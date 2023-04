VOLLMOND: Mondkraft heute 6. April 2023 – Vollmond in der Waage

Die Mondkraft heute am Gründonnerstag mit dem Vollmond in der Waage löst durch die Sonne im Widder hochexplosive Energien aus und beleuchtet die tief verborgenen Ängste. Pluto fordert Transformation und Loslassen in diesem Wandlungsprozess. Gehen wir mit Vorsicht voran und überstürzen nichts! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: Vollmond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Stier – Ostervollmond – Frühlingsvollmond.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

“Die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Innern eines jeden von uns liegt” – Hippokrates. Nutzen wir die Vollmond-Energie zur Heilung von Körper und Geist.

Mondkalender und Gründonnerstag-Mondkraft heute – Vollmond in der Waage – Ostervollmond – Frühlingsvollmond

Dem heute stattfindenden Vollmond in der Waage, der bereits ab 6.36 Uhr als Frühlingsvollmond und Ostervollmond seine Intensität spüren lässt, steht die Sonne im Widder gegenüber, die uns durch ihre stürmischen Energien dazu verleitet, allzu forsch nach vorne streben zu wollen. Unverarbeitete, nicht abgeschlossene Geschichten könnten zudem rund um den Vollmond in der Waage aus dem Unbewussten heftig in unser Bewusstsein drängen, verbunden mit Enttäuschung und Schmerz.

Prüfen wir alles, was nun dringend losgelassen werden muss, damit wir mit der Vergangenheit abschließen können, wobei wir auch unsere Beziehungen einer Analyse unterziehen müssen. Dieser Vollmond steht allerdings im Quadrat zu Pluto im Steinbock, der uns mit Macht- und Ohnmachtsthemen in Kontakt bringt und dazu drängt, das loszulassen, was für uns bedeutungslos geworden ist.

Kämpfen wir nicht dagegen an, sondern geben dem Drängen in diesem Wandlungsprozess nach. Wenn wir bereit sind, alte Verletzungen und Glaubenssätze loszulassen, können wir eine tiefe Transformation erfahren. Wir wandeln uns von innen nach außen, was eine starke Auswirkung darauf hat, wie wir zukünftig agieren.

.

.

Durch die intensiven und transformierenden Vollmond-Energien verändert sich zugleich die Art und Weise, wie wir uns selbst und unser Leben wahrnehmen. Dieser Wandlungsprozess eröffnet bislang ungeahnte Möglichkeiten, da sich unser Bewusstsein verändert, wir mit unserer Seele verbunden sind und dadurch auch mit einer Kraft, die uns vorher nicht zur Verfügung gestanden hat. Beobachten wir dabei unser Inneres und lassen alles, was sich in uns vollzieht, einfach nur geschehen. Betrachten wir es mit dem Herzen und versuchen nichts mit dem Verstand zu ergründen, was nun vor sich geht. Nutzen wir diesen fordernden Vollmond in der Waage, der stark unter dem Siegel der Erkenntnis liegt, um alles zu verstärken, was uns wichtig ist. Bringen wir Klarheit in unsere Erwartungen, Wünsche und Ideen – Setzen wir alles jedoch langsam um und vermeiden Hauruck-Aktionen!

Kosmische Energie der Gründonnerstag-Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Waage – Frühlingsvollmond – Ostervollmond

Die intensiven Energien, die der Vollmond in der Waage mit sich bringt, müssen sich auch körperlich manifestieren und daher ist es heilsam, dieser Kraft ein Ventil zu geben, um Dampf abzulassen, wobei sich der kämpferische Mars, der ebenfalls beim heutigen Vollmond seine Kräfte entfaltet, uns dieses Ventil bietet. Mars ist aber auch der Planet der körperlichen Kraft und für die Abwehrkräfte zuständig. Schenken wir diesen Mars-Energien deshalb entsprechende Aufmerksamkeit – dann können wir dadurch auch unsere Abwehrkräfte stärken.

„Gut Ding will Weile haben “ sollte jedoch bei der Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Waage unser Motto sein, denn erst wenn wir sorgfältig alles gegeneinander abgewogen haben, erhalten wir den notwendigen Energieschub, um anstehende Probleme lösen zu können und Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die uns beim vorwärts kommen blockieren.

Überschätzen wir unsere Möglichkeiten nicht, auch wenn manches sehr rosig aussieht. Mit hochtrabenden Plänen und vorschnellen Entschlüssen könnten wir nämlich völlig daneben liegen und eine Bruchlandung erleben. Bemühen wir uns deshalb, sorgfältig zu planen und uns vor wichtigen Handlungen das nötige detaillierte Wissen anzueignen.

Die Samen, die wir bei diesem Vollmond in der Waage setzen, werden nachhaltig wachsen – Setzen wir diese weise ein!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

.

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nicht alle Stürme kommen, um dein Leben zu verwüsten und durcheinander zu wirbeln. Manche kommen, um dir den Weg freizumachen. Und manchmal muss es krachen, damit es richtig weitergehen kann!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Zimmerpflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

