Haarausfall bei Frauen: Was sind die Ursachen?

Volles und seidiges Haar ist in vielen Kulturen ein Zeichen von Attraktivität und Jugendlichkeit – das gilt sowohl für Männer, als auch Frauen.

Doch leider ist es so, dass viele Menschen mit Haarausfall oder feinem Haar zu kämpfen haben. Vor allem für Frauen ist das eine emotionale Belastung, denn kurzes Haar kommt nur für die wenigstens in Frage.

Oft tritt der Haarausfall bei Frauen ganz plötzlich und ohne Vorwarnung auf. Aus diesem Grund gestaltet sich die Suche nach der Ursache schwierig, denn die Auslöser sind sehr vielfältig. .

.

Welche Arten von Haarausfall werden unterschieden?

Haarausfall ist nicht gleich Haarausfall.

Je nach Ursache wird zwischen verschiedenen Formen von Haarausfall unterschieden.

Diffuser Haarausfall

Der diffuse Haarausfall ist die Form von Haarausfall, die bei Frauen der häufig vorkommt. Typisch für den diffusen Haarausfall ist, dass die Haare gleichmäßig auf dem gesamten Kopf ausfallen.

Am Scheitel beginnt das Haar sich zu lichten und die Kopfhaut wird sichtbar. Einzelne kahle Stellen treten bei der diffusen Alopezie nicht auf.

.

Erblich bedingter Haarausfall

Der erblich bedingte Haarausfall oder auch androgenetische Alopezie ist vor allem unter Männern weit verbreitet. Aber auch Frauen können vom erblich bedingten Haarverlust betroffen sein.

Bei dieser Form von Haarausfall spielen Hormone eine Rolle und es zeigt sich meist ein charakteristisches Muster: Erst lichten sich die Haare an den Schläfen und das setzt sich mit dem Verlust der Haare auf der Kopfkrone fort.

Mit der Zeit wird der Oberkopf immer kahler und oft bleibt nach einigen Jahren nur noch ein Haarkranz und eine Halbglatze.

.

Kreisrunder Haarausfall

Beim kreisrunden Haarausfall handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung.

Dabei werden die Haarwurzeln vom eigenen Körper angegriffen und zerstört. Der kreisrunde Haarausfall ist auch unter der Bezeichnung Alopecia areata bekannt.

Typisch für diese Art von Haarausfall sind kahle, kreisrunde Stellen, die plötzlich und ohne ein erkennbares Muster entstehen. Der kreisrunde Haarausfall kann Männer und Frauen gleichermaßen betreffen.

.

Wie viel Haarausfall bei Frauen ist normal?

Haarausfall ist grundsätzlich nicht besorgniserregend, solange sich der Haarverlust auf maximal 80-120 Haare täglich beschränkt.

Jedes Haar befindet sich an einem unterschiedlichen Punkt in der Wachstumsphase und aus diesem Grund verlieren wir auch täglich Haare.

Fallen am Tag jedoch mehr als 100 Haare aus und das über einen längeren Zeitraum hinweg, sollte dem Auslöser nachgegangen werden.

Der Grund dafür kann harmlos und der Haarausfall vorübergehend sein, es kann sich aber auch zu einem dauerhaften Problem entwickeln.

.

Haarausfall bei Frauen: Was sind die häufigsten Ursachen?

Auf der Suche nach dem Auslöser für Haarausfall kommen viele Frauen an ihre Grenze.

Während es bei Männern in den allermeisten Fällen auf eine genetische Veranlagung zurückzuführen ist, erweist sich die Diagnose bei Frauen oft als Spießrutenlauf.

Und ohne die wahre Ursache für den Haarverlust zu kennen, ist auch keine gezielte Behandlung möglich. Darum ist es umso wichtiger, alle möglichen Faktoren in Betracht zu ziehen.

.

Haarausfall durch überempfindliche Haarwurzeln

Eine Überempfindlichkeit der Haarwurzeln tritt bei der androgenetischen Alopezie auf. Hier reagieren die Haarwurzeln sensibel auf Dihydrotestosteron, die biologisch aktive Form von Testosteron.

Das DHT sorgt dafür, dass die Haarwurzeln verkümmern, bis das Haar schließlich ausfällt. Außerdem verkürzt DHT die Wachstumsphase der Haare und das bedeutet, dass sie schneller ausfallen und immer dünner nachwachsen.

Diese Überempfindlichkeit ist auch bei Frauen genetisch bedingt, allerdings sind die genauen Abläufe hier noch nicht vollständig aufgeklärt.

Oft liegt bereits eine hormonelle Erkrankung vor, bei der der Einfluss von männlichen Geschlechtshormonen überhand nimmt.

Haarausfall in den Wechseljahren

In den Wechseljahren beklagen sich viele Frauen über Haarausfall und dünner werdendes Haar.

Schuld daran sind die hormonellen Schwankungen. Die Wechseljahre erstrecken sich über einen langen Zeitraum, in dem der Östrogenspiegel sich zwischen Steilflug und Sinkflug wechselt, bis er sich zum Ende hin schließlich auf einem niedrigen Niveau einpendelt.

In dieser Phase steigt der Anteil an Androgenen (männlichen Geschlechtshormonen) relativ zu den Östrogenen. Dieses hormonelle Ungleichgewicht kann dazu führen, dass diffuser Haarausfall ausgelöst wird.

.

Haarausfall nach der Schwangerschaft

Ebenfalls zum hormonell bedingten Haarausfall zählt der Haarausfall nach einer Schwangerschaft. Während der Schwangerschaft ist der Anteil an weiblichen Geschlechtshormonen sehr hoch.

Häufig macht sich das durch eine reine, pralle Haut und volles, glänzendes Haar bemerkbar. Nach der Geburt geraten die Hormone außer Kontrolle und der Östrogenspiegel sinkt rapide ab. Das führt bei vielen Frauen zu starkem Haarausfall.

Ein schwacher Trost: Der Haarausfall ist im Normalfall nicht von Dauer und stoppt, sobald sich die Hormone wieder eingependelt haben.

.

Haarausfall durch Vitaminmangel

Eine weitere Ursache für Haarausfall sind Mangelerscheinungen.

Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe sind der Schlüssel zu gesundem und kräftigem Haar. Vor allem B-Vitamine, Vitamin A, Biotin, Zink, Eisen und Aminosäuren spielen eine wichtige Rolle beim Wachstum und Aufbau der Haare.

Liegt ein akuter Mangel eines Nährstoffs vor, kann sich das u.a. in Form von Haarausfall, sprödem oder trockenem Haar äußern. Haarprobleme sind in diesem Fall eine Begleiterscheinung und es treten weitere körperliche Beschwerden auf.

Welches Vitamin dem Körper fehlt, kann am zuverlässigsten in einem Bluttest untersucht werden. Sobald der Mangel mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln bzw. einer ausgewogenen Ernährung behoben wurde, hört auch der Haarausfall auf.

.

Haarausfall durch Stress

Stress ist ein unterschätzter Faktor, wenn um die Haargesundheit geht.

Plötzlicher Haarausfall ohne erkennbare Ursache wird oft durch Stress ausgelöst. Anhaltende psychische Belastung setzt laufend Stresshormone und Botenstoffe frei, die Entzündungsreaktionen im gesamten Körper und so auch in den Haarwurzeln fördern.

Dadurch werden die Haarwurzeln geschwächt und der Wachstumszyklus wird verkürzt. In Folge fallen die Haare diffus aus. Aber auch kreisrunder Haarausfall kann durch Stress getriggert werden.

.

Haarausfall durch falsche Pflege & Styling

Waschen, Föhnen und Haareglätten steht auf der Tagesordnung?

Dann lässt Haarausfall und brüchiges Haar meist nicht lange auf sich warten. Die Hitze beansprucht das Haar und trocknet sowohl das Haar, als auch die Kopfhaut stark aus.

Durch Rückstände von Stylingprodukten werden die Poren auf der Kopfhaut blockiert und auch Shampoos schaden bei täglicher Anwendung dem Fettfilm auf dem Haar und der Kopfhaut. All das sorgt dafür, dass das Haar bricht und sogar ausfällt.

.

Haarausfall bei Frauen: Was tun?

Haarausfall ist für die meisten Frauen eine absolute Horrorvorstellung.

Darum gilt es, den Verlust der Haare so schnell wie möglich zu stoppen. Wenn das Haar plötzlich ausfällt, ist in jedem Fall ein Gang zum Arzt angebracht.

Blutuntersuchungen geben genauen Aufschluss darüber, ob ein hormonelles Ungleichgewicht, eine Erkrankung oder ein Vitaminmangel vorliegt und dementsprechend kann dann eine passende Behandlungsmethode gewählt werden.

Folgende Tipps können außerdem zusätzlich das Haarwachstum unterstützen bzw. Haarausfall vorbeugen.

.

Nahrungsergänzungsmittel gegen Haarausfall

Liegt ein Vitaminmangel vor, sollte dieser in erster Linie durch eine gesunde Ernährung ausgeglichen werden.

Aber auch Nahrungsergänzungsmittel sind sehr hilfreich, um Mangelerscheinungen auszugleichen. Vor allem bei Vitamin D macht eine Supplementierung Sinn, denn der Körper kann das Vitamin nur bei intensiver UV-Strahlung in ausreichender Menge produzieren.

Bei einer vegetarischen oder veganen Ernährungsweise ist ein Mangel an Vitamin B12 oft schuld für den Haarausfall bei Frauen.

Auch hier können Nahrungsergänzungsmittel die fehlenden Vitamine ersetzen und so zu einem normalen Haarwachstum beitragen.

.

Hausmittel gegen Haarausfall

Um Haarausfall zu stoppen und das Haarwachstum wieder anzuregen, greifen viele Frauen zu Hausmittel. Hausmittel sind gut verträglich und sofort griffbereit.

Bekannte Mittel gegen Haarausfall sind Brennnessel, Knoblauch und Rosmarin. Daraus können Öle oder Tinkturen hergestellt und direkt auf die Kopfhaut aufgetragen werden.

Sie eignen sich auch sehr gut für die Nachbehandlung, sobald die Ursache für den Haarverlust gefunden wurde und das Haarwachstum wieder angeregt werden soll.

.

Haarpflege gegen Haarausfall

Die Haarpflege spielt eine wichtige Rolle bei Haarausfall.

Aggressive Tenside in Shampoos können zum Haarverlust beitragen, daher sollte auf ein mildes, pH-neutrales Shampoo mit pflegenden Inhaltsstoffen umgestiegen werden.

Koffeinshampoos können dazu beitragen, den Haarausfall einzudämmen und das Haarwachstum anzuregen. Auch Haaröle auf natürlicher Basis wie z.B. Rezilin mit Basilikum-Extrakt können dazu beitragen, nicht krankheitsbedingten Haarausfall vorzubeugen.

Gleichzeitig versorgen sie die Kopfhaut und das Haar von außen mit Antioxidantien und Vitaminen und tragen so zu einer gesunden Haarstruktur bei. Bei Haarausfall sollte zudem weitestgehend auf Hitze und Strapazen durch tägliches Waschen und Stylen verzichtet werden.

.

Entspannung gegen Haarausfall

Wer unter chronischem Stress leidet und deswegen verstärkten Haarausfall bemerkt, sollte aktiv dagegen vorgehen. Stressfaktoren sollten möglichst umgangen bzw. verbannt werden.

Ist das nicht möglich, sollten Coping-Strategien entwickelt werden, um besser mit stressigen Situationen umzugehen.

Coping-Mechanismen sind z.B. autogenes Training, Sport oder Meditation.

Wichtig ist es, für sich selbst die beste Technik zu finden. Nur ein entspannter Körper ist auch ein gesunder Körper.

Fazit

Die Ursachen für Haarausfall bei Frauen sind vielfältig und das macht die Suche nach dem Auslöser häufig zur Herausforderung.

Meist tritt bei Frauen diffuser Haarausfall aufgrund von hormonellen Schwankungen auf. Aber auch Vitaminmangel oder Stress sind Faktoren, die den Haarverlust begünstigen. Tritt der Haarausfall ganz plötzlich auf, sollte die Ursache bei einem Arzt abgeklärt werden.

Mit Hilfe von Vitaminpräparaten, einer nährenden Haarpflege und Hausmitteln kann der Haarausfall eingedämmt werden, insofern es sich nicht um erblich bedingten oder krankheitsbedingten Haarausfall handelt.

