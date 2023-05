Vollmondphase: Mondkraft heute 4. Mai 2023 – Mondpause zum Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute führt durch die aufwühlende Mondpause zum Mond im Skorpion in eine unruhige Vollmondphase zum morgen stattfindenden Vollmond im Skorpion. Negative Einflüsse legen einige Steine in den Weg. Drosseln wir unser Tempo! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.33 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mondpause – Mond Opposition Jupiter – Venus Opposition Neptun – Mond Quadrat Pluto – Vollmondphase zum Vollmond im Skorpion. .

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Halten wir unsere Emotionen unter Kontrolle!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Skorpion

Wir geraten heute kurz vor der Mondpause zum Mond im Skorpion, die um 11.18 Uhr beginnt, in ein Spannungsfeld, das für einen radikalen Stimmungswechsel sorgen wird. Verantwortlich dafür ist die eher kritische Energie von Jupiter, der in Opposition zum Mond steht. Die Opposition ist einer der wichtigsten Aspekte, bei dem die beiden Planeten 180 Grad auseinander stehen. Sie stehen sich also genau gegenüber. Das Wesen der Opposition liegt in einer offenen, sichtbaren Gegensätzlichkeit mit hoher Spannung und gilt daher in der Astrologie als typischer Konfliktaspekt.

Wir verhalten uns deshalb provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird. Nur wenn wir kompromissbereit sind, können wir größere Zerwürfnisse verhindern.

Aber gerade die heute wirkende Mond Jupiter Opposition kann letztlich das „Salz in der Suppe“ sein. Die Reibungen, die diese Verbindung in uns und in unserem Leben auslöst, machen uns auch kreativ und sind ein wesentlicher Antrieb, um etwas im Leben zu bewegen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Nach der Mondpause sorgen dann vor allem Venus und Neptun für massive Störungen, die ebenfalls in Opposition zueinander stehen. Unter diesem Aspekt hegen wir viele Träume, die dem Unbewussten entspringen und meist nicht mit der Realität vereinbar sind. Wir gehen diesen Sehnsüchten nach, ohne die Konsequenzen unseres Handelns zu bedenken und neigen dazu, vor der Realität die Augen zu verschließen. Immer wenn Liebesplanet Venus bei einem Spannungsaspekt ihre Hände im Spiel hat, werden sich die negativen Energien auch in unserem Liebesleben ausbreiten. Wir sind uns über die eigenen Gefühle nicht recht im Klaren und es taucht eine Unzufriedenheit in der Partnerschaft auf, ohne dass ein triftiger Grund vorhanden ist. Unser Liebes- und Eheleben wird auch durch einen Mangel an Ehrlichkeit und Offenheit gestört, denn wir neigen dazu, zwischenmenschliche Beziehungen im Verborgenen zu führen und persönliche Dinge zu verschweigen. Deshalb kann so mancher der Verlockung nicht widerstehen und trifft sich zu romantischen und geheimen Stunden. Setzen wir unsere bestehende Partnerschaft nicht leichtfertig aufs Spiel!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion in der Vollmondphase

Nach der Mondpause treten wir auch bereits in die Vollmondphase zum intensiven Vollmond im Skorpion ein, der morgen um 19.35 Uhr seine ganze Kraft entfalten wird. Wir steuern in dieser Vollmondphase auf einen kosmischen Höhepunkt zu, denn der Vollmond wird von einer partiellen Mondfinsternis begleitet, wobei sich viele Angelegenheiten konkret manifestieren können. Wir werden jedoch zu spüren bekommen, dass Wertvorstellungen und Ideale in Spannung geraten.

Es herrschet jedoch während der gesamten Vollmondphase eine unterschwellige Unruhe und ein starker Drang nach Veränderungen, wofür der rückläufige Pluto im Wassermann als Herrscherplanet des Skorpions die Verantwortung trägt, da er im Quadrat zum Mond im Skorpion steht.

Da wir heute auch in Resonanz mit bisher gemachten Erfahrungen kommen, fällt die Auflösung der unangenehmen Gefühle besonders schwer. Auseinandersetzungen und Machtthemen können uns zusätzlich belasten, so dass wir in dieser Vollmondphase zum Vollmond im Skorpion immer wieder für Entspannungsmomente sorgen sollten.

Wir suchen durch die Tiefgründigkeit von Pluto nach dem Sinn des Lebens und neigen dazu, in allen Bereichen vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Lassen wir unser altes Karma hinter uns und verstellen wir uns nicht länger den Weg in eine von Wärme getragene Zukunft.

Die Kräfte der Vollmondphase eröffnen völlig neue Perspektiven, für die es sich zu kämpfen lohnt!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt.

Löwenzahn-Extrakt – vegan >>>.

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

MorgenStund in Bio-Qualität bietet durch seine Wurzelkraft einen wohlschmeckenden Hirse-Buchweizen-Brei mit Amarant, Ananas, Apfel, Kürbiskernen, Sonnenblumenkernen sowie süßen Mandeln und schenkt einen starken Start in einen guten Tag für die ganze Familie. Vor allem für diejenigen, die auf Gluten verzichten möchten oder müssen, ist MorgenStund das ideale glutenfreie Frühstück.

Starte deinen Tag mit der Vielfalt der Natur!

MorgenStund – vegan (bio) >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Ob Salben, Öle, Tinkturen oder Tees – viele Naturheilmittel lassen sich mit Ringelblume, Salbei, Rotklee und anderen Kräutern und Pflanzen aus dem eigenen Garten oder Balkon einfach selber herstellen. Für Husten, Schnupfen, Heiserkeit, bei Schlafstörungen und Regelbeschwerden sowie vielen weiteren Wehwehchen des Lebens bietet die Naturapotheke alles für einen gesunden Alltag.

Die Apotheke vor deiner Haustür >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

.

Führen wir ein Leben, in dem wir einfach sein dürfen, statt immer nur leisten oder funktionieren zu müssen. Erlauben wir unserer Seele echte Übergangszeiten, statt von einer Sache zur nächsten zu hetzen.

Lebensfreude-Kartenset >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Da die Tage wieder wärmer und wärmer werden, sollten wir die Temperaturanpassung trainieren. Dabei helfen Wechselduschen. Morgens zum Schluss fünfmal kurz auf kalt, viermal auf warm drehen und dabei den Duschkopf jeweils von Füßen und Händen langsam Richtung Herz bewegen.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.