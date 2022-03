Ukraine-Russland-Krieg: Führen die Sanktionen zu einer Lebensmittelkrise?

Durch den Krieg in der Ukraine droht uns neben der Energiekrise auch noch eine Lebensmittelkrise.

Die Sanktionen gegen Russland werden die Energie- und Lebensmittelpreise immer weiter in die Höhe treiben und stürzen ganz Europa in eine schwere Versorgungskrise, die uns mit voller Wucht treffen wird.

Russland und die Ukraine sind wichtige Produzenten von Nahrungsmittel-Grundprodukten. Weizen, Mais und Sonnenblumenöl sind beispielsweise einige der wichtigsten Exportgüter. Zudem ist Russland einer der wichtigsten Produzenten von Düngemitteln.

Politisch wird der starken Beeinträchtigung der Lebensmittelversorgung bislang jedoch wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Und gerade das könnte sich bitter rächen.

Immer mehr Menschen erkennen, dass es wichtig ist, einen Notvorrat an Nahrung daheim zu haben. Ob Sie nun Obst oder Gemüse einlegen, verschiedene Konservendosen oder ein paar Langzeitlebensmittel bei sich im Keller lagern – Sie werden für den Notfall bestens gerüstet sein – Sorgen Sie rechtzeitig vor >>>.

Droht eine Lebensmittelkrise?

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine erschüttert die Welt.

Mit der Eskalation der Ukraine-Krise und der sich immer rascher drehenden Sanktionsspirale droht jedoch noch mehr Ungemach auf uns zuzukommen.

Russland und die Ukraine sind wichtige Lieferländer für die weltweite Ernährungsbranche. Denn die beiden Länder zusammen sind beispielsweise für rund 80 Prozent der globalen Exporte von Sonnenblumenöl, 29 Prozent der Weizenexporte und 19 Prozent der Maisexporte der Welt verantwortlich.

Sollte es kriegs- und sanktionsbedingt zu größeren Einschränkungen kommen, würde die Welt nicht nur mit massiven Preissteigerungen bei Erdöl und Erdgas konfrontiert werden, sondern dazu auch noch mit deutlich teureren Lebensmitteln.

Außerdem gehört die Ukraine zu den größten Exporteuren von Gerste, Mais und Raps und besitzt ein Drittel der „schwarzen Erde“. Diese gilt als der weltweit beste Boden. In der Ukraine, der „Kornkammer Europas“, liegen die ertragreichsten Äcker.

Schon jetzt leidet die Welt unter einer Lebensmittelknappheit. Gestörte Lieferketten und Probleme bei der Herstellung von Düngemitteln haben zusammen mit Unwettern und Dürren zu Lieferengpässen und Preissteigerungen geführt.

Weizenpreis auf Rekord-Kurs



Die morgendliche Semmel oder die Scheibe Brot zum Kaffee dürfte bald empfindlich teurer werden.

Die Preise für Weizen haben kräftig angezogen und steuern auf ein Rekordhoch zu. Die Preise für Weizen sind sogar schneller gestiegen als der Ölpreis, berichtet die Handelszeitung.

Die dramatisch steigenden Weizenpreise, werden nicht nur dafür sorgen, dass die Nahrungsmittel-Inflation deutlich anzieht, sondern auch eine Lebensmittelkrise in Europa, im Nahen Osten und dem Rest der Welt auslösen.

Schon jetzt leben wir in einer Zeit, in der sich die Ernährungsunsicherheit aufgrund der Corona-Pandemie mit den staatlich verordneten Maßnahmen und den damit verbundenen globalen Lieferketten-Unterbrechungen erhöht hat. Lebensmittelpreise stiegen bereits drastisch an.

Verschärft sich dieser Trend noch mehr und erhöhen sich beispielsweise auch die Brotpreise weiter, würde das zusammen mit dem starken Anstieg der Energiepreise zahlreiche Regionen der Welt destabilisieren.

Es gibt zwei miteinander verbundene Bedrohungen für die Ernährungssicherheit:

Einerseits eine Nahrungsmittelknappheit, die, wie bereits aufgezeigt, Preissteigerungen auslöst. Und andererseits eine ungerechte Verteilung der verfügbaren Nahrungsmittel. Ein Warnzeichen dafür ist die steigende Zahl von Menschen, die sich an Notfalltafeln wenden.

Aufgrund der Verknappung landwirtschaftlicher Rohwaren beklagen schon jetzt europäische Landwirte die hohen Preise für Grundnahrungsmittel wie Weizen und Reis, die zur Herstellung von Brot, Nudeln und anderer Produkte verwendet werden.

Die Preissteigerungen betragen seit Anfang 2020 bis zu 17 Prozent. Diese erhöhen nicht nur die Verbraucherpreise, sondern treffen gerade jene Menschen noch härter, die schon jetzt kaum über die Runden kommen.

Export von Dünger eingestellt

Berichten zufolge hat das russische Ministerium für Industrie und Handel bereits am Freitag den Export von Düngemitteln eingestellt. Als Grund dafür wurde „ausländische Sabotage“ angegeben.

Das russische Ministerium warnte, dass russische Düngemittel weltweit weit verbreitet sind und eine Verhinderung von Lieferungen das Risiko von Ernteausfällen und infolgedessen auch eine Nahrungsmittelknappheit in West- und Osteuropa, Lateinamerika und Südostasiens mit sich bringt.

„In Anbetracht der aktuellen Situation bei der Arbeit ausländischer Logistikunternehmen und der damit verbundenen Risiken sah sich das russische Industrie- und Handelsministerium gezwungen, den russischen Herstellern zu empfehlen, den Versand russischer Düngemittel für den Export vorübergehend auszusetzen, bis die Spediteure ihren Arbeitsrhythmus wieder aufnehmen und Garantien für die vollständige Erfüllung der Exportlieferungen russischer Düngemittel geben“, so das Ministerium.

Die Düngemittelpreise steigen weltweit an

Das Fachportal „Western Producer“ berichtet beispielsweise davon, dass die Preise für Harnstoff (Urea) bereits um 22 Prozent höher liegen als in der Vorwoche.

Russland ist der weltweit zweitgrößte Produzent von Ammoniak, Harnstoff und Kali und der fünftgrößte Produzent von verarbeiteten Phosphaten. Auf das Land entfallen 23 Prozent der weltweiten Ammoniakausfuhren sowie 14 Prozent der Harnstoff-, 21 Prozent der Kali- und 10 Prozent der verarbeiteten Phosphatexporte.

Russland liefert auch ein Drittel des europäischen Erdgases, des wichtigsten Rohstoffs für die Herstellung von Stickstoffdünger. Deutliche Preissteigerungen dort, sowie ein verknapptes Angebot lassen auch die Produktion massiv verteuern.

Nahrungsmittel werden auch dieses Jahr wieder deutlich teurer

Diese ganzen Entwicklungen führen dazu, dass die Nahrungsmittel auch in diesem Jahr deutliche Preissprünge sehen werden.

Nicht nur wegen der oben genannten Gründe, sondern auch durch den deutlich teureren Transport infolge der steigenden Treibstoffpreise.

Wir haben die Faktoren Produktion (Düngemittel- und Energiepreise), Verknappung (Krieg, Unwetter, Dürren, Krankheiten usw.) und Transport (steigende Energiepreise), die derzeit allesamt nur eine Tendenz unterstützen: höhere Preise.

Die Gefahr einer Lebensmittelkrise

Zur Angst einer weiteren Eskalation des Krieges kommt nun auch noch die Furcht vor einer umfassenden Lebensmittelkrise hinzu, die sich nicht zweieinhalbtausend Kilometer von Deutschland entfernt abspielt, sondern direkt vor der eigenen Haustür.

Sie betrifft das eigene Leben und die eigene Ernährungssicherheit. Überdies belastet der Konflikt den europäischen und insbesondere den deutschen Energiesektor dramatisch.

Obwohl immer wieder betont wird, dass man beim Gas versorgungssicher sei, ist das ein Trugschluss, denn es ist unumstritten, dass Europa von russischem Gas abhängig ist.

Die EU bezieht knapp die Hälfte des Bedarfs aus Russland. Diese Gaslieferungen könnten nicht vollständig kompensiert werden.

Damit wird der Russland-Ukraine-Krieg zu einer unmittelbaren Bedrohung für uns alle!

Quellen: Wochenblick, Report24 und Handelsblatt – Die Alpenschau bedankt sich!

