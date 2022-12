RS-Virus: Was Eltern jetzt wissen müssen!

Das RS-Virus trifft vor allem sehr kleine Kinder in den ersten beiden Lebensjahren, die bisher noch keine Immunität aufbauen konnten.

Je kleiner das Kind, desto schwerer ist in der Regel der Verlauf der Erkrankung, besonders gefährdet sind also Säuglinge in den ersten Lebensmonaten, Frühgeborene und Kinder mit Vorerkrankungen an Lungen und Herz.

Vor allem bei kleinen Kindern kann eine RSV-Infektion neben den oberen Atemwegen (Nase, Mund, Rachen) auch die unteren Atemwege (Bronchien und Lungen) betreffen – genauer gesagt, die kleinen Äste des Bronchialbaums. Man spricht dann von einer RSV-Bronchiolitis.

Wie gefährdet ist mein Kind und was muss ich beachten? Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wenn Sie das nächste Mal eine Atemwegserkrankung bekommen oder mit einer von einem neuen Virus ausgelösten potenziellen Pandemie konfrontiert sind, müssen Sie sich nicht hilflos fühlen. Es gibt wissenschaftlich fundierte Schritte, die Sie unternehmen können, um sich selbst und Ihre Angehörigen zu schützen – Hier weiter.

Für wen ist RSV gefährlich?

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist der Erreger saisonaler auftretender akuter Atemwegsinfektionen, die besonders kleine Kinder betreffen.

Aktuell erkranken mehr Menschen an Atemwegsinfekten als vor der Corona-Pandemie. Es kommen demnach mehr Menschen – und damit auch mehr Kinder und Kleinkinder – mit schweren akuten Atemwegsinfekten in Kliniken.

Mit RSV kann man sich grundsätzlich in jedem Alter infizieren. Meist löst das Virus eine einfache Atemwegsinfektion aus. Aber auch schwere Verläufe bis hin zum Tod sind möglich. Zu Risikopatienten zählt das RKI Frühgeborene und Kinder mit Lungen-Vorerkrankungen, aber auch generell Menschen mit Immunschwäche oder mit durch Medikamente unterdrücktem Immunsystem.

RS-Virus: Ursachen und Risikofaktoren

Das RS-Virus besteht aus einer Proteinhülle und der darin eingeschlossenen Erbinformation (in Form von RNA).

Es vermehrt sich in den oberflächlichen Zellen der Schleimhäute, welche die Atemwege auskleiden (Epithelzellen). In der Virushülle ist ein spezielles Eiweiß verankert: das Fusions-(F-)-Protein. Es bewirkt eine Verschmelzung der befallenen Schleimhautzellen (Synzytienbildung).

Diese Synzytien sowie die einwandernden Abwehrzellen des Immunsystems schaden den Schleimhäuten – Zellen sterben ab und verlegen dann die Atemwege.

RS-Virus: Übertragung

Das RS-Virus gilt als hochinfektiös.

Wer sich mit dem Virus infiziert hat, kann schon einen Tag danach andere Menschen anstecken – also noch bevor er Symptome zeigt.

In der Regel sind Infizierte drei bis acht Tage lang ansteckend. Allerdings können Frühgeborene, Neugeborene und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem das RS-Virus auch mehrere Wochen, im Einzelfall sogar mehrere Monate lang ausscheiden und so über eine längere Zeit für Mitmenschen ansteckend sein.

RSV: Ansteckungswege

Die Übertragung des RS-Virus kann über infektiöse Sekrettröpfchen oder kontaminierte Oberflächen erfolgen:

Tröpfcheninfektion: Beim Husten, Niesen oder Sprechen geben Infizierte winzige virushaltige Speicheltröpfchen an ihre Umgebung ab. Wenn diese auf die Augenbindehaut oder Nasenschleimhaut eines Gesunden gelangen, kann dieser ebenfalls erkranken.

Schmierinfektion: Auch eine Schmierinfektion zum Beispiel über kontaminiertes Spielzeug oder Kleidung ist möglich. Experten nehmen an, dass RSV auf den Händen etwa 20 Minuten, auf Handtüchern 45 Minuten und auf Kunststoffoberflächen sogar mehrere Stunden überleben kann.

RS-Virus: Inkubationszeit

Die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch einer Infektionskrankheit nennt man Inkubationszeit.

Beim RS-Virus beträgt sie zwei bis acht Tage. Im Durchschnitt entwickeln Patienten fünf Tage nach der Ansteckung die ersten Krankheitszeichen.

RS-Virus: Risikofaktoren

Das Risiko, dass eine RS-Virus-Infektion schwer verläuft, ist besonders hoch bei:

Frühgeborenen

Kindern mit chronischen Lungenerkrankungen, z.B. bronchopulmonaler Dysplasie, Mukoviszidose (zystische Fibrose), angeborenen Atemwegsanomalien

Kindern mit neurologischen und muskulären Erkrankungen, welche die Lungenbelüftung einschränken

Kindern mit angeborenen Herzfehlern

schweren Immundefekten

immunsuppressiver Therapie (Therapie, die das Immunsystem unterdrückt, z.B. nach Organtransplantation)

Chromosomenabweichungen (wie Trisomie 21 = „Down-Syndrom“)

Weitere Risikofaktoren für eine schwere verlaufende RSV-Erkrankung sind:

Alter unter sechs Monaten

Mehrlingsgeburt

männliches Geschlecht

Geschwisterkinder im Kleinkindalter

Krippenbesuch

Raucher-Haushalt

Unterernährung

Fälle von atopischen Erkrankungen (wie Heuschnupfen, Neurodermitis) oder Asthma in der Familie

niedriger Sozial- und Ausbildungsstatus der Eltern (oftmals verbunden mit schlechten/engen Wohlverhältnissen, vielen Geschwisterkindern, vermehrter Rauch-Exposition etc.)

enge häusliche Verhältnisse



RS-Virus: RSV-Bronchiolitis bei Babys und Kleinkindern

Bei einer RSV-Bronchiolitis löst die Infektion mit dem RS-Virus bei Baby und Kleinkind Symptome aus, die sich ein bis drei Tage nach Beginn der Erkrankung bemerkbar machen:

Fieber

beschleunigte Atmung

hörbare Rasselgeräusche und Giemen beim Atmen

Husten mit Auswurf

Atemnot

trockene, kalte und blasse Haut

Blaufärbung der Haut und/oder Schleimhäute (Zyanose) infolge von Sauerstoffmangel

eingesunkene Fontanelle bei Kindern unter 18 Monaten

Hinzu kommen allgemeine Krankheitsanzeichen wie Kraftlosigkeit, Krankheitsgefühl, Appetitmangel und Trinkverweigerung. Insgesamt erinnert das Krankheitsbild bei RSV-Bronchiolitis an Keuchhusten.

Die Symptome einer RSV-Infektion können sich innerhalb weniger Stunden stark verschlimmern. Bei Frühgeborenen kann es wiederholt zu Atemstillständen (Apnoen) kommen.

RS-Virus: Untersuchungen und Diagnose

Sollte Ihr Kind grippeähnliche Symptome, Atemnot und/oder hohes Fieber haben, suchen Sie mit ihm den Kinderarzt auf.

Eine RS-Virus-Erkrankung von anderen viralen Erkrankungen der Atemwege zu unterscheiden, ist nicht einfach. Neben der klinischen Untersuchung helfen dem Arzt die genaue Beschreibung der Beschwerden sowie das Alter des Patienten.

Dieser befragt Sie zunächst ausführlich zur Krankengeschichte (Anamnese). Dabei stellt er Ihnen unter anderem folgende Fragen:

Seit wann bestehen die Beschwerden?



Hat Ihr Kind Fieber?



Hatte Ihr Kind, seitdem es krank ist, Atemnot?



Trinkt und isst Ihr Kind ausreichend?



Leidet Ihr Kind an einer Grunderkrankung wie zum Beispiel einem Herzfehler oder Mukoviszidose?

Anschließend untersucht der Arzt seinen Patienten gründlich. Dabei leuchtet er mit einer Lampe in den Mund und in die Ohren, um mögliche Rötungen des Rachens oder der Ohren festzustellen.

Er tastet die Lymphknoten am Hals nach möglichen Vergrößerungen ab und horcht mit einem Stethoskop die Lunge ab.

Eine RSV-Bronchiolitis kann im Stethoskop als Knistern und Giemen hörbar sein. Zudem prüft der Arzt, ob die Fingernägel oder Lippen des kleinen Patienten bläulich verfärbt sind (Zyanose) – ein Anzeichen für zu wenig Sauerstoff im Blut (Hypoxämie).

In einem Abstrich vom Nasenrachensekret Infizierter lassen sich im Labor die RS-Viren nachweisen. Ein Antikörper-Nachweis im Blut ist nur selten möglich, da der Körper nur wenige Antikörper gegen das RS-Virus bildet.

Es gibt allerdings keine ursächliche (kausale) Therapie bei einer RSV-Infektion. Somit lassen sich nur die Symptome behandeln (symptomatische Therapie).

RS-Virus: Allgemeine Maßnahmen und Hausmittel

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr: Dadurch wird der festsitzende Schleim in den Atemwegen verflüssigt und kann leichter abgehustet werden.

Oberkörper hochlagern: Das Atmen lässt sich erleichtern, indem der Oberkörper höher gelagert wird als der restliche Körper, etwa mithilfe eines Kissens.

Nasenspülung oder Nasentropfen mit Kochsalz: Eine Nasendusche mit Kochsalzlösung spült den Nasenraum gründlich durch und befreit ihn von Keimen, Schleim und anderem Sekret. Auch Nasentropfen mit Kochsalz halten den Nasenraum frei.

Inhalationen: Inhalieren hilft gegen Beschwerden wie Husten und Schnupfen. Bei der einfachsten Variante hält man den Kopf über einen Topf mit heißem Wasser und atmet den aufsteigenden Dampf ein.

Bei Babys und Kleinkindern wird aber davon abgeraten – hier sollte zum Inhalieren sicherheitshalber nur ein Inhalator verwendet werden. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Apotheker beraten!

Wadenwickel: Geht eine RS-Virus-Infektion mit Fieber einher, kann man es ab einer gewissen Höhe gegebenenfalls mit feucht-kühlen Wadenwickeln senken.

Hausmittel haben jedoch ihre Grenzen!

Wenn die Beschwerden über einen längeren Zeitraum bestehen, trotz Behandlung nicht besser oder sogar schlimmer werden, sollten Sie immer einen Arzt aufsuchen!

Medikamente bei RSV

Bei hohem Fieber verordnet der behandelnde Arzt gegebenenfalls fiebersenkende Mittel wie Paracetamol oder Ibuprofen.

Bronchienerweiternde Medikamente (Bronchodilatatoren) wie Salbutamol weiten die Atemwege und erleichtern dadurch die Atmung. Sie werden über einen Inhalator zugeführt, gelangen so also direkt an den Ort ihrer Bestimmung.

In schweren Fällen wird eventuell Adrenalin zur Erweiterung der Bronchien über den Inhalator gegeben. Es wirkt zusätzlich entzündungshemmend.

Antibiotika sind gegen das RS-Virus nicht wirksam, da sie nur gegen Bakterien und nicht gegen Viren helfen. Der behandelnde Arzt kann sie aber verschreiben, wenn zusätzlich zur RS-Virus-Infektion eine bakterielle Infektion (Sekundärinfektion) vorliegt.

Manchmal wird bei einer RSV-Infektion auch Kortison (Glukokortikoide, Steroide) gegeben: Systemisch – also etwa als Tablette – verabreicht kann es helfen, die akuten Symptome zu lindern und deren Dauer zu verkürzen. Nicht wirksam ist dagegen als Inhalation verabreichtes Kortison.

Bis vor einigen Jahren wurde eine schwere Infektion mit dem RS-Virus bei Kindern mit dem Anti-Virenmittel (Virostatikum) Ribavirin behandelt. Studien haben aber gezeigt, dass es nicht wirksam ist.

RS-Virus: Beatmung

Wenn der Sauerstoffgehalt im Blut des Patienten gefährlich abfällt, ist eine Beatmung notwendig.

Beim Arzt beziehungsweise im Krankenhaus bekommt der Betreffende beispielsweise Sauerstoff über eine Atemmaske zugeführt. Eventuell ist auch eine Beatmung über eine sogenannte CPAP-Maske (continuous positive airway pressure) oder einen Tubus notwendig.

Bei letzterem handelt es sich um ein flexibles „Rohr“, das in die Atemwege eingeführt und mit einem Beatmungsgerät verbunden wird.

Führt eine Infektion mit dem RS-Virus bei Säuglingen zu Atemstillständen (Apnoen), müssen die Kleinen stationär überwacht werden.

RS-Virus: Krankheitsverlauf und Prognose

In der Regel ist die Prognose gut. Aber wie lange dauert eine RS-Virus-Infektion?

Dauer und Schwere der Erkrankung sind bei ansonsten gesunden Patienten im Allgemeinen kurz und mild. Häufig heilt die RS-Virus-Erkrankung von allein innerhalb einiger Tage ab (meist dauert eine RS-Virus-Erkrankung drei bis zwölf Tage). Allerdings können Symptome wie Husten auch länger als vier Wochen anhalten.

Schwere Verläufe betreffen vor allem kleine Kinder. Insbesondere Frühgeborene haben in den ersten sechs Lebensmonaten ein hohes Risiko, an einer schwer verlaufenden RSV-Infektion zu erkranken.

Wie lange Babys mit schwerer RS-Virus-Infektion im Krankenhaus bleiben müssen, hängt immer von der Ausprägung der Erkrankung und dem allgemeinen Zustand des Kindes ab.

In etwa einem Prozent der Fälle endet eine RSV-Infektion trotz intensivmedizinischer Versorgung tödlich.

RS-Virus: Komplikationen und Spätfolgen

Komplikationen einer RSV-Infektion können immer wieder auftreten.

Häufig kommt es zu einer Ko-Infektion mit weiteren Viren, die ebenfalls die Atemwege befallen. Eine zusätzliche Infektion mit Bakterien ist bei einer RSV-Infektion dagegen eher selten.

Eine recht häufige Komplikation ist die Mittelohrentzündung (akute Otitis media). Etwa drei Viertel Prozent aller Mittelohrentzündungen bei Kindern unter drei Jahren werden durch RS-Viren (allein oder zusammen mit anderen Erregern) verursacht.

Eine RSV-bedingte Lungenentzündung ist eine weitere mögliche Komplikation. Gefährdet sind besonders Patienten, deren Immunsystem krankheits- oder therapiebedingt geschwächt ist.

Eine bestehende Asthma-Erkrankung oder andere bestehende Vorerkrankungen (etwa des Herzens) können sich durch eine akute RSV-Infektion verschlimmern.

Andererseits kann eine solche Infektion auch zu einer anhaltenden Überempfindlichkeit (Hyperreagibilität) des Atemtraktes führen, auf deren Basis dann in weiterer Folge möglicherweise frühkindliches Asthma entsteht.

Außerdem wird eine Infektion mit dem RS-Virus mit Spätfolgen neurologischer Natur bei zuvor erkrankten Kindern in Verbindung gebracht: Wie Laborexperimente mit Mäusen belegten, können die Viren während der Infektion ins Gehirn gelangen.

Einen Monat nach einer durchgemachten Infektion zeigten die Tiere neurologische Auffälligkeiten wie Krampfanfälle, Wahrnehmungs- und Koordinationsstörungen. Auch Lernbeeinträchtigungen traten auf.

RS-Virus: Erneute Infektion möglich

Die durchgemachte Infektion bietet keinen langfristigen Schutz vor dem RS-Virus.

Eine erneute Ansteckung (Reinfektion) ist in jedem Lebensalter möglich. Diese fehlende Immunität erklärt sich dadurch, dass der Körper kaum Antikörper gegen das RS-Virus bildet. Reinfektionen sind deshalb häufig.

Bei Kindern verlaufen sie oft weniger schwer als die Erstinfektion. Bei Erwachsenen äußert sich eine Reinfektion mit dem RS-Virus oft ganz ohne Symptome oder nur als unkomplizierter Infekt der oberen Atemwege.

Ein ausgeprägteres Krankheitsbild mit grippeähnlichen Beschwerden beobachtet man hauptsächlich bei Erwachsenen mit engem Kontakt zu infizierten Kleinkindern.

Quelle: Netdoktor – Die Alpenschau bedankt sich!

