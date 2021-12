Alles nach Plan – Zufall oder Absicht? Pandemie oder Plandemie?

In unserer Welt regiert der Zufall.

Zufällig ist unser Universum aus einem Knall entstanden. Zufällig haben sich die Vorstellungen durchgesetzt, nach denen der Mensch ein Sünder ist, eine Gefahr für seinen Nächsten, ein unbedeutendes, auswechselbares Rädchen im Getriebe.

Zufällig wurde uns alles ausgeredet, was uns an unsere Kraft, unsere Schönheit und unsere natürliche Größe erinnert. Und zufällig führt diese Art von „Fortschritt“ die Menschheit in das Nichts zurück, aus dem sie gekommen ist.

Wo alles beliebig ist, kann es auch keinen Plan geben, der ein Virus dazu benutzt, das natürliche Leben auf dem Planeten, einschließlich des Menschen, durch künstliches Leben zu ersetzen.

Doch was, wenn es sich in Wirklichkeit ganz anders verhält?

Zufall oder Absicht? Pandemie oder Plandemie? Von der Beantwortung dieser Fragen hängt unsere Zukunft ab.

.

Die Lösung der Coronavirus-Epidemie liegt jetzt in unseren Händen.



„Bye Bye Covid“ – das Heilmittel gegen das Coronavirus, von dem man nicht will, dass Sie es kennen… ein von Ärzten und Fachleuten geschriebenes Buch, das eine sichere und wirksame Behandlung gegen das Coronavirus bescheinigt. Jüngsten wissenschaftlichen Studien zufolge ist es zu mehr als 99 % wirksam und hat keine gravierenden Nebenwirkungen – Bye Bye Covid >>>.

Alles nach Plan

Ein Nachmittag am See. Tiefes Blau oben wie unten, die Kette der Berge im Hintergrund. Spiegelglatt ist die Oberfläche des Wassers, so glatt, dass sich in ihr die Welt reflektiert. „Was wünschst du dir?“, frage ich.

Kaum jemand würde hier antworten, dass er von einer zerstörten Natur träumt und einer kaputten Welt, von Konflikten, Krankheit und Entbehrung. Niemand wünscht sich Isolation, Erniedrigung, Überwachung, Ausgrenzung und Zwang.

Wir sehnen uns alle nach Gemeinschaft, Verbundenheit, Geborgenheit, Verständnis, Freude, Begeisterung und Vertrauen.

Hierin sind wir uns einig. Dennoch kam in die Welt, was wir uns nicht wünschen. Unsere Zivilisation beginnt mit Geschichten von Schuld und Mangel, von Verrat und Betrug und mündet in Erzählungen vom Recht des Stärkeren und der Bedeutungslosigkeit des Einzelnen. Leben ist Kampf, die Natur unerbittlich und die Erde ein gefährlicher Ort.

Das Universum ist uns feindlich gesonnen, und das gegenseitige Bekriegen ist der Motor der Evolution. Das Lebendige bedroht uns mit seiner ständigen Unsicherheit, allein das künstlich Erschaffene vermag den Planeten zu einem sicheren Ort zu machen. So heißt es. Was aus diesem Denken entstanden ist, haben wir heute vor Augen.

.

Fatale Entwicklung

Die Oberfläche des Wassers kräuselt sich. Wind kommt auf, Sturm. Dunkle Fluten steigen. Wir machten uns die Erde untertan und Gott zum Polizisten. Um ihn abzuschütteln, erschufen wir die Wissenschaft. Wir trieben den Geist aus der Materie und erhoben die Maschine zum neuen Gott.

Deus ex machina: Fortan regiert der Zufall. Es gibt keinen Plan. Alles ist egal. Das Lebendige wird zur Ressource, zum Objekt, zum Ding. Es ist tot. Was schon tot ist, das kann man nicht mehr töten. Also kann man mit ihm machen, was man will.

Wer das glaubt, der wehrt sich nicht, wenn man ihn seiner Rechte, seiner Freiheiten und seiner Würde beraubt.

Er hat die Achtung vor sich selbst verloren und seine Seele längst verkauft.

Er hat sein Herz verschlossen und sein Gehirn von dem Gedanken besetzen lassen, dass alles nur irgendwie passiert. So lebt er das Gegenteil von dem, was er eigentlich leben will und wonach er sich wirklich sehnt.

Die Macht über ihn selbst ist ihm abhanden gekommen. Nur ein Mensch, der keine Ahnung davon hat, wer er ist, lässt an seinem Erbgut herumexperimentieren, an seiner Identität, an dem, was ihn als Menschen ausmacht.

In der kollektiven Verwirrung macht Impfen frei. Nichts haben wir aus der Geschichte gelernt. Schlimmer: Diejenigen, die davor warnen, „verharmlosen“ oder „instrumentalisieren“ den Holocaust. Verbissen klammert sich der sich selbst für gut haltende Mensch — der politisch Korrekte, der sich moralisch unanfechtbar macht — an der Vorstellung fest, er lebe in einer „Demokratie“.

Verblendet von dem, was er für Vernunft hält, Wissenschaft und Fortschritt, befeuert er, ohne es zu wollen, eine Maschinerie der Spaltung, die die Welt ins Verderben führt. Angesichts der Zerstörung, die er mit dieser Haltung anrichtet, erscheint es schließlich als das Beste, wenn der Mensch wieder von der Erdoberfläche verschwindet.

Entgegengesetzte Ströme

Die Wasser haben sich beruhigt, und die Oberfläche des Sees wird zur Kristallkugel.

Ja, dieser Mensch wird verschwinden. Menschen, die die Erde vergewaltigen und dem Lebendigen misstrauen, die sich an ihre alten Knochen klammern und die schöpferische Kraft des Geistes aus ihrem Leben ausschließen, wird es nicht mehr lange geben.

Vergeblich suchen sie die Rettung im Außen. Die Technik, die sie nur allzu bereitwillig an sich heran- und in sich hineinlassen, wird sie verschlingen und bestenfalls ein klägliches programmierbares Abbild ausspucken: den Cyborg.

Der Nicht-Mensch wird gehen — derjenige, der seine Menschlichkeit dem Transhumanismus geopfert hat. Es bleibt der echte Mensch — derjenige, der sich Seele und Herz bewahrt hat, der seinen Kopf nicht von dem Irrglauben hat besetzen lassen, er sei eine Fehlkonstruktion.

Er wird sich innerlich weiter aufrichten, stets Souverän im eigenen Reich, im Bewusstsein seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten.

Er weiß: Seine Welt entspringt nicht dem Zufall. In jedem Augenblick seines Lebens erfährt er, dass das Bewusstsein das Sein gestaltet und das Außen das Innen reflektiert. Er ist es selbst, der seine Umwelt nach seinem Abbild gestaltet. Dieser Mensch ist sich seiner Schöpferkraft bewusst.

Er hat nicht die Verbindung verloren zwischen Irdischem und Himmlischem, Menschlichem und Göttlichem, sondern ist von dem tiefen Wissen durchdrungen, dass das Leben einen Sinn hat und jeder Mensch eine besondere Aufgabe. Er verbringt seine Zeit nicht damit, sich vom Wesentlichen abzulenken und sich die Dinge so zurechtzulegen, wie sie ihm passen. Er schaut hin.

Immer wieder steigt er hinab in sein eigenes Wesen und trägt Licht ins Dunkel, um aus sich heraus die Welt zu erhellen.

.

Fortschritt oder Rückschritt?

Ich höre sie singen, die Sirenen, die diese Vision des Menschen belächeln oder ihr den Stempel „rechtsesoterisch“ und „gefährlich“ aufzudrücken versuchen. Mögen sie mir die ketzerische Frage erlauben, ob wir uns denn tatsächlich weiterentwickelt haben und heute „besser“ dastehen als früher.

Wenn wir in unsere Geschichtsbücher blicken, sehen wir unbeholfene Höhlenzeichnungen, haarige, gebeugte Körper, primitive Werkzeuge, Scharmützel und Schlachten, Schmutz und früh endende Leben. Bevor es endlich aufwärts ging mit uns, mussten wir uns des düsteren Mittelalters und der Macht des Klerus entledigen und Inquisition und Pest überwinden.

Wie ist es heute? Wenn ich die Geschichtsbücher schließe, sehe ich zeitgenössische Kunst, die es oft nicht mit den alten Höhlenzeichnungen aufnehmen kann und vor allem kommerzielles Geschick erfordert. Ich sehe in Synthetik gehüllte Körper, die sich über Bildschirme beugen.

Das Laufen haben die meisten Menschen weitestgehend verlernt. Mit einfachen Werkzeugen können wir längst nicht mehr umgehen, geschweige denn, sie eigenhändig herstellen. Es gibt noch mehr Kriege, viel, viel mehr Schmutz und ihr längeres Leben fristen viele in virtueller und medikamentöser Dauerbetäubung dahin.

Unsere Zeit hat uns nun and der Stelle von Pest und Cholera eine nicht endende Liste von Zivilisationskrankheiten beschert, die die industrielle Medizin nicht heilen und nur behandeln kann, Antibiotikaresistenz und schließlich Corona.

Hier wird besonders deutlich, dass wir gar nicht so weit von den Zeiten entfernt sind, über die wir gerne die Nase rümpfen. Die Heilige Römische und Universale Inquisition, der noch im aufgeklärten 19. Jahrhundert Menschen zum Opfer fielen, erscheint in nur leicht verändertem Gewand.

Häretiker, die sich den Dogmen der Wissenschaftspäpste widersetzen, werden an den Pranger gestellt, aus dem öffentlichen Leben verbannt und für vogelfrei erklärt. Anstatt auf Scheiterhaufen verbrennen sie im Scheinwerferlicht der Massenmedien und „Faktenchecker“, umringt von Gaffern und Opportunisten.

Von Gleichberechtigung kann nicht die Rede sein in einem System, in dem Geimpfte mehr Rechte haben als Ungeimpfte, und auch mit der Toleranz halten wir es heute sicher nicht besser als früher. Jeder, der die herrschende Meinung infrage stellt, wird gedemütigt und ausgegrenzt.

Medienwirksam wird dem Gegner das vorgeworfen, was man selber tut, denn Angriff ist ja bekanntlich die beste Verteidigung. In einer Welt der Superlative erscheinen die Tat und ihre Verdrehung umso glaubwürdiger, je ungeheurer sie sind.

Als letzter Trost bleibt uns, dass es nicht das erste Mal in unserer Geschichte ist, dass Freiheitskämpfer als Kriminelle verfolgt werden.

Die Herrschaft des Zufalls

All diese Dinge, so scheint die Mehrheit zu glauben, geschehen aus reinem Zufall, so als ob sich Taktik, Strategie und Kalkül jenseits allen politischen und wirtschaftlichen Machtstrebens befänden.

Tatsächlich sieht es immer wieder nach einem planlosen Durcheinander aus, das die sich ablösenden und nicht selten widersprechenden Maßnahmen hervorrufen. Ständig werden wir mit neuen Zahlen und Rechenmodellen bombardiert, so sehr, dass wir nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht, und nur noch nachplappern können, was man uns einflößt.

Alles Zufall. Unser Universum ist aus einem Knall entstanden, Evolution ist das Resultat willkürlicher Veränderungen, und das Lebendige wird zufällig zerstört. Wo kein Schöpfungsplan ist, da gibt es auch keinen Zerstörungsplan.

Schlimmstenfalls sind die Entscheidungsträger von den Ereignissen überrannt. Das ist menschlich. Die wollen schon unser Bestes. Bill Gates hat nicht schon lange vor Corona verkündet, dass er sieben Milliarden Menschen impfen lassen will, und auf den Georgia Guidestones steht nicht, dass die Menschheit auf eine halbe Milliarde reduziert werden soll, um die Erde zu retten. Alles reine Verschwörungstheorie.

Während wir damit beschäftigt sind, Inzidenzwerte zu vergleichen und Betten zu zählen, rollt die eigentliche Gefahr auf uns zu. Das Wasser steigt. Schon steht es uns bis zum Hals.

Wer leben will, der sollte sich jetzt von altem Ballast befreien und sich leicht machen. Lassen wir sie los, die Vorstellungen von armen Sünderlein, blutrünstigen Wölfen und jederzeit ersetzbaren Rädchen im Getriebe, von einer feindseligen Natur und einem sinnlosen Universum.

Glauben wir denn wirklich, dass diese Informationen zufällig in die Welt gekommen sind?

Sehen wir denn nicht, dass alles, was uns klein hält, dazu dient, uns besser ausbeuten zu können?

.

Von der Linie auf das freie Feld

Neben den „Erkenntnissen“, die uns das Vertrauen in uns selbst, in die Natur und in das Leben genommen haben, gibt es andere Geschichten, die nahezu in Vergessenheit geraten sind.

Sie erzählen von hochbegabten, schöpferischen Wesen, denen die Möglichkeit gegeben wurde, zwischen Licht und Dunkel zu wählen, und von präzisen Gesetzen, Zyklen und Bewegungen, denen das Lebendige folgt.

Von hohen Prinzipien berichten sie, von gegenseitigem Respekt, Zusammenwirken und Kooperation und von der Sprache des Lebens.

Wer diese Geschichten kennt, der glaubt nicht mehr an den Irrsinn aus Angst, Misstrauen und Ohnmacht. Er lässt sich nicht in die Sklaverei treiben und als Ressource verfeuern, denn er erkennt, wer er wirklich ist.

So weiß er, wie dünn der Faden ist, an dem das zerstörerische Narrativ von Beliebigkeit und Zufall hängt.

Ein einziges „Ich glaube nicht daran“ kann diesen Faden zum Zerreißen bringen.

Wir sehen dann nicht nur die Karotte vor unserer Nase oder das Rücklicht des Vordermanns, sondern bekommen erneut den Überblick.

Das Leben erscheint uns nicht mehr als eine gerade Linie, die von der Wiege zur Bahre führt, sondern als ein weites Feld ungeahnter Möglichkeiten, auf dem wir uns erfahren können.

Wir sind frei, das jetzt zu tun. Vielleicht hat ja jemand zufällig Lust dazu.

Gehen wir Kiesel sammeln, lassen sie über das Wasser flitschen und sehen wir zu, wie sich die Kreise über den gesamten See verteilen.

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

…ist eine Textsammlung von Kerstin Chavent, die Mut macht. In dem ihr eigenen Stil zeigt sie Wege, wie der Übergang in eine neue Welt gelingen kann. Eine Quelle der Inspiration für Menschen, die es mit dem Wandel ernst meinen – hier weiter.

. Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit, in der die Prozesse immer schneller, direkter und auch leichter gehen dürfen. Wir sind gerade als Kollektiv im Begriff, neue Ebenen zu erreichen, neue Bewusstseinsstufen und Dimensionen zu integrieren. Diese Tools sind eine Brücke, auf der wir mit Leichtigkeit in unser neues Sein kommen können – hier weiter.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

Verhindern wir einen zu schnellen kognitiven Abbau und reparieren wir vorhandene Schäden, solange das noch möglich ist. Viele natürliche und bewährte Lösungen stehen uns zur Verfügung und so manches Naturheilmittel wirkt sogar besser als Medikamente und Therapien, die aktuell für verschiedene Formen des geistigen Verfalls angewandt werden.

Mit etwas gesundem Menschenverstand und Hilfe aus der Natur kann Ihr Gehirn schon in wenigen Wochen deutlich effektiver funktionieren – hier weiter.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Eine Reise der ganz besonderen Art !

12 Räuchersäckchen für jede Rauhnacht – jetzt bestellen! >>>

Unvergängliche Klassiker der Naturheilkunde wie das Johanniskrautöl oder der Veilchensirup, der Franzbranntwein oder der Hustensaft aus Tannenwipfeln wirken am verlässlichsten, wenn sie von eigener Hand zubereitet wurden. Die geballte Kraft der Kräuter in über 350 authentischen Rezepten selbst herzustellen – hier weiter >>>.

Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Umso größer ist die Angst, wenn unsere Augen von Erkrankungen betroffen sind. Häufig stecken Botschaften unserer Seele hinter diesen Beeinträchtigungen: Ein Katarakt kann durch Furcht vor der Zukunft verursacht werden, ein Glaukom weist auf zu viel Druck hin, hinter trockenen Augen steckt oft unterdrückte Wut.

Was unsere Augen über uns verraten >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Unsere Lebens- und Essgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren gewandelt und dadurch haben Krebserkrankungen – aber auch andere chronische Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson, oder Zahnerkrankungen – besonders in den westlichen Ländern zugenommen. Richtige Ernährung und ein gesunder Lebensstil können zahlreiche Krebserkrankungen verhüten – hier weiter.

Die Zeit beschleunigt sich. Die Lebensbedingungen auf der Erde verändern sich. Ein neues Zusammenleben der Menschheit hat begonnen. Die alten Maya wussten bereits von der bewusstseinsmäßigen Wende in unserer Zeit. Sie haben es kalendarisch errechnet – und heute erlebt es die ganze Welt – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, erfährst Du hier.

Das Wirken von »Egregoren« ist eines der bestgehüteten Geheimnisse. Es sind einflussreiche Zirkel in Politik, Wirtschaft und Religion, die – bewusst oder unbewusst – auf die Macht der Egregore setzen. Mark Stavish, ein ausgewiesener Experte für dieses Fachgebiet, zeigt auf zum Teil erschütternde Weise, wie an Macht interessierte Gruppen, Geheimgesellschaften oder Orden künstlich erschaffene Egregore einsetzen, um andere Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren – hier weiter.

Haben Sie sich jemals gefragt, ob in der Unendlichkeit des Universums anderes, hochentwickeltes Leben existiert? Haben Sie sich jemals auch nur im Ansatz vorzustellen gewagt, dass die Außerirdischen bereits auf unsere Erde reisten, und es immer noch tun, um Menschen zu kontaktieren und auszubilden? Absurd, meinen Sie? Hier weiter.

Haben Sie sich jemals gefragt, ob Zeitreisen existieren und durchführbar sind? Welche Rolle nehmen die Schläfer am Tag X ein, und wo sind sie zu finden? Hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Lösungen für ein gutes Miteinander kommen nicht von selbst, es braucht Toleranz und Dialogfähigkeit, auch Nein-sagen ist erlaubt >>> hier weiter >>>.

Es ist einfacher, einen weisen Menschen zu erkennen, als Weisheit selbst zu beschreiben. Viele von uns denken spontan an den Dalai Lama, an Nelson Mandela, vielleicht an Papst Franziskus. Aber was macht deren Weisheit aus? Und was bedeutet Weisheit eigentlich genau? Fällt sie einem Menschen zu wie eine Gabe, oder beruht sie auf Fähigkeiten, die sich unter Umständen sogar erlernen lassen? Hier die Antworten >>>.

Der patentierte Ding-Filter vernichtet als einziger Luftreiniger dauerhaft Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich im Filter ansammeln, sogar multiresistente Keime. Sehr wirksam auch gegen Tonerstaub, Pollen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und Tierhaare – Luftreiniger LR 1 >>>