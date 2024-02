Vollmondphase: Mondkraft heute 23. Februar 2024 – Merkur in Fische

Die Mondkraft heute führt während der kräfteraubenden Mondpause in die Vollmondphase zum Vollmond in der Jungfrau. Der Wechsel von Merkur in Fische verleiht der Kommunikation eine sensible und friedvollere Energie. Verabschieden wir uns von negativen Gedanken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in den Fischen – Merkur in Fische – Mondpause – Vollmondphase zum Vollmond in der Jungfrau.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Achten wir auf plötzlich Eingebungen, die uns neue Sichtweisen vermitteln, um selbst schwierige Situationen meistern zu können!

Mondkalender und Mondkraft heute – Vollmondphase – Mondpause

Wir starten heute mit einer langen und energieraubende Mondpause in den Tag, die bereits um 5.19 Uhr früh begonnen hat und erst heute Nacht um 2.39 Uhr mit dem Zeichenwechsel zum Mond in der Jungfrau endet. Wir werden in allen Bereichen erst einmal ausgebremst, denn die Mondpause beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Löwen nichts mehr zu spüren sein wird.

Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns müde und ausgelaugt fühlen. Diese Mondpause zum Mond in Jungfrau kann sehr anstrengend werden, denn wir fühlen uns allgemein schwermütig, träge und antriebslos.

Wir sind deshalb aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, denn durch die energieraubende Mondpause in der bereits spürbaren Vollmondphase zum Vollmond in der Jungfrau ist dies besonders wichtig, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

.

.

Wir sind in dieser Vollmondphase dazu aufgefordert, alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat. Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte von uns verabschiedet werden und beim morgen stattfindenden Vollmond in der Jungfrau den heilenden und reinigenden Energien übergeben werden.

Nehmen wir uns in der Vollmondphase zudem die nötige Zeit für alles, was wir noch voranbringen wollen, denn wir besitzen die Fähigkeit, aus unserem Gefühl heraus unsere Erkenntnisse der letzten Tage zu verarbeiten und nutzbringend anzuwenden.

Lassen wir uns in dieser Vollmondphase auf neue Lebenswege führen!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in Fische

Am Vormittag wechselt Merkur in die Fische und schenkt uns eine lebhafte Phantasie sowie die Fähigkeit zum photographischen Gedächtnis, denn alle Gedanken und Erinnerungen können vor dem inneren Auge detailgetreu wieder hergestellt werden. Wir sind mit Merkur in Fische auch in höchstem Maße intuitiv und telepathisch veranlagt.

Es wird uns mitunter jedoch sehr schwer fallen, der Realität standzuhalten, da wir uns gerne in Träumereien verlieren. Da Merkur im Fische-Zeichen auch für gehörige Verwirrung sorgen kann, sollten wir immer darauf bedacht sein, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Es können zudem verdrängte Gefühlsmuster an die Oberfläche kommen und es wird nun von uns gefordert, diese zu erkennen und sich von ihnen zu befreien.

Allerdings sind wir sehr starken Gefühlsschwankungen ausgesetzt, was besonders den sensiblen Menschen unter uns ganz schön zu schaffen machen kann, da zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt nur ein schmaler Grat liegt. Aber auch diejenigen, die klare Ansagen lieben und Entscheidungsfreudigkeit von anderen erwarten, werden mit dieser verträumten Zeitqualität so ihre Schwierigkeiten haben.

Entscheidungen werden nicht mit dem Verstand, sondern aus dem Bauch heraus gefällt. Da wir für alle Einflüsse offen ist, neigen wir zu einer gewissen Inkonsequenz und Unbeständigkeit. Achten wir darauf, dass dies nicht ins Negative umschlägt, da wir sonst zu sehr den Kontakt zum nüchternen Alltag verlieren.

Lassen wir die sensiblen und friedvollen Energien von Merkur in Fische in alle Kommunikationen einfließen!

.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche verfahrene Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

. Gegen Ärger, Stress, Burnout, Frust und Neid greift Gabrielle Bernstein auf alte spirituelle Weisheiten zurück, verpackt in eine Sprache, die man heute versteht. Sie hilft uns mit Meditationen und Übungen, den Alltagsstress zu reduzieren. Glück ist kein Zustand, sondern eine Entscheidung!. Du bist dein Guru >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein.

Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Zimmerpflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich, wollen gefallen und andere verführen.

Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich!

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

