Alpenschau Mondkraft heute 22. November 2021: Mond in Krebs – Sonne in Schütze

Die Mondkraft heute beruhigt durch den Mond in Krebs die angespannte Stimmungslage. Mit der Sonne in Schütze wird ein Wandel eingeläutet. Der Weg ist das Ziel! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond in Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Sonne in Schütze.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verfallen wir nicht in Hektik und Aktionismus, sondern versuchen wir uns zu entspannen. Nur so kommen wir in diesen Tag zur Ruhe!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Krebs

Der Mond in Krebs hilft uns, angestaute Spannungen weitgehend abzubauen, denn wenn der Mond im Tierkreiszeichen Krebs steht, wird die Entfaltung der angenehmen Seiten des Lebens unterstützt. Gleichzeitig ist das Bedürfnis nach Sicherheit, Verlässlichkeit, Heimat und Geborgenheit sehr ausgeprägt. Allerdings fehlt es uns etwas an spontanem Schwung, deshalb erfordert die Bereitschaft zur Pflichterfüllung mehr Eigeninitiative. Der Mond im Krebs bietet eine gute Gelegenheit, sich zu entspannen, um neue Seelenkraft zu entwickeln.

Der sensible Krebs-Mond drängt uns auch nach persönlicher Nähe. Vielleicht brauchen wir jemanden, der uns über Stress im Beruf oder übergriffigen Mitmenschen hinwegtröstet. Ärger könnte sich jetzt nämlich ziemlich rasch auf den Magen schlagen! Meiden wir alle Menschen und Situationen, wo Ärger und Konflikte vorprogrammiert sind. Wir sind bei dieser Mondstellung nicht gerade nervenstark und sollten daher versuchen, uns nicht wegen jeder Kleinigkeit aufzuregen!

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Die Mondkraft heute entzündet in unseren Herzen aber auch das Licht der Liebe und des Friedens. Wir verspüren eine gefühlvolle Atmosphäre, in der wir von viel Verständnis für andere getragen sind. Es kann jedoch trotz der starken Sehnsucht nach Harmonie und Liebe auch die Empfindsamkeit steigen, die dem Einfluss des Krebs-Mondes zuzuschreiben ist.

Es wird vielen von uns dann nicht gelingen, das innere Gleichgewicht zu wahren, da wir in Bezug auf Spannungen, Aggressionen oder Ungerechtigkeiten sehr sensibel reagieren werden. Hören wir auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind. So erhalten wir die nötige Geborgenheit und emotionale Sicherheit.

Bewahren wir uns die Seelenkraft und gehen Konflikten aus dem Weg!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne in Schütze

Happy Birthday allen Schütze-Geborenen!

Die tiefgründige und teilweise recht anstrengende Skorpionzeit wird heute durch den Wechsel der Sonne in den Schützen beendet. Mit der Sonne in Schütze erhalten wir lebensbejahende Unterstützung durch Hoffnung und Zuversicht. Der Schütze stärkt den Glauben und das Selbstvertrauen, so dass unser Leben wieder unbeschwerter und leichter wird, denn der unerschütterliche Schütze-Optimismus lässt uns regelrecht aufblühen.

Auf der Suche nach den Dingen, die für uns sinnvoll sind und uns wirklich entsprechen, begleitet uns die positive Energie der Sonne in Schütze ebenfalls, da das Feuerzeichen aktiv werden will und nach Wahrhaftigkeit sucht. Die Schütze-Sonne lässt uns aber auch optimistisch in die Zukunft blicken: Das Glas ist derzeit nicht halb leer, sondern halb voll. Das gibt Hoffnung. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass wir unsere Situation zu positiv einschätzen oder uns selbst überschätzen.

Da uns die Sonne in Schütze bis zum 21. Dezember begleitet, wird auch allmählich ein deutlicher Wandel spürbar, denn nun dauert es nicht mehr lange, bis die spirituellen Energien der heiligen und mystischen Zeit unser Leben bereichern. Nutzen wir die Sonne im Schützen, um mit der Vergangenheit abzuschließen, damit wir das Fundament für eine von Lebensenergie und Lebensfreude getragene Zukunft errichten können.

Lassen wir uns von den lebensbejahenden und kraftvollen Energien der Sonne in Schütze in eine wundervolle Zeit der Wandlung tragen!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

Kyphi beflügelt unsere Sinne und versetzt uns in eine andere Welt. Schleier öffnen sich und wir werden empfänglich für die intuitive Schau. Kyphi ist besonders als Abendräucherung oder zur Meditation geeignet.

Das Räucherwerk der Pharaonen – Kyphi-Kugeln >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Camu–Camu ist eine außergewöhnliche Frucht aus dem Amazonasgebiet Perus und besticht durch ihren Vitamin-C-Gehalt, der höher ist als in jeder anderen uns bekannten Pflanze. Die Camu-Camu-Frucht hat sogar 60 Prozent mehr Vitamin C als zum Beispiel Acerola und ist ein echter Booster für das Immunsystem.

BIO-Camu-Camu >>>

.

*****

.

Der Rauhnacht-Kalender schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender hier bestellen >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Drehen wir die Jahre zurück. Mit Kollagen bleiben wir fit, jugendlich und vor allem gesund. Ist zu wenig davon vorhanden, lässt nicht nur das Aussehen nach. Die gute Nachricht ist, dass wir die nötige Menge an Kollagen auf einfache Weise im Körper wieder auffüllen und stabil halten können.

Wie das geht und was wir dazu brauchen, erfährst du hier >>>.

100 % reines Kollagen-Pulver – hier >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Negative Gedanken können uns den ganzen Tag vermiesen. Wenn uns ein Gedanke gar nicht loslassen will, kann dieser Trick helfen: Schreiben wir ihn auf und wenden wir uns dann wieder bewusst anderen Dingen zu.

.

Ambrosia ist der Duft der Götter!

Die Ambrosia-Herzen transformieren beim Räuchern vorhandene Energien und es ist, als ob sich goldene Götterfunken verbreiten.

Ambrosia-Herzen >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs nach der Mondpause besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist: Verlieren wir unser Lachen nicht!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs nach der Mondpause vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Es wird nicht richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorn anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Kalender 2022 – »Christinas Visionen für eine neue Zeit« >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Mit dem Seelenorakel können wir Frieden mit der Vergangenheit schließen, die Gegenwart verstehen und die Zukunft positiv gestalten. Wir erhalten wichtige Entscheidungshilfen und Impulse, um unser volles inneres Potenzial auszuschöpfen und so zum bewussten Schöpfer unseres Lebens zu werden.

Das schamanische Seelenorakel >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.