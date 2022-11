VOLLMOND: Mondkraft heute 8. November 2022 – Vollmond im Stier – Blutmond – Mondfinsternis

Die Mondkraft heute wird durch den Vollmond im Stier als Blutmond von gegensätzlichen Kräften beherrscht und kann schicksalhafte Veränderungen auslösen. Die Mondfinsternis verstärkt die herrschenden Energien und schenkt die Kraft der Transformation. Handeln wir nicht zu impulsiv! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: Vollmond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Skorpion – Blutmond – Mondfinsternis.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Vollmond beeinflusst nicht nur das Wetter, sondern auch Körper und Psyche. Wundern wir uns deshalb nicht, wenn wir heute besonders reizbar sind – Suchen wir immer wieder nach Ruheinseln und üben wir uns in Gelassenheit!

Mondkalender und Mondkraft heute – Vollmond im Stier

Der Vollmond im Stier bringt ein gewaltiges Potential mit sich, wird jedoch durch die Sonne im Skorpion von gegensätzlichen Kräften beherrscht, da die Qualitäten von Vollmond und Sonne aufeinander prallen. Der Skorpion verlangt Loslassen und Transformation, der Stier jedoch beharrt auf Festhalten. Da uns allerdings der Vollmond mit einem besonderen Energieschub beschenkt, werden wir eine enorme Kraft verspüren, die uns vorwärts bringt und uns zudem beflügelt, alles Alte und Belastende hinter uns zu lassen.

Während die Sonne im Skorpion für Transformation und Heilung steht, fördert der Stier die Liebe zu uns selbst. Nutzen wir die Energie vom Vollmond im Stier, um uns über Dinge klar zu werden, die uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. Keine Mondphase unterstützt uns besser als diese, um alles was uns belastet der Auflösung übergeben zu können. Die gestaltende Kraft des Tierkreiszeichen Stier hilft uns auch dabei, dass wir alle gefassten Pläne nun in die Tat umzusetzen können.

Wir haben auch ein hervorragendes Gespür, den richtigen Riecher und eine enorm verfeinerte Intuition. Jetzt „riechen“ wir, wenn etwas nicht passt und vor uns geheim gehalten wird. Und das können wir auch noch in den kommenden Wochen gut nutzen. Dieser Vollmond bringt aber auch einige tiefgreifende Veränderungen mit sich und kann für viele von uns eine drastische Wende im Leben darstellen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Dieser Vollmond im Stier hat zwar durch die tiefgründige Skorpion-Energie der Sonne eine starke transformierende und heilende, aber auch eine extrem herausfordernde Energie. Es geht vor allem darum zu erkennen, wo uns Ängste, Zwänge und alte Glaubensmuster daran hindern, unseren natürlichen Rhythmus wieder zu finden. Wir müssen deshalb eine Balance zwischen Sicherheit und Beständigkeit sowie „sich einlassen“ und „loslassen“ finden. Fragen wir uns deshalb immer wieder: Was sollte festhalten werden? Was sollte losgelassen werden? Lassen wir uns mutig auf alles Neue ein und beenden wir, was einem erfüllten Leben im Wege steht!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Blutmond-Vollmond im Stier und totale Mondfinsternis

Der Vollmond im Stier wird von einer Mondfinsternis begleitet und ist dadurch als Blutmond noch intensiver spürbar. Ein Blutmond entsteht immer genau dann, wenn eine totale Mondfinsternis während eines Vollmonds stattfindet. In der Astrologie symbolisiert der Blutmond bzw. die totale Mondfinsternis vor allem Transformation, auch wenn die Finsternis bei uns dieses Mal leider nicht zu sehen ist. Ob Lachflash mit guten Freunden, Herzschmerz oder einfach mit sich selbst zufrieden sein — Der Mond verkörpert unsere Gefühlswelt, unser inneres Kind und emotionalen Bedürfnisse. Ein Blutmond kann daher schnell einmal für Gefühlschaos sorgen.



Noch nicht über den/die Ex hinweg, mehr spürbare Gefühle für eine Affäre oder Verhaltens- und Glaubensmuster, die uns immer noch ausbremsen – Der Blutmond bringt alles an die Oberfläche und gibt uns die Chance Altes aufzuarbeiten, die Gefühle zu sortieren, aber auch alles, was nicht passt, einfach loszulassen. So können wir Platz für neue Abenteuer, Glück und Menschen schaffen, die uns guttun.

Neubeginn, frischer Wind, Kickstart… jetzt ist die Zeit dafür, ganz zu seinem neuen Ich zu stehen!

.

Das Astrologische Jahresbuch ist auch im Marsjahr 2023 ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft dabei, die Richtung der persönlichen Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2023 >>>.

..

Mit TCM durch die Wechseljahre



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Jeder von uns kennt die Momente, in denen man ein wenig Ruhe oder Seelenbalsam benötigt. Die Zeit, in der wir leben, bringt uns immer wieder an unsere Grenzen und erfordert unsere ganze Kraft. Es gibt so viele unterschiedliche Situationen, in denen jedoch Räuchern uns von dem ganzen Ballast befreien kann und uns wieder näher zu uns führt.

Hausapotheke des Räucherns >>>.

.

*****

.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da!

Er schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen, bevor er vergriffen ist >>>

.

***** .

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Advent gilt als die Zeit der Vorfreude und großen Erwartungen. Doch in einer Welt, die von Krisen und Umbrüchen gezeichnet ist, sind diese 24 Tage oft gefüllt mit Stress und Konflikten, Sorgen und Einsamkeit. Der Lebensfreude-Adventkalender schenkt aufbauende Denkanstöße, Inspirationen und Weisheitsgeschichten für alle, die die dunklen Tage des Jahres mit Lebensfreude füllen und Kraft tanken wollen.

Für Momente, in denen ein Stern deine Seele erleuchtet!

Lebensfreude-Adventkalender >>>.

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Vollmond-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

Der beste Zeitpunkt für Wünsche an den Mond ist jetzt! Im Einklang mit den lunaren Kräften können wir auf allen Ebenen wachsen, denn für jede Lebensphase und jedes Anliegen gibt es eine passende Mondzeremonie.

Wunderschön gestaltet und reich an Tipps sowie Empfehlungen für Kristalle und ätherische Öle ist dieses Buch ein Muss für »Mondsüchtige«!

Mond- Rituale – Wirken mit der Kraft des Mondes >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Heil-Trank Selleriesaft >>>

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen von Zimmerpflanzen, da die Pflanzen rasch wieder anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

.

.

NUTZE DIE HEILKRAFT DER NATUR >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.