Vollmondphase: Mondkraft heute 6. März 2023 – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute schickt den Mond in der Jungfrau in die Vollmondphase zum Vollmond in Jungfrau. Sonne und Uranus schenken die Chance zur Veränderung und sorgen für unerwartete Glücksfälle. Merkur verleitet zu Unwahrheiten und Fehlinterpretationen. Bringen wir Klarheit in unser Leben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in Fische – Sonne Sextil Uranus – Mond Oppostion Merkur – Vollmondphase zum Vollmond in der Jungfrau.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Achten wir auf plötzlich Eingebungen, die uns neue Sichtweisen vermitteln, um selbst schwierige Situationen meistern zu können!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau in der Vollmondphase

Wir befinden uns mit dem Jungfrau-Mond heute bereits in der Vollmondphase zum Vollmond in Jungfrau, der morgen am 7. März um 13.42 Uhr seine volle Wirkung entfalten wird und der reinigenden Sonne in Fische gegenübersteht. Die Mondkraft heute lädt uns in dieser Vollmondphase dazu ein, die richtigen Prioritäten zu setzen und unseren Detailfragen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Wir sind auch dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen. Sorgen wir jedoch bei all den Planungsarbeiten und alltäglichen Belangen immer wieder für eine gute Balance zwischen Geist und Körper. Nutzen wir den Jungfrau-Mond in der Vollmondphase, um Klarheit und Ordnung in alle Lebenssituationen zu bringen. Gehen wir dabei achtsam, ruhig und analytisch vor.

.

.

Der Jungfrau-Mond in der Vollmondphase eignet sich dafür, alles was die letzte Zeit nicht wirklich rund gelaufen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Versuchen wir, alles in geregelte Bahnen zu bringen und alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat. Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte von uns verabschiedet werden und beim morgen stattfindenden Vollmond in der Jungfrau den heilenden und reinigenden Energien übergeben werden. Nehmen wir uns in der Vollmondphase zudem die nötige Zeit für alles, was wir noch voranbringen wollen, denn wir besitzen die Fähigkeit, aus unserem Gefühl heraus unsere Erkenntnisse der letzten Tage zu verarbeiten und nutzbringend anzuwenden. Lassen wir uns in dieser Vollmondphase auf neue Lebenswege führen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau in der Vollmondphase

Wir können heute in der Vollmondphase besonders von einem kraftvollen Sextil zwischen der Sonne in Fische und Uranus im Stier profitieren. Bei dieser Verbindung treffen die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Wandlungskraft von Uranus. Wir dürfen uns über eine positive Wendung freuen, die unser Leben bereichert und für so manche Überraschung sorgen wird.

Wir zeigen uns sehr entschlossen, wenn es um die Umsetzung von Ideen geht und stehen allem Neuem sehr offen gegenüber. Daher führen wir einige Unternehmungen erfolgreich durch, die andere gar nicht erst wagen würden, so dass unser Werdegang nicht aufzuhalten ist. Es ergeben sich auch plötzliche Lebenswendungen, Orts- und Berufswechsel, die jedoch meist positiv sind und deshalb in Erwägung gezogen werden sollten.

Am frühen Abend müssen wir uns vor Merkur in acht nehmen, der als Herrscherplanet der Jungfrau normalerweise für eine klare Denkweise sorgt. Da er jedoch in Opposition zum Mond in der Jungfrau steht, wird sich vor allem die Kommunikation schwierig gestalten. Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten.

Nutzen wir die Chancen, die uns Sonne und Uranus schenken!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Topfen wir alle Pflanzen um, die nur schwach wurzeln, und düngen wir sie etwas bei Bedarf.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir heute keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

