Beltane wird jedes Jahr in der Walpurgisnacht auf den 1. Mai als Mondfest gefeiert.

Das keltische Fest Beltane markiert den Sommerbeginn und ist ein Fest der Reinigung und der Fruchtbarkeit.

Man ehrte die Natur, zelebrierte die Fruchtbarkeit, bat um Schutz für das neue Jahr. Auch heute werden Beltane und seine Rituale wieder praktiziert.

Es ist eine Zeit der Fruchtbarkeit, Sinnlichkeit und des Wiedererwachens der Natur. Man ehrt Mutter Erde, macht sich die Veränderung in der Natur bewusst – und feiert zusammen.

Seit Jahrhunderten ist es eine ‚Freinacht‘ um die eigenen Kräfte und Mächte zu erproben, Rituale zu praktizieren und zu zelebrieren.

Beltane: Das Mondfest in der Walpurgisnacht

Beltane kommt aus dem irischen Volkskreis und entstand durch diverse Landarbeitsfeste.

Es hat Ähnlichkeiten mit den Mai-Feierlichkeiten des Neuheidentums. Man bediente sich an Bräuchen wie den Feuerritualen und feierte die wachsende Kraft und Entfaltung der Natur, des Sommers und somit der ‚wilden Energien‘.

In dieser Zeit erlebt die Fruchtbarkeit ihren Höhepunkt, die Wiesen strotzen nur so von bunter Blumenpracht, die ganze Natur sprießt und gedeiht, wächst und vermehrt sich. Das merkt man auch an sich selbst, wer kennt nicht die Frühlingsgefühle, die in dieser Zeit ihren Höhepunkt erreichen.

Grosse Feuer werden entfacht, Pärchen und Paare springen über das Feuer, oder laufen über glühende Kohlen, um sich für das kommende Jahr zu reinigen und sich enger zu verbinden.

Mann und Frau vereinigen sich, ebenso geistig wie auch körperlich. Meist inniger und bewusster als sonst irgendwann im Jahr. Kinder, welche an diesem Abend oder der Nacht geboren werden, gelten als besondere Glücksboten.

Die Felder werden gesegnet, auf dass sie reichhaltige Frucht tragen mögen, die Ställe werden ebenfalls gesegnet und geschützt. Die Tiere sollen reiche Nachkommenschaft haben und Krankheit ferngehalten werden.

Unsere Pläne, die wir in Angriff genommen haben, fangen an, Gestalt anzunehmen.

Neue Perspektiven eröffnen sich, neue Verbündete aber auch neue Gegner erscheinen auf der Bildfläche.

Das Rad der Zeit dreht sich, die Entwicklung geht voran.

Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen… Hier weiter >>>.

Setze eine Intention

Was willst du in die Welt bringen? Was darf sich für dich im kommenden Sommer zeigen?

Werde dir über die eine Sache klar, der du künftig Priorität beimessen willst. Willst du ein neues Projekt angehen? Möchtest du deine Berufung leben?

Hast du Lust etwas ganz Neues in dein Leben zu holen? Wähle den Samen, aus dem etwas sprießen soll. Schreibe dir auf, was es ist und wie es sich zeigen darf.

Entfache das Feuer!

Das Feuer steht für Hitze und Sonne. Du kannst ein echtes Feuer entzünden oder ein inneres.

Dein inneres Feuer kannst du entfachen, indem du die Schwestern Kreativität und Sexualität frei lässt.

Plane für das Wochenende Dinge ein, die dir Lust bereiten. Bist du alleine, arrangiere alles so, als ob du dich selbst verführen würdest.

Mit dem Entfachen des Feuers setzt du die nötige Energie frei, die nötig sind, um Dinge in die Welt zu bringen.

Mai–Tau schöpfen

Dem Morgentau werden besondere Kräfte zugesprochen!

Schönheit stärken, Altern stoppen. Im Morgentau der Wiesen gebadet oder Gesicht benetzt, soll und kann es seine Käfte entfachen. Tauritale zum Sonnenaufgang sind daher zu Beltane ein Must – have.

Der Tau gilt als weibliches Element des Wassers, weswegen viele nicht nur auf die Wiesen gingen, sondern sogar an Quelle. Dort schöpften sie das frische Quellwasser oder badeten gar darin.

Elfentanz

Wenn die Maigöttin zu Beltane Hochzeit feiert ist der Schleier zwischen unserer Welt und der „Anderswelt“ sehr dünn.

Das Fee- oder Elfenvolk soll sich zu dieser Zeit unter die Tanzenden und Feiernden mischen. Wenn Du die Elfen zu einem Tanz in Deinen Garten einladen möchtest, dann kannst Du einen kleinen Gruß in Form einer Räucherung aussenden.

Alant, Baldrian, Erdrauch, Gundelrebe, Stechpalme, Wacholder und Weißdorn sind als Beltane-Räucherung besonders gut geeignet.

Vielleicht entdeckst Du dann ja wirklich ein paar Feen, die sich im Maientanz zur Musik wiegen.

Wasser-Ritual zu Beltane

Wasser und insbesondere der Morgentau spielten eine große Rolle zu Beltane – schließlich ist Wasser auch ein wichtiges Element der Natur und ohne Wasser gäbe es keine Natur.

Junge Frauen wälzten sich an Beltane im Morgentau einer Wiese oder sammeln den Tau, um sich damit zu waschen oder gar darin zu baden.

Damit in Zusammenhang steht wohl auch der Brauch, von einer heiligen Quelle Maiwasser für eine Waschung zu holen.

All diese Wasser-Rituale sollten den Frauen Fruchtbarkeit, Schönheit und Glück in der Liebe bescheren.



Opfergaben zu Beltane

Wie bei vielen heidnischen Bräuchen wurden auch zu Beltane Opfer dargebracht.

In einem Kessel bereitete man am Lagerfeuer ein Trankopfer zu, dazu nahm man dafür beispielsweise Eier, Milch und Haferschleim.

Einen Teil dieses Punsches verschüttete man als Opfergabe für Mutter Erde und den Rest teilte man mit Freunden oder Umstehenden. Außerdem wurden sogenannte Beltane bannocks gebacken und geteilt – Brote, die zumeist aus Hafer- und Gerstenmehl bestanden.

Mancherorts war es Tradition, einen Maikorb zu füllen. Diesen ließ man dann heimlich Freunden oder Bedürftigen zukommen. Der Maikorb wurde mit Blumen und Wohlwollen gefüllt. Auch kleine Lämmer wurden als Opfergabe dargebracht.

In Deutschland wird vereinzelt noch Beltane gefeiert, und zwar an ganz bestimmten Kraftorten. Dazu zählen die Externsteine im Teutoburger Wald, denen man spirituelle und geomantische Eigenschaften zuschreibt.

Jedes Jahr versammeln sich dort zahlreiche Menschen, um den Sommeranfang zu feiern. Wichtiger Bestandteil sind ein Maibaum, rituelle Tänze und große Freudenfeuer.

Aber auch im allgemeinen Brauchtum finden wir Traditionen wie den „Tanz in den Mai“, den Maibaum und die Wahl der Maikönigin.

Diese soll an die Verehrung der heidnischen Göttin erinnern, die dem Land Fruchtbarkeit schenkte. All diese Rituale haben einen keltisch-heidnischen Ursprung.

Die Bedeutung vom keltischen Frühlingsfest Beltane mag heute an Wichtigkeit verloren haben, doch die Themen des Festes sollten mit Begeisterung gefeiert werden…

Der Sommerbeginn und das Zelebrieren der Fruchtbarkeit und Lebensfreude!

