Silvester-Mondkraft heute 31. Dezember 2022 – Mondpause zum Mond im Stier

Die Alpenschau wünscht allen treuen Leserinnen und Lesern der Mondkraft einen wunderschönen Jahreswechsel und einen guten, glücklichen und gesunden Start ins Neue Jahr 2023!

Die Mondkraft heute an Silvester führt durch die energielose Mondpause zum genussvollen Mond im Stier. Pluto im Steinbock sorgt für innere Spannungen und emotionale Belastungen. Aufwühlende Einflüsse von Liebesplanet Venus stören alle Beziehungen und Freundschaften. Genießen wir den Silvester-Abend mit allen Sinnen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 18.10 Uhr im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Steinbock – Mond Quadrat Pluto – Mond Quadrat Venus – Mond Quadrat Merkur – 7. Rauhnacht – Silvester

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Aus der Vogelperspektive betrachtet verlieren viele Dinge an Bedeutung und der Blick auf das große Ganze wird frei!

Mondkalender und Silvester-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Stier

Die Mondpause zum Mond im Stier, die um 13.45 Uhr beginnt und erst um 18.10 Uhr endet, lässt uns etwas kraftlos und müde in den Silvesterabend starten. Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt uns vorerst nicht in Schwung kommen, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns bis zum Mondwechsel zu nichts aufraffen können. Belastungen bringen auch die tagsüber aktiven Planeten Venus, Merkur und Pluto mit sich, die durch ihre widersprüchlichen Einflüsse unsere Emotionen in Wallung bringen können.

Besonders belastend wird dabei ein Quadrat zwischen Venus und dem Mond auf uns einwirken, so dass wir mit massiven Störungen in unseren Beziehungen und Freundschaften rechnen müssen. Unrealistische Sehnsüchte nach der Liebe können unser ganzes Begegnungsverhalten beeinflussen. Auch in Geldangelegenheiten und materiellen Entscheidungen ist Vorsicht angesagt.

Pluto löst zusätzliche Spannungen aus, die unsere Gefühlswelt und ebenso unsere persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Die Intensität der Gefühle kann sich durch den Pluto-Einfluss sogar in einem Maße steigern, dass sich dadurch im Leben starke Auswirkungen zeigen. Während man sich äußerlich nichts anmerken lässt, können im Inneren gewaltige Kräfte brodeln, die bei bestimmten Anlässen plötzlich und mit intensiver Wirkung zum Ausbruch kommen.

Die aufwühlenden Energien von Pluto können für einschneidende Erfahrungen sorgen, denn oft markiert Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders während der Mondpause zum Mond in Stier darauf, was um uns herum geschieht. Erst nach der Mondpause zum Mond in Stier glätten sich die Wogen wieder und die störenden Einflüsse, die sich im Laufe des Tages aufgebaut haben, verlieren durch den Mondwechsel vom Widder in den Stier dann deutlich an Intensität, so dass Ausgeglichenheit und Stabilität den Silvesterabend bestimmen werden. Wenn wir während der Mondpause zum Mond im Stier strukturiert bleiben, können wir die Regenerationskräfte von Pluto zu unseren Gunsten nutzen!

Kosmische Energie der Silvester-Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Von Karmaplanet Saturn erhalten wir zum Jahreswechsel wertvolle Unterstützung, da er sich durch ein Sextil zum Mond im Stier von seiner positiven Seite zeigt. Unser Verantwortungsbewusstsein und unser Organisationstalent werden gefördert, so dass wir alle gesteckten Ziele mit Sorgsamkeit und Bedächtigkeit verfolgen können.

Dieser Mond-Saturn-Aspekt eignet sich gut zur Selbstreflexion, aber auch um komplizierte Situationen zu klären und eventuelle Probleme in der Beziehung zu bereinigen. Wir können uns von Altlasten befreien und die positiven Seiten der „alten“ Dinge sinnvoll in unser Leben einbinden. Das Endergebnis der Erkenntnis mit Saturn ist immer Erfolg, Anerkennung und materieller Gewinn.

Um dies zu erreichen müssen wir nur das in die Praxis umsetzen, was uns Saturn bei dieser Mondverbindung an Silvester anbietet. Die Aussichten sind gar nicht so schlecht, denn wir stehen an einem Punkt, an dem wir mit mehr Sicherheit in die Zukunft sehen können.

Intensivieren wir den Kontakt zu allen Menschen, die uns am Herzen liegen und bereinigen wir noch vor dem Jahreswechsel alle Unstimmigkeiten.

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier an Silvester



Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Kümmern wir uns heute an Silvester um unser körperliches und seelisches Wohl, damit wir unsere Energiespeicher auftanken und das innere Gleichgewicht bewahren können.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Silvester-Mondkraft heute einen wundervollen Jahreswechsel im Einklang mit dem Mond!

