Ananasenzym Bromelain: Wussten Sie, dass es eine erstaunliche Heilwirkung hat?

Ohne Enzyme gibt es kein Leben und das Ananasenzym Bromelain hat eine besondere Heilwirkung!

Mit nur einem Wirkprinzip, nämlich der Spaltung von Eiweißstoffen, zeigt es eine Reihe von positiven Effekten und unterstützt auf natürliche Weise den körpereigenen Heilungsprozess.

Die Erkrankungen, bei denen eine systemische Enzymtherapie helfen kann, sind sehr vielfältig. Enzyme unterstützen den Körper bei Virusinfektionen, bei der Wundheilung und bei vielen anderen Krankheitsbildern. Mehr Informationen finden Sie hier >>>.

.

.

Die am besten erforschte Enzymgruppe ist das Bromelain, ein Enzym-Gemisch, das in der Ananaspflanze vorkommt.

Die Ananas wurde schon mehrere hundert Jahre vor dem Zeitalter der modernen Medizin in der Volksmedizin eingesetzt. Der Wirkstoff Bromelain wurde 1891 in der Ananaspflanze entdeckt und als eiweiß-spaltendes Enzym identifiziert.

Es kommt aber nicht, wie vielfach vermutet, in der süßen und reifen Frucht selbst vor. Bromelain findet man hauptsächlich in den unreifen Früchten und in den Ananasstämmen.

Daher hat es wenig Sinn, reife Ananas zu essen. Die Mengen in der Ananasfrucht sind so gering, dass man täglich 32 Kilogramm Ananas essen müsste, um einen therapeutischen Effekt zu erzielen.

Bromelain ist schnell wirksam gegen akute chronische Entzündungen, verletzungsbedingte Schwellungen und Gefäßverkalkung.

* Es wirkt hemmend auf Schwellungen nach Verletzungen oder Operationen (Ödeme) und beeinflusst die Blutgerinnung, indem es unter anderem die Blutungszeit verlängert und das Zusammenlagern der Blutplättchen (Thrombozytenaggregation) verhindert.

* Außerdem weist das Enzymgemisch entzündungshemmende Eigenschaften auf und kann aufgrund seiner eiweißspaltenden Fähigkeiten die Verdauung unterstützen (etwa bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, welche normalerweise Verdauungsenzyme bereit stellt).

* Weiterhin wurde die Bromelain-Wirkung auf verschiedene Arten von Krebs und entzündlichen Enddarmveränderungen, die mögliche Krebsvorstufen darstellen, untersucht, wobei ein positiver Effekt ermittelt werden konnte.

Ananasenzym Bromelain: Ohne Enzyme kein Leben

Kein Mensch, kein Tier, keine Pflanze kann ohne Enzyme existieren, sie sind die Quelle allen Lebens.

Atmen, verdauen, regenerieren keiner dieser Prozesse wäre ohne sie möglich. Sie steuern und beschleunigen tausende Stoffwechselprozesse und sind damit für die Gesundheit unverzichtbar.

Im menschlichen Organismus gibt es rund 20.000 Enzyme, davon sind bisher erst 2.500 bekannt. Und sie alle sind ziemlich einseitige Spezialisten, die nur einen ganz bestimmten Stoff oder eine bestimmte Stoffgruppe umbauen oder verändern.

So sind sie z. B. dafür verantwortlich, dass unser Blut optimal fließt, es also weder zu dick noch zu dünn ist. Oder sie regulieren Entzündungsreaktionen.

Mit zunehmenden Alter nimmt die Enzymproduktion jedoch ab, die Stoffwechselprozesse im Körper laufen langsamer.

Bei Beschwerden wie chronischen Entzündungen oder einem geschwächten Immunsystem ist es deshalb ratsam, dem Körper gezielt Enzyme zuzuführen.

.



.

Die Entdeckung von Bromelain

Das Wort „Nana“ heißt köstliche Frucht: So nennen die Amazonas-Indianer die Ananas.

Die Heimat der Ananas ist das Mato-Grosso-Gebiet im Amazonas-Delta. Der französische Chronist Thevèt schrieb schon 1558, dass die Ananas die Frucht sei, aus der die Eingeborenen Amerikas den größten medizinischen Nutzen ziehen.

Ananas besteht (wie viele Früchte) zwar zu 85 % aus Wasser, hat aber sonst das volle Spektrum an wertvollen Nährstoffen zu bieten. Sie enthält Biotin und Vitamin E, sämtliche Vitamine und 16 Mineralstoffe, darunter Kupfer, Zink, Mangan und Jod, auch viel Beta-Carotin und alle Vitamine der B-Gruppe, sogar Vitamin B12, Calcium und Kalium.

Ein ganz besonderer Inhaltsstoff aber ist das von der Biochemie erst 1957 entdeckte Bromelain.

Es hat verdauungsfördernde, entzündungshemmende und muskelentspannende Eigenschaften. Bromelain ist eine Protease, also ein Enzym, das Eiweiße spaltet. Hierin ist seine Heilwirkung begründet.

Denn mittlerweile weiß man, dass es die Eiweiß spaltenden Enzyme sind, die heilen können. Sie wirken abschwellend, hemmen Entzündungen und fördern die Durchblutung. Und das alles, indem sie Eiweißmoleküle, die bei Verletzungen aus dem Blut in das geschädigte Gewebe eindringen und dort eine Schwellung verursachen, in ihre Bestandteile zerlegen.

Dadurch können sie besser abtransportiert werden. Die Schwellung nimmt ab, der Druckschmerz verschwindet schneller. Gleichzeitig normalisiert Bromelain die Durchblutung des betroffenen Gewebes. Das wiederum beschleunigt die Heilung, da die unerwünschten Stoffe schneller abtransportiert werden.

Auch bei Arteriosklerose, Arthritis, Gicht und sonstigen entzündlichen Prozessen oder Infektionen wirkt sich die Anwendung von Bromelain positiv aus. Oft wird es zur Verstärkung der Antibiotika-Wirkung eingesetzt. Die kombinierte Therapie mit Bromelain hat sich bei vielen Erkrankungen als wirksamer erwiesen als eine Behandlung mit Antibiotika allein.

Ananasenzym Bromelain und seine Heilwirkung

.



Bromelain Heilwirkung: Herz-Kreislauf-System

Bromelain trägt allgemein zum Schutz vor Herz-Kreislauf-Krankheiten bei, da es ein natürlicher Blutverdünner ist.

Hier ist allerdings Vorsicht geboten, wenn gleichzeitig blutgerinnungshemmende Mittel (Aspirin!) eingenommen werden.

Es hilft beim Abbau von Fibrin, einem Eiweißstoff im Blut, der die gute Blutzirkulation schwächen kann. Bromelain kann Symptome bei Thrombosen lindern, da es die Ansammlung von Blutplättchen hemmt und es baut atherosklerotisches Plaques (Ablagerungen an den Gefäßwänden) ab.

Bromelain kann Entzündungen bei Phlebitis (Venenentzündung) verringern und bei Angina pectoris den Abbau von Fibrinogen (Faktor bei der Blutgerinnung) anregen. Daneben hat Bromelain die Fähigkeit, die Bildung des entzündungsfördernden Prostaglandins Thromboxan zu hemmen, weswegen es sich auch zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis eignet.

Die entzündungshemmenden Eigenschaften kommen auch ins Spiel, wenn es um die Besserung von Colitis und anderen entzündlichen Darmerkrankungen geht. Die entzündungshemmenden Wirkungen entfalten sich am besten, wenn Bromelain auf nüchternen Magen genommen wird.

.

Unser Immunsystem ist die erste Verteidigungslinie gegen Infektionen. Von den verschiedenen Möglichkeiten, das Immunsystem zu stärken, ist sicher eine der faszinierendsten die Versorgung mit ausreichend Zink – Zink Dual Plus Kapseln >>>.

.

Bromelain Heilwirkung: Immunsystem

Unser Immunsystem muss ständig in Alarmbereitschaft sein, um unseren Körper vor Bakterien, Pilzen, Viren und anderen schädlichen Stoffen zu schützen.

Hilfe erhält es hierbei durch Bromelain. Denn das Ananas-Enzym beseitigt krankmachende Spaltprodukte, die bei Entzündungsprozessen entstehen.

Es zerlegt die durch die körpereigene Abwehr erzeugten Immunstoffe, die so genannten Immunkomplexe. Solche Komplexe entstehen fast immer im späteren Verlauf einer Entzündung und werden in der Regel von körpereigenen Fresszellen verdaut.

Fallen diese Immunkomplexe bei starken Entzündungen in zu großer Menge an, überfordern sie das Immunsystem. Bromelain spaltet die potentiell gefährlichen Komplexe und sorgt dafür, dass sie danach von den Fresszellen entsorgt werden.

Aber Bromelain stärkt auch das Immunsystem, so dass es erst gar nicht zu einem Infekt kommen muss. Eine Eigenschaft, die sich Sportler gerne zunutze machen. Wenn der Körper durch sportliche Leistungen überfordert wird, neigt er leicht zu Infekten.

„Open Window“ nennen Sportmediziner dieses Phänomen: Der Körper ist geschwächt, ein „offenes Fenster“ für Bakterin und Viren. Diese Infektanfälligkeit nach sportlicher Extremleistung wird durch Bromelain reduziert. Viele Leistungssportler nehmen das Ananas-Enzym bereits prophylaktisch ein.

.

Bromelain Heilwirkung bei Krebs

Krebszellen bauen auf ihrer Zelloberfläche eine Art Schutzschild aus Proteinen auf, damit sie vom Immunsystem nicht erkannt und zerstört werden können.

Dieses Schutzschild kann von eiweißspaltenden Verdauungsenzymen – wie Bromelain – abgebaut werden.

Das führt dazu, dass der Körper die ungeschützten Krebszellen bekämpfen und eine Tumorentwicklung stoppen kann.

.



.

Bromelain Heilwirkung: Muskel-Skelett-System

Bromelain kann dazu beitragen, entzündliche Prozesse in Geweben, Gelenken und Knochen zu verringern.

Es kann auch helfen, Schmerzen zu lindern und Heilungsprozesse bei Wunden zu fördern.

Bei Gicht kann Bromelain dazu beitragen, Schwellungen und Schmerzen in den Gelenken zu lindern.

*****

Was ist bei der Einnahme von Bromelain zu beachten?

Durch seine Wirkung auf die Blutgerinnung kann Bromelain die Blutungsneigung erhöhen.

Das gilt umso mehr, wenn zusätzlich Blutgerinnungshemmer (Antikoagulantien und Thrombozytenaggregationshemmer) eingenommen werden.

Da für die Anwendung von Bromelain in der Schwangerschaft und Stillzeit keine ausreichenden Daten vorhanden sind, wird die Einnahme nicht empfohlen. Das Gleiche gilt bei Kindern unter zwölf Jahren.

Bromelain kann die Aufnahme anderer Wirkstoffe im Darm fördern, wenn diese gleichzeitig eingenommen werden.

Ebenso werden die Konzentrationen von Antibiotika (Tetracycline und andere) im Blut und Urin erhöht, wodurch die Spiegel im Körper stärker als gewünscht schwanken können. Das kann den Erfolg der antibiotischen Therapie einschränken.

Quelle: Netdoktor – Die Alpenschau bedankt sich!

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Kupferflasche Blume des Lebens >>>.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Tausende haben in den letzten Jahrzehnten hervorragende Erfahrungen mit einem speziellen 8-Kräutertee gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee ist in der Lage, Krankheiten vorzubeugen oder zu heilen, weil er intensiv entsäuert, entgiftet, entschlackt – Ganzheitlich entgiften und entschlacken >>>.

„Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt, und sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.“ – Galileo Galilei.

Mit dem Codex Humanus kann man auf viele Medikamente verzichten, und stattdessen mit Wirkstoffen aus der Natur Beschwerden und Krankheiten behandeln. Es wird höchste Zeit, dass alle Menschen davon erfahren, bevor das Buch der Menschlichkeit verboten wird – Hier weiterlesen >>>.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

Gärtnern leicht gemacht >>>

Heilkräuter mit ihrer komplexen Mischung aus antibiotischen, systemischen und synergistischen Komponenten sind die beste Abwehrstrategie gegen resistente Infektionen.

Heilkräuter können Leben retten, wenn konventionelle Antibiotika nicht mehr wirken!

Pflanzliche Antibiotika- Wirkung, Anwendung, Rezepte >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Durch die richtige Kräuter-Ernährung kann man vielen Krankheiten vorbeugen. In diesem »Kräuterrezeptbuch« sind viele alte wirksame Rezepte enthalten. 500 wirksame Heilkräuter mit ihren Inhaltsstoffen und Anwendungen, sowie Rezepte für Tees, Tinkturen, Weine, Liköre, Schnäpse, Essig, Säfte, Speisen, Salben und Bäder… findest du hier >>>.

Heben wir den fast vergessenen Schatz der Natur-Apotheke und rufen uns wieder ins Gedächtnis, was in den jeweiligen Kräutern, Blumen und Bäumen steckt – hier weiter.

Verhindern wir einen zu schnellen kognitiven Abbau und reparieren wir vorhandene Schäden, solange das noch möglich ist. Viele natürliche und bewährte Lösungen stehen uns zur Verfügung und so manches Naturheilmittel wirkt sogar besser als Medikamente und Therapien, die aktuell für verschiedene Formen des geistigen Verfalls angewandt werden.

Mit etwas gesundem Menschenverstand und Hilfe aus der Natur kann Ihr Gehirn schon in wenigen Wochen deutlich effektiver funktionieren – hier weiter.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

DMSO ist ein entzündungshemmendes Schmerzmittel, ein Antibiotikum, ein Virostatikum, es hilft bei Pilzinfektionen und stärkt das Immunsystem, es befördert die Wundheilung und löst Vernarbungen und schmerzhafte Verklebungen des Kollagens in unseren Gelenken – Reines DMSO – nur noch hier erhältlich >>>.

Unvergängliche Klassiker der Naturheilkunde wie das Johanniskrautöl oder der Veilchensirup, der Franzbranntwein oder der Hustensaft aus Tannenwipfeln wirken am verlässlichsten, wenn sie von eigener Hand zubereitet wurden. Die geballte Kraft der Kräuter in über 350 authentischen Rezepten selbst herzustellen – hier weiter >>>.

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

Der patentierte Ding-Filter vernichtet als einziger Luftreiniger dauerhaft Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich im Filter ansammeln, sogar multiresistente Keime. Sehr wirksam auch gegen Tonerstaub, Pollen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und Tierhaare – Luftreiniger LR 1 >>>

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Der Maitrunk ist die Frühjahrskur nach dem Rezept der Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken.

Fit in den Frühling >>>