VOLLMOND: Mondkraft heute 18. März 2022 – Vollmond in der Jungfrau

Die Vollmond Mondkraft heute sorgt mit dem Vollmond in der Jungfrau und der Sonne in Fische für gegensätzliche Energien. Neptun in Fische aktiviert unbewusste Themen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: Vollmond in Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Überdenken wir aufgrund der Unruhe, die der Vollmond heute auslösen kann, alle Schritte ganz genau, bevor wir wichtige Entscheidungen treffen und neue Projekte beginnen!

Mondkalender und Vollmond Mondkraft heute – Vollmond in der Jungfrau

Die Vollmond Mondkraft heute stellt uns ab 08.14 Uhr ganz unter den Einfluss des reinigenden Vollmond in der Jungfrau und Sonne in den Fischen, wobei wir die Vollmond-Impulse am Abend besonders intensiv nutzen können. Dieser Vollmond in Jungfrau wird zudem von Neptun in Fische begleitet, der uns durch erhöhte Empfindsamkeit auf unsere unbewussten und verdrängten Lebensthemen aufmerksam macht und uns auffordert, alles loszulassen, was uns innerlich immer wieder aufgewühlt hat.

Der Vollmond in der Jungfrau ist jedoch durch den Einfluss der Sonne in Fische mit Gegensätzen durchtränkt, was zu zahlreichen Spannungen führen kann, die uns innerlich sehr aufwühlen werden. Freiheit versus Sicherheit – Vertrauen versus Kontrolle – Loslassen versus Festhalten – Seelisches versus Körperliches – Kopf versus Herz… unsere vorrangige Aufgabe muss deshalb sein, die Vollmond-Energien mit den gegensätzlichen Kräften der Sonne zu verbinden.

.

.

Die Vollmond Mondkraft wird es uns sicherlich nicht ganz einfach machen, die Kräfte der ordnungsliebenden Jungfrau mit den sensiblen Kräften der Fische-Energie in Harmonie zu bringen. Der gegenseitige Austausch von Sonne und Mond kann jedoch jetzt eine gute Balance schaffen, wenn wir die Energien des Vollmond in der Jungfrau bewusst anwenden.

Nutzen wir die Impulse der Vollmond Mondkraft, um ein gutes Gleichgewicht zwischen Verstand und Gefühl herzustellen, denn nur so können wir erkennen, wo es sich um reine Illusion handelt und was tatsächlich machbar ist.

Stärken wir bei diesem Vollmond unser inneres Gleichgewicht, denn dann können wir die gegensätzlichen Energien zur Transformation und Auflösung von Blockaden positiv nutzen!

Kosmische Energie der Vollmond Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Jungfrau

Die Achtsamkeit der Jungfrau und das Mitgefühl der Fische treffen bei diesem Vollmond zusammen und bringen die Möglichkeit tiefer Heilung. Veraltete Verhaltensmuster und schlechte Angewohnheiten können wir deshalb klar erkennen, was es uns leichter macht, diese abzulegen. Nutzen wir deshalb auch die Heilkraft der Jungfrau und fokussieren wir uns auf alle Aktivitäten, die der Gesundheit dienen, denn die Vollmond Mondkraft mit ihren reinigenden Energien wird sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirken.

Wir müssen lediglich darauf achten, dass die Spannungen, die der Vollmond in der Jungfrau durch die gegensätzlichen Energien auslöst, nicht unsere Unruhe und Rastlosigkeit wachsen lassen, denn dann können uns selbst Kleinigkeiten enorm frustrieren. Wem es jedoch gelingt, in solchen Momenten bewusst innezuhalten, kann auch in zunächst unangenehmen Situationen seine Position klären und Strategien für die nächsten Schritte entwickeln.

Die Vollmond Mondkraft möchte uns mit dem Vollmond in der Jungfrau dabei tatkräftig unterstützen – Wir müssen allerdings empfänglich für die positiven Energien sein!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

***** .

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Vollmond-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Vollmond Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesundheits-Tipp – Beginnen wir jetzt mit einer Blutreinigungs- oder Entschlackungskur und verwenden dabei Brennnesseltee, denn dieser ist nun hochwirksam.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Topfen wir alle Zimmerpflanzen um, die mehr Platz brauchen, dann gedeihen sie besonders üppig.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tages-Tipp – Schalten wir einfach alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Vollmond Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir gänzlich aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

