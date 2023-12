Traumdeutung: Bedeutung der Träume für unser Leben

Nacht für Nacht entführen uns Träume in das unendliche Reich der Fantasie – und sind ein Schlüssel zu unserer Seele.

Träume schicken verschlüsselte Botschaften aus dem Unterbewusstsein und können somit gute Ratgeber fürs Leben sein.

Manche sehen Träume als Vorboten tatsächlicher Ereignisse, als Warnung vor Unheil oder Glücksbringer.

Der österreichische Arzt Sigmund Freud interpretierte Träume sogar als Wunscherfüllungen.

Was uns unsere Träume sagen möchten, erfährst du in folgendem Beitrag.

.

Im Traum versinken wir oft in einer geheimnisvollen und mystischen Welt. Wir wandeln durch die beeindruckendsten Orte und erleben Dinge, die in der Wirklichkeit nicht möglich wären. Wir gehen unseren dunkelsten Wünschen nach und erforschen die hintersten Ecken unseres Selbst. Träume sind ein Fenster zu unserer Seele und geben uns tiefgreifende Einblicke in unsere Gedanken, Ängste und Wünsche, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen! Hier weiter.

Bedeutung der Träume für unser Leben

Träumen ist für uns sehr wichtig.

Jeder träumt im Schlaf, auch diejenigen, die sich nicht daran erinnern können. Etwa 5 Vorstellungen gibt uns das nächtliche Kopfkino pro Nacht – für insgesamt gut 100 Minuten. Doch wozu genau? Bis vor wenigen Jahren wurden Träume als eine Art Müllabfuhr des Gehirns betrachtet.

Heute gehen Forscher davon aus, dass sie uns im Schlaf helfen, Tageserlebnisse zu verarbeiten. Im Bestfall können sie belastende Erfahrungen und Gefühle entschärfen oder unsere Sicht auf Geschehnisse verändern.

Sigmund Freud war der Meinung, dass die unterdrückten Wünsche und Triebe aus dem Unbewussten während des Schlafes ins Bewusstsein drängen und von einer zensierenden psychischen Kraft derart entstellt werden, dass uns die Träume meist abstrakt, seltsam oder sogar absurd erscheinen.

.

Welche Bedeutung Träume für unseren Alltag haben

Tatsächlich sind mehr als 70 Prozent unserer nächtlichen Fantasien von eher negativem Inhalt geprägt.

Doch auch solche Träume, die von Ängsten, Versagen, Ärger und Enttäuschung handeln, meinen es gut mit uns. Sie sind sogar besonders wertvoll. Denn sie weisen uns nicht nur auf Schwierigkeiten in Liebe, Job und Alltag hin, sondern liefern auch Lösungsansätze dafür.

Wer sich im Schlummermodus zum Beispiel öfter mit der besten Freundin zofft, kann überprüfen, ob es in der Beziehung etwas zu klären gibt, bevor es zu spät ist.

Und wer nachts immer wieder seine erste große Liebe trifft, will diesen Menschen nicht etwa zurück, sondern tut gut daran, zu überlegen, was im aktuellen Leben fehlt.

Du kämpfst häufig gegen Ungeheuer? Dann steckt man im realen Alltag womöglich zu viel ein. Der Traum schickt einen quasi ins Trainingslager, in dem man lernt, Angreifern Paroli zu bieten – auch im wachen Zustand.

.

Die Bedeutung von Träumen für unser Gedächtnis

Wenn das Gehirn entspannt – etwa mit einem schönen Traum –, lernen wir schneller und behalten mehr im Gedächtnis.

Studien zeigen: Ob Musikinstrument, Schlittschuhlaufen oder Vokabeln – Wir lernen alles schneller, wenn wir nach den Übungsstunden viel und lange träumen.

Denn dann räumen unsere grauen Zellen auf, trennen Wichtiges von Unwichtigem.

.

Wie wir Träume steuern können

Es ist tatsächlich möglich, die nächtlichen Filme in unserem Kopf willentlich zu beeinflussen, sagen Experten.

Etwa mit der Methode des luziden Träumens. Dabei übt man, sich während des Traumes bewusst zu werden, dass man träumt. Eine Trainingsvariante ist der Realitäts-Check. Dazu fragt man sich mehrmals täglich: „Träume ich?“

Irgendwann kann man sich das auch im Schlaf fragen. Stellt man dann fest, dass man etwas nicht Reales tut, etwa fliegen, dann weiß man, dass man träumt.

Beherrscht man die Technik, ist nachts alles möglich. So kann man auch gezielt Dinge für den Alltag trainieren.

Träumen macht kreativer

Man möchte einen neuen Job, aber welchen? Wo am besten Urlaub machen? Umziehen oder nicht? Schlafen wir einfach eine Nacht drüber.

Im Traum sucht das Gehirn nach einer Lösung – und präsentiert sie uns oft schon am nächsten Morgen. Studien belegen: Immerhin acht Prozent aller Träume liefern kreative Denkanstöße fürs Wachleben.

Wenn wir im Tiefschlaf sind und träumen, schüttet unser Gehirn Wachstumshormone aus und startet ein regelrechtes Regenerationsprogramm: Wunden heilen schneller, neue Nervenzellen entstehen.

Zudem mindert Träumen Ängste und Stress, verhindert somit, dass sich negative Gedanken im Kopf festsetzen.

Gut für die innere Balance!

.

Traumdeutung: Was bedeuten unsere Träume?

Forscher wie der österreichische Arzt Sigmund Freud haben Symbole und Traumerlebnisse analysiert – und herausgefunden, was sie uns sagen wollen. Hier einige Beispiele zum Deuten:

.

Traumdeutung Katze:

Die Katze ist seit Jahrhunderten ein Symbol für Weisheit. Menschen, denen die Katze im Traum erscheint, können das Tier im Traum als Zeichen für Wiedergeburt und Fruchtbarkeit deuten. Allerdings können die Fellnasen im Traum ganz vielseitig gedeutet werden.

So können fauchende Katzen eine Warnung vor negativen Nachrichten oder beißende Katzen eine Warnung vor Verrat sein. Spricht das Tier im Traum, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass wir uns mehr Kommunikation mit Menschen in der Wachwelt wünschen.

.

Traumdeutung Zähne ausfallen:

Ein Schock! Fallen im Traum die Zähne aus, kann dies ein Zeichen für starke Verlustängste, die sich auf Situationen in der Wachwelt beziehen lassen.

So kann dies als Symbol für Verlustangst im Bezug auf die Beziehung oder Familie sein, Angst vor dem Verlust von körperlicher Attraktivität, des Berufs oder auch Kontrollverlust.

Auch mangelnde Anerkennung oder fehlendes Durchsetzungsvermögen in der Wachwelt können Gründe für Zähne, die im Traum ausfallen sein.

.

Traumdeutung Feuer:

Feuer ist in der Traumdeutung ein sehr komplexes Thema. Als wichtiges Element ist es vielseitig zu deuten. So kommt es in der Traumforschung darauf an, wo das Feuer ausgebrochen ist.

Feuer im eigenen Haus oder im Haus der Eltern ist ein Symbol für die angeschlagene Psyche des träumenden Menschen. Gibt es noch ungelöste Konflikte in der Wachwelt?

Ein Feuer im Auto kann auf zu viel Stress und Druck im Alltag deuten. Feuer in der Küche kann dagegen ein Hinweis darauf sein, dass der träumende Mensch seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat.

.

Traumdeutung küssen:

Küssen ist in der Wachwelt ein Symbol für Liebe. Im Traum steht ein Kuss häufig für Freundschaft. Je inniger das Küssen ist, desto tiefer ist die Freundschaft, besagt die Traumdeutung.

Ein Kuss mit dem oder der Ex-Partner*in kann den Wunsch nach einer Liebesbeziehung symbolisieren. Befindet sich der träumende Mensch bereits in einer neuen Beziehung, so werden unbewusst Vergleiche mit der alten Beziehung gezogen.

Ein Kuss mit der Chefin oder dem Chef kann für den Wunsch nach mehr Kommunikation im Arbeitskontext gedeutet werden.

.

.

Traumdeutung Haarausfall:

In der Traumdeutung steht Haarausfall häufig für starke Verlustängste. Doch anders als zum Beispiel bei dem Traumsymbol ‚Zähne ausfallen‘, geht es bei dieser Verlustangst um Sexualität.

Der Haarausfall steht in diesem Fall für die Angst vor dem Nachlassen der sexuellen Leistungskraft.

Träumen man davon, dass beim Partner oder Partnerin die Haare ausfallen, könnte dies eine Warnung vor Streitigkeiten sein.

Fallen dem eigenen Kind die Haare aus, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Gesundheit des Kindes angeschlagen sein kann.

.

Traumdeutung fliegen:

Oft sind wir in unseren nächtliche Fantasie-Vorstellungen auch in der Lage, ohne Hilfsmittel zu fliegen. Dann verfügen wir über ein großes Freiheitsgefühl. Oder wir möchten vor etwas in unserem Leben flüchten.

Fragen wir uns beim Deuten: Fühle ich mich von etwas oder jemandem eingeengt? Wenn wir eine Person ausgemacht haben, bitten wir um ein Gespräch.

Versuchen wir dabei, konstruktive Vorschläge zu machen, wie wir unsere Bedürfnis nach Freiheit besser leben können.

.

Traumdeutung Schlüssel finden:

Wer im Traum einen Schlüssel findet, hat die Lösung für ein Problem unterbewusst oft schon parat. Ist es gar ein Schlüsselbund? Dann weist es Sie darauf hin, sich ruhig neuen Erfahrungen zu öffnen.

Überlegen wir doch mal: Wo in unserem Leben gibt es Aufgaben, für die die wir unsere Komfortzone verlassen müssten? Fragen wir uns auch, was wir gewinnen, wenn wir uns überwinden, eine neue Route einschlagen.

Der Traum zeigt an, dass wir daran wachsen und glücklicher werden.

Traumdeutung durch einen Tunnel gehen:

Du läufst durch einen dunklen Gang oder Tunnel? Das kann darauf hindeuten, dass man beruflich oder familiär überlastet ist. Man sucht das Ende des Tunnels, das Ziel, sehnst sich nach Ruhe und Entspannung.

Versuchen wir, im Alltag mehr Freiräume für sich zu schaffen. Organisieren und priorisieren wir Aufgaben neu, geben Arbeit an Kollegen ab und delegieren Dinge an Familienmitglieder.

.

Traumdeutung ins Bodenlose fallen:

Oh Schreck! Jeder kennt das Gefühl, im Traum plötzlich abgrundtief zu fallen. Dahinter steht die große Angst, die Kontrolle zu verlieren oder auch ganz allgemeine Unsicherheit.

Machen wir uns klar, über welche Fähigkeiten wir verfügen. Benennen wir mindestens zehn und notieren diese. Wir werden sehen: Es sind mehr, als man denkt!

.

Traumdeutung einen Wolf sehen:

Treffen wir im Traum dieses Tier, mahnt es zur Vorsicht, symbolisiert jedoch zugleich den Drang nach mehr Selbstverwirklichung.

Überlegen wir – ohne übertriebene Skepsis –, wer in unserem Leben womöglich nicht ganz so ehrlich mit uns ist, wie er vorgibt.

Wir spüren eher Sehnsucht, einen Traum zu leben? Der Wolf meint: nur Mut!

.

Traumdeutung ein Haus betreten:

Ein Haus im Traum verweist aufs eigene Ich und die aktuelle Lebenssituation.

Jeder Raum symbolisiert einen Persönlichkeitsanteil. Ist man im Traum im Bad? Das deutet auf Schuldgefühle hin. Das Schlafzimmer kann den Wunsch nach Nähe anzeigen.

Wie man sich Träume besser merken kann

Schlafzyklus einhalten

Wer nicht zu spät ins Bett geht und mindestens sechs Stunden schlummert, durchläuft vollständige Schlafzyklen. Das steigert die Chancen, sich an seine Träume zu erinnern.

Mantra nutzen

Wiederholen wir vor dem Einschlafen mehrmals den Satz „Ich behalte meine Träume“. Unsere grauen Zellen versuchen es dann tatsächlich.

Buch führen

Schreiben wir unsere Träume sofort nach dem Aufwachen in ein Notizbuch, das am besten schon griffbereit auf dem Nachttisch liegt.

Notieren wir: Was war es für ein Traum? Welche Personen oder Gegenstände kamen darin vor? Spielte die Zeit eine Rolle und welche Gefühle hatte man?

