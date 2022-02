Die Sorge geht um, dass ganz Europa im Schlepptau der USA in einen Stellvertreter-Konflikt gezogen wird.

Mit übler Propaganda wie im „Kalten Krieg“ befeuern die Mainstream-Medien und westliche Politiker ein Bedrohungsszenario, das in einem heißen Krieg münden soll.

Der Westen befürchtet einen russischen Angriff auf die Ukraine. Russland weist die Vorwürfe zurück und gibt zugleich an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

Britische Medien schüren gar die Angst vor einem Atomkrieg.

.

Seit Wladimir Putin im Sommer 1999 als weitgehend Unbekannter wie aus dem Nichts heraus auf der Weltbühne erschienen ist, rätselt man im Westen über Putins wahre Absichten. Im Zuge der Ukraine-Krise erreichte das Rätselraten einen neuen Höhepunkt. Dabei sagt Wladimir Putin in seinen Reden ziemlich klar, wie er die Welt sieht – hier weiter.

Russland-Ukraine-Konflikt: Jetzt steppt der russische Bär…

Russland hat nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten samt schwerem Gerät an der ukrainischen Grenze zusammengezogen.

Wenige Tage vor Beginn eines umstrittenen Militärmanövers hat Russland zudem Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-25SM nach Belarus verlegt.

Das Manöver soll vom 10. bis 20. Februar stattfinden. Moskau und Minsk wiesen Vorwürfe des Westens zurück, dass die Übung der Vorbereitung eines Einmarschs in der Ukraine dienten.

Die USA vermuten jedoch, dass es zum Krieg mit der Ukraine kommen wird und haben prompt reagiert. Es trafen heute die ersten US-Verstärkungstruppen, die Präsident Joe Biden wegen der Ukraine-Krise nach Polen schickte, im Nachbarland von Belarus ein.

Das Pentagon hatte die Truppenverlegung am Mittwoch inmitten der massiven Spannungen mit Russland angekündigt. Demnach sollen außerdem 1000 derzeit in Bayern stationierte US-Soldaten nach Rumänien entsandt werden.

„Die derzeitige Lage macht es erforderlich, dass wir die Abschreckungs- und Verteidigungshaltung an der Ostflanke der Nato stärken“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby zur Begründung.

.

.

Die möglichen Beweggründe Putins

Warum könnte Putin das Risiko eines Angriffs auf die Ukraine eingehen? Aus Sicht der westlichen Dienste ist das ganz klar. „Er will die Ukraine zurück“, lautet die Analyse.

Aus Putins Sicht seien die Russen und die Ukrainer ein Volk, die Ukraine existiere gar nicht, ebenso wenig ein eigenständiges ukrainisches Volk. Deshalb setze sich Putin für die Rückkehr der Ukraine nach Russland oder zumindest in seine Einflusssphäre ein.

Hoffnungsschimmer ist dabei, dass Putin genau wegen dieser Denkweise vermutlich kein Interesse daran haben dürfte, das Land bei einem Angriff zu stark zu zerstören.

Als eine durchaus wahrscheinliche Option wird deswegen auch gesehen, dass Russland eine nur wenige Tage oder Wochen dauernde Offensive startet und sich dann an den Verhandlungstisch begibt.

.

Frieden durch Krieg?

Respekt und Partnerschaft haben die Transatlantiker nicht im Sinn.

Militärmanöver gut 300 km vor der ukrainischen Grenze gelten als Drohgebärde, Medien schüren das Szenario eines russischen Einmarsches, der ausgerechnet über Tschernobyl führen könnte.

Das „Seuchengebiet“ als Einfallstor nach Kiew, drohende Scharmützel in der Sperrzone „mit Kalaschnikow und Geigerzähler“. Im Kopf entsteht das Bild verstrahlter Krieger, die alles in Schutt und Asche legen. Die massive Mobilisierung der ukrainischen Armee aber wird zum Freiheitskampf stilisiert.

Die Rhetorik erinnert an den Kalten Krieg – und die Ukraine stellt Forderungen. Sie will Waffenlieferungen im großen Stil – „Defensivwaffen“, wie sie sagt. Der Kreml hingegen fürchtet, dass die Ukraine die Separatisten der russischen Minderheit in der Ostukraine angreifen will.

Auch die Pläne der USA, die Ukraine zu einem NATO-Außenposten zu machen, stoßen Russland sauer auf. Als Argumentationshilfe für die Notwendigkeit des Säbelrasselns gegen Putin zitiert der „Spiegel“ angebliche Forscher.

Bei genauerer Betrachtung stellen sich diese als zwei Ex-US-Generäle und die Direktorin eines estnischen Think-Tanks zur Stärkung der NATO-Positionen in der europäischen Öffentlichkeit heraus.

Während man Russland eine Angriffsabsicht unterstellt, rückt Biden von der NATO-Osterweiterung nicht ab. Am 26. Januar lieferte die USA zum dritten Mal Kriegsmaterial um 200 Mio. Dollar – 79 Tonnen an schweren Waffen, darunter 300 Panzerabwehrraketen vom Typ „Javelin“.

Damit will der Pannen-Präsident der „größten Invasion seit dem Zweiten Weltkrieg“ vorbeugen, die andernfalls drohe, „die Welt zu verändern“.

Eine steile Ansage vom Staatsoberhaupt jenes Landes, das seit Jahrzehnten etliche Länder in die Steinzeit bombt, um ihnen „Frieden und Demokratie“ zu bringen.

.

.

Die alten Feindbilder

Es ist ein geopolitischer Glaubenskrieg, und die Propaganda funktioniert.

Im österreichischen Parlament faselte Helmut Brandstätter (NEOS) von einer „Dunkelheit“ aus dem Kreml, die sich nach der Ukraine auch über den Balkan legen würde. Er unterstellte Putin einen Wohlstandsneid auf den Westen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bezeichnete ihn als „Brandstifter, der Angst vor dem Feuer hat“.

Er verstieg sich sogar zum Vergleich mit der sowjetischen Niederschlagung des Ungarischen Volksaufstandes und des Prager Frühlings. Obwohl man als neutrales Land eigentlich auf Deeskalation setzen sollte, wird also Öl ins Feuer gegossen.

Noch dicker trugen Michael Gahler (CDU), der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion und Viola von Cramon-Taubadel (Grüne), die stellvertretende Leiterin der Ukraine-Delegation im Europaparlament, auf. Sie verglichen die Situation mit dem bevorstehenden Wehrmacht-Einmarsch in die Tschechoslowakei im Jahr 1938.

Die alten Feindbilder sind wieder da. Doch in Wirklichkeit geht es um die Zerstörung eines lästigen Konkurrenten. Briten-Premier Boris Johnson droht Putin mit Sanktionen, die „härter sind als alles bisher Dagewesene.“ Er regt den Ausschluss Russlands aus dem internationalen Bankensystem an.

Die USA legen unterdessen ein Papier vor, wonach der Westen sämtliche Rohstofflieferungen aus Russland blockiert, um das Land als weltweit größten Energie-Exporteur außer Gefecht zu setzen.

Auch das russische Volk soll leiden: Man hofft, dass dem Land durch eine Blockade das Geld für die Sozialleistungen ans eigene Volk ausgeht…

.

Krisenvorsorge für Notfälle >>>

Es geht ums liebe Gas

Mittragen sollen all das die EU-Länder, obwohl ihre Bürger die Leidtragenden wären.

Denn die Gas- und Strompreise explodieren, die wichtige Gas-Pipeline „Nord Stream 2“ sollte Abhilfe schaffen. Den USA ist das ein Dorn im Auge, sie fürchtet um ihren Einfluss und um den Absatz seines billigen, umweltschädlichen Fracking-Gases.

Der Aufbau eines Feindbildes im Osten soll ihr die Möglichkeit geben, sich als Retter in der Not zu postieren, wenn die Europäer zu frieren drohen.

US-Offizielle verhandeln bereits mit Rohstofflieferanten weltweit, um „alternative Versorgungsquellen zu sichern, die einen Großteil des möglichen Ausfalles auffangen.“

Die Amerikaner schielen schon länger auf den wichtigen deutschen Markt, Flüssiggas-Terminals in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, bei denen US-Tanker andocken können, sind bereits seit 2020 in Planung.

Die russische Konkurrenz ist lästig, nun will man sie ausschalten.

Das Prinzip ist nicht neu – man kennt es vom globalen Ölmarkt. Schon Venezuela zwang man mit einem Embargo und einem künstlichen Verfall des Ölpreises in die Knie.

Der Staat mit den größten Erdölreserven der Welt legte sich mit den USA an und wurde in wenigen Jahren vom florierenden und aufstrebenden Schwellenland zum Armenhaus Lateinamerikas.

Auch beim Sturz Gaddafis in Libyen dürfte es weniger um „humanitäre Gründe“ gegangen sein – die Menschenrechtslage war dem Westen über 40 Jahre egal, als man ihn bis zur Peinlichkeit hofierte.

Als er Gebühren von ausländischen Ölfirmen verlangte, damit 90 Prozent des Erlöses im Land blieben, war Schluss mit lustig: Man brauchte einen Grund für eine militärische „Intervention“.

Die Hauptfrage ist nicht, ob man es „dem Westen“ nicht zutrauen kann, sondern ob er einen weltweiten Kriegsschauplatz mit einem ähnlich mächtigen Gegner riskieren will.

Im „Kalten Krieg“ blieb es bei wechselseitigen Drohgebärden.

Es bleibt zu hoffen, dass der Funken diesmal kein Lauffeuer um den Globus entzündet.

Russland-Ukraine-Konflikt: Wie groß ist die Kriegsgefahr?

Quellen: Wochenblatt, Zeit online, EpochTimes, Vol.at und RT – Die Alpenschau bedankt sich!

