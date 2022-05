Wie sich Deutschland auf den Gas-Verzicht vorbereitet – VIDEO

Mit jedem Tag, an dem die russische Invasion in die Ukraine andauert, mehren sich die Stimmen, die einen Boykott russischer Energielieferungen in die EU fordern.

Welche Folgen ein Gaslieferstopp aus Russland für die deutsche Wirtschaft hätte, ist unter „Experten“ seit Monaten heftig umstritten. Von einer handhabbaren Krise bis zum Szenario – Krise wie 1945 – ist den Experten zufolge – alles möglich.

Kurzfristig wäre ein vollständiger Verzicht Deutschlands auf russische Energielieferungen mit enormen Folgewirkungen verbunden, da sich weder die Einfuhr ohne weiteres durch alternative Importe ersetzen ließe noch alle Verbraucher/-innen unmittelbar ihre Energieversorgung auf einen anderen Energieträger umstellen können.

Deutschland bezieht über die Hälfte seines Gases und ein Drittel des Rohöls aus Russland. Auch beim Import von Kohle ist Russland bislang der größte Lieferant.

Ein sofortiger Stopp dieser Energieimporte würde demnach die deutsche Energieversorgung erst einmal infrage stellen.

Wie sich Deutschland auf den Gas-Verzicht vorbereitet

Während die „Deutsche Akademie der Naturforscher“ – die „Gelehrtengesellschaft Leopoldina“ von einer handhabbaren Krise ausgeht, spricht der in den USA lehrende Ökonom Rüdiger Bachmann in einer Studie, von einem Einbruch von maximal drei Prozent. Das Wirtschaftsforschungsinstitut – IMK warnt jetzt in einer gerade neu veröffentlichte Studie.

Demnach könnte ein Gasembargo von europäischer oder russischer Seite, in den ersten zwölf Monaten, einen Wirtschaftseinbruch von bis zu acht Prozent verursachen. Im weiteren Verlauf, sind nochmal 4 Prozent, auf Grund des Energiepreisschocks, zu erwarten.

Möglich ist aber auch, laut der neuen Studie des Mannheimer Ökonomieprofessor Tom Krebs, „eine Wirtschaftskrise, wie sie Westdeutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat.“ Der Professor für Volkswirtschaftslehre, Tom Krebs, ist auch als Sachverständiger im Deutschen Bundestag tätig.

Wobei einem der gesunde Menschenverstand schon sagt, dass ein Gas/Öl-Energie-Lieferstopp dramatische Folgen für die Konjunktur in der gesamten EU haben wird, lässt man uns Bürger, mit idiotischen Studien im Regen stehen, was natürlich volle Absicht ist.

Von „Gaslighting" spricht man, wenn jemand versucht, Menschen gezielt zu verunsichern – bis zum völligen Zusammenbruch. Das Opfer kann schließlich nicht mehr zwischen Wahrheit und Schein unterscheiden.

Die EU wird die Industrie stilllegen müssen, um das russische Gas abzulehnen und die Speicher auf das erforderliche Niveau zu füllen. Der Spiegel zitiert die entsprechenden Berechnungen. Die Autoren bezweifeln, dass das erklärte Ziel erreicht werden kann. Vor diesem Hintergrund steigen die Lebensmittelpreise in deutschen Geschäften, so das Handelsblatt.

Die EU möchte die Gasimporte aus Russland reduzieren und gleichzeitig ihre Speicher füllen. Doch Experten warnen: Damit diese Pläne funktionieren, müssten Industrie und Kraftwerke für mehrere Wochen abgeschaltet werden, schreibt Der Spiegel.

„Gasputsch.“

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, reagierte auf den „Gasputsch“ von Wladimir Putin mit der Aussage, dass Europa „eine schnelle, konsequente und koordinierte Antwort“ geben werde. Zuvor waren die Treibstofflieferungen an Polen und Bulgarien unterbrochen worden, weil beide Länder sich weigerten, in Rubel zu zahlen.

Europa ist auf ein solches Szenario vorbereitet, betonte EK-Chefin von der Leyen. Und weiter: Die EU-Behörden hätten in den letzten Monaten daran gearbeitet, „alternative Versorgungsquellen“ und „die bestmögliche Lagerkapazität für die gesamte EU“ zu sichern.

Es war eine gute Botschaft, mit der Brüssel auf Putins „Provokation“ reagiert hat, aber leider zu schön, um wahr zu sein. Die Worte von Ursula von der Leyen, trugen kaum zur Beruhigung bei. Ebenso wenig wie die Zusicherungen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, dass die Deutschen bereits wissen, was sie im Falle eines plötzlichen Lieferstopps tun sollen.

Stattdessen herrscht in vielen Hauptstädten der Europäischen Union Unruhe. Die zentrale Frage der letzten Wochen wird mit neuer Dringlichkeit diskutiert: „Wird Europa den Winter ohne russisches Gas überstehen?„, heißt es in der Veröffentlichung.

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission Frans Timmermans erklärte, dass die EU-Mitgliedstaaten zwei Drittel ihrer Gaslieferungen durch Verträge mit anderen Ländern, Einsparungen und die verstärkte Nutzung alternativer Energiequellen ersetzen werden. Gleichzeitig müssen sie ihre Speicher bis November auf 80% ihrer maximalen Kapazität füllen, um den nächsten Winter notfalls ohne russisches Gas zu überstehen. Laut Timmermans ist das „extrem schwierig, aber möglich„.

Überwintern ohne Gas

Viele Experten sind jedoch anderer Meinung: Beide EU-Versprechen können nicht gleichzeitig erfüllt werden – zumindest nicht, wenn die EU die Gasimporte so drastisch reduzieren will, wie Brüssel versprochen hat. Und schon gar nicht, wenn die EU ein vollständiges Gasembargo verhängen oder Russland die Lieferungen nach Europa einstellen würde, glauben die Analysten.

„Der Zielkonflikt konnte nur durch einen harten Schritt gelöst werden: Die EU hätte große Teile der Wirtschaft im Frühjahr und Sommer wochenlang auf Gasentzug setzen müssen. Dies geht aus einem Berechnungsmodell des Forschungszentrums Jülich hervor. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass, wenn Europa, wie angekündigt, die russischen Lieferungen um zwei Drittel kürzen würde, die Reservoirs für den Winter nicht mehr gefüllt werden könnten.

Nach Angaben des Instituts für Technologie und wirtschaftliche Systemanalyse muss die EU in diesem Jahr rund 30 Milliarden Kubikmeter Gas einsparen, was etwa einem Drittel des jährlichen Gasverbrauchs Deutschlands entspricht. Dies gilt nur unter der sehr optimistischen Annahme, dass die Importe von Flüssigerdgas und Pipelinegas aus anderen Ländern deutlich zunehmen könnten„. Quelle hierzu: orf.at/.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi zählt zu den Ersten, die es wagten, öffentlich und mit soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen gegen die Herrschaft der Angst zu argumentieren.

Verewigt statt gelöscht: Die Bhakdi-Videos jetzt auf DVD >>>.

Krisenplan

Genau wie der deutsche Krisenplan für Gas sehen auch die europäischen Regeln vor, dass „geschützte“ Verbraucher – vor allem Privathaushalte, aber auch soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Fernwärmeunternehmen – zuerst beliefert werden müssen. So können nur Unternehmen, die das Gas für die Produktion oder als Brennstoff für Kraftwerke benötigen, Geld sparen.

Nach den Annahmen der Forscher sollten alle Stahl-, Chemie- oder Zementwerke in der EU bis Ende Juli vom Gas abgeschaltet werden, und die Gaskraftwerke sollten den größten Teil des Monats Juli ohne Gas auskommen. Nur so kann das Zwischenziel der EU erreicht werden und bis zum 1. August 63% der Gasspeicher zu füllen. Nach dem Modell müssen die industriellen Verbraucher im Oktober erneut beschränkt werden, um bis zum 1. November die 80%-Marke zu erreichen.

„Wenn die Speicher wie geplant gefüllt werden sollen und gleichzeitig die Lieferungen aus Russland so drastisch reduziert werden sollen, wird dies nur mit erheblichen Einschränkungen für Industrie und Kraftwerke möglich sein„, erklärte Professor Jochen Linsen vom Forschungszentrum Jülich.

Die von der EU angekündigte Ablehnung von 100 Mrd. Kubikmetern russischem Gas kann weder durch zusätzliches Pipeline-Gas aus Norwegen, Algerien oder Aserbaidschan noch durch eine weitere Zunahme von LNG kompensiert werden, so der Artikel.

„Europa importiert bereits Rekordmengen an verflüssigtem Erdgas. Seit Anfang des Jahres sind die Terminals zu 61% ausgelastet. Mehr als 75%, wie das Modell nahelegt, ist wahrscheinlich nicht realistisch. Der größte Teil der verfügbaren Terminalkapazität befindet sich immer noch in Spanien. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Gas von dort nach Mitteleuropa transportiert werden kann: Die Pipelinekapazität über die Pyrenäen ist zu gering. Und LNG wird immer knapper.

Nach Untersuchungen des multinationalen Energiekonzerns Shell und anderen Prognosen wird das weltweite Angebot an LNG in diesem Jahr um maximal 30 Milliarden Kubikmeter steigen. Nur die USA könnten ihre Produktion erheblich steigern. Die zusätzlichen 15 Milliarden Kubikmeter, die US-Präsident Joe Biden den Europäern für dieses Jahr versprochen hat, sind bereits größtenteils geliefert worden. Es gibt nichts anderes auf dem Weltmarkt„, so die Publikation. Quelle hierzu: orf.at/.

Gashahn zudrehen

Der Studie zufolge, sind die deutschen Gasspeicher etwa zu einem Drittel gefüllt.

„Wenn Deutschland seine Speicher bis zum Herbst nicht füllt, ist das Land in Putins Hand – Berlin befürchtet, dass Moskau jederzeit damit droht, den Gashahn im Winter komplett zuzudrehen. Im schlimmsten Fall werden Millionen von Deutschen nicht mehr in der Lage sein, ihre Wohnungen zu heizen. Die Entscheidungsträger wollen ein Schreckensszenario um jeden Preis vermeiden. Aber sie brauchen vorerst russisches Erdgas. “

Die Frage ist nun, ob die Regierung und die Unternehmen der Bedingung des Kremls zustimmen sollten, ein Rubelkonto bei der Gazprombank zu eröffnen, um das Gas zu bezahlen. Ist dies möglich, ohne gegen westliche Sanktionsbestimmungen zu verstoßen?

Die Europäische Kommission hat bekannt gegeben, dass Euro-Zahlungen an eine russische Bank den Sanktionsregeln entsprechen – nicht aber das Rubel-Konto, über das die Gazprombank im Auftrag von Energiekunden Euro in Rubel umtauscht. Die russische Zentralbank, die unter EU-Sanktionen steht, ist an diesem Prozess beteiligt.

Italien ist besorgt, dass Russland die Gaslieferungen unterbricht. Was ist hier los?, wird in einem Interview beim italienischen Fernsehen, der russische Außenminister Lawrow gefragt.

Die Antwort von Lawrow im Wortlaut:

„Es geschieht etwas ganz Einfaches, worüber die Kritiker unserer Aktionen, all diejenigen, die uns in den letzten Tagen verurteilt haben, aus irgendeinem Grund nicht sprechen wollen. Uns wurde doch Geld gestohlen, mehr als 300 Milliarden Euro. Einfach dreist gestohlen. Das war nur deswegen möglich, weil dieses Geld, das größte Teil des Geldes wurde für Gas- und Öllieferungen verwendet. Dieses Geld war Gazprom, gemäß Ihren Regeln, gezwungen auf seinen Konten bei westlichen Banken zu halten. Und als Sie Russland „bestrafen“ wollten- haben sie das Geld einfach gestohlen.

Jetzt sagen sie uns, lasst uns wie bisher Handeln, wir werden sie bezahlen und das Geld bleibt bei uns liegen. Aber, wenn sie es für nötig halten, werden sie das Geld wieder in die Tasche stecken. Das ist die Ursache. Aus irgendeinem Grund spricht niemand darüber. Wo bleibt der ehrliche Journalismus? Jetzt haben wir vorgeschlagen, damit die Lieferungen als bezahlt gelten, reicht es nicht dass die Zahlungen in Euro oder Dollar bei der Gazprombank eintreffen, sondern wenn sie in Rubel konvertiert werden, die nicht gestohlen werden können. Das ist die ganze Geschichte.

Unsere Partner sind sich dessen sehr wohl bewusst. Und für die Käufer, für die Käufer das ist wichtig, für die Käufer ändert sich dabei nichts. Sie zahlen weiterhin in Euro und Dollar genau die selben Beträge die im Vertrag festgelegt wurden. Die Konvertierung findet danach statt. Aber dem Westen zu erlauben seine diebischen Gewohnheiten fortzusetzen. Dazu haben wir kein Recht vor unserem eigenen Volk.“

Offenbar glaubt selbst der Rat der EU-Mitgliedstaaten nicht, dass das gesetzte Ziel – der Verzicht auf russisches Gas um zwei Drittel bis Ende des Jahres – erreicht werden kann.

„Inflationsschock“ in Deutschland

Vor diesem Hintergrund schreibt das Handelsblatt, dass die Lebensmittelpreise im März um mehr als 6 Prozent gestiegen sind, Frischgemüse um 14 Prozent und Pflanzenöl um 17 Prozent. Analysten zufolge ist das Ende der Preisspirale noch lange nicht erreicht:

„Wir erleben einen Inflationsschock im Lebensmitteleinzelhandel. Einkommensschwache Gruppen werden besonders hart betroffen sein. Die größten Ängste der Verbraucher spiegeln sich in den aktuellen Daten der Marktanalysten der GfK wider: 85% der Käufer erwarten, dass die Preise für Waren des täglichen Bedarfs weiter steigen werden. Vor der Ukraine lag dieser Wert noch bei 77%.

Das Konsumklima verschlechtert sich: Im Mai prognostiziert die GfK einen Rückgang unter den Tiefstand, der während der Frühjahrssperre 2020 verzeichnet wurde. In der Bevölkerung herrscht eine enorme Unsicherheit, die sich im Kaufverhalten widerspiegelt. Die Budgets der Kunden sind aufgrund des allgemeinen Kostenanstiegs geschrumpft.

Die gesamte Fleischindustrie hat mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen. Gleichzeitig geben die Menschen wieder mehr Geld in Restaurants aus, und diese Kosten sind in der Dynamik des Lebensmittelumsatzes nicht berücksichtigt.“

Verzicht auf Gas aus Russland:

Wie sich Deutschland vorbereitet Analyse der aktuellen Situation um Gas Lieferungen nach Europa aus Russland und Folgen für Deutschland. Mit Putin und Lawrow Interviews.

Unabhängig davon, ob es zu einem Erdgasembargo auf russischer oder deutscher Seite kommt oder auch nur zu einem starken Einbruch der Erdgaslieferungen aufgrund anderer politischer Entscheidungen, braucht es schnelle und konsequente Maßnahmen, die auf ein solches Szenario vorbereiten und potenzielle Konsequenzen effizient adressieren.

Ohne eine solche Vorbereitung auf den Fall eines Lieferstopps läuft Deutschland Gefahr, von einer drastischen Reduktion der Lieferungen – vor allem wenn sie erst zum nächsten Winter eintritt – unvorbereitet getroffen zu werden.

Mit potenziell massiveren Folgen…

Quellen: Wirtschaftsdienst, IW Köln und LupoCattivoBlog

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

