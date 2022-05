Mondkraft heute 1. Mai 2022 – Mond im Stier und Herrscherplanet Venus

Die Mondkraft heute am Tag der Arbeit bringt durch harmonische Planetenverbindungen alles ins Gleichgewicht. Herrscherplanet Venus intensiviert mit Pluto wundervolle Liebesenergien – Greifen wir nach den Sternen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Venus Sextil Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit einem offenen Herzen durch diesen Tag und vertrauen auf die Kraft der Liebe!

.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier und Herrscherplanet Venus

Der aufbauende Mond im erdigen Stier sorgt für körperliches Wohlbefinden und alle Maßnahmen, die wir für unsere Gesundheit anwenden, zeigen mehr Erfolg als sonst. In der Liebe nimmt Liebesplanet Venus als Herrscherplanet des Stiers das Zepter in die Hand. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die Liebesenergie der Venus das Singledasein beenden kann, aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Energieplanet Mars wird uns ebenfalls kraftvoll unterstützen, so dass wir wahrhaft grossartige Dinge vollbringen können. Wenn wir uns auf Projekte konzentrieren, die uns am Herzen liegen und wir auch die nötigen Prioritäten setzen, dann schaffen wir die besten Voraussetzungen, um die ins Auge gefassten Pläne erfolgreich umzusetzen. Die Mondkraft bietet uns heute mit dem Stier-Mond somit einzigartige Möglichkeiten, sofern wir zentriert und verantwortungsvoll mit diesen starken Energien umgehen.

.

.

Die Mondkraft heute mit Mond im Stier schenkt uns den ganzen Tag wundervolle kosmische Einflüsse, die es zu nutzen gilt. Wir können unsere Talente und Fähigkeiten besonders gut einsetzen, um Schönes zu erschaffen und alles vorwärts bringen, was der gestrige Neumond angestoßen hat. Wir können jetzt endlich ernten, was wir gesät haben!

Das grösste Geschenk, das uns die positiven Planeten-Energien machen werden, ist der Mut anders zu denken, anders zu sein und sich nicht anzupassen. Finden wir diesen Mut wieder! Darauf können wir aufbauen, wenn wir in diesen herausfordernden Zeiten den Glauben an uns verloren haben.

Greifen wir nach den Sternen!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Zeichenherrscher Venus

Neben den wundervollen Liebesenergien, die uns Zeichenherrscher Venus in Fische spüren lässt, werden wir durch eine Verbindung des Liebesplaneten mit Pluto zu einem Sextil die Macht der Liebe in ihrer vollen Intensität zu spüren bekommen. Bei Venus Pluto Aspekten treffen partnerschaftliche Verbindungen auf extreme Neuerungen, denn hier treffen die Verbindungskräfte und das Harmoniestreben der Venus auf enorme Regenerationskräfte von Pluto.

Das Venus Pluto Sextil bringt gesellschaftliche Empathie und schenkt ein tiefes Liebesverständnis. Wir erleben eigene und fremde Gefühle viel stärker als sonst, haben aber auch ein emotional klares Verständnis und sind sehr realitätsverbunden. Wir sehnen uns nach harmonischen Verbindungen, wobei wir instinktiv wissen, wie wir einen Ausgleich schaffen können. Durch unsere intensiven Emotionen sind wir in der Lage, anderen klarzumachen, dass eine Partnerschaft noch „mehr“ sein kann, wobei wir das starke Gefühl haben, dass unsere Liebesbeziehungen schicksalhaft sind.



Wir wünschen uns tiefgehende soziale Kontakte, denn unter diesem kraftvollen Liebesaspekt ist uns nichts so sehr verhasst wie Oberflächlichkeit im Umgang mit unseren Mitmenschen. Liebe ist für uns die Kraft, mit der die Probleme auf diesem Planeten in den Griff zu bekommen sind. Als Partnerin oder Partner suchen wir nun nach einer Person, von der wir meinen, dass diese schon in vorherigen Leben für uns wichtig war, wodurch die jetzige Beziehung zwangsläufig vorherbestimmt ist.

Öffnen wir uns für die Kraft der Liebe!

.

..

Mondkraft heute mit Mond im Stier und Herrscherplanet Venus



.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Lasst uns gemeinsam eine neue, wundervolle Realität erschaffen, jenseits von Angst und Konkurrenz, dafür voller Liebe, Achtsamkeit und Frieden.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Lassen wir uns von den wundervollen Liebesenergien leiten und öffnen wir unser Herz für die Liebe.

.

Egal, welche Beziehung wir gerade leben: Erfüllende, wahre Liebe gibt es wirklich – und mit dem Wissen über die verborgenen spirituellen Seelenverbindungen können wir sie finden!

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

