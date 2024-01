Steadfast Defender 2024: Grösstes Nato-Manöver seit Jahrzehnten

Im Februar beginnt das Nato-Manöver „Steadfast Defender“.

Insgesamt 90.000 Soldaten aus 31 NATO-Staaten plus Schweden sollen daran teilnehmen und das Szenario eines russischen Angriffs auf Osteuropa durchspielen.

Die Nato-Übung, die insgesamt etwa vier Monate dauern soll, wird das größte des Verteidigungsbündnisses seit Jahrzehnten werden.

Die Operation «Steadfast Defender 2024» sendet ein Signal an Moskau, aber auch an die eigenen Gesellschaften im Westen.

.

Nato-Manöver „Steadfast Defender“

Es ist die grösste Militärübung der Nato seit 36 Jahren – und sie erinnert nicht zufällig an die Zeit des Kalten Krieges.

Mit der Operation «Steadfast Defender 2024» (zu Deutsch: standhafter Verteidiger) probt die Allianz die Abwehr eines russischen Angriffs auf ihr Bündnisgebiet. Bis Ende Mai trainieren dafür 90 000 Soldaten aus 32 Staaten vor allem die Alarmierung und die Verlegung von Landstreitkräften.

Wie früher will der Nordatlantikpakt seine Abschreckungs- und Verteidigungsbereitschaft in Richtung Moskau demonstrieren. Denn wie einst gilt auch die Gefahr einer Konfrontation mit Russland wieder als real.

.

«Umfassender Krieg» mit Russland?

Der Frieden sei keine Selbstverständlichkeit mehr, und so müsse man sich in den nächsten zwei Jahrzehnten auf einen «umfassenden Krieg mit Russland» einstellen.

«Wenn sie uns angreifen, müssen wir bereit sein», sagte vergangene Woche der niederländische Admiral und Vorsitzende des Nato-Militärausschusses Rob Bauer bei der Ankündigung des Grossmanövers.

«Wir brauchen öffentliche und private Akteure, die ihre Denkweise von einer Ära, in der alles vorhersehbar und kontrollierbar war, zu einer Ära ändern, in der alles jederzeit passieren kann», so Bauer vor Journalisten in Brüssel.

Noch eindringlicher warnte der norwegische Befehlshaber Eirik Kristoffersen seine Landsleute vor der Gefahr eines Krieges. «Uns läuft die Zeit davon», sagte der General der Zeitung «Dagbladet». Es gebe ein «Zeitfenster von ein, zwei, vielleicht drei Jahren», in dem die Skandinavier massiv in die Verteidigung investieren müssten.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach unterdessen von der Möglichkeit eines russischen Angriffs in fünf bis acht Jahren. Dringend «kriegstüchtig», mahnte der Sozialdemokrat, müsse deswegen die deutsche Bundeswehr werden.

Der britische Befehlshaber Patrick Sanders forderte in einer Rede diese Woche sogar die Schaffung einer «Bürgerarmee», um im Notfall in kürzester Zeit handlungsfähig zu sein.

Die starken Botschaften bilden so etwas wie die Begleitmusik zur Operation «Steadfast Defender 2024». Fast geräuschlos hatte sich am vergangenen Mittwoch von der amerikanischen Marinebasis in Norfolk, Virginia, aus die USS «Gunston Hall» auf den Weg nach Europa gemacht.

Das Auslaufen des grauen Landungsschiffes, das konzipiert ist, um amphibische Fahrzeuge zu transportieren, markiert die erste Bewegung des viermonatigen Manövers. Für die Amerikaner geht es darum, in einer ersten Phase zu testen, ob sie ihre Ausrüstung und ihre Soldaten rechtzeitig nach Europa verschiffen können.

Gemeinsam mit kanadischen und britischen Seestreitkräften wird später vor der britischen Küste ein amphibischer Angriff durchgespielt. Erst in einer zweiten Phase sollen dann an die Verlegungen der Truppen an Land geprobt werden.

Szenario der Übung ist ein russischer Angriff auf alliiertes Territorium, der zum Bündnisfall führt – wobei Russland in den Erklärungen nicht namentlich erwähnt wird.

Beteiligt sind Einheiten aus allen 31 Nato-Staaten sowie aus dem künftigen Mitgliedsland Schweden. Die Soldaten trainieren in mehreren Einzeloperationen vor allem die schnelle Bewegung von Truppen an die Nato-Ostflanke, die von Norwegen und Finnland im hohen Norden über Polen bis nach Rumänien im Südosten verläuft.

Insgesamt, heisst es in Brüssel, seien mindestens 50 Kriegsschiffe, 80 Kampfflugzeuge und mehr als 1100 Kampffahrzeuge im Einsatz. Es handle sich um eine «klare Demonstration unserer Einheit, Stärke und unserer Entschlossenheit zur gegenseitigen Verteidigung», sagte der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Christopher Cavoli.

Bereits 2021 hatte es eine Operation «Steadfast Defender» gegeben, die wegen der Corona-Pandemie mit nur 9000 Soldaten viel kleiner als geplant ausfiel. Als historischer Vorgänger aber gilt die Manöverserie «Reforger» (Return Forces to Germany), mit der die Nato im Kalten Krieg regelmässig das Verlegen von Truppen bis an den Frontstaat Deutschland trainierte, um den Warschauer Pakt abzuschrecken.

Bei der grössten Übung dieser Art waren im September 1988 über 124 000 Soldaten beteiligt. Fünf Jahre später wurden die «Reforger»-Manöver eingestellt.

Kernaufgabe vernachlässigt

Es zeigte sich, dass die Verbündeten nach der russischen Annexion der Krim 2014, spätestens aber nach dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 wieder mit einem rücksichtslosen Russland zu rechnen hatten.

Sie erkannten, dass sie ihre Kernaufgabe, die Verteidigung des eigenen Territoriums, vernachlässigt hatten, und einigten sich darauf, zusätzliche Truppen zur Abschreckung an die Ostflanke zu verlegen.

Zu den betroffenen Staaten gehört Litauen, das sich wegen seiner Lage besonders von Russland bedroht fühlt. Hier befindet sich auch die sogenannte «Suwalki-Lücke», ein 70 Kilometer breiter Landstreifen zwischen Weissrussland und der russischen Enklave Kaliningrad.

Schon lange treibt Nato-Strategen die Sorge um, dass Moskau dorthin vorstoßen könnte, um die Baltenstaaten von den übrigen Nato-Ländern abzuschneiden – ein Szenario, das auch in der Operation «Steadfast Defender 2024» durchgespielt werden dürfte.

.

„Quadriga“: Großmanöver der Bundeswehr

Die Bundeswehr berichtet ihrerseits über ihre Teilnahme an dem Manöver, wobei sie detaillierter beschreibt, worum es geht.

Die Bundeswehr nennt ihre Teilnahme an dem Großmanöver „Quadriga“. Die Bundeswehr teilt auch mit, dass das Manöver „insbesondere in der deutschen Öffentlichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar sein“ und „Auswirkungen“ „auf den Straßen-, Luft- und Seeverkehr“ haben wird.

Außerdem schreibt die Bundeswehr:

„Unter Quadriga 2024 fasst die Bundeswehr mehrere Großübungen in Deutschland und im Ausland zusammen und verbindet diese mit Übungsvorhaben ihrer Verbündeten. Gleich dem antiken Vorbild einer Quadriga, einem Viergespann, setzt sich das gleichnamige Großmanöver im Wesentlichen aus vier Teilübungen zusammen: Grand Center (Mitte Februar bis Ende Februar 2024), Grand North (Mitte Februar bis Mitte März 2024), Grand South (Ende April bis Ende Mai 2024) und Grand Quadriga (Mai 2024).“

Die Bundeswehr schreibt auch recht offen, dass es gegen Russland geht:

„Bei Quadriga geht es darum, die Fähigkeiten zur schnellen Verlegung eigener Kräfte an die NATO-Ostflanke nach Norwegen, Litauen, Rumänien oder Ungarn zu trainieren und dabei Erkenntnisse für den Einsatz der Landstreitkräfte zu gewinnen – von der Alarmierung bis zum multinationalen Gefecht. Weiterhin geht es um den Einsatz und die Führung von Truppen über einen längeren Zeitraum.“

Die „schnelle Verlegung“ von Truppen wird auf der Internetseite der Bundeswehr auch auf Landkarten gezeigt, wobei die vier Teilübungen die Verlegung von Truppen in verschiedene Regionen beinhalten:

„Mit der Teilübung Grand North wird Quadriga im Frühjahr 2024 eingeleitet. Dabei werden Soldaten und Ausrüstung per Flugzeug, Bahn, Schiff und auf dem Landweg in den Norden Europas verlegt. Bei Grand Center steht die schnelle Verlegung im Vordergrund. Die Mittleren Kräfte müssen ihren hohen Gefechtswert und ihre Schnelligkeit bei dem sich anschließenden Gefechtsschießen in Litauen beweisen. Ein Teil der Übung startet bereits im März. Ergänzend werden auch die Fallschirmjäger gemeinsam mit internationalen Streitkräften ihre schnelle Verlegung unter Beweis stellen, um bei Grand South und Swift Response den Einsatz an der Südostflanke der NATO zu trainieren. Der Schwerpunkt des Jahres 2024 liegt bei der Teilübung Grand Quadriga: Die 10. Panzerdivision verlegt auf verschiedenen Wegen Soldatinnen und Soldaten mit Gefechtsfahrzeugen nach Litauen und zeigt dort in einem Gefecht ihre Fähigkeit zum Kampf.“

Litauen, also ein Land, das direkt an Russland angrenzt, steht dabei im Mittelpunkt, denn sowohl bei Grand Center als auch bei Grand Quadriga werden die NATO-Truppen nach Litauen verlegt, um dort direkt an der russischen Grenze den Krieg gegen Russland zu üben.

Die NATO hat in der Tat Defizite in der Koordinierung großer Truppenkontingente, weil sie in den letzten Jahrzehnten eher den Einsatz kleinerer Einheiten trainiert hat. Dass die NATO so etwas übt, mag noch verständlich sein.

Dass sie dies jedoch direkt an der Grenze zu Russland tut, ist ein weiteres Signal des kollektiven Westens an Russland, dass der Westen an einer Deeskalation der Spannungen in Europa nicht interessiert ist.

Quellen: NZZ, Apolut und Augsburger Allgemeine

.

Nato-Manöver Air Defender 2023 >>>

NATO-Gipfel in Vilnius >>>

