungsmittel liefern wertvolle Energie und sorgen für gesteigerten Lebensgenuss. 170 pflanzliche Nahrungsmittel, die zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen, findest du hier >>>.

Heilkräuter mit ihrer komplexen Mischung aus antibiotischen, systemischen und synergistischen Komponenten sind die beste Abwehrstrategie gegen resistente Infektionen.

Heilkräuter können Leben retten, wenn konventionelle Antibiotika nicht mehr wirken!

Pflanzliche Antibiotika- Wirkung, Anwendung, Rezepte >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

DMSO ist ein entzündungshemmendes Schmerzmittel, ein Antibiotikum, ein Virostatikum, es hilft bei Pilzinfektionen und stärkt das Immunsystem, es befördert die Wundheilung und löst Vernarbungen und schmerzhafte Verklebungen des Kollagens in unseren Gelenken – Reines DMSO – Hier >>>.

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Jeder Mensch ist von Natur aus gesund und vollkommen. Krankheit entsteht dann, wenn wir aus dieser naturgegebenen Ganzheit herausfallen. Die russische Heilerin und Erfolgsautorin Lumira gibt ihren Lesern hocheffektive geistige Heilmethoden an die Hand, mit denen Körper, Geist und Seele wieder in Einklang gebracht werden können. Dazu zählen Techniken zur Entgiftung und Harmonisierung, Lichtmedizin, Affirmationen zur Heilung einzelner Organe und vieles mehr – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Uns wird weisgemacht, dass es an unseren Genen liegt, wenn wir krank werden. Oder dass wir einfach Pech haben und allein Ärzte die Schlüssel für unsere Gesundheit in Händen halten. Deshalb suchte auch Dr. Lissa Rankin, als sie gesundheitliche Probleme bekam, Hilfe in der westlichen Schulmedizin. Doch als die ihr nicht helfen konnte, sondern alles nur noch schlimmer machte, beschloss sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen – hier weiterlesen.

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

Verhindern wir einen zu schnellen kognitiven Abbau und reparieren wir vorhandene Schäden, solange das noch möglich ist. Viele natürliche und bewährte Lösungen stehen uns zur Verfügung und so manches Naturheilmittel wirkt sogar besser als Medikamente und Therapien, die aktuell für verschiedene Formen des geistigen Verfalls angewandt werden.

Mit etwas gesundem Menschenverstand und Hilfe aus der Natur kann Ihr Gehirn schon in wenigen Wochen deutlich effektiver funktionieren – hier weiter.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Unvergängliche Klassiker der Naturheilkunde wie das Johanniskrautöl oder der Veilchensirup, der Franzbranntwein oder der Hustensaft aus Tannenwipfeln wirken am verlässlichsten, wenn sie von eigener Hand zubereitet wurden. Die geballte Kraft der Kräuter in über 350 authentischen Rezepten selbst herzustellen – hier weiter >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Unsere Lebens- und Essgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren gewandelt und dadurch haben Krebserkrankungen – aber auch andere chronische Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson, oder Zahnerkrankungen – besonders in den westlichen Ländern zugenommen. Richtige Ernährung und ein gesunder Lebensstil können zahlreiche Krebserkrankungen verhüten – hier weiter.

Gesunde Mitochondrien sind die Voraussetzung für ein langes Leben. Wenn wir verstehen, wie sie funktionieren, verstehen wir auch, wie wir unsere Lebenserwartung nicht nur verlängern, sondern auch bis ins hohe Alter gesund bleiben können – hier weiter.

Die Zeit beschleunigt sich. Die Lebensbedingungen auf der Erde verändern sich. Ein neues Zusammenleben der Menschheit hat begonnen. Die alten Maya wussten bereits von der bewusstseinsmäßigen Wende in unserer Zeit. Sie haben es kalendarisch errechnet – und heute erlebt es die ganze Welt – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, erfährst Du hier.

Es ist einfacher, einen weisen Menschen zu erkennen, als Weisheit selbst zu beschreiben. Viele von uns denken spontan an den Dalai Lama, an Nelson Mandela, vielleicht an Papst Franziskus. Aber was macht deren Weisheit aus? Und was bedeutet Weisheit eigentlich genau? Fällt sie einem Menschen zu wie eine Gabe, oder beruht sie auf Fähigkeiten, die sich unter Umständen sogar erlernen lassen? Hier die Antworten >>>.

Der patentierte Ding-Filter vernichtet als einziger Luftreiniger dauerhaft Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich im Filter ansammeln, sogar multiresistente Keime. Sehr wirksam auch gegen Tonerstaub, Pollen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und Tierhaare – Luftreiniger LR 1 >>>



Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…