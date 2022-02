Das Säbelrasseln zwischen Ukraine, Russland und der NATO wird immer lauter.

Seit Tagen wird in den westlichen Nachrichten das Gerücht gestreut, „die Russen“ würden die Ukraine – genauer: den Donbass – invadieren. Bisher ist das nicht geschehen. Und es wird auch so schnell nicht geschehen.

Auf der einen Seite hat laut Medienberichten Putin Hunderttausende Truppen an der Grenze zur Ukraine stationiert, auf der anderen Seite zeigt jedoch die Geschichte, dass man den USA auch nicht trauen darf, da die letzten Kriege alle mit Lügen begründet wurden.

Um was geht es den USA tatsächlich? Was sind die Ziele?

Was passiert und passierte in der Ukraine wirklich und was hat dies mit der Nato-Osterweiterung zu tun?

.

In den westlichen Medien wird viel über Putin geschrieben. Aber Putin kommt praktisch nie selbst zu Wort und wenn doch, dann stark verkürzt. Man kann Putin mögen oder auch nicht, aber man sollte wissen, was Putin selbst zu den drängendsten Fragen unserer Zeit sagt, um die Entscheidung darüber treffen zu können – hier weiter.

Ukraine-Krise: Droht ein Krieg in Europa?

„Die Russen“, um das vorweg zu sagen, haben wenig Interesse einen Krieg in Europa anzuzetteln.

Putin hat einfach klar gemacht, dass es eine rote Linie gibt, die nicht mehr überschritten werden darf. Als damals die deutsche Einigung von allen durchgewinkt wurde, erhielt Russland eine Zusicherung, dass sich die NATO keinen Zentimeter nach Osten bewegen werde.

Diese Zusicherung ist mehrfach und dauernd gebrochen worden. Polen war in die NATO eingetreten, die Ukraine wartet nur darauf. Russland akzeptierte die NATO-Expansion, weil es keine Wahl hatte. Ihm fehlte die politische oder ökonomische Stärke, um sie aufzuhalten, und militärischer Widerstand kam nicht in Frage.

Aber die Russen haben diese Erweiterung niemals als fair, legitim oder tatsächlich als irgendetwas Anderes gesehen als einen Verrat an westlichen Versprechen und als einen Anschlag auf russische Rechte und Interessen.

Mit der Ukraine, die bis zum Stehkragen vollgepumpt mit westlichen Waffen, westlichen Militärs, westlichen Ausbildern und westlichen Krediten ist, steht nun der feindliche Block direkt an der Türschwelle Russlands.

Die Ukraine – eine brisante geopolitische und wirtschaftliche Lage

Die Ukraine ist nicht irgendein kleines unbedeutendes Land irgendwo im Osten.

Von der Fläche her ist das Land mit 603.000 Quadratkilometer nach Russland das zweitgrößte Land in Europa. Es grenzt im Westen an Polen, Ungarn und die Slowakei, im Norden an Weißrussland, im Süden ans Schwarze Meer und im Osten an Russland.

Die lange gemeinsame Grenze mit den russischen Nachbarn spielt im Krieg um die Ostukraine eine entscheidende Rolle. Fällt die Ukraine an die NATO, hat diese einen zweiten, direkten Zugang ans schwarze Meer und damit an den weichen Unterbauch Russlands – und wäre nicht mehr auf den schwierigen Partner Türkei angewiesen.

.

Es begann mit dem Maidan

Dieses Verhängnis eines Krieges schwelt seit dem Euro-Maidan-Aufstand, den Unruhen im Donbass und der Abspaltung der Halbinsel Krim. Der Donbass ist eine Region der Ukraine, in der russischstämmige, russischsprachige Menschen wohnen.

Der Donbass verfügt über Erdgas, Kohle und sehr fruchtbare Schwarzerde. All das und die direkte Grenze der Ukraine zu Polen und Russland war für die USA mehr als attraktiv. Man wollte sich den Zugriff auf all das sichern.

Dass die Maidan-Aufstände vom Westen geplant, gefördert und durchgezogen worden sind, weiß heute jeder, der sich damit beschäftigt hat. Dieselben Scharfschützen, die auf die Regierungstruppen schossen, knallten auch Demonstranten ab, um die Stimmung aufzuheizen.

Als die Europäer etwas kalte Füße bekamen und das so irgendwie mit Bedenken sahen, was da für ein Unheil angerichtet wurde, tat die für Europa zuständige Staatssekretärin des US-amerikanischen Außenministeriums, Victoria Nuland, den kernigen Ausspruch „Fuck the EU“, den ich wohl nicht zu übersetzen brauche.

Nuland spielte eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung eines Putsches in der Ukraine, der einen Bürgerkrieg auslöste, der bisher mehr als 10.000 Menschenleben kostete und über eine Million Menschen vertrieb. Sie spielte auch eine Schlüsselrolle bei der Bewaffnung der Ukraine.

Sie befürwortet radikal erhöhte Militärausgaben, die Erweiterung der NATO, propagiert Feindseligkeit gegenüber Russland und Bemühungen, die russische Regierung zu stürzen.

Russland hätte damals eingreifen können und dem ganzen ein Ende machen, aber tat es nicht. Der demokratisch gewählte Präsident der Ukraine, Wiktor Janukowytsch trat ab. Der „Westen“, genauer die USA, übernahmen mehr oder weniger die Ukraine.





Die USA nahmen sich die Ukraine als Beute

Der damalige Vizepräsident unter Präsident Obama, Joe Biden, hatte freies Feld, in der Ukraine zu schalten und zu walten. Er platzierte als erstes 2014 seinen Sohn Hunter Biden auf den mehr als gut dotierten Posten als Director und Verwalter in der größten ukrainische Gasproduktionsgesellschaft Burisma.

Hunter Biden erschien dort so gut wie nie und hatte auch genau Null Ahnung von diesem Geschäft. Auch ein enger Freund des US-Außenministers John Kerry, Devon Archer und einige andere Amerikaner saßen im Aufsichtsrat der Burisma, aber kein Ukrainer mehr.

Als der ukrainische Generalstaatsanwalt Viktor Shokin wegen Korruption gegen Hunter Biden ermittelte, sorgte Vizepräsident Joe Biden dafür, dass der Staatsanwalt gefeuert wurde und prahlte damit öffentlich vor Fernsehkameras.

Joe Biden setzte einfach die neue, von den Amerikanern eingesetzte Regierung der Ukraine unter Druck, indem er forderte, Shokin innerhalb von sechs Stunden von seinem Posten zu entheben, oder er bekomme die eine Milliarde Dollar nicht, die der Ukraine bereits zugesagt worden waren. Shokin wurde gefeuert.

Und er sagte das 2018 öffentlich. Hier zu hören in diesem Video der BBC:

Der Donbass ist eine ganz eigene Region

Die Anbindung und Besetzung der Ukraine an den Westen war sehr schnell klar zu sehen. Das allein gefiel den russischstämmigen und russisch-freundliche Bewohnern des Donbass nicht.

Sie fühlen sich kulturell eher an Russland gebunden und fühlen sich auch mehr als Russen. Dazu kam, dass auch im Donbass sich ebenfalls US-Amerikanische und andere westliche Firmen sehr für die Schätze des Bodens im Donbassbecken interessierten.

Die Ukraine wird mehr von Oligarchen, als von den gewählten Regionalparlamenten regiert. Und die Oligarchen im Donbass wollten mit den Westlern über die Preise für die Betriebe, (veralteten) Kohleabbaubetriebe, Agrarflächen und Gas verhandeln.

Den Bewohnern wurde gesagt, dass die neuen Herren sie aus den Dörfern und von ihren Feldern vertreiben würden, um an die Bodenschätze und Agrarflächen zu kommen. Dazu war es auch punktuell gekommen. Das versetzte die Leute im Donbass in helle Aufregung und sie protestierten.



Kiews Anti-Terror-Einsatz im Donbass 2014

Die Regierung in Kiew schickte am 16. April Panzer und Soldaten in einen Anti-Terror-Einsatz in den Donbass, um dort für „Ordnung“ zu sorgen.

Die Kiewer Soldaten sahen sich aber nicht Terroristen gegenüber, sondern einfach den Bürgern des Donbass, die die Jungs in den Panzern fragten, ob sie noch alle Latten am Zaun haben. Und das fragten sich die Soldaten dann auch. Man sah ein, dass das Unsinn war und feierte zusammen.

Dieses Vice-Video zeigt Bilder aus Sloviansk.

Unnötig zu sagen, dass diese Unbeugsamkeit der Donbassleute, sich den neuen Bedingungen zu fügen, weder der Regierung in Kiew, noch dem Westen passte.

Man begann, die Donbassleute weltweit als von Russland gelenkte Terroristen darzustellen und die Kiewer Regierung hatte kaum eine Wahl, als neue Truppen hinzuschicken und an der Kontaktlinie zwischen den der mittlerweile ausgerufenen Donetzker Volksrepublik und den Regierungstruppen entstand ein dauernder Stellungskrieg, bei dem die Ortschaften entlang dieser Grenze immer wieder beschossen und angegriffen wurden.

Es gab grauenhafte Bilder von Leichen der Zivilisten, die nach solchen Angriffen auf der Straße lagen, zerfetzte Babies in ihren Kinderwägen, die tote Mutter halb über den umgekippten Wagen hängend. Aber der Donbass gab nicht nach. Bis heute nicht.

Alle Angriffe, alle westlichen Truppen, nichts nützte. Der Donbass hielt die Front – unter Zigtausenden von toten Zivilisten und Kämpfern. Aber auch die Kiewer Armee wurde dramatisch dezimiert. Die schlecht ausgerüsteten Soldaten verbrachten die meiste Zeit damit, sich halb tot zu saufen.

Es war schwierig, neue Soldaten zu rekrutieren, denn auch die Leute in der westlichen Ukrainer hatten wenig Motivation. Ehemänner und Söhne wurden versteckt, um nicht zum Sterben an diese Front geschickt zu werden. Tausende und Abertausende kamen von dort nicht zurück.

Das Land verarmte. Ex-Präsident Petro Poroschenko erhielt derweil Waffenlieferungen vom Westen, die er teilweise an die Oligarchen verscherbelte. Die Oligarchen wiederum standen zum Teil auf der Seite der Donetzker Volksrepubliken. Ihnen ging es immer nur um Machterhalt und gute Geschäfte. Zu letzterem waren sie mit dem damaligen ukrainischen Präsidenten Poroschenko immer bereit.

Der damalige Präsident Poroschenko wurde in der Ukraine als „Schokoprinz“ bezeichnet, da er ein Süßwarenunternehmen besitzt und damit immer noch weiterhin gute Geschäfte mit Russland machte. Sein Vermögen wird auf 1,6 Milliarden Dollar geschätzt. Damit belegt er Platz 7 der ukrainischen Oligarchen-Milliardäre.

Gegen Poroschenko wird wegen Unterstützung des Terrorismus im Donbass ermittelt. Er machte mit den Donetzker und Lugansker Volksrepubliken Kohlegeschäfte. Und er soll dabei mit einem Freund Präsident Putins zusammengearbeitet haben. Die Beweislage soll allerdings „sehr dürftig“ sein.

Natürlich mischte sich auch Russland ein

Russland beschwerte sich, Russland protestierte, schien aber in Sachen Donbass nichts zu unternehmen.

Zwar wurde damals schon ständig behauptet, russisches Militär sei über die Grenze in den Donbass gekommen. Es gab aber keine Beweise. Es gab verwackelte Videos von russischen Panzern, die aber „werweißwoher“ kamen und keinerlei Rückschlüsse auf Zeit und Ort zuließen.

Der Erfolg der Verteidiger des Donbass, meist militärisch unerfahrene Bauern und Zivilisten ist aber nur zu erklären, wenn diese eine erstklassige Ausbildung an Waffen und in Strategie und Taktik erhalten haben.

Ja, sie hatten wohl einige Gewehre und Fahrzeuge der Kiewer Truppen erbeutet, aber damit kann man einen solchen Krieg, der teilweise direkt an der Front klassisch mit Artillerie, teilweise als Partisanen geführt werden muss, nicht über Jahre durchhalten.

Meine Kontakte berichteten, dass es auffallend schnell ging, dass die Männer im Donbass plötzlich hoch versierte Anführer hatten, die sie drillten und hervorragend ausbildeten und dass die Männer sehr schnell oft russische Waffen hatten. Russland selbst habe diese Waffen aber nicht geliefert.

Es sollen Lastwagen von privaten russischen Waffenausstattern in den Donbass gekommen sein. So etwas wie die russischen Versionen von Kettner und Frankonia. Alles, was in die Laster reinging, wurde auch geliefert, heißt es.

Außerdem waren Kämpfer und Ausbilder der „Gruppe Wagner“ (Группа Вагнера – Gruppa Wagnera) im Donbass. Die dürften die Ausbildung der Kampftruppen der Donetzker Volksrepubliken übernommen haben. Laut Medienberichten war diese private „Sicherheitstruppe“ ja auch auf der Krim zu sehen, als dort die Bevölkerung für eine Rückkehr zu Russland votierte.

Eine Insiderseite schreibt dazu:

Die internationale Freiwilligengemeinschaft InformNapalm hat im Lauf des Monitorings und OSINT-Aufklärung (Analyse der Satellitenbilder, Videos von zufälligen Augenzeugen, persönlichen Fotos aus sozialen Netzwerkprofilen russischer Söldner und regulärer Militärangehörigen) über 30 Waffen- und Spezialtechnik-Modelle der Streitkräfte Russlands im Donbass identifiziert.

(…) Der Einsatz von modernsten russischen Waffensystemen im Donbass ist nicht massenhaft – eher werden die neuesten russischen Waffenmodelle im Donbass erprobt. Der Großteil der entdeckten Waffensysteme gehört zu Mitteln der elektronischen Kampfführung und Fernmeldeaufklärung. Diese Art von Waffensystemen kann nur von qualifizierten Spezialisten bedient werden – von regulären russischen Militärangehörigen.

Darum ist die Übergabe dieser Systeme an die Söldner der IBFs (illegale bewaffnete Formationen) ausgeschlossen. Parallel zur Erprobung von neuesten Waffensystemen im Donbass überflutet die militärisch-politische Führung Russlands die besetzten Territorien mit Waffensystemen alter sowjetischer Modifikationen, indem es diese aus den Depots entkonserviert und wieder in Betrieb nimmt.

Warum explodiert die Lage jetzt plötzlich wieder?

Seit 2014 hat sich diese oben in groben Zügen skizzierte Lage nicht mehr sehr verändert. Es war fast schon ruhig geworden.

Dennoch ist die Region ein Pulverfass, schon allein seiner geographischen Lege wegen. In der Ukraine stehen sich der Westen/die NATO und Russland/China direkt gegenüber. Die USA haben den Vorteil, dass die Konfrontationslinie nicht an ihrem Territorium liegt.

Russland kann nicht anders, weil es keine Rückzugmöglichkeit, keinen Spielraum mehr gibt. Die ukrainisch-russische Grenze IST DIE ROTE LINIE. Und hier kann die USA/NATO Russland an die Wand drücken – und tut das gerade auch.

Dass jene Russland-Feindin Victoria Nuland von damals, die treibende Kraft für den Euro-Maidan-Putsch, nun unter Präsident Biden und in dieser Situation wieder für den Posten des Unterstaatssekretärs für politische Angelegenheiten in sein Regierungsteam berufen wird, lässt nichts Gutes ahnen.



Nur – warum jetzt?

Es gibt mehrere Gründe. Die USA sind nicht mehr die Weltmacht Nummer 1. Die Wirtschaft schwächelt.

Die Weltfinanzkrise von 2008 ist nicht bewältigt, sondern nur mit aus der Luft geschaffenem, digitalen Geld und billigen Krediten zum Nullzins für alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, zugeschüttet worden. Doch es ist nur eine Geldblase, die mit einem lauten Knall zerplatzen oder langsam in den totalen Ruin der Weltwirtschaft und Weltfinanzwirtschaft taumeln wird.

Wir werden ja schon länger auf Blackouts, brechende Lieferketten, Lebensmittelknappheit, Inflation, fehlendes Gas, Energiekrise und davongallopierenden Preisen bei allen fossilen Brennstoffen vorbereitet. Wir bekommen auch klar gezeigt, dass die „Klimarettung“ heftige Opfer kosten wird.

Die kleinen und mittleren Unternehmen verschwinden Dank der Corona-Maßnahmen Tag für Tag, hinterlassen Lücken in der Wirtschaft und füllen die Arbeitslosenstatistiken. Mit anderen Worten: Es wird langsam eng.

Auf der anderen Seite des Ost-West-Zauns basteln China und Russland äußerst erfolgreich an der „Neuen Seidenstraße“ aka „One Belt one Road“. Man könnte hier noch einige weitere Gründe vorbringen, aber es geht hier um die Stellung der USA bzw. des Westens und seiner globalen Großkonzerne, die ihre Pläne der absoluten Weltmacht, Digitalisierung und Totalüberwachung und Kontrolle der Menschheit durchziehen wollen.

Die Welteliten, deren Schaufenster das WEF ist, liebäugeln zum einen mit den Methoden Chinas, die Menschen total zu kontrollieren, sehen aber China auch als absoluten Konkurrenten an, den China wird sich den Vorstellungen der westlichen globalen Billionäre nicht beugen. China sieht sich nicht als Befehlsempfänger.

China hat kein Interesse an einem Niedergang und der Verarmung der westlichen Gesellschaften. Das Seidenstraßenprojekt baut ja gerade auf den zahlungskräftigen, westlichen Gesellschaften auf, die aufkaufen, was die Werkbank der Welt, China, ihnen liefert. China will Handel treiben und seinen Menschen Arbeit und Brot bieten. China drängt seine Menschen zum Kinderkriegen.

.

Der „Great Reset“ läuft nicht, wie gewünscht: Jetzt muss ein Krieg her!

Die westlichen Gesellschaften sollen nach der Vorstellung des WEF in ein neues Zeitalter der Genügsamkeit, der Gleichmacherei der Besitzlosen und der Senkung der Bevölkerungszahlen eintreten.

Wir sollen kein Fleisch mehr essen, gentechnisch erzeugte Nahrung zu uns nehmen, nur noch digitales Geld einnehmen und ausgeben können, damit die Mächtigen über jeden digitalen Euro-Cent, den wir in die Hand nehmen, Bescheid wissen.

Damit sie diejenigen, die nicht spuren, einfach kaltstellen können, indem das Konto gesperrt wird. Kanada macht es gerade vor. Wir sollen nicht mehr Auto fahren und keine Einfamilienhäuser haben.

„Du wirst nichts mehr besitzen und Du wirst glücklich sein“ (You’ll own nothing. And you’ll be happy) wurde uns in einem WEF-Video die nahe Zukunft beschrieben. Der WEF nahm diesen Teil heraus aus dem Video, nachdem es einen Shitstorm deswegen gab.

Es läuft nicht so, wie sich das WEF das so vorgestellt hat.

Es muss was geschehen. Überall auf der Welt gehen die Menschen auf die Straße. Es werden immer mehr.

Sie werden ihre Agenda nicht so glatt durchsetzen können, wie sie dachten. Es sind zu viele Fehler passiert. Das hat alles viel zu lang gedauert und nicht richtig funktioniert. Und die Zeit läuft davon. Die Waren des täglichen Lebens werden laufend teurer. Zum Beispiel haben 80 Prozent der Deutschen Angst vor der nächsten Heizkostenabrechnung.

Das mit dem Impfen klappt nicht, wie es soll. Die Impfungen wirken nicht und schützen nicht. Die Impfschäden werden langsam bekannt. Auch ehemals Willige wollen jetzt nicht mehr „Boostern“. Nach einem Jahr Impfen sind die Inzidenzen so hoch wie nie.

Die Maßnahmen scheinen keine Ende zu nehmen Die Wirtschaften beginnen, zu kollabieren, die Menschen bekommen Angst vor der Armut, vor Knappheit, vor Impfschäden, vor Hunger, vor Arbeitslosigkeit. Sie haben genug von den Beschränkungen und Bestrafungen.

Die alten Römer hatten ein Sprichwort: „Die nächste Revolution ist immer nur zwei ausgefallene Mahlzeiten weit entfernt“. Das muss verhindert werden.

Das Dröhnen der Kriegstrommeln ist da sehr hilfreich und lenkt die Aufmerksamkeit auf das Schreckenswort „KRIEG!“.

Und zack! warnt Boris Johnson auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor dem „vielleicht größten Krieg in Europa seit 1945“.

Dann können all die Dinge, die über uns hereinbrechen, dem „bösen Russen“ angelastet werden, wie genial. Aber auch das wird nicht funktionieren.

Quelle: Niki Vogt – Die Alpenschau bedankt sich!

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Folge uns zur Sicherheit auch auf Telegram und trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die Alpenschau auf Gttr hier abonnieren:

https://gettr.com/user/alpenschau

Die Kunst, möglichst lange zu leben >>>

Chris Jester, ein medialer Lebens-und Beziehungscoach, wird jäh aus seinem gewohnten Alltag in Southampton gerissen, als ihm ein mysteriöser Anrufer mitteilt: „Wir haben Dich auserwählt, die Welt zu retten!“ Hier weiterlesen…

„… Fast alle Menschen stolpern irgendwann einmal in ihrem Leben über die Wahrheit. Die meisten springen schnell wieder auf, klopfen sich den Staub ab und eilen ihren Geschäften nach, so, als ob nichts geschehen sei…“

Wenn Sie die Wahrheit über Corona erfahren, wird es nicht leicht für Sie sein, so weiterzuschlafen wie bisher. Wenn Sie ein Mensch sind, den verborgene Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie dieses Buch nicht lesen! – hier weiter.

Was der russische Präsident Wladimir Putin wirklich sagt! Unzensiert, ungekürzt und nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Querverweise und Quellenangaben ermöglichen dem Leser ein tieferes Verständnis der in den Gesprächen behandelten Themen und steigert auf diese Weise das Lesevergnügen – hier weiter.

Interessiert es Sie, ob es tatsächlich dazu kommt, und wenn ja, wie dieser Krieg ausgehen wird? Die in diesem Buch aufgeführten Prophezeiungen von einhundert verschiedenen Sehern aus der ganzen Welt haben alle genau diesen Dritten Weltkrieg vorausgesehen und die weitere Entwicklung der irdischen Menschheit im Detail beschrieben. Jan van Helsing – als Profi auf diesem Gebiet – lässt Sie jedoch nicht mit diesen Informationen im Regen stehen, sondern nimmt Sie bei der Hand und zeigt Ihnen auch die positiven Aspekte der prophezeiten Ereignisse – hier weiter.

In sorgfältiger und akribischer Recherche hat Robert F. Kennedy Jr. eine schockierende Geschichte aufgedeckt, die zahllose Medienberichte über Covid-19 infrage stellen und die jeden alarmieren wird, dem unsere Demokratie und die Zukunft sowie die Gesundheit unserer Kinder am Herzen liegt – hier weiter.

Achtung: Der Countdown läuft bereits! Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Alessandro de Poloni informiert seine Leser über geheime Aktionen in den Bereichen Politik, Wissenschaft und Medizin – hier weiter.

Wie wirken die Corona-Impfungen auf Seele und Geist und das nachtodliche Leben? Diese Fragen wurden mit übersinnlichen Forschungsmethoden untersucht. Es zeigte sich: Diese Impfung ist nicht bloß ein »harmloser Piks«, sondern ein heftiger Eingriff in das subtile Gefüge von Körper, Seele und Geist. Das hat Auswirkungen über den Tod hinaus. Anstatt sich normal weiterzuentwickeln, können Seelen erdgebunden bleiben und tief leiden – hier weiter.

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?

Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

In bewährter und routinierter Manier seziert Bestsellerautor Gerhard Wisnewski mit seinem neuen Jahrbuch verheimlicht, vertuscht, vergessen 2022 zum 15. Mal das jeweilige Vorjahr und nimmt den Leser mit auf einen atemberaubenden Ritt durch das »Jahr 2 nach Corona«.

Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2022 >>>

Als Dr. Mikovits die vermeintlich gewagte Behauptung aufstellte, Covid-19 sei im Labor manipuliert worden, wurde sie als »verrückt« verspottet. Als Dr. Martin mithilfe von Patenten und Dokumenten aufdeckte, dass Dr. Fauci gefährliche »Gain-of-Function«-Forschung in den Labors von Wuhan finanziert, lachten die Kritiker nur. Inzwischen ist ihnen das Lachen vergangen. Die wahren Hintergründe jetzt enthüllt! – Hier weiter.

Zum Thema „Corona“ kursieren widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen. Unterschiedliche Ansichten über die Gefahren durch die Pandemie führen zu tiefgehenden Disputen und sorgen für Verwirrung der Menschen. Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. rer. nat. Karina Reiss klären sachlich auf – mit aktuellen Daten, Fakten und Hintergründen – hier weiter.

Von Bill Gates unterdrückt und in Deutschland nicht anerkannt: Obwohl die Wirkung von CDL (Chlordioxid) seit Langem bekannt ist und durch Studien belegt wurde, ist es als Medikament in Deutschland nicht zugelassen. Forschungen haben jedoch ergeben, dass CDL wirksam im Kampf gegen Covid-19 ist! Chlordioxid ist aber auch weit über Corona hinaus höchst nützlich für die Gesundheit.

Anwendung und Wirkung von CDL >>>

OSA VITA CDL-Lösung mit Pipette >>>

Mit Ängsten und Panikmache will die Politik die Menschen in die Knie zwingen. Ein Diktaturvirus treibt sein Unwesen. Wer sich jedoch ein realistisches Bild von der Lage in unserem Land machen möchte und noch in der Lage ist, ohne Staatsfernsehen zu denken, dem sei das Buch von Prof. Dr. Werner Kirstein wärmstens empfohlen – hier weiter.

Was wird, was gibt’s? Herbsturlaub, all inclusive, oder Bürgerkrieg? Inflation oder Deflation? Aktien oder Wodka? Tesla oder Fahrrad? Saatgut oder Gold? Wo parken, wenn die Barrikaden brennen? Und was horten, Armbrüste oder Keulen? Sind unsere Renten sicher oder sicher weg? Was ist morgen noch normal? Was wird? Was gibt’s? Und was nie mehr? Die „alte Normalität“ ist Geschichte und kehrt nicht zurück. Wie aber wird die „neue“ aussehen? Wer gestaltet die neue Welt? – hier weiter.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Dieses Buch hilft, sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen zu befreien. Wie man Manipulationen durchschaut >>>.

Impfschäden, Nebenwirkungen und Impfdurchbrüche rücken Tag für Tag stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung. Denn Fakten lassen sich nicht dauerhaft unterdrücken. Während einerseits die offiziellen Prognosen für die Wirksamkeit von Impfungen nun nach und nach heruntergeschraubt werden, sickern zeitgleich immer mehr Verdachtsmomente dafür durch, dass es weltweit erheblich mehr Opfer von Impfschäden zu geben scheint, als bisher bekannt war.

Impfschaden – Neuste Daten, Zahlen, Fakten und Beweise >>>

#DIVIGate war nur der Anfang. Das ganze Ausmaß der institutionalisierten Korruption und organisierten Kriminalität im deutschen Gesundheitswesen kommt erst nach und nach ans Licht. Tom Lausen und Walter van Rossum nennen die Akteure hinter den Kulissen und enthüllen schier unglaubliche Fakten – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Wir ahnen es, wir spüren es und wollen es nicht wahrhaben: Die guten Zeiten, in denen wir zuletzt gelebt haben, neigen sich rasend schnell dem Ende zu. Von einem Frieden auf unserer Welt kann dann keine Rede mehr sein. Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden.

Wichtige Botschaften des großen Propheten, die unsere Zeit betreffen >>>.

Heiko Schöning sprach schon über die Corona-Krise, weit bevor sie bekannt geworden ist. Bereits Monate zuvor warnte der Arzt, Analyst und Mitgründer der »Ärzte für Aufklärung« vor einem organisierten Verbrechen und stellte umfangreiche Recherchen an. Jetzt liegen die Ergebnisse schriftlich vor! – Game over >>>.

Offen, ehrlich und selbstkritisch beleuchtet Dr. Bodo Schiffmann anhand seines eigenen Entwicklungswegs die aktuellen Vorgänge in Politik, Medien und Gesellschaft. Die schlimmste und die beste Zeit meines Lebens ist ein Aufklärungsbuch, das informiert, Mut macht, Tipps liefert und menschlich berührt – für jeden Menschen, der bereit ist, neue Erfahrungen zu machen – hier weiterlesen.

Die Beweise sind überwältigend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Betrug auffliegen wird. Doch dann wird es für viele bereits zu spät sein. Lesen Sie dieses Buch! – hier weiter.

Glauben Sie nicht, dass dies die letzte globale Krise ist, mit der wir konfrontiert werden, sie ist nur der Beginn. Was man uns über die Covid-19-Pandemie erzählt, ist unsinnig und unfasslich falsch! Diese Pandemie kam nicht zufällig zustande. Es war ein sorgfältig inszeniertes und geplantes Ereignis – eine Plandemie – hier weiter.

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz empfehlen jedem Bürger, einen Lebensmittel-Notvorrat anzulegen. Grundlage dieses Buches ist die sehr exakt ausgearbeitete Lebensmittelliste Deutschlands. Denn was macht man mit den vielen Konserven?

Dieses Buch bietet Ihnen die richtigen Rezepte. So verwerten Sie die Lebensmittel in der sinnvollsten Reihenfolge, essen leckere Gerichte, vermeiden Mangelerscheinungen und bleiben fit – Hier weiter.

Was tun, wenn nach einer Katastrophe der Strom zum Kochen ausfällt, frische Lebensmittel nicht verfügbar, aufgebraucht oder verdorben sind? Vorbereitung ist die beste Vorsorge! – Die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>

Katastrophen kommen und gehen jedes Jahr. Doch bist du wirklich darauf vorbereitet? Mit diesem Prepper Buch erlernst du nicht nur eine selbstständige Einstellung und essenzielle Überlebensstrategien, sondern erhältst konkrete Anleitungen für jedes Krisenszenario. Egal ob Naturkatastrophen, Pandemien, Blackout oder sogar theoretische Zombie-Apokalypsen!

Krisenmanagement, Sicherheit Zuhause, Selbstverteidigung oder Flucht sowie viele weitere Know-hows sind durch praxiserprobte Methoden, welche dich und deine Familie schützen können, ab sofort mehr als nur Buzzwords für dich – hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Der New-York-Times-Bestsellerautor Dr. Joseph Mercola und Ronnie Cummins, Gründer und Leiter der Organic Consumers Association, haben sich zusammengetan, um die Wahrheit über Covid-19 zu enthüllen und den Wahnsinn zu beenden.

Hier finden Sie aktuelle und neu enthüllte Beweise >>>

Die Zeit beschleunigt sich. Die Lebensbedingungen auf der Erde verändern sich. Ein neues Zusammenleben der Menschheit hat begonnen. Die alten Maya wussten bereits von der bewusstseinsmäßigen Wende in unserer Zeit. Sie haben es kalendarisch errechnet – und heute erlebt es die ganze Welt – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Millionen Menschen haben ihren Job verloren. In unserem Wirtschaftssystem läuft etwas gewaltig schief – und es wird noch schlimmer kommen, wenn wir nicht endlich den Hebel umlegen. Norbert Häring zeigt, wie einflussreiche Unternehmen die Corona-Krise nutzen, um ihre Macht zu zementieren und eine lang geplante Agenda zur digitalen Kontrolle umsetzen. Zeit für ein neues System, das allen dient, nicht einer kleinen Elite – hier weiter.

Das, was Menschen verbindet, wird getrennt. Geld wird gedruckt und an jene verteilt, die mitmachen. Der Mittelstand wird abgeräumt, Großkonzerne übernehmen. Opposition und Rechtsstaat befinden sich in Quarantäne. Wer aufmuckt, dem droht Zensur. Und überall die Angst – hier weiter.

Der patentierte Ding-Filter vernichtet als einziger Luftreiniger dauerhaft Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich im Filter ansammeln, sogar multiresistente Keime. Sehr wirksam auch gegen Tonerstaub, Pollen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und Tierhaare – Luftreiniger LR 1 >>>

Durch die Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit…

»Wir wissen, dass DMSO ein Jahrhundertmittel ist, doch es hat für uns keinen Wert.« Dachverband der US-Pharmaindustrie.

DMSO-Das-Heilmittel-der-Natur – Hier >>>

DMSO in höchster Qualität – Hier >>>

Achtung: Der Countdown läuft bereits! Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Alessandro de Poloni informiert seine Leser über geheime Aktionen in den Bereichen Politik, Wissenschaft und Medizin – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.



Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…