VOLLMOND: Mondkraft heute 25. März 2024 – Vollmond in der Waage – Halbschatten-Mondfinsternis

Die Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Waage löst durch die Sonne im Widder hochexplosive Energien aus und beleuchtet die tief verborgenen Ängste. Die Halbschatten-Mondfinsternis verstärkt die herrschenden Energien und schenkt die Kraft der Transformation. Handeln wir nicht zu impulsiv! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: Vollmond Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in Fische – Lenzmond – Frühlingsvollmond – Mondfinsternis.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

“Die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Innern eines jeden von uns liegt” – Hippokrates. Nutzen wir die Vollmond-Energie zur Heilung von Körper und Geist.

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond in der Waage – Lenzmond

Dem heute stattfindenden Vollmond in der Waage, der um 8.00 Uhr als Frühlingsvollmond seine ganze Intensität spüren lässt, steht die Sonne im Widder gegenüber, die uns durch ihre stürmischen Energien dazu verleitet, allzu forsch nach vorne streben zu wollen. Unverarbeitete, nicht abgeschlossene Geschichten könnten zudem rund um den Vollmond in der Waage aus dem Unbewussten heftig in unser Bewusstsein drängen, verbunden mit Enttäuschung und Schmerz.

Prüfen wir alles, was nun dringend losgelassen werden muss, damit wir mit der Vergangenheit abschließen können, wobei wir auch unsere Beziehungen einer Analyse unterziehen müssen. Dieser Vollmond steht aber auch in Spannung zu Pluto, der uns mit Macht- und Ohnmachtsthemen in Kontakt bringt und dazu drängt, das loszulassen, was für uns bedeutungslos geworden ist.

Kämpfen wir nicht dagegen an, sondern geben dem Drängen in diesem Wandlungsprozess nach. Wenn wir bereit sind, alte Verletzungen und Glaubenssätze loszulassen, können wir eine tiefe Transformation erfahren. Wir wandeln uns von innen nach außen, was eine prägnante Auswirkung darauf hat, wie wir zukünftig agieren.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.



Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Durch die intensiven und transformierenden Vollmond-Energien verändert sich zugleich die Art und Weise, wie wir uns selbst und unser Leben wahrnehmen. Dieser Wandlungsprozess eröffnet bislang ungeahnte Möglichkeiten, da sich unser Bewusstsein verändert, wir mit unserer Seele verbunden sind und dadurch auch mit einer Kraft, die uns vorher nicht zur Verfügung gestanden hat.

Beobachten wir dabei unser Inneres und lassen alles, was sich in uns vollzieht, einfach nur geschehen. Betrachten wir es mit dem Herzen und versuchen nichts mit dem Verstand zu ergründen, was nun vor sich geht. Nutzen wir diesen fordernden Vollmond in der Waage, der stark unter dem Siegel der Erkenntnis liegt, um alles zu verstärken, was uns wichtig ist.

Bringen wir Klarheit in unsere Erwartungen, Wünsche und Ideen – Setzen wir alles jedoch langsam um und vermeiden Hauruck-Aktionen!

.

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Waage – Frühlingsvollmond

Der Vollmond im Stier wird von einer partiellen Mondfinsternis begleitet und ist dadurch noch intensiver spürbar. In der Astrologie symbolisiert die Mondfinsternis vor allem Transformation, auch wenn die Finsternis dieses Mal den Mond nur zu einem kleinen Teil verdunkeln wird. Ob Lachflash mit guten Freunden, Herzschmerz oder einfach mit sich selbst zufrieden sein — Der Mond verkörpert unsere Gefühlswelt, unser inneres Kind und emotionalen Bedürfnisse. Der Vollmond kann daher schnell einmal für Gefühlschaos sorgen.



Noch nicht über den/die Ex hinweg, mehr spürbare Gefühle für eine Affäre oder Verhaltens- und Glaubensmuster, die uns immer noch ausbremsen – Der Vollmond in der Waage bringt durch die Halbschatten-Mondfinsternis alles an die Oberfläche und gibt uns die Chance Altes aufzuarbeiten, die Gefühle zu sortieren, aber auch alles, was nicht passt, einfach loszulassen. So können wir Platz für neue Abenteuer, Glück und Menschen schaffen, die uns guttun.

Dieser besondere Vollmond ermöglicht es durch die Mondfinsternis auch, uralte, unbewusste Pakte endlich aufzulösen, denn karmische Knoten können jetzt durchtrennt werden. Es ist ein idealer Zeitpunkt, um sich von karmischen Belastungen zu befreien, die einem das Leben oft so schwer gemacht haben.

Um diese magische Mondmacht zu nutzen sollte man sich am Abend, wenn die Mondfinsternis am intensivsten ist, etwas Zeit nehmen und in eine Meditation einzutauchen. Beobachten wir, welche Gefühle und Gedanken in uns aufsteigen und welche positiven Bilder die negativen alten Gedanken ersetzen. Tragen wir diese neuen Erkenntnisse in unser Bewusstsein.

Neubeginn und frischer Wind im Leben… jetzt ist die Zeit dafür, ganz zu seinem neuen Ich zu stehen!

.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Camu–Camu ist eine außergewöhnliche Frucht aus dem Amazonasgebiet Perus und besticht durch ihren Vitamin-C-Gehalt, der höher ist als in jeder anderen uns bekannten Pflanze. Die Camu-Camu-Frucht hat sogar 60 Prozent mehr Vitamin C als zum Beispiel Acerola und ist ein echter Booster für das Immunsystem!

BIO-Camu-Camu Kapseln >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Manuka Honig ist ein verblüffend vielseitiges und wirkungsvolles Heilmittel und gehört in jede Hausapotheke.

Manuka Honig wirkt gegen Bakterien, gegen Viren und gegen Pilze, ist ausserdem antiseptisch, antioxidativ und wundheilend. Halsschmerzen, Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündungen, sowie Bronchialerkrankungen können mit diesem heilkräftigen Honig ebenfalls therapiert werden.

Heilkräftiger Manuka-Honig >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Der Prozess des Erwachens ist grundsätzlich in jedem von uns angelegt – es ist die Rückkehr zu unserem natürlichen Seins-Zustand. Nutzen wir diese Erkenntnisse, indem wir uns immer mehr von der Identifikation mit unserem Ego lösen und in Verbindung mit unserem wahren Selbst treten.

.

Wer Klarheit über den Sinn und Zweck seiner Existenz hat, ist wirklich am Leben und schwingt in Harmonie mit dem Kosmos. Bestseller-Autorin Lumira bringt uns in diesem Live-Vortrag auf den Weg der Selbsterkenntnis. Sie hilft uns, unser einzigartiges Talent zu finden, unsere Ziele richtig zu formulieren und Visionen aus der Zukunft zu empfangen.

Erfülle deinen Seelenplan >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Waage einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.