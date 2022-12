Vollmondphase: Mondkraft heute 7. Dezember 2022 – Mond in Zwillinge am Portaltag

Die Mondkraft heute führt an diesem Portaltag in eine unruhige Vollmondphase zum Vollmond in Zwillinge. Sonne und Uranus sorgen für unberechenbare Handlungen. Stellen wir die Weichen für unser Leben neu! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in Steinbock – Sonne Quadrat Uranus – Vollmondphase zum Vollmond in Zwillinge – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von der allgemeinen Unruhe nicht anstecken!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Vollmondphase zum Vollmond in Zwillinge

Wir befinden uns in der Vollmondphase zum Vollmond in Zwillinge, der morgen bereits um 5.09 Uhr seine ganze Wirkung entfalten wird, so dass viele von uns schon heute spürbar von der Vollmond-Stimmung angesteckt werden. Allerdings haben wir es durch die Mondkraft heute am Portaltag mit einer eher unruhigen Vollmondphase zu tun, die darauf hinweist, dass beim morgigen Vollmond nicht alles umgesetzt werden kann, was wir uns vorgenommen haben. Während durch die luftig-leichten Energien des Zwillinge-Mondes die Stimmung allgemein von Freude am Kontakt und Austausch geprägt ist, sollten wir Vorsicht und Achtsamkeit vor den wankelmütigen Einflüssen walten lassen.

Es zeigen sich die 2 Gesichter des Zwillinge-Mondes und so müssen wir immer wieder mit Unruhe und Zerrissenheit rechnen. Wir sind zwar durch die Zwillinge-Energie sehr empfänglich für kollektive Kräfte, ausserdem mitfühlend, hilfsbereit und kreativ, aber durch die sich ausbreitende nervöse Stimmung dabei nicht sehr konstant. Fallweise bringen wir heute überhaupt nichts zustande und dann wieder, wie getragen von einer Welle kosmischer Inspiration, wird alles blitzschnell erledigt.

.

.

Wir haben nun allerdings die Gelegenheit, tieferen Wahrheiten auf die Spur zu kommen und können die Vollmondphase für Recherchen oder zur Klärung von offenen Fragen nutzen. Allerdings kann es durch Herrscherplanet Merkur, der ja gestern in den Steinbock gewechselt hat, zu Unklarheiten, Missverständnissen oder Fehlinterpretationen kommen. Die verstärkte Kommunikationsfähigkeit, die dem Mond in Zwillinge allerdings eigen ist, ist uns in dieser Vollmondphase dennoch sehr hilfreich, um anderen unsere Sicht der Dinge verständlich zu machen und vor allem in unseren Beziehungen die eine oder andere Meinungsverschiedenheit auszuräumen, bevor die Situation eskalieren kann. Bereiten wir uns sorgfältig auf einen aufwühlenden Vollmond in Zwillinge vor!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute in der Vollmondphase zum Vollmond in Zwillinge

Sonne und Uranus verlangen durch eine Quadratstellung in dieser Vollmondphase besondere Achtsamkeit, da es in allen Lebensbereichen zu Spannungen kommen kann. Unter diesem negativen Aspekt kann es durchaus vorkommen, dass wir alle unsere Pläne über den Haufen werfen und alles zunichte machen, was wir uns bereits mühevoll aufgebaut haben. In unseren Partnerschaften kann das unberechenbare Verhalten sogar zu Trennungen führen. Wir werden auch auf Menschen oder Umstände treffen, die Stress in unser Leben bringen.

Die rebellische Natur von Uranus kommt verstärkt zum Vorschein und wir verweigern dabei alles, was von uns erwartet wird. Wenn wir uns von diesem negativen Einfluss leiten lassen, müssen wir mit vielen Konfrontationen und Hindernissen rechnen. Dieses Sonne-Uranus-Quadrat stellt zudem den Abschied vom Gewohnten in den Raum und wir spüren eine innere Unruhe, die sich durch Reizbarkeit oder Nervosität bemerkbar macht.

Rechnen wir also in dieser Vollmondphase damit, dass nichts so läuft, wie wir es für uns vorgesehen haben. Plötzliche Änderungen stehen im Vordergrund, die uns regelrecht aus der Bahn werfen können. Wir besitzen zwar viel Einfallsreichtum, jedoch fehlt uns für die Umsetzung unserer Ideen die nötige Durchsetzungskraft. Vieles wird deshalb auch beim morgigen Vollmond im Sand verlaufen.

Sorgen wir für innere Ruhe, um der Unberechenbarkeit keinen Raum zu geben!

.

..

Mond in Zwillinge



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

*****

.

.

*****

.

.

*****

.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir grübeln über Dinge, die wir nicht ändern können, werden immer wieder von der Vergangenheit eingeholt oder halten an Menschen und Dingen fest, die uns nicht guttun? Loslassen, sich selbst lieben, positiv denken – das ist leicht gesagt, fällt im Alltag aber oft erstaunlich schwer. Erstelle jetzt deine persönliche „Loslass-Checkliste“ und arbeite sie Tag für Tag ab!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Die Bekämpfung von Schädlingen auf den Blättern unserer Zimmerpflanzen ist nun besonders effektiv.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute in der Vollmondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

