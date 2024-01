Weltwirtschaftsforum Davos 2024: „Vertrauen wiederherstellen“

Das Weltwirtschaftsforum 2024, das vom 15. bis 19. Januar stattfindet, steht unter dem Motto „Vertrauen wiederherstellen“.

Ein großes Versprechen angesichts so vieler Krisen. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist die Globalisierung unter Druck geraten, durch Kriege und Krisenherde haben die Spannungen in der Welt zugenommen.

Das Treffen steht dieses Jahr im Schatten gleich zweier kriegerischer Konflikte: des jüngsten Krieges in Nahost sowie des seit knapp zwei Jahren andauernden Krieges in der Ukraine.

Die Nerven liegen beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum blank – Kann das Vertrauen wieder hergestellt werden?

.

Dem Gründer des WEF, dem deutschen Professor Klaus Schwab, der als eine der bestvernetzten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Gegenwart gilt, stehen die Türen des Berliner Kanzleramtes ebenso offen wie die des Kremls oder des Weißen Hauses. Aber wie weit geht sein Einfluss?

Dieser und vielen weiteren Fragen um die Entstehung und die Geschichte einer der schillerndsten Organisationen der Zeitgeschichte geht Ernst Wolff auf den Grund – HIER WEITER.

Weltwirtschaftsforum 2024: „Vertrauen wiederherstellen“

Alle Welt richtet ab kommenden Montag, 15. Januar 2024, den Blick wieder auf Davos in der Schweiz.

Dort treffen sich die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft für fünf Tage beim 54. Weltwirtschaftsforum (WEF). Der Leitsatz für dieses Jahr lautet «Rebuilding Trust» («Vertrauen wiederaufbauen»).

Die Teilnehmenden diskutieren konkret über Kooperationen in der fragmentierten Welt, die Schaffung von Jobs, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie das Klima, die Umwelt und die Energieversorgung.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird persönlich am WEF teilnehmen, teilte eine WEF-Sprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am vergangenen Dienstag anlässlich einer virtuellen Medienkonferenz zu den Schwerpunkten der diesjährigen Jahrestagung mit.

Selenskyj will unter anderem eine Ansprache halten und bei einem Treffen mit CEOs teilnehmen. Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind vor Ort 45 Minuten Redezeit eingeplant.

.

Wer nimmt am WEF 2024 teil?

Die Liste derjenigen, die dieses Jahr beim mittlerweile 85 Jahre alten WEF-Gründer Klaus Schwab antanzen, ist das Who’s who der sogenannten Weltelite.

Geprägt ist die Gästeliste von den aktuellen Konfliktherden, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine und der Gaza-Krieg in Israel.

100 Regierungen nehmen teil und unter anderem:

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj

Chinas Premierminister Li Qiang

Israels Präsident Isaac Herzog

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Uno-Generalsekretär António Guterres

Etliche Bundesräte, angeführt von Viola Amherd

Argentiniens Präsident Javier Milei

Vor dem Hintergrund des Krieges in Nahost ist auch die Teilnahme von Ministern mehrere Staaten aus der Region, darunter Jordanien, Libanon, Irak und Katar, von Bedeutung. Aus den USA sollen Aussenminister Antony Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan anreisen.

Im Fokus des Bundesrats stehen dürften dabei auch in diesem Jahr Treffen mit Vertretern der EU. Der Bundesrat will in diesem Jahr mit der EU über ein Paket von Abkommen verhandeln zu den künftigen Beziehungen.

Fast die Hälfte der Gäste am WEF sind Wirtschaftsvertreter. Rund 800 CEOs wollen nach Davos reisen. Aus Lateinamerika und Asien verzeichnet das WEF eine Rekordteilnahme. Dies reflektiere die globalen wirtschaftlichen Umwälzungen, hiess es von den Organisatoren.

Rund 150 Technologie-Pioniere aus den Bereichen KI, Quantenmechanik, Biologie, Raumfahrt und Klima seien dabei. Auch Sam Altman, Begründer des Chatroboters ChatGPT, wird in die Bündner Berge kommen.

Wie üblich wird auch in diesem Jahr ein Großteil der Gespräche hinter verschlossenen Türen in Fünf-Sterne-Hotels stattfinden, wo Firmenchefs und Investoren Deals ausloten und netzwerken. Was davon nach außen dringt oder direkt auf zahlreichen Veranstaltungen kommuniziert wird, tickert eine Heerschar an Medienschaffenden fünf Tage lang hinaus in die Welt.

Das Weltwirtschaftsforum selbst beschreibt auf seiner Website:

„Die 54. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums wird einen wichtigen Raum bieten, um sich auf die Grundprinzipien des Vertrauens zu konzentrieren, darunter Transparenz, Kohärenz und Verantwortlichkeit. Zu dieser Jahrestagung werden über 100 Regierungen, alle wichtigen internationalen Organisationen, 1.000 Partner des Forums sowie führende Vertreter der Zivilgesellschaft, Experten, Repräsentanten der Jugend, Social Entrepreneurs und Nachrichtenagenturen erwartet.“

Dieses Motto allein ist ein Eingeständnis, dass das Vertrauen – wie auch immer man es definiert – nicht nur beschädigt, sondern zerbrochen ist und seine Wiederherstellung dem Weltwirtschaftsforum von entscheidender Bedeutung erscheinen muss.

Zumindest scheint diese Einsicht vorzuliegen und vielleicht liegen auch die Nerven blank, dass durch politische Entwicklungen, Kriege und Krisen das Vertrauen in alteingesessene Institutionen, der Rechtschaffenheit des Staates und der Demokratie immer weiter geschwunden sind.

Schwabs Plan für die Welt

Das Programm und die Protagonisten sind seit dieser Woche veröffentlicht.

Bereits am Sonntag, 14. Januar 2024, einen Tag vor dem Auftakt des WEF, ist in Davos ein Ukraine-Treffen mit Sicherheitsberatern und ranghohen Beamten aus rund 70 Ländern angesetzt.

Am Montag ist Anreisetag. Doch auch dort finden schon Meetings und Veranstaltungen statt, offiziell eröffnet wird das Forum dann am Dienstag. Um 10:30 Uhr wird dann WEF-Gründer Klaus Schwab (85) gemeinsam mit der Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd (61) die diesjährige Veranstaltung eröffnen. Um 14:15 Uhr hat Wolodymyr Selenskyj dann seine Redezeit.

Am Mittwochnachmittag steht der neu gewählte argentinische Präsident Javier Milei (53) auf dem Programm. Er darf aber nur eine halbe Stunde reden. Noch am selben Nachmittag, 16:45 Uhr, betritt zuerst der spanische Premierminister Pedro Sánchez (51) die Bühne, gefolgt vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46).

Donnerstag präsentiert sich dann noch der aktuelle Senkrechtstarter der Techbranche: Sam Altman (38), der Entwickler der künstlichen Intelligenz ChatGPT, nimmt an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Technologie in einer turbulenten Welt“ teil.

Neben Altman sitzen unter anderem Albert Bourla (62), CEO des Pharmakonzerns Pfizer, Jeremy Hunt (57), britischer Finanzminister, und Julie Sweet (56), CEO des Beratungsunternehmens

Accenture, auf dem Podium.

.

5.000 Soldaten im Einsatz zum Schutz

Die fünf Tage in den Schweizer Alpen werden auch in diesem Jahr wieder durch 5.000 Soldaten geschützt.

Vor einer Woche sind sie schon eingerückt und auch der Luftraum wird eingeschränkt: „Die Luftwaffe verstärkt den Luftpolizeidienst und führt Überwachungsflüge zugunsten des Kantons Graubünden und Lufttransporte völkerrechtlich geschützter Personen durch“, gibt die Schweizer Regierung bekannt.

Mit permanent patrouillierenden und bewaffneten Kampfjets, sowie während der Konferenzzeiten durch bodengestützte Luftverteidigung, zusätzliche Radars, verstärkte Luftraumüberwachung und Luftpolizeidienst rund um die Uhr werde Sicherheit gewährleistet.

Die Kosten dafür belaufen sich laut dem Verteidigungsdepartement (VBS) auf rund 32 Millionen Franken pro Jahr (das sind gut 34 Millionen Euro). Für den Armeeeinsatz an den WEF-Jahrestreffen von 2022, 2023 und 2024 bewilligte das Parlament je 2,55 Millionen Franken. Das ist weniger als in früheren Jahren, weil sich die Stiftung des WEF stärker an diesen Kosten beteiligt als früher.

Kritiker des WEF, seiner Aktivitäten und Deals sammeln unter dem Hashtag #Davos2024 jetzt schon Filme, Kommentare und Zitate, die das aufgreifen, was Bestsellerautor Marc Friedrich im letzten Jahr in einem Tweet auf X (vormals Twitter) zusammengefasst hat:

„5.000 Soldaten beschützen 2.500 Gäste, die mit über 2.000 Privatflugzeugen anreisen und Gourmetessen gereicht bekommen. Der CO₂-Abdruck reicht von Casablanca bis nach Istanbul. Aber der Rest soll sparen, weniger verbrauchen, anders essen, teilen, zahlen.“

.

WEF 2023: Darüber wurde NICHT berichtet



Quelle: ET und Watson – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Wie das WEF unseren GESAMTEN Alltag bestimmt >>>

.

Unser derzeitiges Geldsystem ist zum Scheitern verurteilt! Doch es gibt bereits eine Lösung für ein besseres und gerechteres Geld: Bitcoin.

Das neue Buch von Marc Friedrich erscheint am 23. Januar 2024. Jetzt vorbestellen!

Die grösste Revolution aller Zeiten >>>.

Seit Jahrzehnten arbeiten das Weltwirtschaftsforum (WEF) und sein Vorsitzender Klaus Schwab mit großem Erfolg daran, die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Weltordnung umzukrempeln. Ziel ist es, Macht und Einfluss einer globalen wirtschaftlichen Elite auszudehnen. Die Einflussnahme des WEF ist bereits weit fortgeschritten, aber noch ist es nicht zu spät, um sich den Fangarmen der Krake aus Davos zu entziehen! Hier weiter.

Die Vorhersagen der traditionellen europäischen Prophetie sind angesichts der derzeitigen Krise von einer nie da gewesenen Brisanz und Aktualität. Wer noch Augen hat zu sehen, wer noch Ohren hat zu hören, und seine sechs Sinne noch beisammen, der weiß es längst: Es geht abwärts. Und die einzige Chance, die wir haben, um in diesem Chaos morgens noch schwungvoll aus dem Bett zu kommen, ist in diesem Abwärtsgang eine höhere Ordnung zu erkennen – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Demokratie und Wohlstand, ein längeres Leben, mehr Gleichberechtigung und Bildung: Der Kapitalismus hat viel Positives bewirkt. Zugleich ruiniert er jedoch Klima und Umwelt, sodass die Menschheit nun existenziell gefährdet ist – Hier weiter.

Bargeld ist Freiheit: Alles, was wir mit Scheinen oder Münzen bezahlen, bleibt anonym. Deutschland und Österreich sind die letzten europäischen Länder, in denen noch eine Mehrheit der Bürger mit Bargeld bezahlt. Doch das soll sich bald ändern. Eine mächtige Allianz hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bargeld zurückzudrängen und schließlich ganz abzuschaffen. Ein Angriff auf unser Bargeld ist jedoch ein Angriff auf unsere Freiheit! Hier weiter.

George Orwells 1984 ist längst zu einer scheinbar nicht mehr erklärungsbedürftigen Metapher für totalitäre Verhältnisse geworden. Mit atemberaubender Unerbittlichkeit zeichnet der Autor das erschreckende Bild einer durch und durch totalitären Gesellschaft, die bis ins letzte Detail durchorganisierte Tyrannei einer absolut autoritären Staatsmacht. Die düstere Vision hat einen beklemmenden Wirklichkeitsbezug, dem sich auch der Leser von heute nur schwer entziehen kann! Hier weiter.

Seit Jahrzehnten fordern Eltern und andere engagierte Menschen von den Regierungen und Gesundheitsbehörden eine Studie über die gesundheitlichen Folgen, die vollständig Geimpfte im Gegensatz zu Ungeimpften zu erwarten haben. Das öffentliche Gesundheitswesen hat eine derart umfassende Studie bis heute verweigert. Der bislang umfassendste Vergleich zwischen geimpften und ungeimpften Bevölkerungsgruppen! Hier weiter.

Deutschland war mit dem »Netzwerkdurchsetzungsgesetz« Vorreiter bei der Einführung des Zensurkomplexes. Hinter den Zensurbemühungen steht ein Geflecht aus amerikanischen und englischen Geheimdiensten sowie transatlantischen Thinktanks, die vorab definieren, welche Meinungen richtig und welche falsch sind – Hier weiter.

Wir müssen reden! Und zwar über das vergangene Jahr 2023:

War das nun eine Geisterfahrt, ein Horrorfilm oder ein Aufenthalt in einer Nervenklinik?

verheimlich-vertuscht-vergessen >>>.

PD. Dr. Michael Nehls, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker, legt eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen – Hier weiter.

Innerhalb von 2 Jahrzehnten hat sich die globale Geldmenge verfünffacht! Bargeld hat wegen der Inflation kaum noch einen Wert. Die Covid-19-Pandemie und der Ukraine-Krieg beschleunigen das ungezügelte Gelddrucken weiter und lösen einen Reset des globalen Finanzsystems aus. In der kommenden Finanzkrise sollten Sie deshalb auf Silber setzen! Hier mehr Informationen >>>.

Warum hat sich die Diagnose »Geschlechtsdysphorie« im vergangenen Jahrzehnt von einem verschwindend seltenen Leiden zu einer Epidemie unter Mädchen im Teenageralter gewandelt? Die Journalistin Abigail Shrier präsentiert schockierende Statistiken und Geschichten aus Familien, um zu zeigen, dass die westliche Welt zu einem fruchtbaren Boden für einen »Transgenderwahn« geworden ist, der nichts mit echter Geschlechtsdysphorie zu tun hat – Hier weiter.

Überall auf der Welt verschwinden Menschen spurlos. Immer wieder. Die Anzahl der Fälle geht in die Tausende. Aber diese Menschen verschwinden nicht einfach so, etwa weil sie ein neues Leben beginnen wollen, weil sie Selbstmord begehen oder weil sie in irgendein Loch fallen. Sie verschwinden spurlos – und es kann jedem passieren! Hier weiter.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob beim Corona-Virus, beim Genderthema, beim Klimawandel oder bei so etwas Banalem wie dem Älterwerden: Wir müssen die Natur bekämpfen und nicht nur das: Wir müssen sie besiegen. Wilfried Nelles unternimmt in diesem Buch einen psychologischen Streifzug durch die aktuellen Themen unserer Zeit und beschreibt die lebensfeindliche Haltung, die sich darin ausdrückt – Hier weiter.

Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen – Hier weiter.

Sie wollen Stromkosten sparen? Ein Stück weit unabhängig sein von staatlichen Gängelungen, Energiepreissteigerungen und Energiemultis? Ein einfacher Weg sind dabei sogenannte Balkonkraftwerke – Hier weiter.

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Bargeld ist Freiheit: Alles, was wir mit Scheinen oder Münzen bezahlen, bleibt anonym. Deutschland und Österreich sind die letzten europäischen Länder, in denen noch eine Mehrheit der Bürger mit Bargeld bezahlt. Doch das soll sich bald ändern. Eine mächtige Allianz hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bargeld zurückzudrängen und schließlich ganz abzuschaffen. Ein Angriff auf unser Bargeld ist jedoch ein Angriff auf unsere Freiheit! Hier weiter.

Milliarden Menschen suchen verzweifelt nach einer Antwort. Einer Antwort auf die Übel in unserer Welt, die Konflikte, die Vorurteile und die vielen Ungerechtigkeiten. David Icke enthüllt sie! – Hier weiter.

»Es ist so bequem, unmündig zu sein.« Josef Kraus macht das berühmte Kant-Zitat zum Leitmotiv einer provokanten Anleitung zum Selberdenken. Eine schonungslose Analyse des deutschen Untertanengeistes – für alle, die es sich nicht in der Dekadenz gemütlich machen wollen – Hier weiter.

Abnehmen und gleichzeitig Muskeln, Gleichgewicht und Ausdauer trainieren: Die Vibrationsplatte W.1 Pro ist ein multifunktionales Trainingsgerät für zu Hause, mit dem Sie pro Sporteinheit einen umfassenden Effekt erzielen können. Und das ganz ohne Schwitzen! Hier weiter.

Wir können unser Immunsystem unterstützen, indem wir Stress reduzieren, genügend schlafen, uns an die frische Luft begeben, wohltuende Kontakte und Beziehungen pflegen und gesunde Lebensmittel wählen – kurz auf einen möglichst harmonische Lebensführung achten. Wenn das Immunsystem besonders gefordert ist, kann es durch Heilmittel gestärkt werden, die Hildegard von Bingen schon im 12. Jahrhundert beschrieben und deren Wirkung die moderne Medizin und Ernährungswissenschaft bestätigt haben – hier weiter.

Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gern selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der Mockmill 100 holen Sie sich die nächste Generation der Getreidemühlen nach Hause – hier weiter.

An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Dank enormer Akkukapazitäten können Sie sich mit diesem Kraftpaket auf stundenlange Energieversorgung verlassen – egal, ob Fernseher, Kühlschrank oder Heimwerkergeräte. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – Hier mehr dazu >>>.

Auf dieser Liste finden sich zahlreiche Nahrungsmittel, die jahrelang haltbar sind (vieles davon Bundeswehrstandard): Dosenbrot, Pumpernickel, Fertigmenüse wie Tortellini mit Hühnchen, Gemüse-Risotto, Veggie-Pfanne mit Nudeln, Kartoffelpüree mit Milch, Spaghetti Bolognese, Hühnchen mit Reis, Linsen-Eintopf, Jägertopf, Fettpulver, Vollei-Pulver, Schokolade u.v.m. – hier weiter.

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?

Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

.Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann (auch in jeder Kultur und Religion) verträglich. BP-ER gehört zu den Langzeitlebensmittel und ist 7 Jahre haltbar.

BP-ER Notration >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>