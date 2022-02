Valentinstag: Mondkraft heute 14. Februar 2022 – Mond in Löwe – Merkur in Wassermann

Die Valentinstag-Mondkraft heute schenkt nach einer kurzen Mondpause durch den Mond in Löwe positive Energie, Lebensfreude pur, Optimismus, Lebensenergie und Selbstbewusstsein. Merkur in Zwillinge bringt neue Ideen und eine innovative Denkweise mit sich. Lassen wir die Liebessterne heller leuchten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.18 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond in Löwe – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne – Mondpause – Merkur in Zwillinge – Valentinstag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns am heutigen Valentinstag von den Liebesenergien leiten!

Mondkalender und Valentinstag-Mondkraft heute – Mond in Löwe

Bevor Merkur in Zwillinge das kosmische Zepter übernimmt, wechselt der Mond nach einer kurzen und kaum belastenden Mondpause in den kraftvollen Löwen. Viele von uns spüren die positive Energie, die uns in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt, wobei der Mond in Löwe auch noch für die nötige Lebensenergie und Lebensfreude pur sorgen wird. Mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein und getragen von Optimismus können wir durch die Mondkraft heute am Valentinstag in allen Bereichen erobern und brillieren – auch in der Liebe. Natürlich wissen wir dabei genau, wie wir ein strahlendes Lächeln und unsere Anziehungskraft am besten einsetzen können.

Es fließen uns positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir durch ein gestärktes Selbstbewusstsein alle Hürden überwinden können, die sich vor uns aufbauen. Beim Mond in Löwe lebt zudem unsere kreative Ader auf. Nutzen wir diese Chance, wenn wir privat etwas gestalten wollen. Auch im beruflichen Bereich können wir uns heute mit unseren Ideen erfolgreich einbringen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Der Drang nach Befreiung aus allem was uns einengt oder einschränkt wird übermächtig. Unsere Bereitschaft neue Wege zu gehen und dabei auch mutig etwas zu wagen sind ebenfalls sehr ausgeprägt. Nutzen wir daher die Gelegenheit, um etwas völlig Neues auszuprobieren – es wird uns zu ungeahnten Erfolgen führen.

Positive Energie, Lebensfreude, Lebenskraft, Freiheit, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und neue Wege – all dies wird uns die Valentinstag-Mondkraft heute zum Geschenk machen. Wir müssen diese positiven Einflüsse nur zu nutzen wissen und zupacken, wenn sich Chancen eröffnen, die uns mit der dynamischen Kraft des Löwe-Mondes auf einen erfolgreichen Weg des Wandels führen können.

Nutzen wir die kreativen Impulse!

Kosmische Energie der Valentinstag-Mondkraft heute mit Merkur in Zwillinge

Am Abend wechselt Merkur in die lebehaften Zwillinge, wo er bis zum 10. März unsere Gedanken beflügelt und für neue Einsichten sorgen wird. Die Kommunikation wird ebenfalls durch die luftig-leichten Zwillinge-Energien belebt, was eine heitere und beschwingte Stimmung zur Folge hat. Merkur in Zwillinge richtet unsere Gedanken auch auf die Zukunftsplanung aus und unterstützt uns dabei, alles was wir anpacken zu einem erfreulichen Abschluss zu bringen.

Der Kontakt und der Austausch mit Gleichgesinnten sind uns durch Merkur in Zwillinge sehr wichtig. Dabei geht es aber nicht darum, immer gleicher Meinung sein zu müssen, sondern vielmehr um gleiche Ziele, die uns verbinden. Es können hierbei ganz unterschiedliche Sichtweisen zu einem Konzept verwoben und gemeinsame Ideen entwickelt werden.

Merkur in Zwillinge hat jedoch nicht nur seine positiven Seiten, denn unsere Gedanken springen hin und her, so dass es uns manches Mal schwer fallen wird, uns auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Da wir gedanklich auch ab und zu in die Vergangenheit abschweifen, ist es besonders wichtig, den Blick konsequent nach vorne zu richten. Die Wirklichkeit des Seins erfahren wir nämlich nur dann, wenn wir absolut im Hier und Jetzt sind.

Nutzen wir die Inspirationskraft von Merkur in Zwillinge und schmieden konkrete Pläne für die Zukunft!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>.

..

Valentinstag-Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

Die innovative Aufbereitungstechnologie nutzt das natürliche Prinzip der Osmose, holt das Beste aus unserem Leitungswasser und verwandelt es in gesundes Trinkwasser. Durch die perfekte Kombination der drei integrierten Filter befreit die Wasseraufbereitungsanlage das Leitungswasser von belastenden Schadstoffen und chemischen Rückständen, auch von Viren, Bakterien sowie Pestiziden.

Smardy Blue Wasserbar – für ein gesundes und vitales Leben >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Melatonin wirkt an den wichtigsten Schaltstellen unseres Körpers: in den Zellen, im Hormonsystem, im Nervensystem, im Immunsystem, im Verdauungstrakt, im Gehirn und im Herz-Kreislauf-System.

Die renommierte Gesundheitsexpertin Brigitte Hamann erläutert in gut verständlicher Weise, was Melatonin in unserem Körper bewirkt, wo es uns unterstützt und wo es sogar unentbehrlich ist.

Melatonin – Taktgeber der Gesundheit >>>

Melatonin Dual Plus >>>

Melatonin Einschlaf-Spray >>>

.

***** .

Die ESPRIT Filterkaraffe ist der ideale Wasserfilter für Zuhause. Sein cleveres 4-Stufen-Filtersystem erzeugt Trinkwasser frei von Kalk, Metallen, Medikamentenrückständen und Pestiziden!

Lotus Vita ESPRIT Filterkaraffe >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Ob Vollkornbrot, glutenfreies Brot, Sandwichbrot, süßes Brot oder französisches Brot: unser neuer Brotbackautomat mit hochwertigem Edelstahlgehäuse ist ein wahres Multitalent. Der vielseitige Brotbackautomat zaubert mühelos auch weitere Gaumenfreuden: Selbst gemachte Marmeladen, Joghurt, Kuchen, Nudel- oder Pizzateig. Apfelmus und Aufstriche sind ebenfalls im Handumdrehen frisch auf dem Tisch.

Brotbackautomat >>>.

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Der Mond in Löwe schickt aufbauende Energien und Impulse. Wir müssen nur unser Herz öffnen, sie spüren und in uns aufnehmen. Gehen wir mutig neue Wege und lassen dabei die dynamischen Mondkräfte zum Zug kommen.

.

Das Herz ist unser wichtigstes energetisches Zentrum, der Sitz unserer Weisheit und die Quelle unserer Intuition. Ist das Herz krank, so ist der gesamte Organismus betroffen. Lumira hilft uns dabei, im Lärm des Alltags, wieder die Stimme unseres Herzens zu hören und führt uns in die geheimnisvolle fünfte Herzkammer.

Blockaden lösen – Reinigung – Heilmeditation >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Bei zunehmenden Mond sollte man keine Pflanzen zurückschneiden, das würden sie vermutlich nicht überleben. Obst- und Ziergehölze können hingegen nun veredelt werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

This Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.