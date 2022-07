Vollmondphase: Mondkraft heute 12. Juli 2022 – Mondpause zum Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute führt mit einem quergestellten Neptun durch eine kräfteraubende Mondpause zum Mond in Steinbock. Die Vollmondphase lässt bereits die Herausforderungen des bevorstehenden Vollmond im Steinbock ahnen. Hinterfragen wir unser Handeln! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.02 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond in Schütze zum Mond in Steinbock– aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Wassermann – Mond Quadrat Neptun – Mondpause – Vollmondphase zum Vollmond im Steinbock.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Rücksichtnahme und Zurückhaltung sind heute angesagt! Überstürzen wir nichts, sondern gehen alles etwas langsamer an!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Steinbock

Nach den vorwärtsstrebenden und lebensverändernden Energien, die uns die Mondkraft mit dem Vollmond und dem Mond im Schützen zur Verfügung gestellt hat, werden wir heute in unserer Aufbruchstimmung deutlich ausgebremst, denn wir starten mit einer belastenden Mondpause zum Mond in Steinbock in den den Tag, die uns von 6.01 Uhr bis 14.03 Uhr vor Herausforderungen stellt, die es zu bewältigen gilt.

Wie immer bremst uns die Mondpause in vielen Bereichen aus, da uns die Kraft für Aktivitäten fehlt und wir nicht richtig in Schwung kommen werden. Seien wir zudem darauf gefasst, dass während der gesamten Mondpause ein negativ eingestellter Neptun für Verwirrung und innere Zerrissenheit sorgen kann.

Wir werden durch die Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Steinbock auch emotional sehr aufgewühlt und sind dazu aufgefordert, unser Handeln zu hinterfragen. Außerdem könnte die Identität neu überdacht werden müssen. Womit identifizieren wir uns und wie steht es um das Verhältnis Selbst- und Fremdbestimmung?

.

.

Der negative Einfloss von Neptun verstärkt den Energiemangel, den die Mondpause auslöst und ruft zudem Minderwertigkeitsgefühle, Unzufriedenheit, starke seelische Er­regung, verworrene Geschichten und falsche Vorstellungen hervor. Wir neigen außerdem zur Selbstsucht, sowie zu Betrug und Täuschung.

Doch auch wenn während der Mondpause zum Mond im Steinbock nicht alles so reibungslos klappt wie erhofft, können wir gerade hierdurch eine Entwicklung machen, die uns in Richtung Wahrhaftigkeit führt. Vertrauen wir unserer Intuition, denn dann können wir in Bereiche vordringen, zu denen andere keinen Zugang haben.

Gehen wir in uns und kommen zur Ruhe!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock in der Vollmondphase

Nach der Mondpause treten wir mit dem Mond im Steinbock in die Vollmondphase zum herausfordernden Vollmond im Steinbock ein, der morgen am 13. Juli 2022 um 20.39 Uhr stattfinden wird. Es wird zwar durch den Mond im Steinbock unsere Ausdauer und unser Pflichtbewusstsein gestärkt, um alle Aufgaben angehen zu können, jedoch sind wir dabei nicht sehr konstant, denn aufgrund der eher anstrengenden Vollmondphase bringen wir heute fallweise überhaupt nichts zustande und dann wieder, wie getragen von einer Welle kosmischer Inspiration, wird alles blitzschnell erledigt.

Wir haben während dieser Vollmondphase zum Vollmond in Steinbock allerdings die Gelegenheit, tieferen Wahrheiten auf die Spur zu kommen und können die Mondenergien für Recherchen oder zur Klärung von offenen Fragen nutzen. Es ist jedoch Vorsicht und Achtsamkeit gefordert, denn es besteht durchaus die Gefahr von Unklarheiten, Missverständnissen oder Fehlinterpretationen, da das Mond Neptun Quadrat auch nach der Mondpause für Unstimmigkeiten sorgen kann.

Seien wir also bei der Mondkraft heute in dieser Vollmondphase zum Vollmond in Steinbock darauf gefasst, dass viele und gänzlich unterschiedliche Situationen für Verwirrung und innere Zerrissenheit sorgen können. Zudem dürfte ein Zwiespalt in unseren Gefühlen eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren.

Am besten kommen wir durch die Vollmondphase zum Vollmond in Steinbock, wenn wir uns bemühen, uns selbst gegenüber so ehrlich wie möglich zu sein!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf





.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Energien sind zwar in dieser Vollmondphase zum Vollmond im Steinbock ein wenig herausfordernd, und doch bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Schädlingsbekämpfung, Unkrautjäten und die Aussaat von Wurzelgemüse sind jetzt sehr zu empfehlen.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Auch für die Haut- und Nagelpflege ist diese Mondphase perfekt geeignet.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond im Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

