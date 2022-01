Alpenschau Mondkraft heute 5. Januar 2022 – Wassermann-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute lässt uns durch den Wassermann-Mond in der Mondpause nicht so richtig in Schwung kommen. Venus und Neptun schenken Inspiration und wecken die Empfindsamkeit. Bringen wir frischen Wind in den Alltag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond in Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus – Mondpause zum Mond in Fische – Venus Sextil Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind offen für Neues und zwar in sämtlichen Lebensbereichen. Probieren wir also Dinge aus, die uns völlig fremd sind. Das erweitert unser Wissen und unseren Horizont.

Mondkalender und Mondkraft heute – Wassermann-Mond in der Mondpause

Bereits seit heute Nacht um 1.46 Uhr befindet sich der Wassermann-Mond in der Mondpause, die den ganzen Tag anhält und zumindest für einen schnellen und tiefen Schlaf sorgen wird, denn sie endet erst um 1.18 Uhr morgen Nacht, wenn der Mond in die Fische wechselt. Gelassenheit wird jedoch heute nicht gerade unsere Stärke sein, denn die Mondpause löst eine allgemeine Unruhe und Nervosität aus. Wir neigen außerdem sehr schnell zu temperamentvollen Ausbrüchen, mit denen wir andere Menschen nicht selten verprellen und verunsichern können.

Besonders empfindlich werden wir jedoch reagieren, wenn uns jemand einen gut gemeinten Rat geben will, da wir jedwede Einmischung in unser Leben nun so gar nicht vertragen. Wir verteidigen rücksichtslos und vollkommen egoistisch unsere Freiheit und merken dabei gar nicht, wie wir anderen damit auf die Füße treten.

.

.

Nutzen wir die Mondpause wenn möglich, um auch einfach mal nichts zu tun und zu faulenzen, denn viele von uns sind eventuellen Herausforderungen während der Mondpause nicht gewachsen. Wir müssen zumindest gerade während dieser Zeit genau wissen, was wir zu tun haben und bei all unserem Handeln ganz besonders darauf achten, dass uns kein Fehler unterläuft.

Wichtig wäre jedoch vor allem, sich auf andere Gedanken zu bringen und alles zu tun, um die Gelassenheit zu wahren. Unternehmen wir etwas, das uns Spaß macht oder starten gar ein neues Projekt, denn die innovativen Ideen stellt uns der Wassermann-Mond auch heute noch zur Verfügung.

Bringen wir frischen Wind in unseren Alltag – dies lässt die aufwühlende Mondpause schneller vergehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond in der Mondpause

Die Mondpause bringt jedoch nicht nur anstrengende Energien mit sich, denn es begleitet uns ein harmonisches Sextil zwischen der rückläufigen Venus im Steinbock und dem phantasievollen Neptun in Fische, die Inspirationen schenken und unsere Einfühlsamkeit stärken. Wir verfügen durch diesen Aspekt über eine ungewöhnlich gute künstlerische Begabungen, die wir fördern sollten, da die Mondpause für harte Arbeit sowieso ungeeignet ist.

Wir sind zwar einerseits durch den Neptun-Einfluss etwas weltfremd, jedoch andererseits sehr sensibel, romantisch und zart besaitet. Wir können uns aber auch mit der Lösung von menschlichen Problemen befassen, die wir gut zu erkennen imstande sind. Mit Diplomatie und Takt können wir auch bei Konflikten zwischen zwei Parteien recht gut vermitteln.

Auf der gesellschaftlichen Ebene zeigen wir uns sehr entgegenkommend, wobei wir Freundschaften oder Partnerschaften mit Menschen eingehen, die unsere mystischen Neigungen mit uns teilen. Es ist aber auch eine Tendenz vorhanden, die in Beziehungen eine totale Hingabe anstrebt.

Die romantische Sehnsucht nach dem Eins-Sein schenkt uns deshalb viele schöne Erfahrungen in unseren Partnerschaften und Freundschaften. Eine grundsätzliche Offenheit für alles Schöne gewährt uns aber auch einen tiefen Einblick in die eigene Seele.

Widmen wir uns den schönen Dingen des Lebens!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

***** .



Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir sollten die Mondkraft heute nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können alle Pflanzen umtopfen, die keine Wachstumskraft mehr haben, da sie bei diesem Mondstand schneller anwurzeln und sich wieder erholen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Der Mond macht uns aufgeschlossen für modische Trends, die unsere natürliche Schönheit unterstreichen! Die neuesten Mode-Trends findest du hier >>>.

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

