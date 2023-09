In den letzten Tagen und Stunden ihres Lebens realisieren viele Menschen, was sie in ihrem Leben falsch gemacht haben.

Am Ende des Lebens trauern viele den verpassten Möglichkeiten nach. Es sind Momente voller Traurigkeit.

Aber diese letzten Sekunden oder Minuten, sind immer auch eine erhabene Zeit, groß und berührend.

.

Was zählt am Ende des Lebens wirklich? Wenn man mit dem Tod konfrontiert ist, geht es nicht mehr um Geld, um Macht und um Ruhm, sondern um ganz fundamentale Fragen – Hier weiter.

Was am Ende des Lebens wirklich zählt

Wenn Menschen wissen, dass sie bald sterben, denken sie oft darüber nach, was sie im Leben hätten besser machen können, was sie bedauern und was sie ungeschehen machen möchten.

Die Bloggerin Bronnie Ware war Palliativ-Pflegerin für todkranke, dem Tod geweihten Menschen. Lange Zeit stand sie täglich in Kontakt mit denen, die ihren Tod kommen sahen.

“Wenn sie sterben, kommt eine Menge Furcht und Ärger aus den Menschen heraus”, sagt Bronnie Ware, “und dieses ‘Ich wünschte, ich hätte …’, das kommt auch immer wieder.”

Bronnie begleitet ihre Patienten bis in den Tod und hörte in den letzten Tagen und Stunden der Sterbenden stets dasselbe traurige Klagelied:

Sie bedauern, nicht das Leben gelebt zu haben, welches sie sich gewünscht hatten.

.

5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen

.

1. “Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes freies Leben zu leben”

Die meisten Menschen haben in ihrer Jugend große Träume.

Sie wollen etwas erleben in ihrem Leben, Millionär werden, die Welt sehen und viele tolle Dinge genießen. Für kleine Jungs sind schnelle Autos und Sportwagen immer ein Traum.

Doch wie sieht die Realität aus? Die meisten hängen in einem schlecht bezahlten “9 Stunden -5 Tage die Woche Job” und tun etwas, was ihnen keinen Spaß macht, für einen Chef, den sie nicht leiden können.

Wie schaut es bei Dir aus? Was tust Du aktuell, um Dein Geld zu verdienen? Macht es Dir Spaß? Denk mal darüber nach, wenn morgen Dein letzter Tag wäre?

2. “Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet”

Die meisten Menschen bereuen, viel zu viel gearbeitet zu haben.

Sie haben ihren Job so verdammt wichtig genommen haben und viele halten sich für unersetzlich. Sie opfern ihre Jugend, ihre Gesundheit und ihr Familienleben und schuften jeden Tag 8 – 12 Stunden.

Sie geben ihr eigenes Leben und Dinge, die ihnen lieb sind, völlig auf dafür, nur um dann eines Tages festzustellen, dass sie doch ersetzbar waren. Von einem Tag auf den anderen. Firma pleite oder gekündigt. Einfach so.

Das trifft viele wie ein Faustschlag ins Gesicht. Doch dies ist noch eine Streicheleinheit, gemessen an dem, was sie bedauern werden, wenn sie eines Tages auf ihr Leben zurückblicken und feststellen, dass sie einen Großteil ihres Lebens damit verbracht haben, für andere zu arbeiten und am Ende rein gar nichts davon hatten, außer vielleicht „über die Runden gekommen zu sein“.

Warum wir das Schlechte verdrängen, das Unschöne ablehnen und dafür das Makellose anstreben… und dabei gründlich irren im Leben, erfährst Du hier >>>.

.

3. “Ich wünschte, ich hätte meine Gefühle ausdrücken können”

Viele Menschen unterdrücken ihre Gefühle, um des lieben Friedens willen.

Das führt dazu, dass sie sich in einer mittelmäßigen Existenz einrichten und nie zu dem werden, was sie hätten sein können. Sie unterdrücken ihre wahren Gefühle und fressen Ärger, Frust und Scham in sich hinein.

4. “Ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit mit Freunden verbracht und Kontakt zu den Menschen gehalten, die ich mochte”

Viele der im Sterben liegenden Menschen bedauern, dass sie nicht genügend Zeit für ihre Freunde hatten.

Fast jeder bereut es, nicht mehr schöne und magische Momente mit den Menschen verbracht zu haben, die einem am Herzen liegen.

Mit wem umgibst Du Dich hauptsächlich? Mit Kollegen, welche Du eigentlich nicht leiden kannst und mit denen Du Dich nicht eine Sekunde abgeben würdest, wenn Du nicht müsstest?

Das Herz will Wachstum und Entwicklung. Dennoch verharren viele Menschen in einer Beziehung, in einer Wohnung, in einer Arbeit, die nicht mehr stimmt und unter der sie leiden.

.

5. “Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein und mehr zu genießen”

Hand aufs Herz: Wie glücklich bist Du aktuell? Und warum ist dies so? Warum sprühst Du nicht vor Glück?

Gib Dir die Antwort selber und denke drüber, nur für Dich alleine, einmal intensiv nach. Vor wie vielen Jahren hast Du Deine Träume und damit Dein Leben begraben?

“Träume nicht dein Leben, sondern lebe Deinen Traum!”

… war einst die Parole in jungen Jahren.

Geldmangel ist der Grund allen Übels.

4 von 5 Dingen die Sterbende bereuen, beruhen auf dem Mangel an Geld.

Es ist absolut unglaublich, dass so viele Menschen heute noch täglich völlig stur, blind und ignorant zur Arbeit rennen und dabei ihr Leben völlig dem ‘Geld verdienen’ unterordnen.

Die ‘Zeit zum Leben’ verschenken, ja verschwenden diese sogar. Nur um auf dem Sterbebett zu jammern, dass es immer am Geld fehlte. Es sollte sich jeder in unserer Gesellschaft, auch Du, darüber Gedanken machen!

Wir haben keine Angst vor dem Sterben, ob mit oder ohne Geld! Das sagen wir zumindest jetzt, denn wir wissen ja nicht, wie sich das anfühlt! Wir glauben jedenfalls nicht, dass wir uns alle im Himmel wiedersehen.

Wir denken, dass durch den Tod, das “Ich-Bewusstsein” ausgelöscht ist, so wie es vor der Geburt nicht existiert – da schließt sich der Kreis des Lebens.

Deshalb haben wir von der Alpenschau.com es uns zum Lebensmotto gemacht:

Wir lieben und leben jetzt!

5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen



Quelle: Bronnie Ware – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Fast jeder Mensch hat sich schon einmal gefragt, was nach dem Tod mit uns passiert. Sind Verstorbene traurig, wenn wir sie nicht oft genug auf dem Friedhof besuchen? Beobachten sie ständig unser tägliches Leben? Faszinierende Einblicke in das Schicksal unserer verstorbenen Angehörigen… Hier weiter.

„Eigentlich leben, das heißt, sich zu verändern, zu entwickeln und zu transformieren. Jeder Tag bietet die Gelegenheit dazu“. Sylvester Walsh zeigt in kurzen Eintragungen, Gedanken und Impulsen, wie wir gerade in schwierigen Zeiten Spiritualität in unseren Alltag bringen können. Denn bewusster leben heißt auch, deutlicher zu spüren, wer wir wirklich sind und was im Leben wirklich wichtig ist – Hier weiter.

Huna bedeutet wörtlich das verborgene Geheimnis. Wer dieses Geheimnis kennt, kann sein Schicksal nach seinen Wünschen gestalten. Mit dem Urwissen des hawaiianischen Schamanismus kann jedere seine eigenen Kräfte gezielt einsetzen, um Gesundheit, Glück, Wohlbefinden und Erfolg zu erlangen – Hier weiter.

Wer einen lieben Menschen verloren hat, ist in Aufruhr. Zu sortieren, was alles im Inneren geschieht, fällt da schwer. Halt und Sicherheit in diesem unwegsamen Gelände geben kurze, wohltuende Rituale, wirksame Übungen sowie Impulse, die zum Nachdenken einladen. Sie unterstützen zudem dabei, im Alltag Trittsteine zu etablieren, die die schwere Zeit der Trauer Schritt für Schritt wieder leichter machen – Hier weiter.

Wenn eine geliebte Person geht, löst das neben der eigentlichen Trauer vielfältige Gefühle wie Schmerz, Ohnmacht, Verzweiflung, Einsamkeit, Wut, Unverständnis, Ängste und Zweifel aus. Auch wenn der Tod zum Leben dazugehört, ist der Abschied und das, was danach kommt, für die meisten von uns eine große Herausforderung und eine der schwersten Phasen im Leben – Hier weiter.

Hinter einem undurchdringlichen Schleier verbirgt sich, was nach dem Tod mit uns geschieht. Penny McLean, die ohne diesen »Schleier« geboren wurde, kann sich jedoch an die immateriellen Dimensionen erinnern, aus denen wir kommen und in die wir zurückgehen werden. Detailliert beschreibt sie, was ab dem Moment des Sterbens erlebt wird, wie die Seele zu einzelnen Planetensphären reist und sich auf die nächste Inkarnation auf der Erde vorbereitet – Hier weiter.

Die Evolution des Lebens ist weniger ein Kampf ums Dasein, sondern vielmehr ein notwendiger Schritt in der kosmischen Entwicklung, die ohne Geist und Bewusstsein undenkbar wäre… hier weiter.

Dieses Buch ist eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und ein Weckruf an den Rebellen, der in jedem Menschen schlummert. Das Manifest für dein Leben! Hier weiter.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

Was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? Diese Frage stellt sich jeder Mensch irgendwann. Dazu gehören Fragen wie: Warum bin ich hier? Woher komme ich? Wege, die zum Ziel führen… für ein erfülltes Leben! Hier weiter.

Das Leben kann manchmal eine Herausforderung sein! Umso hilfreicher, wenn sich uns Leuchtsterne zur Orientierung bieten, die uns im Alltag und in Krisenmomenten den Weg erhellen. Wie man seine Kraftquellen, die jeder von uns in Form seiner Werte in sich trägt, aktivieren und nutzen kann, erfährst du hier.

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob beim Corona-Virus, beim Genderthema, beim Klimawandel oder bei so etwas Banalem wie dem Älterwerden: Wir müssen die Natur bekämpfen und nicht nur das: Wir müssen sie besiegen. Wilfried Nelles unternimmt in diesem Buch einen psychologischen Streifzug durch die aktuellen Themen unserer Zeit und beschreibt die lebensfeindliche Haltung, die sich darin ausdrückt – Hier weiter.

Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen – Hier weiter.

Sie wollen Stromkosten sparen? Ein Stück weit unabhängig sein von staatlichen Gängelungen, Energiepreissteigerungen und Energiemultis? Ein einfacher Weg sind dabei sogenannte Balkonkraftwerke – Hier weiter.

Der Krieg in der Ukraine mit Lieferengpässen und teils extremen Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln haben einen Großteil der Bevölkerung kalt erwischt. Wie legt man einen Notvorrat an und was muss dabei beachtet werden? Wie kocht man ohne Strom, welche Kochmöglichkeiten gibt es und wie kommt man mit dem Vorrat möglichst lange aus? Wie kann man frische Ware haltbar machen?

Profitieren Sie von dem Wissen eines echten Experten, der Ihnen hilft, die kommenden Aufgaben in Zeiten der Krisen zu bewältigen – Hier weiter.

Warum hat sich die Diagnose »Geschlechtsdysphorie« im vergangenen Jahrzehnt von einem verschwindend seltenen Leiden zu einer Epidemie unter Mädchen im Teenageralter gewandelt? Die Journalistin Abigail Shrier präsentiert schockierende Statistiken und Geschichten aus Familien, um zu zeigen, dass die westliche Welt zu einem fruchtbaren Boden für einen »Transgenderwahn« geworden ist, der nichts mit echter Geschlechtsdysphorie zu tun hat – Hier weiter.

Überall auf der Welt verschwinden Menschen spurlos. Immer wieder. Die Anzahl der Fälle geht in die Tausende. Aber diese Menschen verschwinden nicht einfach so, etwa weil sie ein neues Leben beginnen wollen, weil sie Selbstmord begehen oder weil sie in irgendein Loch fallen. Sie verschwinden spurlos – und es kann jedem passieren! Hier weiter.

Die in Kolloiden enthaltenen kleinsten Bestandteile von Metallen haben eine erstaunliche Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Mit einer Reihe von Metallen wie Gold, Silber oder Magnesium lassen sich Kolloide herstellen – hier zur Anleitung.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr – hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?

Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Blog via E-Mail abonnieren

sogar Krebs – Hier weiter.