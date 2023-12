Vollmondphase: Mondkraft heute 26. Dezember 2023 – Mondpause zum Mond im Krebs

Die Mondkraft heute am 2. Weihnachtsfeiertag führt in die Vollmondphase zum Vollmond im Krebs. Eine energieraubende und herausfordernde Mondpause zum Mond im Krebs bringt schwierige kosmische Einflüsse mit sich. Gehen wir achtsam durch diesen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.16 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Opposition Mars – Mond Quadrat Neptun – 2. Weihnachtsfeiertag – Stefanitag – 2. Rauhnacht – Vollmondphase zum Vollmond im Krebs.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause bremst uns in allen Bereichen aus, da der Mond seine Kraft verliert und uns während dieser Zeit keine positive Unterstützung bieten kann – Entspannung ist heute angesagt!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Krebs

Es erwartet uns heute vorerst ein kraftloser und unmotivierter 2. Weihnachtsfeiertag, da uns die Mondpause zum Mond im Krebs, die um 8.37 Uhr beginnt und erst mit dem Mondwechsel um 16.16 Uhr endet, nicht in Schwung kommen lässt. Da auch der rückläufige Merkur noch einmal so richtig Fahrt aufnimmt, erwartet uns ein sehr schwieriger Tag.

Während der gesamten Mondpause werden uns keine kosmischen Energien unterstützen, deshalb sollten wir uns keinen großen Herausforderungen stellen und uns auch nichts vornehmen, was mit Kraft verbunden ist. Außerdem müssen wir mit vielen Belastungen und Beschränkungen rechnen, die sich auf die Gesundheit negativ auswirken können. Die Unfall- und Verletzungsgefahr ist heute ebenfalls erhöht, so dass wir besonders achtsam durch diesen Tag gehen sollten.

Da der Mond während der Mondpause in Opposition zu Energieplanet Mars steht, der uns deshalb keine Kraftreserven zur Verfügung stellen wird, gehören Verzögerungen und Beschränkungen heute zur Tagesordnung. Zudem müssen wir mit Rückschlägen durch bereits vermeintlich überwundene Probleme rechnen.

Durch den Einfluss von Mars verhalten wir uns zudem provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird. Daher kommt es aufgrund unterschiedlicher Ansichten oft zu heftigen Diskussionen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Neptun bringt zusätzliche Belastungen während der Mondpause mit sich, da er im Quadrat zum Mond steht. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

Neptun kann zudem täuschend oder verunsichernd wirken. Er weckt die Sehnsucht nach einer idealen Welt, die leicht in eine unrealistische Traumwelt führen kann. Die Gefahr dabei ist, dass wir dazu neigen könnten, uns eine eigene heile Welt zu schaffen.

Sorgen wir während der Mondpause für ausreichend Entspannung!

.

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute in der Vollmondphase zum Vollmond im Krebs

Der Vollmond im Krebs wirft als Julmond in dieser Vollmondphase seine Schatten voraus, da er morgen am 27. Dezember bereits um 1.34 Uhr stattfindet. Achten wir deshalb verstärkt auf unsere Träume, denn diese können gerade in dieser Vollmondphase ein wertvoller Wegweiser sein.

Die Vollmondphase wird jedoch dazu führen, dass viele emotionale Freisetzungen durch die Atmosphäre fließen, etwas, das nicht jeder voll genießen kann, da es die Verletzlichkeit aller beeinflussen wird. Struktur und Gefühle stehen im deutlichen Widerstreit, aber auch Befindlichkeiten und Notwendigkeiten werden als gegensätzlich erlebt.

In dieser Vollmondphase zum Vollmond im Krebs wird einiges durcheinandergewirbelt, da die emotionalen Energien für eine Achterbahn der Gefühle sorgen, was sich auf alle Sternzeichen auswirken wird. Wir müssen mit extremen Stimmungsschwankungen rechnen, denn die Emotionen können uns nahezu überrollen und auch verdrängte Gefühle treten plötzlich an die Oberfläche.

Wir sind allerdings dazu aufgefordert, unsere Gefühle ernst zu nehmen, sie zuzulassen und uns mehr um unser Wohlbefinden zu kümmern. Somit lassen sich auch Erfahrungen und Emotionen des letzten Jahres besser verarbeiten und können in der Vollmondnacht der Transformation übergeben werden.

Nutzen wir die Vollmondphase zum Vollmond im Krebs, um über Vergangenes nachzudenken und dadurch wichtige Rückschlüsse für die Zukunft zu ziehen!

.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

.

Mond im Krebs in der Vollmondphase



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation. Die Ethno Health Apotheke >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Stress ist in unserem Leben fast zur Normalität geworden. Dabei kann es so einfach sein, im stressigen Alltag kurze Ruhepausen einzulegen und den Stress-Level deutlich zu reduzieren. Diese innovative Methode, den Vagus-Nerv zu aktivieren, sorgt für wahre Tiefenentspannung! Die Vagus-Meditation >>>

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Verbringen wir den Tag mit Menschen, die uns am Herzen liegen. Allerdings sollten wir uns ein oder zwei Stunden Zeit für uns selbst nehmen und vergangene Ereignisse Revue passieren lassen.

. Wie schön könnte das Leben sein, wenn… Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel. Robert Betz gibt uns eine konkret umsetzbare »Betriebsanleitung« an die Hand, die uns das Leben aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten lässt. Bringe dein Herz wieder zum Singen >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Liebe – Wir brauchen nun Liebe, Zuwendung und Zärtlichkeit. Verwöhnen wir unsere Liebsten!

Beruf/Karriere – Meiden wir Stress und Hektik im Job, denn all das kann sich rasch auf den Magen schlagen!

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Mondkraft heute am 2. Weihnachtsfeiertag in der Vollmondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.

Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Christinas Visionen – Heilende Gedanken und viele mehr!

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.