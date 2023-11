Vollmondphase: Mondkraft heute 26. November 2023 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute führt mit einem zukunftsweisenden Stier-Mond in die Vollmondphase zum Vollmond in den Zwillingen. Neptun stärkt die Intuition. Uranus weist auf gravierende Veränderungen hin. Lassen wir alles los, was uns am Weiterkommen behindert! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mond Sextil Neptun – Mond Konjunktion Uranus – Vollmondphase zum Vollmond in den Zwillingen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jetzt ist die Zeit gekommen, sich aus Unsicherheiten und Ängsten zu befreien – geben wir dem Drang zu Veränderung und Neubeginn nach!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Stier in die Vollmondphase zum Vollmond in in den Zwillingen, der morgen am 26.11. ab 10.00 Uhr stattfindet. Bereits heute können wir damit beginnen, alle alten Strukturen, Menschen, die uns Kraft kosten und Verbindungen die unsere Energie schwächen, aufzulösen. Für unseren weiteren Weg brauchen wir die Freiheit, das heißt frei zu sein von allem Belastenden und allem, was sich in unserem Leben wie ein Kampf anfühlt.

Generell sind wir aber in dieser Vollmondphase eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und können nur wenig Positives sehen. Wir legen unseren Fokus vermehrt auf das, was problematisch und schwierig ist. Außerdem konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten.

Wir erleben auch eine aufwühlende und anstrengende Zeit, da wir immer wieder in die Tiefen der Seele geführt werden, was durchaus zu emotionalen Belastungen führen kann. Wir sind nun aufgefordert, uns endgültig den Schatten der Vergangenheit zu stellen und alte, überholte Muster aufzulösen. Es beschleunigen sich zudem diejenigen Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben.

.

.

Neptun verbindet sich am Vormittag zu einem harmonischen Sextil mit dem Mond im Stier, bevor am Nachmittag die Stimmung deutlich kippen wird. Da wir bei diesem Aspekt über eine ausgeprägte Intuition verfügen sind wir fähig, unser Unterbewusstsein mit unseren bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen. Zudem gelingt es uns, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen, weshalb wir Lügner und Blender direkt enttarnen. So wissen wir intuitiv, wie wir in bestimmten Situationen am besten reagieren sollten.

Da wir unsere Umgebung sehr sensibel und daher verstärkt wahrnehmen, besitzen wir auch die Fähigkeit, die Vorhaben anderer bereits im Voraus zu erspüren, wenn nicht sogar vorherzusehen. Es entsteht manches Mal sogar der Eindruck, als könnten wir Gedanken lesen. Grundsätzlich macht uns dieser Aspekt sehr sensibel, ­anziehend und träumerisch und es zeigt sich ein Hang zu einem angenehmen und leichten Leben.

Bleiben wir bei der Verwirklichung von Plänen realistisch!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier in der Vollmondphase

In Acht nehmen müssen wir uns heute in der Vollmondphase vor Uranus, der am späten Nachmittag durch eine nicht sehr vorteilhafte Konjunktion zum Mond im Stier seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.

Die Uranus zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.

Wir sollten allerdings bei dieser Mond-Uranus-Verbindung auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns jetzt blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig. Wir haben zwar beim morgen stattfindenden Vollmond keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man nicht den Verstand ausschalten.

Bereiten wir uns sorgsam auf einen aufwühlenden Vollmond in den Zwillingen vor!

.

.

Mondkraft heute mit Neptun in den Fischen



.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

.

*****

.