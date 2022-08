Vollmondphase: Mondkraft heute 11. August 2022 – Venus in Löwe

Die Mondkraft heute sorgt in der Vollmondphase zum Vollmond im Wassermann durch Sonne und Uranus für unberechenbare Handlungen. Venus in Löwe befeuert die Liebe und das Leben. Bewahren wir unsere Lebensfreude! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann– aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Sonne Quadrat Uranus – Vollmondphase zum Vollmond im Wassermann

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Alltagsroutine ist selten so unattraktiv wie an Wassermann-Tagen. Sorgen wir für kleine Fluchten!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann in der Vollmondphase

Sonne und Uranus verlangen durch eine Quadratstellung in der Vollmondphase besondere Achtsamkeit, da es in allen Lebensbereichen zu Spannungen kommen kann. Unter diesem negativen Aspekt kann es durchaus vorkommen, dass wir alle unsere Pläne über den Haufen werfen und alles zunichte machen, was wir uns bereits mühevoll aufgebaut haben.

In unseren Partnerschaften kann das unberechenbare Verhalten, das dem Sonne Uranus Quadrat zuzuschreiben ist, sogar zu Trennungen führen. Wir werden auch unberechenbare Menschen oder Umstände treffen, die Stress in unser Leben bringen. Die rebellische Natur von Uranus, der Herrscherplanet des Wassermanns, kommt bei diesem Quadrat zur Sonne verstärkt zum Vorschein und wir verweigern dabei alles, was von uns erwartet wird.

Wenn wir uns von diesem negativen Einfluss leiten lassen, müssen wir mit vielen Konfrontationen und Hindernissen rechnen. Dieses Sonne-Uranus-Quadrat stellt zudem den Abschied vom Gewohnten in den Raum und wir spüren eine innere Unruhe, die sich durch Reizbarkeit oder Nervosität bemerkbar macht.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Rechnen wir also in dieser Vollmondphase damit, dass nichts so läuft, wie wir es für uns vorgesehen haben. Plötzliche Änderungen stehen im Vordergrund, die uns regelrecht aus der Bahn werfen können. Auch ist es möglich, dass wir schneller als sonst die Beherrschung verlieren und uns in unserem freien Handeln eingeschränkt fühlen.

Wir besitzen zwar viel Einfallsreichtum, jedoch fehlt uns für die Umsetzung unserer Ideen die nötige Durchsetzungskraft. Vieles wird deshalb auch beim morgigen Vollmond im Sand verlaufen. Allgemein gesehen löst der Spannungsaspekt zwischen Sonne und Uranus massive Widerstände gegen alles und jeden aus.

Sorgen wir für innere Ruhe, um der Unberechenbarkeit keinen Raum zu geben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Venus in Löwe

Die Mondkraft heute erweckt durch den wichtigen Zeichenwechsel der Venus vom sensiblen Krebs in den feurigen Löwen unsere Lebenslust und wir können uns nun den schönen Dingen des Lebens zuwenden. Venus in Löwe beeinflusst jedoch vor allem unsere Beziehungen und Partnerschaften positiv, deshalb sollten wir uns bis 5. September immer wieder Zeit für die Liebe und das Leben nehmen. Es werden uns während dieser Zeit der Löwe-Venus viele angenehme Tage das Leben und die Liebe versüßen.

Es zeigt sich bei der Venus in Löwe allerdings auch ein Hang zum Luxus und wir träumen von einem sorglosen Leben auf hohem Niveau. Jetzt will man sich nicht mit No-Name-Produkten oder Sonderangeboten zufrieden geben, denn Qualität ist enorm wichtig. Achten wir jedoch darauf, dass wir nicht über unsere finanziellen Verhältnisse leben.

Allgemein gesehen macht uns die Venus in Löwe also leidenschaftlich und anziehend, verleiht uns aber auch Liebesglück und wir haben zudem ein gutes Händchen für die Erziehung von Kindern. Wir sind gesellig und spielen gerne, haben Freude an schönen Dingen und einen sicheren Sinn für Kunst. Doch auch das persönliche Alltagsglück wird von der Venus-Energie gefördert.

Zudem genießen wir es, Beachtung und Bewunderung zu erhalten, was ja typisch für den Löwen ist. Bei Applaus blühen wir regelrecht auf, wobei wir diesen tatsächlich erlangen können, denn eine gewisse künstlerische Begabung ist gleichfalls mit dieser Planetenstellung angezeigt.

Wenden wir uns ganz der Liebe und den schönen Dingen des Lebens zu!

.

Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit!

Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen.

L-Lysin aus pflanzlicher Fermentation >>>.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Reduziertes Glutathion ist die bioaktive Form von Glutathion und besteht aus den drei Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Es kommt in jeder Zelle unseres Organismus vor, besonders in den Mitochondrien, den »Kraftwerken unserer Zellen«. Glutathion ist eine wichtige, vom Körper normalerweise selbst hergestellte Substanz. Mit zunehmendem Alter, unausgewogener Ernährung und durch Umwelteinflüsse, kann die körpereigene Produktion jedoch abnehmen.

Hochwertiges Glutathion in Premium-Qualität >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gerne selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der elektrischen Getreidemühle legen wir selbst die Grundlage für eine gesunde, nährstoffreiche und genussvolle Ernährung!

Elektrische Getreidemühle >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Diese Zeitqualität steht für eine gesteigerte Sensibilität und unterstützt den Zugang zu unserer intuitiven Seite. Finden wir eine gute Balance zwischen unserem Verstand und unserer Intuition, die momentan sehr gut funktioniert.

.

Eine bewusste Ernährungsumstellung fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die spirituellen Fähigkeiten und die Selbstheilungskräfte. Diese Ernährungstipps – von Superfood-Snacks bis Chakra-Smoothies – stärken direkt die spirituellen Sinne und Fähigkeiten!

Nähre deine Intuition >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>>

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können alle Pflanzen umtopfen, die keine Wachstumskraft mehr haben, da sie schneller anwurzeln und sich wieder erholen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut!

Natürlich entschlacken und entgiften >>>

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.