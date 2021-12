Alpenschau Mondkraft heute 5. Dezember 2021: Mondpause zum Mond in Steinbock

Die Mondkraft heute führt mit einer Mondpause zum Mond in Steinbock in den 2. Advent. Der Mond im Steinbock stellt uns vor wichtige Entscheidungen. Hinterfragen wir unser Handeln! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.32 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond in Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn – Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir auf dem eingeschlagenen Weg nicht mehr weiter kommen, müssen wir eben nach der Seite abbiegen und herausfinden, ob nicht eine neuer Weg eher zum Ziel führt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Steinbock

Nach den vorwärtsstrebenden und lebensverändernden Energien, die uns die Mondkraft mit dem Neumond im Schützen zur Verfügung gestellt hat, werden wir heute in unserer Aufbruchstimmung deutlich ausgebremst, denn wir starten mit einer belastenden Mondpause zum Mond in Steinbock in den 2. Advent, die uns von 6.09 Uhr bis 12.32 Uhr vor Herausforderungen stellt, die es zu bewältigen gilt. Wie immer bremst uns die Mondpause in vielen Bereichen aus, so dass wir uns bis Mittags einfach der besinnlichen Adventstimmung hingeben sollten, da uns die Kraft für Aktivitäten fehlt und wir ohnehin nicht richtig in Schwung kommen werden.

Im positiven Fall finden wir jedoch auch eine unkonventionelle Lösung für ein Problem und haben den richtigen Riecher für zukünftige Vorhaben. Wir werden durch die Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Steinbock auch emotional sehr aufgewühlt und sind dazu aufgefordert, unser Handeln zu hinterfragen. Außerdem könnte die Identität neu überdacht werden müssen. Womit identifizieren wir uns und wie steht es um das Verhältnis Selbst- und Fremdbestimmung?

Wir können jedoch die energielosen Phasen der Mondpause zum Mond in Steinbock nutzen, um die Erkenntnisse des Neumondes zu reflektieren und uns darüber klar zu werden, was wir in unserem Leben unbedingt noch ändern müssen.

Natürlich heißt es jetzt auch nicht, dass wir uns während der Mondpause nur hinsetzen und die Hände in den Schoss legen müssen. Grundsätzlich können wir sehr wohl aktiv werden, denn der Mond in Schütze wird uns trotz mangelnder Energie bis zum Mondwechsel unterstützen. Wir müssen nur sorgfältig planen, was unbedingt zu erledigen ist, damit uns keine gravierenden Fehler unterlaufen.

Die Mondpause kann uns jedoch zu neuen Erkenntnissen verhelfen, wie wir den eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock

Nach der Mondpause sorgt dann die Mondkraft heute mit dem ernsthaften Mond im Steinbock für einen Stimmungswechsel. Wir sehen vieles wieder klarer und zeigen echte Verantwortung, was in diesen extremen Zeiten sehr beruhigend auf uns wirkt. Um die kosmischen Einflüsse optimal nutzen zu können, ist es jedoch nötig, sich von all dem zu befreien, was einer Neuausrichtung noch im Weg steht. Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so können wir erkennen, wo es noch nötig ist loszulassen.

Wir sind aber auch aufgefordert, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen und die Vergangenheit los zulassen. Viele von uns werden jedoch vor Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können, denn die Neumond-Energien werden noch einige Zeit nachwirken. Da der Steinbock immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen. Das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir noch der Auflösung übergeben müssen, damit wir in unserer Entscheidungsfindung positive Impulse erhalten.

Beschäftigen wir uns intensiv mit unserer gegenwärtigen Lebenssituation, denn wir erkennen besser als sonst, was nicht mehr stimmig ist!

Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock



Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

*****

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Kümmern wir uns einmal nur intensiv um die Gegenwart. Blenden wir das Gestern und das Morgen aus, denn dann kann sich eine tiefe Entspannung breit machen!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Laut Feng Shui kann eine kränkelnde Zimmerpflanze das Wohlbefinden einschränken und die Energie mindern. Der Mond im Steinbock ist der beste Termin für einen Rückschnitt.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Denken wir nach der Rasur daran, die Stellen mit einer beruhigenden Salbe einzucremen.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Gehen wir raus in die Winterluft und tanken unsere Energiespeicher auf!

.



Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

