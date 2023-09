Spurenelement Jod – Lebensnotwendig zur Aufrechterhaltung vieler Körperfunktionen

Jod ist ein lebensnotwendiges Spurenelement.

Jod ist Bestandteil des Schilddrüsenhormons Thyroxin und besitzt damit eine zentrale Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Stoffwechsels.

Alle Organsysteme des Menschen – insbesondere das Nervensystem – sind auf Jod angewiesen.

Jod ist zudem für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur sowie Teilung und Wachstum von Zellen wichtig.

Lebensnotwendiges Spurenelement Jod

Jod ist essentiell für viele Funktionen im Körper.

Für die Schilddrüse ist Jod von großer Bedeutung, da es entscheidend für die normale Funktion der Schilddrüse ist. Die mit Hilfe von Jod produzierten Schilddrüsenhormone regen das Körperwachstum und Organwachstum an. Außerdem regulieren Schilddrüsenhormone den Wärmehaushalt im Körper und den Grundumsatz im Energiehaushalt – damit beeinflussen sie auch das Gewicht.

Schilddrüsenhormone beeinflussen ebenso das Herz-Kreislaufsystem und die Blutgefäße, sie regeln den Blutdruck und beschleunigen den Herzschlag. Neben der Aktivität von Nieren, Darm, Schweißdrüsen und Talgdrüsen der Haut, regeln sie auch den Fettstoffwechsel sowie den Bindegewebsstoffwechsel.

Jod kann nur durch die Nahrung aufgenommen werden und wird dann in der Schilddrüse verstoffwechselt. Die Schilddrüse bildet mit dem bereitgestellten Jod sowohl Thyroxin (T3) als auch Trijodthyronin (T4) – die beiden wichtigen Schilddrüsenhormone. Das fein aufeinander abgestimmte Zusammenspiel beider Hormone steuert maßgeblich den Energiestoffwechsel des Körpers.

Bildet der Körper durch eine krankhafte Veränderung der Schilddrüse erhöhte Mengen der Hormone T4 und T3, liegt eine Schilddrüsenüberfunktion vor (Hyperthyreose). Diese kann auch in seltenen Fällen durch ein Überangebot von (medikamentös) zugeführtem Jod vorübergehend ausgelöst werden. Eine Hyperthyreose äußert sich meist in einem schnellen Herzschlag, Gewichtsabnahme und erhöhter Nervosität.

Produziert der Körper zu wenige Schilddrüsenhormone, liegt eine Schilddrüsenunterfunktion vor (Hypothyreose). Dies kann viele Gründe haben. Sie kann beispielsweise die Folge einer Autoimmunreaktion gegen die Schilddrüse sein (z. B. Hashimoto-Thyreoiditis), einer operativen Entfernung der Schilddrüse oder einer (chronisch) ausgeprägten Jodmangelversorgung sein.

Eine Schilddrüsenunterfunktion kann sich – je nach Ursache – auch schleichend entwickeln und äußert sich unter anderem in Konzentrationsstörungen oder wirkt sich negativ auf die Psyche aus.

Neben seinen hormonellen Funktionen in der Schilddrüse erfüllt Jod außerdem wichtige Aufgaben als Antioxidans und Radikalfänger und ist weiter an verschiedenen Funktionen im Immunsystem beteiligt. Forscher vermuten darüber hinaus, dass Jod als antioxidativer Cofaktor Vorgänge bei der Entwicklung der Arteriosklerose beeinflusst.

Jod wirkt außerdem äußerst positiv auf den Fettstoffwechsel. In Form von jodhaltigen Bädern und Mineralwässern wirkt der Mineralstoff auch entzündlich-degenerativen Erkrankungen entgegen.

Wieviel Jod braucht man täglich?

Der Körper benötigt im Schnitt rund 150 – 200 Mikrogramm Jod täglich, um eine ausreichende Menge an Schilddrüsenhormonen zu bilden – die tatsächliche Menge ist jedoch abhängig vom Alter.

Der Körper kann sich zu einem gewissen Grad an ein unterschiedliches Jodangebot anpassen. Bei ausreichender Versorgung lagert die Schilddrüse einige Milligramm als „Jod-Reserve“ in der Schilddrüse ein. Dieser (aufgefüllte) Speicher kann dann den Bedarf für einige Monate decken. Eine vorübergehend erniedrigte Jodzufuhr gleicht der Körper problemlos aus. Es besteht also nicht sofort ein Jodmangel.

Frauen in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit können einen erhöhten Jodbedarf aufweisen. Die Studienlage zum Thema Jod in der Schwangerschaft präsentiert sich allerdings derzeit noch nicht eindeutig – klären Sie Fragen zu einer möglichen Zusatzgabe von Jod in der Schwangerschaft im Vorfeld mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem Arzt ab.

Der tägliche Jodbedarf verändert sich im Verlauf des Lebens:

Säuglinge: 110 – 130 Mikrogramm

Kinder (1 – 8 Jahre): 90 Mikrogramm

Kinder (9 – 13 Jahre): 120 Mikrogramm

Jugendliche und Erwachsene: 150 Mikrogramm

Schwangere: 220 Mikrogramm

Stillende: 290 Mikrogramm

Jodmangel – Gefahr für die Gesundheit

Jodmangel führt zu krankhaften Veränderungen oder Störungen der Schilddrüse.

Eine Unterversorgung mit Jod und ein Jodmangel können zahlreiche Symptome auslösen und auch ernsthafte gesundheitliche Folgen haben.

Jeder dritte Deutsche ist von Jodmangel betroffen, ab dem 45. Lebensjahr sogar jeder Zweite, Frauen etwa gleich häufig wie Männer. Die begleitenden Symptome eines Jodmangels zeigen sich zumeist schleichend.

Am besten ist es, den Mangel bereits frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls gegenzusteuern. Doch die Frühsymptome sind nicht sehr spezifisch, oft milde und werden deshalb leicht übersehen.

Bereits bei einem milden Joddefizit ist die geistige Leistungsfähigkeit herabgesetzt, doch erst bei einer stärkeren Unterfunktion werden Beschwerden auch wahrgenommen und der Körper sendet klare Symptome aus.

Häufig treten bei akutem Jodmangel folgende Anzeichen auf:

extreme Müdigkeit

Antriebsschwäche

Wachstumsstörungen

Entwicklungsstörungen

Konzentrationsstörungen

Kälteempfindlichkeit

Enge- und Druckgefühl im Hals

Atembeschwerden

Schluckbeschwerden

Hautveränderungen



Jodmangel und die Ursachen

Die Beschwerden sind jeweils von der Schwere des Mangels abhängig.

Jodmangel kann entstehen, wenn die täglich benötigte Menge über die Nahrung nicht regelmäßig zugeführt wird oder wenn der Jodbedarf steigt.

Ein leichter Jodmangel muss nicht unbedingt Beschwerden verursachen. Ein schwerer Jodmangel kann jedoch zu erheblichen Beschwerden führen.

Häufige Ursachen für Jodmangel sind:

Schwangerschaft

Stillzeit

Jodarme Ernährung

Hohe sportliche Leistung

Spürbare Beschwerden sind während der Schwangerschaft und Stillzeit möglich. Schwangere Frauen haben einen erhöhten Jodbedarf. Eine ausreichende Deckung des Jodbedarfs ist vor allem während einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft wichtig, denn es müssen zwei Schilddrüsen mit Jod versorgt werden.

Während bei der Mutter durch den Jodmangel ein erhöhtes Risiko für einen Kropf (Struma) besteht, hängt beim Baby die Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems von einer guten Jod-Versorgung ab. Der Bedarf ist auch in der Stillzeit erhöht, weil Jod mit der Muttermilch abgegeben wird.

Auch Sportler sind häufig von Jodmangel betroffen. Sportler, die sich bei dauerhaft niedriger Kalorienzufuhr einer gleichbleibenden hohen körperlichen Belastung aussetzen, erleiden häufig eine durch Jodmangel verursachte Schilddrüsenunterfunktion. Forscher vermuten, dass auch Zyklusstörungen bei Sportlerinnen mit dem sogenannten Low-T3-Syndrom zusammenhängen.

Folgen von Jodmangel

Es können verschiedene körperliche Störungen auftreten. Sehr häufig führt Jodmangel in der Folge zu einer Schilddrüsenunterfunktion.

Mögliche Auswirkungen:

Störungen der Schilddrüsenfunktion

Vergrößerung der Schilddrüse (Struma)

Vermehrtes Schwitzen

Gewichtszunahme

Schlafstörungen

Depressive Verstimmungen

Folgen von Jodmangel auf Schwangerschaft, Fötus und Kind

Ein Mangel an Schilddrüsenhormonen kann sich bei der Mutter auf die Zeugungsfähigkeit und auch auf die Schwangerschaft auswirken.

Mögliche Folgen für den Fötus können sein:

Minderentwicklung

Taubheit

Bewegungsstörungen

Sprachstörungen

Mangelhafte Lungenreifung

Auch langfristig können Folgen für das Kind entstehen. Darunter fallen u.a.

Verminderte Intelligenz

Lernstörungen

Entwicklungsstörungen

Aber nicht nur für den Fötus und das Kind kann Jodmangel gesundheitliche Folgen haben, auch während und nach der Schwangerschaft kann ein Mangel an Jod sich in verschiedener Weise auf werdende Mütter und Frauen mit Kinderwunsch auswirken.

Dazu zählen:

Fehlende Einnistung des befruchteten Eis in die Gebärmutter

Abort

Fehlgeburt

Todgeburt

Fehlbildung

Erhöhte kindliche Sterblichkeit

Bei schwerem Jodmangel während der Schwangerschaft kann es bei den Kindern zu Kleinwuchs und mentalen Defekten kommen. Darunter fallen u.a. Taubstummheit, Schielen, und Störungen des Innenohrs.

Jodmangel feststellen

Der Jodstatus lässt sich auf verschiedene Weise überprüfen.

Ob ein Jodmangel vorliegt, kann man per Bluttest feststellen lassen. Normalwerte für den Jod-Spiegel im Vollblut betragen 100-160 µg/l.

Messbar sind auch schilddrüsenstimulierende Hormone im Serum. Ein Mangel lässt den Serumspiegel ansteigen. Ihr Normalwert beträgt durchschnittlich 2 µE/ml. Ein Wert von mehr als 10 µE/ml zeigt einen Jodmangel an.

Jodmangel senkt gleichermaßen den Serumspiegel des Gesamt-Thyroxins (T4). Im Normalfall betragen die Werte zwischen 4-11 µg/dl.

Die Auswertung der 24 Stunden Jod-Ausscheidung über die Nieren gilt als verlässlicher Indikator, um sowohl einen Jodmangel, als auch eine Überversorgung festzustellen.

Jodhaltige Lebensmittel

Zu jodreichen Nahrungsquellen zählen Meeresfische und Meeresfrüchte, Seetang sowie Mineralwasser. Sofern bei Nutztieren jodangereichertes Futter eingesetzt wird, liefern auch Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukte nennenswerte Jodmengen. Pflanzliche Lebensmittel enthalten hingegen geringere Jodgehalte.

Hohe Jodanteile finden sich in u.a. in folgenden Lebensmitteln:

Fische & Meerestiere:

Kabeljau 229 µg/100 g, Schellfisch 135 µg/100 g, Thunfisch 50 µg/100 g, Hummer 100 µg/100 g, Miesmuschel 150 µg/100 g, Auster 50 µg/100 g, Aal 4 µg/100 g, Lachs 34 µg/100 g, Barsch 4 µg/100 g, Hering mariniert 91 µg/100 g, Aal geräuchert 5 µg/100 g, Thunfisch in Öl 149 µg/Dose

Fleisch & Geflügel:

Rindfleisch 5 µg/100 g, Schweinefleisch 5 µg/100 g, Kalbfleisch 3 µg/100 g, Hammelkeule 2 µg/100 g, Gans 4 µg/100 g, Rinderleber 14 µg/100 g

Getreide & Getreideprodukte:

Gerste 7 µg/100 g, Haferflocken 5 µg/100 g, Reis 2µg/100 g, Weizen 7 µg/100 g, Roggenbrot 9 µg/100 g, Knäckebrot 6 µg/100 g

Eier & Milchprodukte:

Hühnerei 9 µg/100 g, Kuhmilch 3 µg/100 g, Ziegenmilch 4 µg/100 g, Joghurt 4 µg/100 g, Schmelzkäse 5 µg/100 g, Gouda 4 µg/100 g

Obst & Gemüse:

Erdbeeren 3 µg/100 g, Preiselbeeren 5 µg/100 g, Pfirsich roh 3 µg/100 g, Weißkohl 3 µg/100 g, Brokkoli 15 µg/100 g, Grünkohl 5 µg/100 g, Spinat roh 12 µg/100 g, Meerrettich 1 µg/100 g

Salz & Meersalz:

Meersalz 18 µg/100 g, jodiertes Speisesalz 1500-2500 µg/100 g

Körperliche Reserven von Jod sind nur bei ausreichender Jodversorgung vorhanden.

Der ausreichend versorgte Körper besitzt einen Jodgehalt zwischen 10 und 20 mg. Jod wird in verschiedenen Körperbereichen gespeichert, wovon der größte Anteil in der Schilddrüse gespeichert ist.

Ein großer Teil gespeicherten Jodvorrats ist aber nicht für die Hormonsynthese verfügbar. Außerhalb der Schilddrüse kommt ein Teil der Jodreserven proteingebunden in der Leber sowie in verschiedenen Abbauprodukten vor.

Nachweisbar ist Jod z.B. auch in Verbindung mit dem Serum, den Schilddrüsenhormonen und in Kraftwerken der Zellen (Mitochondrien).

Zuviel Jod kann schädlich sein

Eine zusätzliche Jodaufnahme kann für Menschen, die unter bestimmten Schilddrüsenerkrankungen leiden, schädlich sein.

Zu diesen Erkrankungen zählt eine Schilddrüsenüberfunktion sowie eine Schilddrüsenentzündung vom Typ Hashimoto. Jodzufuhren von mehr als 2 mg können eine Schilddrüsenunterfunktion auslösen, die als Jodid-Myxödem bezeichnet wird.

Hochdosierte Jodgaben können bei Akne-Patienten zu einer Verschlimmerung der Akne führen, die als Jod-Akne bezeichnet wird. Bei älteren Patienten mit einer autonom funktionierenden Schilddrüse kann ein Überangebot von Jod zu einer akuten Schilddrüsenüberfunktion führen.

Zu einer chronisch überhöhten Zufuhr an Jod können u.a. jodhaltige Medikamente und, was viele nicht wissen, Desinfektionsmittel beitragen.

Personen mit normaler Schilddrüsenfunktion haben bei einer kurzzeitig erhöhten Jodzufuhr jedoch keine besonderen Risiken, denn überschüssiges Jod wird über den Verdauungstrakt ausgeschieden.

Experten gehen auch davon aus, dass auch eine längere Jodzufuhr von bis zu 1 mg/Tag nicht riskant ist, sofern die Schilddrüse nicht vorgeschädigt oder verändert ist.

Ein Überschuss an Jod über die Nahrung ist auch bei der Verwendung von jodiertem Speisesalz nicht zu befürchten. Vorsicht ist jedoch geboten bei extrem hoher Zufuhr von diversen Algenprodukten mit zum Teil hohen Jodgehalten.

Jod in der Medizin

In der Medizin besitzt Jod wichtige Anwendungen.

So findet es in der Radiojodtherapie bei Schilddrüsenkrebs Anwendung. Dabei wird eine gezielte örtliche Bestrahlung der Schilddrüse durch bewusst verabreichte radioaktive Jodmoleküle erreicht.

Auch in der Diagnostik nutzen Ärzte die Eigenschaften von Jodmolekülen: Da sie Röntgenstrahlung beeinflussen können, finden jodhaltige Kontrastmittel (bspw.: Jodbenzoesäure) in bestimmten nuklearmedizinischen Untersuchungsverfahren Anwendung (Szintigrafie).

Zudem wirkt elementares Jod desinfizierend. Es ist daher Hauptbestandteil von Betaisodona – ein keimtötendes Antiseptikum, das die Wundheilung unterstützt.

