Weihnachten-Mondkraft heute 24. Dezember 2023 – Mond in den Zwillingen

Die Alpenschau wünscht allen Leserinnen und Lesern unserer Mondkraft wunderschöne Weihnachten!

.

Die Mondkraft heute an Weihnachten löst durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen Energien der Freude aus. Positive kosmische Einflüsse schenken neue Kraft. Erwecken wir den Geist der Weihnacht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Schützen – Mond Trigon Pluto – Sonne Sextil Saturn – Wendepunkt – Weihnachtstag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit dem Mond in den Zwillingen fällt es leicht, neue Kontakte zu knüpfen, denn wir sind aufgeschlossen für Neues, da die Stimmung heiter und kommunikativ ist.

Mondkalender und Weihnachten-Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Mit der Mondkraft heute an Weihnachten erwartet uns durch den luftig-leichten Zwillinge-Mond ein sanfter Tag, an dem sich eine freudige Energie manifestieren kann, denn das Tierkreiszeichen Zwillinge ist geprägt von einer spielerischen Leichtigkeit, Offenheit und Neugier, die wir nutzen können, um den Weihnachtstag harmonisch zu gestalten.

Wir können zudem die positiven Aspekt nutzen, um alle Probleme zu bewältigen, die wir in der Stier-Mondphase unbeachtet gelassen haben und dann aus unserer Erinnerung streichen, um uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft zu stürzen.

Zur sinnlichen Wahrnehmung kommt nun der Intellekt und mit ihm die Fähigkeit, Informationen logisch zu verarbeiten und weiterzugeben. Bei dem herrschenden Mondeinfluss ist vieles möglich, wir müssen die Chancen nur zu nutzen wissen und alte Trampelpfade verlassen.

.

.

Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns zudem mit ausreichend Energie versorgen, da er im Trigon zum Mond in den Zwillingen steht und uns durch diesen Aspekt neue Kraft schöpfen lässt. Wir erhalten dadurch die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen.

Wir besitzen äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und in sich ein Potential von Geborgenheit tragen. So können wir meist ruhig bleiben und unsere Energien zielorientiert einsetzen. Uns geht es dabei jedoch weniger um kurzfristige persönliche Erfolge, sondern vielmehr um ein grundlegendes Verständnis des Lebens.

Lassen wir uns von den starken Gefühlen leiten und vom Geist der Weihnacht anstecken!

.

Kosmische Energie der Weihnachten-Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

Wir erhalten durch die Sonne im Steinbock an diesem Weihnachtstag wertvolle Unterstützung, da sie sich mit Karmaplanet Saturn zu einem förderlichen Sextil verbindet. Dieser Aspekt verleiht uns zum einen Geduld und Selbstdisziplin, zum anderen ein klares und exaktes Denken. Alle Ziele und Pläne, die auf lange Sicht angelegt sind, haben nun Erfolg, denn Zähigkeit, Ausdauer, Geduld, Organisa­tionstalent und die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen kommen uns zugute.

Mit Methode gehen wir an die Verwirklichung unserer Ziele. Durch unserer Fähigkeit, komplizierte Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, können wir auch geschäftliche Angelegenheiten effizient organisieren. Um unsere ehrgeizigen Pläne durchzusetzen, werden wir uns allerdings viel abverlangen. Für geistige Bemühungen ist dieses Sonne Saturn Sextil ebenfalls günstig, denn es bringt selbst dann Erfolg, wenn wir diesen gar nicht mehr für möglich gehaltenen haben.

Setzen wir alle Pläne in die Tat um!

.

.

Mond in den Zwillingen an Weihnachten



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es ist Heiligabend! Genießen wir die Magie und den Zauber, der von Weihnachten ausgeht und stellen alle Sinne auf Empfang. Öffnen wir unser Herz und umarmen unsere Lieblingsmenschen. Lassen wir Licht und Liebe hell erleuchten!

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Verwenden wir keine Insektizide, da die Blütenblätter alles verstärkt aufnehmen!

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Liebe – Erotik spielt beim Mond in den Zwillingen keine große Rolle. Uns interessiert ein anregender Gedankenaustausch mehr.

Beruf/Karriere – Der Zwillinge-Mond eignet sich für Seminare und Geschäftsverhandlungen besonders gut, denn wir sind sprachgewandt und denken logisch.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute an Weihnachten einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

